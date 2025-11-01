Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Beleza B+: Cabelos mais nutridos: 3 ativos naturais que alimentam os fios. Confira!

Nutrição e hidratação são aspectos centrais nesse cuidado com os cabelos

Flavia Viana

Flavia Viana

01/11/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O cuidado com os cabelos é uma prioridade para grande parte dos brasileiros. Uma pesquisa recente da Neogrid e Opinion Box mostra que, mesmo em cenários de inflação, produtos de beleza são menos trocados por opções mais baratas, o que evidencia a importância que o público dá à saúde e aparência dos fios.

Nutrição e hidratação são aspectos centrais nesse cuidado, e a biodiversidade amazônica oferece ativos naturais capazes de transformar fios ressecados ou frágeis em fios saudáveis, macios e com brilho intenso.

1 - Manteiga de Cupuaçu: hidratação profunda e elasticidade

Extraída da semente do cupuaçu, esse ingrediente é altamente nutritivo e promove emoliência nos fios. Além de devolver a elasticidade natural, a manteiga ajuda a manter os fios sedosos e com brilho, sendo especialmente indicada para quem possui cabelo ressecado ou danificado.

2- Manteiga de Murumuru: nutrição intensa e controle do frizz

Rica em lipídios, a manteiga de murumuru atua na reposição de nutrientes essenciais, disciplinando os fios e reduzindo o frizz. Sua ação nutritiva profunda deixa os fios soltos, leves e com movimento natural, proporcionando maleabilidade sem pesar.

3- Óleo de Bálsamo de Copaíba: saúde do couro cabeludo e crescimento capilar

Com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas naturais, o óleo de copaíba ajuda a manter o couro cabeludo equilibrado, favorecendo o crescimento saudável dos fios. Também contribui para a redução de irritações e descamações leves, essencial para quem busca um cabelo forte desde a raiz.

Dicas para potencializar a nutrição dos fios:

  1. Combinação de hidratação e nutrição: usar produtos que unam manteigas e óleos naturais com ingredientes que retenham água nos fios, como aloe vera e ácido lático.
     
  2. Para cabelos finos ou frágeis, é importante considerar ativos que fortaleçam a fibra capilar, como biotina e colágeno hidrolisado.
     
  3. Manter uma rotina regular de cuidados: a consistência é fundamental para que os fios absorvam os nutrientes e permaneçam saudáveis.
     
  4. Apostar em rituais de desembaraço e aplicação de condicionadores nutritivos para evitar quebra e pontas duplas.
     
  5. Explorar os ativos da Amazônia é uma forma de unir ciência e natureza, transformando o cuidado diário em um ritual que fortalece os fios e valoriza a biodiversidade brasileira. Com ingredientes certos, é possível conquistar cabelos nutridos, disciplinados e com movimento natural, mesmo diante da correria do dia a dia.

 

CULINÁRIA

De um acidente culinário à versatilidade na cozinha, confira receitas de risoto

Da lenda de um acidente culinário no século 16 à versatilidade na cozinha contemporânea, o risoto conquistou o mundo e ganhou sabores brasileiros

01/11/2025 09h30

Compartilhar
Da Itália à sua mesa, o risoto conquistou o mundo e ganhou sabores brasileiros

Da Itália à sua mesa, o risoto conquistou o mundo e ganhou sabores brasileiros Reprodução

Continue Lendo...

De origem italiana, a palavra risotto significa literalmente pequeno arroz ou arrozinho. A introdução do grão na Itália é atribuída aos sarracenos (árabes ou muçulmanos) no século 11, que dominavam o sul do país e levaram o arroz para a Sicília, de onde ele se espalhou para o norte.

A receita mais famosa, porém, teria surgido apenas no século 16, em Milão, envolta em uma curiosa lenda. Conta-se que Valério de Fiandra, o mestre responsável pelos vitrais da Catedral de Milão, usava açafrão para criar pigmentos amarelos.

Durante os preparativos do casamento de sua filha, teria deixado, por acidente ou intenção, o açafrão cair no arroz que seria servido. Para surpresa geral, o resultado foi um sucesso entre os convidados, e nascia, naquele momento, o risotto alla milanese.

