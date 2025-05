Atrações musicais vão de concerto de cantores regionais a tributo à Adele

A Orquestra de Câmara e a Cia. de Dança do Pantanal se apresentam hoje ao lado de Geraldo Espíndola e Márcio De Camillo, no Teatro Glauce Rocha; grátis - Divulgação

O Teatro Glauce Rocha será palco, hoje, às 20h, do espetáculo “Música Poética”, idealizado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. Com entrada gratuita, o concerto traz ao palco dois ícones da música regional, Geraldo Espíndola e Márcio De Camillo, acompanhados pela Orquestra de Câmara do Pantanal e pela Cia. de Dança do Pantanal.

O repertório inclui músicas consagradas da dupla, como “Me Deixar Levar”, “Quiquio”, “É Necessário” e “Vida Cigana”, além da inédita “A Terra e Uma Canção”, composta por Espíndola e De Camillo. O espetáculo traz coreografias que transformam o palco em paisagem sensível e simbólica, reforçando a força das raízes pantaneiras por meio do corpo e do som.

“É uma emoção indescritível estar ao lado de um mestre como Geraldo Espíndola, unindo nossas vozes e gerações em uma canção que traduz nosso amor pela natureza e a urgência de preservá-la”, afirma De Camillo.

“Esse é um espetáculo que reúne a arte do Moinho Cultural por meio da dança e da orquestra e une a minha obra com a do grande compositor e músico Márcio De Camillo. É emocionante e vibrante. Merece ser visto pelo mundo inteiro”, declara Espíndola sobre a apresentação, que também passou por Dourados e chegará ainda a Corumbá e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, sob gestão da Fundação de Cultural de Mato Grosso do Sul (FCMS).

ADELE

Amanhã, às 21h, no Palácio Popular da Cultura, o público sul-mato-grossense poderá assistir ao show “Hello Adele Tribute – Live In Vegas”, tendo à frente a cantora gaúcha Stephanie Lii, que passou a se apresentar em homenagem à grande estrela da música internacional em 2019.

Desde então, já foram mais de 150 apresentações no Brasil e na Europa na bem-sucedida turnê, que, a partir de 2023, inspirou-se na cobiçada temporada de Adele em Las Vegas. Os ingressos, a partir de R$ 110, estão à venda no estande no Comper Jardim dos Estados, hoje e amanhã, das 13h às 19h, ou pela internet, no site www.pedrosilvapromocoes.com.br. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

SANFONA AMIGA

No festival Sanfona Amiga – 1° Encontro de Sanfoneiros, hoje e amanhã, na Praça das Américas, em Rio Verde, com entrada franca, 10 atrações fazem um passeio pela música regional de fronteira por meio do instrumento.

Confira o line-up. Hoje: Kaike Souza, Catarino, Julio Borba e Marcelus Anderson, com participação de Marcela Mar, Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro – todos de Mato Grosso do Sul; e Sebastián Flores (acordeon) e Coqui Ortiz (voz e violão), da Argentina. Amanhã: Adrian Sanfoneiro, Aderaldino Carmo, Terra Seca e Maciel Corrêa – todos de MS – e o paraguaio Alejandro Favian.

BARRETO E BASTERRA

Nesta sexta-feira, às 19h, o Sesc Teatro Prosa apresenta a segunda e última sessão da peça “Traga-me a Cabeça de Lima Barreto”, com a Cia. Dos Comuns (RJ), dramaturgia de Luiz Marfuz e direção de Onisajé (Fernanda Júlia). A montagem apresenta uma sessão imaginária de autópsia conduzida por eugenistas do início do século 20, explorando a vida e a genialidade do escritor Lima Barreto (1881-1922). Na temática, racismo, loucura, exclusão social e a luta política e literária do autor. Classificação: 14 anos.

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe a atriz argentina Cami Basterra, com o espetáculo infantil “Yo soy, Américo”. Muito humor e acrobacias de Américo, um simpático vendedor de café, encanta o público com sua história repleta de elementos típicos dos bairros latino-americanos. A montagem combina clown, dança, parada de mãos e acrobacias aéreas em uma celebração da cultura popular. Classificação: livre. Ingressos grátis via Sympla. Rua Anhanduí, nº 200.

RAQUEL NAVEIRA

A escritora Raquel Naveira lança hoje, das 16h às 20h, na cafeteria Doce Lembrança, “Ursa Maior”, seu mais recente livro de poesias, em que propõe uma viagem lírica por constelações e estampa na capa “Moça com Brinco de Pérola”, a célebre pintura do século 17 criada pelo holandês Johannes Vermeer (1632-1675).

CINEMA

Além do blockbuster “Karatê Kid – Lendas”, com Ralph Macchio, Jackie Chan e Ben Wang, o longa brasileiro “Virgínia e Adelaide”, de Yasmin Thayná e Jorge Furtado, é um dos destaques nos cinemas. Trata-se de uma ficção inspirada na trajetória de Virgínia Leone Bicudo, socióloga e psicanalista negra, e Adelaide Koch, médica e psicanalista judia que havia fugido da Alemanha nazista. Interpretadas por Gabriela Correa e Sophie Charlotte, respectivamente, as personagens reais se conhecem em 1937, quando Virgínia inicia um processo terapêutico com Adelaide. A relação entre as duas evolui de paciente e terapeuta para colegas de profissão e amigas por mais de três décadas, demarcando um percurso pioneiro da psicanálise no Brasil.

