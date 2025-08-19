Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

A 1ª edição do Bazar Legal terá aproximadamente 30 mil peças de vestuário e será realizada no dia 6 de setembro, no TJMS

Laura Brasil

19/08/2025 - 17h33
Com roupas de alto padrão no valor de R$ 30, a Receita Federal promove, no próximo dia 6 de setembro, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a primeira edição do Bazar Legal, que será realizado no estacionamento do TJMS, em Campo Grande.

Os produtos foram doados pela Receita Federal de Corumbá. Com valor fixo de R$ 30, estarão disponíveis aproximadamente 30 mil peças de alto padrão, entre roupas femininas e masculinas, sociais e esportivas.

O evento solidário tem como objetivo apoiar entidades filantrópicas por meio da venda de produtos a preços acessíveis.

Toda a renda arrecadada será dividida igualmente entre quatro instituições sociais:

  • Associação Pestalozzi;
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (Abrec-MS);
  • Conselho da Comunidade;
  • Espaço de Convivência Esperança.

Durante o evento solidário, os voluntários das instituições vão contar ao público um pouco sobre o trabalho desenvolvido por cada uma delas.

“A proposta da ação vai além da arrecadação financeira, buscando também sensibilizar e envolver a comunidade na causa social. A expectativa é que o público participe ativamente do evento, contribuindo para a valorização e fortalecimento das instituições beneficiadas”, informou a organização.

Condições de pagamento

Serão aceitos pagamentos via Pix, dinheiro e cartão de débito. Atenção: não será aceito o uso de cartão de crédito.

Cada comprador poderá adquirir até cinco peças por tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no momento da compra.

Saiba mais sobre as entidades beneficiadas

  • Associação Pestalozzi: atua na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtornos neuromotores, trabalhando na defesa de seus direitos e oferecendo apoio às famílias.
  • Conselho da Comunidade: órgão que acompanha os estabelecimentos prisionais e desenvolve ações voltadas à ressocialização de presos. É formado por membros da sociedade civil e atua de forma voluntária, com apoio de instituições públicas.
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC-MS): entidade filantrópica que atua na prevenção e no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC), oferecendo suporte a pacientes em diálise por meio de assistência social, segurança alimentar, medicamentos e atendimentos multiprofissionais.
  • Espaço de Convivência Esperança: comunidade terapêutica voltada à recuperação de dependentes químicos, atendendo exclusivamente mulheres em Campo Grande.

Serviço

  • 1ª edição do Bazar Legal
  • Data: 6 de setembro
  • Horário: das 8h às 17h
  • Local: Estacionamento principal do TJMS
Divulgação TJMS

Diálogo

A segunda vaga para o Senado no time de Riedel e Azambuja está sendo dispu... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (19)

19/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Winston ChurChill - estadista britânico

O vício inerente ao capitalismo é a distribuição  desigual de benesse; o do socialismo  é a distribuição por igual das misérias”.

Felpuda

A segunda vaga para o Senado no time de Riedel e Azambuja está sendo disputada a cotoveladas, como a população está vendo. “Dá de um tudo”: os que sonham com a reeleição;  os que desejam voltar ao Céu, como é chamada aquela Casa,  em razão das inúmeras mordomias, depois de anos “no sereno”;  os derrotados nas urnas após um período reinando; e os oportunistas, que fingem que disputarão, tumultuam  o meio de campo e depois comercializam o passe.  Como disse o filósofo Sêneca: “Na vida pública, ninguém olha  para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor”.

Novamente

À exceção dos partidos  de esquerda em MS e outros  de pouca ou nenhuma expressão no cenário político, os demais deverão estar no palanque  de reeleição do governador Eduardo Riedel.  Segundo alguns parlamentares,  a previsão é de que no time  poderão marcar presença  a federação PP-União Brasil, PL, Republicanos, MDB, PSB,  o que restar do PSDB e o Podemos (atualmente, um braço do PSDB). Hoje, esses partidos  fazem parte da base aliada  do gestor estadual. 

Interesse

Embora tenha o apoio do MDB nacional para ser candidata  ao Senado, a ministra Simone Tebet enfrenta resistência interna em nível estadual. Ela, que é convicta admiradora de Lula, está pisando em ovos diante do “paredão” do seu partido anti-PT, mas demonstra que vai tentar se cacifar mesmo assim. Quando disputou a Presidência da República, obteve total de 79.719 votos em MS e em Três Lagoas,  sua terra natal, teve 3.590 votos.

Base

De acordo com esses parlamentares, tais partidos  não teriam nome com potencial para disputar o governo do Estado.  Até mesmo a oposição vem batendo a cabeça para apresentar um nome que, ao menos, possibilite eleger deputados estaduais e federais, uma vez  que, até o momento, encarar  a briga na majoritária está difícil. Vale lembrar que integrar base aliada em uma administração representa participação em secretarias, cargos e indicações para fundações, entre outros.

