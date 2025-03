Bebeu muito no Carnaval? Veja dicas de nutricionista para amenizar a ressaca

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (04/03)

Cazuza - compositor e cantor brasileiro

Você está vivo. Esse é o seu espetáculo.

Só quem se mostra se encontra.

Por mais que se perca no caminho”.

FELPUDA

Em alguns municípios de MS, o compadrio está correndo solto e, o que é pior, bancado com recursos públicos. É o empreguismo de correligionários políticos, em que vale mais o oportunismo do que a competência. Há casos como o de ex-secretário, eleito vereador, que nomeou prefeito não reeleito para cargo com salário invejável. Isso sem contar prefeitos que nomearam sua tchurminha e, em seguida, encaminharam projetos para as câmaras, propondo aumento salarial dos comissionados, com valores

“de tirar o chapéu”. A população está de olho. Pudera!...

Negada

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou a ampliação do prazo concedido às autoridades sanitárias para a regulamentação do uso da cannabis sativa com fins medicinais e farmacêuticos. O pedido de mais prazo havia sido feito pela União e pela Anvisa.

Mais

No ano passado, o STJ considerou juridicamente possível a concessão de autorização sanitária para esse uso específico da planta,

mas determinou que editassem a regulamentação para tanto com prazo de seis meses, que passou a correr em novembro de 2024.

A única representante brasileira citada na chamada “lista de ouro” da tradicional revista americana Condé Nast Traveler, publicada há 31 anos, foi a Caiman Pantanal, refúgio ecológico localizado em Miranda. Ela está no rol de 72 hotéis e resorts do mundo que são destaques para conhecer neste ano. A seleção final é feita levando-se em consideração critérios como gastronomia, exclusividade e atrativos da hospedagem e da região onde ela se encontra. A Caiman está situada em uma área de mais de 53 mil hectares, em que mais de 10% é reserva destinada à preservação do bioma do Pantanal. Para Bruno Wendling, presidente da Fundtur-MS, a conquista coloca em evidência as importantes ações realizadas dentro do espaço, aliando o turismo e a proteção do meio ambiente.

Marlene Oliveira

Rodrigo Lovatti

Baque

A decisão do Tribunal de Justiça de MS em suspender aumento salarial da prefeita, de secretários e dirigentes de autarquias, atendendo pedido da prefeita Adriane Lopes, é um baque para a oposição, que perde o discurso político. Com a narrativa tortuosa, insinuando que a gestora teria “aumentado” seus proventos para valor acima de R$ 40 mil, o que beneficiaria o primeiro escalão,

a tchurminha do contra estava tentando atingir a administração municipal.

Na real

A realidade a respeito do reajuste: esse aumento, que representa 97%, foi aprovado pela Câmara Municipal na legislatura passada, em 2023, para efeito a partir de 1º fevereiro deste ano. Por discordar, Adriane recorreu à Justiça. A última prestação de contas mostra que o gasto com pessoal está em 52,19% de comprometimento da receita, acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fixado em 51,3%.

Sequestrado

Total de R$ 32,4 milhões em sequestros judiciais e mais R$ 15 milhões de empenhos judiciais no ano passado. Esses dados foram apresentados aos vereadores pela secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, durante audiência pública. O vereador Dr. Victor Rocha disse que esse montante sequestrado, em descumprimento de ordens judiciais, chama atenção, informando que mais de 50% estão relacionados a cirurgias, principalmente na área ortopédica.

*Colaborou Tatyane Gameiro