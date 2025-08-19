Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

Winston ChurChill - estadista britânico
O vício inerente ao capitalismo é a distribuição desigual de benesse; o do socialismo é a distribuição por igual das misérias”.
Felpuda
A segunda vaga para o Senado no time de Riedel e Azambuja está sendo disputada a cotoveladas, como a população está vendo. “Dá de um tudo”: os que sonham com a reeleição; os que desejam voltar ao Céu, como é chamada aquela Casa, em razão das inúmeras mordomias, depois de anos “no sereno”; os derrotados nas urnas após um período reinando; e os oportunistas, que fingem que disputarão, tumultuam o meio de campo e depois comercializam o passe. Como disse o filósofo Sêneca: “Na vida pública, ninguém olha para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor”.
Novamente
À exceção dos partidos de esquerda em MS e outros de pouca ou nenhuma expressão no cenário político, os demais deverão estar no palanque de reeleição do governador Eduardo Riedel. Segundo alguns parlamentares, a previsão é de que no time poderão marcar presença a federação PP-União Brasil, PL, Republicanos, MDB, PSB, o que restar do PSDB e o Podemos (atualmente, um braço do PSDB). Hoje, esses partidos fazem parte da base aliada do gestor estadual.
Interesse
Embora tenha o apoio do MDB nacional para ser candidata ao Senado, a ministra Simone Tebet enfrenta resistência interna em nível estadual. Ela, que é convicta admiradora de Lula, está pisando em ovos diante do “paredão” do seu partido anti-PT, mas demonstra que vai tentar se cacifar mesmo assim. Quando disputou a Presidência da República, obteve total de 79.719 votos em MS e em Três Lagoas, sua terra natal, teve 3.590 votos.
Base
De acordo com esses parlamentares, tais partidos não teriam nome com potencial para disputar o governo do Estado. Até mesmo a oposição vem batendo a cabeça para apresentar um nome que, ao menos, possibilite eleger deputados estaduais e federais, uma vez que, até o momento, encarar a briga na majoritária está difícil. Vale lembrar que integrar base aliada em uma administração representa participação em secretarias, cargos e indicações para fundações, entre outros.
Vou... Não vou
Por querer alçar voos mais altos e não encontrando respaldo em suas pretensões, o deputado Marcos Pollon vinha conversando com o Partido Novo, que estaria interessado em seu nome para a disputa a um dos cargos majoritários, governo ou Senado. Nos meios políticos, porém, fala-se que o parlamentar estava querendo forçar a barra ao dizer que sairia do PL. Ele, que cumpre seu primeiro mandato, foi o mais votado em Campo Grande e em MS em 2022. Daí acredita que reuniria potencial suficiente para a disputa. Dizem ainda que, se encerrar a carreira política, deverá se mudar para os EUA.
Vânia Cardoso
Cléo Pires
Tabuleiro
Estão previstas para o fim deste mês as últimas mexidas no tabuleiro das eleições de 2026. O ex-governador Reinaldo Azambuja deverá se filiar ao PL, até porque, pelas articulações, dificilmente voltará atrás, enquanto o governador Eduardo Riedel caminha em direção ao PP, mas poderá mudar de rumo. Com as definições dessas duas lideranças, os demais partidos, sem exceção, vão começar a buscar as devidas alianças.
Hipótese
Embora faça sinalização de estar indo em direção ao PP, mas sem nada a comentar a respeito, o governador Riedel, segundo os bastidores, poderá também fazer sua escolha pelo Republicanos. Esse partido tem como principal nome à Presidência da República, caso seja mantida a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Cotação
O nome do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua em alta cotação para as futuras eleições. Embora seu cargo esteja sendo cobiçado por partidos em eventual aliança, o que se fala nos meios políticos é que compor chapa à reeleição de Riedel pode ser uma realidade. O fato é que sua fidelidade ao governador, sem tramoias políticas nos bastidores, vem sendo levada em grande conta. Como disse experiente homem público, dando um exemplo, politicamente falando: “Sabe aquele cara que todo pai quer para genro? Esse cara seria o Barbosinha”.
*Colaborou Tatyane Gameiro