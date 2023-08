Atriz de 'Família Soprano' abre conta no OnlyFans aos 51 anos

Teatro

Por uma semana, a população terá acesso a sete espetáculos teatrais com entrada gratuita

“Cena Aberta - Encontros Paralelos” traz de volta para Campo Grande o clima da efervescência dos festivais de teatro que na pandemia tanto fez falta como opção de cultura e lazer para a população. E de segunda-feira (28 de agosto) a sábado (2 de setembro) haverá uma agenda intensa com peças de teatro que vão da comédia ao drama e classificação para todas as idades. As sessões serão promovidas no Sesc Cultura e no Teatro Glauce Rocha. A programação completa pode ser conferida pelo Instagram (@ofitcia).



Nill Amaral, idealizador do “Cena Aberta - Encontros Paralelos” e diretor da Cia OFIT, destaca o papel de integração do projeto que contará com peças de Campo Grande e de outros municípios do Estado. “Com a pandemia os artistas ficaram mais distantes no plano físico, embora, a parte criativa continuou e muitos trabalhos foram fruto desse período de isolamento, como é o caso da peça ‘Todo redemoinho começa com um sopro’, encenada nos dias 28 e 29 de agosto, às 20h no Teatro Glauce Rocha”, pontua ele que acredita que, “o papel de toda a mostra ou festival é aproximar a população do que há de mais atual em termos de produção cultural, isso sem contar o intercâmbio entre artistas e a formação de público”.



Com cachês que variam de R$ 3 mil a 6 mil, a seleção contou com concorrência acirrada e expectativas para os grupos com nomes selecionados, como lembra o ator Douglas Caetano, um dos atores da peça Seco, da Cia Fulano Di Tal.



“É de suma importância projetos desse tipo tanto para o público quanto para os artistas e que tem que ter cada vez mais no Estado. E, ter uma curadoria, com um pensamento específico para que as peças circulem, andem e aconteçam é algo basilar para a sociedade”, assim avalia o artista que nos dá um breve spoiler do que vem com o espetáculo. “Temos um contexto específico do recorte pandêmico, mas, o que a gente busca é transcender isso. Então, o espetáculo vai falar do ser humano,paixão, morte, vida e de um tanto de coisa aí dessa vida que tem urgência para acontecer”.



Além de espetáculos teatrais de Campo Grande, o projeto também irá colocar em cartaz espetáculos inéditos na capital como é o caso do “Destemperança20”, do município de Dourados. Peça que nasceu como projeto de trabalho de conclusão de curso em Artes Cênicas pela UFGD e, em evolução, chega aos palcos.



“O espetáculo parte de percepções pessoais e de convivência com um grande grupo de amigos. Exploramos o potencial narrativo da confusão da segunda década da nossa vida, os 20 anos. Tudo parece ser muito urgente e determinante ao mesmo passo em que parece que nada acontece e uma sensação de pequenez toma conta. Questões familiares, de autoimagem, expectativas quebradas e também a parte leve e fútil dessa fase constroem a jornada de Gu e Isa, nossos personagens, em ‘destemperança20’”.



O projeto “Cena Aberta – Encontros Paralelos” conta com incentivo do FIC – Fundo de Investimentos Culturais, em edital promovido pela FCMS – Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Governo do Estado. Além do apoio cultural da UFMS, Fecomércio, Sesc Cultura, Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FALE/UFGD), grupo de artes cênicas Circo do Mato e Dico Panificadora.



A programação completa com os espetáculos confira abaixo:



“Todo redemoinho começa com um sopro” - Segunda e terça-feira (28 e 29/08)

às 20h - Teatro Glauce Rocha - dependências da UFMS

Classificação:12 anos



“SECO” - Quarta-feira (30/08)

Às 19h - Sala de Música Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270 - Centro

Classificação: 14 anos



“Destemperança20” - Quinta-feira (31/08)

Às 19h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: 14 anos



“O que os olhos veem o coração sente?” - Sexta-feira (1º/09)

Às 17h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: Livre



“Des-calço” - Sexta-feira (1º/09)

Às 19h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: Livre



“O Grande Salto” - Sábado (2/09)

Às 16h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: Livre: Livre



“Groselha” - Sábado (2/09)

Às 17h - Sala de música Sesc Cultura

Classificação: 16 anos