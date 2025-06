Aumento do consumo de vinho impulsiona eventos como feira de degustação que termina no sábado

Na contramão da tendência global, a procura pela bebida cresceu no Brasil nos últimos anos, revelando uma cultura em expansão e em adaptação às novas demandas do consumidor - Foto: Pixabay

O cenário vitivinícola global enfrenta desafios sem precedentes, com uma queda acentuada no consumo de vinhos, algo que não ocorria há mais de 60 anos. De acordo com dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o consumo global recuou para 214 milhões de hectolitros em 2024, o menor volume desde 1961.

Esse declínio é atribuído a fatores como a inflação, alguns problemas climáticos, o envelhecimento da população nos principais mercados de consumo e a transformação dos hábitos das novas gerações. Entretanto, no Brasil, o quadro se revela positivo, evidenciado por um crescimento de 11,6% na demanda pela bebida, entre 2022 e 2023, colocando o País em uma posição privilegiada, apenas atrás da Romênia no ranking de crescimento mundial.

Em um contexto de retração, o Brasil desponta como uma exceção, revelando uma cultura do vinho em expansão e adaptação às novas demandas do consumidor. Esse fortalecimento do segmento vitivinícola no território nacional se traduz em novas oportunidades para os produtores, os comerciantes e os apreciadores da bebida. Para capitalizar essa tendência, restaurantes e a rede varejista realizam, cada vez mais, eventos que aliam promoções à imersão no mundo do vinho e a uma sociabilidade bem descontraída conduzida por especialistas.

DESCOMPLICAR

Uma das empresas que têm investido no segmento é a rede de supermercados Comper, que realiza, durante esta semana, a sua Feira de Vinhos, em Campo Grande, que visa proporcionar aos amantes da bebida ou a quem deseja conhecê-la melhor “uma experiência rica e diversificada”.

A Feira de Vinhos Comper, que começou na quinta-feira e segue até este sábado, na unidade Itanhangá, apresenta um portfólio impressionante, com mais de 850 rótulos de vinhos nacionais e importados de 14 países. Durante o evento, os consumidores poderão explorar uma ampla gama de opções de diferentes regiões, com preços atrativos.

Com três décadas de dedicação ao ofício, o sommelier Charles de Carvalho e sua equipe ficam à disposição para auxiliar os participantes na escolha dos melhores vinhos, oferecendo dicas sobre harmonização e orientando-os sobre as peculiaridades de cada rótulo. Charles é um ferrenho defensor do que chama de “descomplicar o vinho”, uma espécie de lema que ele usa para introduzir suas verdadeiras aulas sobre o assunto.

TIPOS

“Os vinhos tintos são mais gastronômicos, têm taninos, polifenóis e muitos são passados por barricas. São muito gastronômicos, principalmente harmonizando com carnes e pratos mais complexos. Os brancos e os vinhos verdes recomendamos muito para entradas, pratos leves, saladas e queijos mais leves. São vinhos bem mais fáceis de apreciar, principalmente os brancos, rosés e espumantes, em regiões muito quentes. A gente consegue aproveitar e apreciar melhor pela acidez, que é mais presente e dá uma refrescância melhor no corpo”, ensina. “Para uma boa degustação, iniciamos com o branco e podemos ir para uma taça de rosé. Vamos ao prato principal com o vinho tinto, dependendo de qual é o prato e o estilo do vinho. Podemos também harmonizar uma excelente sobremesa doce ou frutas cítricas com vinhos próprios para sobremesa, que são late harvest, e podemos encerrar com vinho do porto”, diz o mestre. Toda essa teoria pode se tornar um programa e tanto presencialmente no evento.

EXPERIÊNCIA

Além da equipe de especialistas, a feira contará com estandes de fornecedores de vinhos e frios, criando um ambiente que estimula uma verdadeira imersão nos sabores e aromas que a bebida oferece. “Queremos proporcionar uma experiência sensorial completa que celebre a rica cultura vitivinícola,” destaca Charles, cuja formação envolve passagens por vinícolas do Sul do País e da Europa.

Com uma tradição de oferecer uma cartela de vinhos com importação exclusiva, o Comper procura se destacar com a oferta de mais de 536 rótulos provenientes de diversos países, abrangendo tanto o chamado Velho Mundo (Espanha, França, Itália e Portugal) quanto o Novo Mundo (Argentina, Chile, Uruguai e EUA), além da produção nacional de ponta.

Os ingressos para a Feira de Vinhos dão acesso a uma degustação ilimitada das bebidas em exposição. Os valores variam entre R$ 99,90 e R$ 79,90 (para clientes Vuon Card), disponíveis até este sábado, das 18h às 21h, no Comper Itanhangá.

É importante ressaltar que os ingressos para a Feira de Vinhos serão vendidos apenas no dia do evento, sendo recomendável a chegada antecipada para evitar filas. A entrada é restrita a maiores de 18 anos, visando garantir um ambiente seguro e voltado aos apreciadores da bebida. Agora é se programar e aproveitar. Dá tempo. Saúde!

Receita do chef Fernando Bruno (com medidas para duas pessoas)

Iscas de carne ao molho de funghi e vinho branco

Ingredientes

300 g de iscas de filé mignon;

50 ml de vinho branco seco;

200 g de creme de leite;

150 g de arroz branco;

1 cebola grande;

20 g de cogumelo funghi secchi;

10 g de salsinha fresca.

Modo de Preparo

Descasque e corte a cebola em cubinhos. Pique a salsinha finamente.

Corte o cogumelo funghi em pedaços menores. Coloque-o para hidratar em um recipiente com o vinho branco e 250 ml de água quente, por 10 minutos.

Em uma panela, aqueça um fio de azeite, em fogo alto, e refogue metade da cebola por 1 minuto.

Adicione o arroz e 600 ml de água. Tempere com sal e deixe cozinhar, em fogo médio, por aproximadamente 15 minutos, com a panela semiaberta.

Tempere as iscas com sal e pimenta a gosto.

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite por 30 segundos, em fogo alto, e sele as iscas por 4 minutos, virando os lados para dourar por completo.

Apague o fogo e reserve na própria frigideira para não esfriar.

Em outra frigideira, aqueça um fio de azeite, em fogo alto, e refogue o restante da cebola por 1 minuto.

Adicione o caldo com cogumelos e misture por mais 1 minuto.

Acrescente o creme de leite, a salsinha e tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe cozinhar por aproximadamente 1 minuto, ou até começar a ferver.

Sirva o arroz em um prato e coloque o molho ao lado.

Disponha a carne por cima e bom apetite.

SERVIÇO

Feira de Vinhos Comper

Até este sábado.

Das 18h às 21h.

Comper Itanhangá, Av. Ricardo Brandão, nº 6.560, Itanhangá Park.

Passaporte diário (degustação ilimitada): R$ 99,90 (R$ 79,90 para clientes Vuon).

