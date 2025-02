Até o Carnaval passar, tudo indica que clima deverá ser calmo no que se re... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (25/02)

Cecília Sfalsin - escritora brasileira

Não permita que a ignorância alheia roube a delicadeza

do seu sorriso e nem a sensibilidade do seu coração...

Isto é ter equilíbrio, isto é ter pés no chão, isto é saber viver”.

FELPUDA

Em recente solenidade, figurinha não ficou nadica constrangida em sentar-se nas fileiras destinadas ao primeiro escalão, do qual ela já fez parte. Depois de algum tempo falando ao ouvido de uma das convidadas, notou a presença de esposa de chefia, abandonou quem estava lhe dando ouvidos e foi se instalar ao lado da ilustre presença, onde ficou fazendo caras e bocas, além de gesticular para que a outra fosse se juntar a ela, que, por sua vez, discretamente, ignorou. Tudo isso sob os olhares de integrantes da mesa de honra. Só faltou pendurar uma melancia no pescoço...

Bem avaliada

Na última edição do ranking internacional Times Higher Education (THE) Subjects, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi classificada em 5 áreas específicas, entre 11 segmentos avaliados.

Mais

Educação, Ciências da Vida, Medicina e Saúde, Ciências Sociais e Engenharias foram as áreas em que a universidade conseguiu classificação, com melhor desempenho em Educação, alcançando a posição 601+.

As praias de Ipanema, no Rio de Janeiro, e de Muro Alto, em Ipojuca, (Pernambuco), entraram para o ranking internacional das 25 melhores para conhecer em 2025, divulgado pela premiação Traveler’s Choice, realizada pelo TripAdvisor. A lista, elaborada com base na qualidade e na quantidade de avaliações de viajantes publicadas no seu site em um período de 12 meses, traz opiniões reais de turistas que passaram pelos destinos. De acordo com a plataforma, “a Praia de Ipanema é uma das mais conhecidas do Rio”. Quanto a Muro Alto, foi recomendada como “o local perfeito para toda a família”, graças às suas “águas mornas, piscinas naturais e muitas atividades de lazer”.

Adelina Avesani Spengler

Roger Flores

Não colou

O prefeito Leocir Paulo Montagna, de São Gabriel do Oeste, teria finalmente entendido que ele e o vice é que foram eleitos, e não sua esposa, Cleire Arguelho. Ele revogou o decreto em que criava um gabinete da primeira-dama, ao lado do seu, e determinava que secretários e demais servidores fossem subordinados a ela também. Como é funcionária pública municipal, ela foi agraciada

com ficar livre de cumprir expediente. A repercussão negativa do ato foi tão grande, que ele teve de parar “de inventar história”.

Pedido

Providências para sanar impactos ambientais e sérios problemas de saúde no Bairro Nova Campo Grande, causados pela emissão de odores insuportáveis e despejo de resíduos industriais no Córrego Imbirussu pelo frigorífico da JBS, foram solicitados na Assembleia Legislativa de MS. O pedido foi feito pelo deputado Pedro Caravina, para que seja encaminhado ao governo do Estado, à prefeitura da Capital e à Procuradoria-Geral do Município.

Homenagem

Vereadores aprovaram o nome de Vanessa Ricartepara a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Campo Grande. Ela foi vítima de feminicídio no dia 12, depois de ter pedido medida protetiva contra o autor. O caso trouxe à tona a necessidade de aperfeiçoar a rede de proteção às mulheres. O projeto de lei é de autoria do vereador Epaminondas Neto, o Papy, e foi aprovado em regime de urgência.

ANIVERSARIANTES

Rosana Maria Orro Razuk,

Ester Quintanilha Nogueira,

Renata de Rezende Kroetz,

Miriam Eliza Schupp Lescano,

Dr. José Eduardo Silveira dos Santos,

Artur Mory Miyashiro,

Eduardo Shiguenori Yura,

Esther de Arruda Zurutuza,

Evanir Midon Ramos,

Marcelino Henrique da Costa,

Matias dos Santos Miranda,

José Andrade de Moraes,

Anne Yurie Monteiro Oshiro, Gomercindo Anes Neto,

Sylvio Ribeiro Ferreira,

Emerson Ramos de Moraes,

Nelson Bruno,

Gilberto Smozinski,

Nilma Brito da Silva,

Alice Ferraz Fortes,

Vergilia Barbosa Mateus,

Nádia Nadalon Viana,

Mônica Essir Simioli,

Dra. Rosane Afonso Borges,

Thaynara de Oliveira Viana,

Dr. Sérgio Willian Anibal,

Carlos Wilhelms,

Achilles Parma Neto,

Kelly Regina de Souza Oshiro,

Daisy Conto,

Daise Barbosa Rodrigues Durães,

Dênis Barbosa Rodrigues,

Devid Barbosa Rodrigues,

Dirce Saab Palmeira,

Dr. Marcelo Muniz da Silva,

Leda Henrique Abes,

Sérgio de Souza,

Cleyton Almeida de Olindo,

José Geraldo Loureiro,

Sidney Fernandes de Souza Júnior,

Neli Soares,

João Pedro Pereira Wesner,

Celso Katayama,

Auro Cézar Rigotti,

Clair de Carli,

Kátia Antonn,

Dr. Joel de Brito Daroz,

Mirelle dos Santos Ottoni,

Antônio Cunha Lacerda Leite,

Leonilda Martines Ludvig,

Nely da Cunha Rosa,

Ronny Machado de Moraes,

Julia Botelho Souto,

Juliene Botelho Souto,

Paulo Afonso Aragão Leite,

Yuki Tobaru Neto,

Armando Oliveira Rodrigues,

Marinaldo Alves da Silva,

Mauro Cezar Ovando,

João Theodoro do Nascimento,

Fábio Alexandre Marques,

Jair Batista de Araujo,

Jolise Saad Leite,

Darci Silva,

Carlos Alberto do Valle Milanez,

Antônio Tadeu Dantas Santos,

Sérgio Murilo Marques,

Edilson Toshio Nakao,

Beatriz Domingues Xavier,

Dra. Andréa Rodrigues Cantalice,

Paulo Mazeti Esteves,

Anita Terezinha Nunes Borba,

Manoel Ferro e Silva Junior,

Gustavo Torraca de Oliveira,

Vander Tornaciole de Oliveira,

Luciano Silva Nunes,

Glaucos da Costa Marques,

Daniel Zequi Araujo,

Beatriz de Barros Figueiredo,

Laércio Pereira dos Santos,

Renata Cristina de Sales da Silva,

Tânia Christina Marchesi de Freitas,

Walter Watanabe,

Aline Prieto Fávaro Pisarro,

Osmir Fellipi,

Nínivi Zileine Pereira Carneiro,

Joiner Ribeiro Message,

Edson Domingos da Rocha,

Fabiane Brito Lemes,

Paula Francisca da Silva,

Anésio Petelin,

Dr. Sandro Fabi,

Michelli Cordeiro Queiroz,

Sérgio Caputti de Lima,

Natalino Tsuguio Sakita,

Elisa Maria Girardi Ascenço,

Graziele Christina Ghiraldi Gonçalves,

Rodrigo Rodrigues Barbosa, Luiz do Amaral,

Maria Victória Rivarola Esquivel Martins,

Karen Souza Cardoso,

Elton Lopes Novaes,

Augusto Raimundo Alessio,

Iara Sonia Marchioretto,

Nadia Cristina Hermann,

Giuliani Rosa de Souza,

Valter Antunes Marinho,

Alexandra Brehm de Oliveira Fontoura.

*Colaborou Tatyane Gameiro