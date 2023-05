Atração internacional, teatro, mostra de dança e mais neste fim de semana

Amanhã, a Cia de Dança do Pantanal e a Cia Dançurbana; já no domingo, a Cia Selma Azambuja e a Sôma Cia de Dança. Explorando diferentes linguagens, estilos e temáticas, as quatro atrações darão corpo – literalmente, inclusive – à programação da mostra United Dance, em cartaz no Teatro Glauce Rocha, sempre às 19h30min, com entrada franca.

Trata-se de uma boa chance de conferir de perto, de uma tacada só, as pesquisas e as criações de alguns dos nomes de destaque, em Mato Grosso do Sul, que se dedicam à arte do corpo e do movimento. A mostra é bancada pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS) e leva a assinatura de Rafael Fornazare e Márcio Elias.

O que a dupla de dançarinos e produtores culturais quer com a iniciativa é valorizar o trabalho das companhias locais – não somente das quatro que estarão no palco – e proporcionar intercâmbios laterais e coletivos entre os artistas.

“Escolhemos os grupos por referência e relevância. Fizemos um estudo das companhias mais antigas e das que estão em mais evidência no quadro da dança no Estado e chegamos a essas quatro. Essa mostra é para isso, valorizar os dançarinos e também unir quem trabalha com a dança em Mato Grosso do Sul”, afirma Rafael.

“MS tem um grande potencial na dança, mas ainda falta apoio. Ter esse intercâmbio entre grupos, fazer com que os bailarinos interajam, experimentem novas técnicas no corpo, é muito interessante. Assim, os profissionais diversificam, se tornam mais versáteis e conhecem outras técnicas”, avança o outro idealizador, Márcio Elias.

“Estar entre as quatro companhias é muito gratificante. Eventos de dança são importantes para um nivelamento de bailarinos, grupos e companhias”, avalia Ana Lúcia El Daher, bailarina da Cia Selma Azambuja.

“A United Dance tem um gosto especial para a gente. Precisamos de mais movimentos como esse, pois nos coloca em visibilidade e, assim, passamos a ter mais qualificação e valorização. Tenho certeza que os dias de apresentações serão um sucesso”, relata o professor de dança contemporânea Wellington Julio, da Cia de Dança do Pantanal. Para mais informações, acesse o Instagram @uniteddancebrasil.

“WALK OF LIFE”

A canção é praticamente um hino nas trilhas sonoras de rodeios em diversos rincões do País, incluindo MS. Somente essa música deverá levar muita gente ao Guanandizão para o show do Dire Straits Legacy, a partir das 20h de amanhã. Mas o grupo que carrega o legado da famosa banda britânica até no nome – além da presença de integrantes do conjunto original – detém na manga outras saborosas canções.

“Money For Nothing”, “So Far Away”, “Sultans Of Swing” e “Romeo And Juliet” são apenas mais algumas faixas que tornaram o grupo e o excelente guitarrista Mark Knopfler celebridades mundiais.

Dono dos dedos por trás do solo de teclados de “Walk Of Life”, que torna a música reconhecível a léguas mesmo antes do vocal de Knopfler ser ouvido, Alan Clark, que ingressou no Dire Straits em 1980, é o mais antigo membro da banda, a qual durou de 1977 a 1995.

Ele vai se apresentar ao lado de Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Jack Sonni (guitarra), John Giblin (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Danny Cummings (percussão e voz) e Cristiano Micalizzi (bateria).

Desses, apenas Giblin, Micalizzi, Caviglia e Dibiase nunca tomaram parte na formação pré-Legacy. Em compensação, eles têm experiência com astros internacionais que os deixam à altura dos colegas de palco. Tudo caracterizado para ser um programão.

Todos os ingressos para os setores de visão mais privilegiada, com valores que chegam a R$ 1.600, estão esgotados. Até o fim da tarde de ontem, restavam entradas para a arquibancada e para as cadeiras da lateral verde, variando de R$ 110 (mais taxa de R$ 16,50) a R$ 360 (mais taxa de R$ 54) pelo site shopingressos.com.br.

PARA AS MÃES

A edição de número 188 da feira cultural Praça Bolívia, neste domingo, das 9h às 14h, será dedicada ao Dia das Mães, com atrações artísticas, gastronomia, artesanato, roupas e ação social. A produção do evento anuncia uma quantidade maior de mesas e cadeiras para garantir mais conforto ao público.

Poderão ser conferidos, na ocasião, o grupo Masis Brasil, Guilherme Duarte, Robson Vieira, a Cia de Dança Rosa de Fogo, as Pretas de Campão, Nano Elânio, Edgar Lescano, Niltinho Marrom, o Projeto Livres e o poeta Thiago Moura. O ator e diretor de cinema David Cardoso vai marcar presença, assinando sua autobiografia ao lado de Eliane Vilassanti, Marlon Leal Rodrigues e Silvana Tude, que também estarão lançando obras literárias.

A Praça Bolívia está localizada na Vila Nova Ipanema (Bairro Santa Fé), entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira. O mestre de cerimônia é o cantor e apresentador Lauro Ferrari.

PEDRA ANTIGA

Amanhã, a partir das 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro), também tem evento literário.

A escritora mineira Ana Paula Moreira estará no local para o lançamento do romance “Pedra Antiga da Tristeza” (Editora Claraboia, 2023, 166 páginas), enredo que conta com diversas vozes, cujo ponto de encontro é o Clube de Danças, um salão por onde bailam a dançarina, a cozinheira, o sexo que se vende, o mistério, os homens que machucam, o tempo que não espera e, sobretudo, as dores incuráveis com as quais se aprende a viver.

Quem conduz a trama é a personagem Das Dores, que tem seu destinado circunstanciado pela aparição de Sasha Vânia. Um bate-papo de Ana Paula com o público, ao lado das também escritoras Marcelle Saboya e Isloany Machado, está programado. Mais informações pelo Instagram @hamorlivraria.

TRISTÃO CIRCULA

Depois de ocupar pontos como o Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária, e o quartel do Sesc Cultural, André Tristão realiza, somente hoje, às 19h30min, na Casa de Ensaio, mais uma apresentação do monólogo experimental “EPQVME – Eu Preciso Que Vocês Me Escutem”. Ingressos gratuitos pelo link

bit.ly/EPQVME-Casa_de_Ensaio. A produção convoca o público a levar 1 kg de alimento não perecível. O material a ser arrecadado vai para a ação social da Central Única das Favelas (Cufa).

Por meio do estudo da presença cênica em diferentes ambientes e de treinamentos corporais por meio da Técnica Klauss Vianna, o espetáculo leva à cena discussões sobre borramentos das fronteiras da dança e do teatro enquanto linguagens artísticas, propondo a ocupação e a interação do fluxo performático com espaços arquitetônicos por onde passar.

“São lapsos de fugas e buscas. Fluxos de pensamentos e tomadas de consciência”, descreve o performer André Tristão.

CINEMA

Nos cinemas, um dos destaques é “O Amor Mandou Mensagem”. O longa de James C. Strouse marca a estreia da cantora Céline Dion, ainda que interpretando a si mesma, em um filme de ficção. No longa, uma comédia romântica, estrelam Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan.