Bar de Campo Grande vai transmitir show da Lady Gaga ao vivo neste sábado

Para os fãs da 'Mama Monster' que não conseguiram se preparar para ver o show da Gaga ao vivo neste sábado (3), não há motivo para tristeza. O Ponto Bar irá transmitir o show ao vivo, em um telão de alta definição, prometendo um ambiente confortável e uma experiência única. Os ingressos serão vendidos na portaria do local, a partir do valor de R$5 e as portas do bar estarão abertas às 20h.

Para os 'little monsters' de verdade, quem for trajado de algum ‘look’ famoso da Lady Gaga, a entrada é por conta da casa.

O intuito do evento é recriar a atmosfera dos shows para os fãs que não conseguem estar presente, seja qual for o motivo. Thallyson Perez, sócio do Ponto Bar afirma que o ambiente está sendo preparado para que todos possam curtir o show entre fãs.

“Repetimos a fórmula que usamos na transmissão da Madonna no ano passado, com telão grande e estrutura para que todos curtam com conforto. Inclusive, vamos disponibilizar cadeiras para quem quiser acompanhar sentado”, comenta.

Após a transmissão do show, a festa continua com as DJs Amanita Amuscaria e Lady Afroo.

O Ponto Bar está localizado na Rua Temístocles, 103, no centro de Campo Grande, próximo à Feira Central.

Lady Gaga no Brasil

O show da cantora nova iorquina na praia de Copacabana no Rio de Janeiro neste sábado (3) será o maior da carreira. De acordo com a prefeitura do Rio, são esperadas cerca de 1,6 milhão de pessoas.

Um estudo feito pela Prefeitura do Rio projetou que a apresentação da cantora deve movimentar R$600 milhões para a cidade, uma receita de 27,5% a maior que a passagem da cantora Madonna em 2024.

Gaga desembarcou no aeroporto do Galeão na madrugada de terça-feira (29) e está hospedada no Copacabana Palace.

Segundo os documentos enviados pela produtora Bonus Track Entretenimento ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, o show em Copacabana será o único show da artista na América do Sul em 2025.

O palco, montado pela produtora, terá 1.260 m² e ficará a uma altura de 2,20 metros da base na areia. Um megapainel de LED também será colocado, além de outros 10 telões espalhados pelo público para transmitir a apresentação.