Vou... Não vou

Por querer alçar voos mais altos e não encontrando respaldo  em suas pretensões, o deputado Marcos Pollon vinha conversando com o Partido Novo, que estaria interessado em seu nome para a disputa a um dos cargos majoritários, governo ou Senado. Nos meios políticos, porém, fala-se que o parlamentar estava querendo forçar a barra ao dizer que sairia do PL. Ele, que cumpre seu primeiro mandato, foi  o mais votado em Campo Grande  e em MS em 2022. Daí acredita  que reuniria potencial suficiente para a disputa. Dizem ainda  que, se encerrar a carreira política, deverá se mudar para os EUA.

DiálogoVânia Cardoso

 

DiálogoCléo Pires

Tabuleiro

Estão previstas para o fim  deste mês as últimas mexidas  no tabuleiro das eleições de 2026.  O ex-governador Reinaldo Azambuja deverá se filiar ao PL, até porque, pelas articulações, dificilmente voltará atrás, enquanto o governador Eduardo Riedel caminha em direção  ao PP, mas poderá mudar  de rumo. Com as definições  dessas duas lideranças,  os demais partidos,  sem exceção, vão começar  a buscar as devidas alianças.

Hipótese

Embora faça sinalização de estar indo em direção ao PP, mas sem nada a comentar a respeito,  o governador Riedel, segundo  os bastidores, poderá também fazer sua escolha pelo Republicanos. Esse partido  tem como principal nome  à Presidência da República, caso seja mantida a inelegibilidade  do ex-presidente Bolsonaro (PL),  o governador de São Paulo,  Tarcísio de Freitas.

Cotação

O nome do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua em alta cotação para  as futuras eleições. Embora seu cargo esteja sendo cobiçado por partidos em eventual aliança, o que se fala nos meios políticos é que compor chapa à reeleição de Riedel pode ser uma realidade. O fato é que sua fidelidade ao governador, sem tramoias políticas nos bastidores, vem sendo levada em grande conta. Como disse experiente homem público, dando um exemplo, politicamente falando: “Sabe aquele cara que todo pai quer para genro? Esse cara seria o Barbosinha”.

Cinema

Semana do Cinema: saiba onde ver filmes por R$10 em MS

Promoção estará ativa entre 28 de agosto e 3 de setembro

18/08/2025 18h00

Por uma semana, ingressos de cinema irão custar R$10

Por uma semana, ingressos de cinema irão custar R$10 Reprodução

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, acontece a segunda edição de 2025 da Semana do Cinema. Durante sete dias, os cinéfilos poderão conferir nas salas de cinema de todo o Mato Grosso do Sul filmes de todos os gêneros da programação normal, como “Lilo & Stitch”, “A Hora do Mal”, “Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda”, “Quarteto Fantástico”, “Superman”, “Como Treinar o seu Dragão”, e ainda reviver o clássico “Interstellar” pelo valor promocional de R$10.

A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e com criação da agência Magenta.

Marcos Barros, presidente da Abraplex, reforça que o objetivo principal da ação é garantir ainda mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros, disseminando a cultura e, ao mesmo tempo, potencializando o desempenho das salas.

"Com isso, conseguimos aumentar o fluxo de clientes, além de permitir que ainda mais pessoas possam conferir as estreias da semana. A Feneec e a Abraplex, juntas, representam 100% do parque exibidor. E a alta adesão do mercado é uma prova de como essa campanha tem trazido cada vez mais resultados", finaliza Barros.

Regras da promoção

Cinemark (Campo Grande)

Peço de R$10 válido para ingressos 2D, 3D e XD. Para salas prime e poltronas D-BOX, o valor é de R$20.

Cinépolis (Campo Grande e Três Lagoas)

Promoção válida para sessões 2D.

UCI (Campo Grande)

Todo mundo paga R$10 em sessões 2D, 3D, IMAX e XPLUS. Nas salas DE LUX, o ingresso sai por R$20.

Cine Araújo (Dourados)

Nas salas convencionais e premium o ingresso sai por R$10. Nas salas VIP custa R$15.

Mais descontos

Além da promoção nos ingressos, as quatro redes de cinema que atuam no estado (Cinemark, UCI, Cinépolis e Cine Araújo) estarão com descontos especiais nos combos. Confira:

Cinemark:

  • Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível = R$ 39,00*
  • Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível = R$ 59,00*
  • Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível = R$ 79,00*
  • Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis = R$ 99,00*

*Membros Cinemark Club ganham até 15 % a mais de desconto em cima do valor promocional destes combos.

UCI:

  • Pipoca média salgada + 2 refris 500ml por R$30

Cinépolis:

  • Combos a partir de R$10

Cine Araújo:

  • Pipoca média salgada + 2 refrigerantes por R$29