No Brasil, o risoto chegou com a imigração italiana, a partir do século 19. Inicialmente, até por volta da década de 1980, era muitas vezes preparado com sobras de arroz e alimentos do dia a dia, sendo mais conhecido como arroz de forno. Com o tempo, foi ganhando status e ingredientes típicos de cada região do País, como carnes, crustáceos e queijos, tornando-se protagonista em lares e restaurantes.

A ARTE DO BOM RISOTO

O risoto tradicional exige atenção e técnica. Seguir alguns passos é fundamental para obter o resultado cremoso e perfeito.

O segredo da cremosidade está no amido. Use sempre arroz de grão curto, como o arborio, o carnaroli ou o vialone nano. Eles liberam amido durante o cozimento, dando a textura característica ao prato sem que fique empapado.

Todo o caldo (seja de legumes, frango ou carne) deve ser mantido em fervura durante o preparo. Adicioná-lo aos poucos e sempre quente é crucial para que o cozimento seja lento e uniforme.

Assim como uma massa bem preparada, o arroz do risoto deve ficar al dente, macio por fora, mas oferecendo uma ligeira resistência ao morder.

O toque final, conhecido como mantecatura, consiste em acrescentar manteiga e queijo parmesão ralado com o fogo já desligado, mexendo vigorosamente para incorporar ar e criar uma textura aveludada.

Risoto clássico (risotto bianco)

Da Itália à sua mesa, o risoto conquistou o mundo e ganhou sabores brasileiros

Ingredientes

> 400 g de arroz arborio;
1 cebola pequena picada;
> 80 g de manteiga;
> 140 ml de vinho branco seco;
> 2 litros de caldo de legumes (mantido quente);
100 g de queijo parmesão ralado;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Leve o caldo de legumes à fervura em uma panela e mantenha-o aquecido;
Em uma panela grande e funda, derreta cerca de um terço da manteiga e refogue a cebola picada em fogo baixo, sem deixar dourar;
Adicione o arroz arborio (sem lavar) e refogue por uns 2 minutos, mexendo para que os grãos fiquem levemente transparentes nas pontas;
Acrescente o vinho branco e mexa até que o álcool evapore completamente;
Com uma concha, adicione o caldo quente aos poucos. Mexa sempre e acrescente a próxima concha apenas quando o líquido anterior tiver sido quase totalmente absorvido pelo arroz;
Repita o processo até que o arroz esteja cozido, mas ainda firme (al dente). Leva cerca de 17 a 20 minutos;
Desligue o fogo. Agregue o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado, mexendo bem até ficar cremoso;
Tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora. Sirva imediatamente.

Risoto de calabresa

Da Itália à sua mesa, o risoto conquistou o mundo e ganhou sabores brasileiros

Ingredientes

> 2 xícaras de arroz arborio;
> 1 linguiça calabresa cortada em cubinhos;
> 1 cebola picada;
> 1 dente de alho picado;
> 2 colheres (sopa) de manteiga;
> 200 ml de vinho tinto seco;
> 1 litro de caldo de legumes natural (mantido quente);
> Sal a gosto.

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue a cebola, o alho e a calabresa picada até dourar;
Acrescente o arroz arborio e mexa bem por mais um minuto;
Adicione o vinho tinto e mexa até evaporar;
Adicione o caldo de legumes quente, uma concha de cada vez, mexendo sempre e esperando absorver antes de adicionar mais;
Continue o processo até que o arroz esteja cremoso e al dente;
Ajuste o sal e outros temperos a gosto. Sirva quente.

Risoto de camarão com limão-siciliano

Da Itália à sua mesa, o risoto conquistou o mundo e ganhou sabores brasileirosEscreva a legenda aqui

Ingredientes

> 400 g de arroz arborio;
> 500 g de camarões médios limpos;
> 1 cebola picada;
> 2 dentes de alho picados;
> Suco de 2 limões-sicilianos;
> Raspas de 1 limão-siciliano;
> 200 ml de vinho branco seco;
> 1,5 l de caldo de peixe;
> 4 colheres (sopa) de azeite;
> 1 maço de coentro picado;
> Sal e pimenta-branca a gosto.

Modo de Preparo

Tempere os camarões com sal e metade do suco de limão;
Aqueça o caldo de peixe em uma panela separada;
Refogue a cebola e o alho no azeite até dourar;
Adicione o arroz e mexa por 2 minutos;
Acrescente o vinho e mexa até reduzir;
Adicione o caldo quente concha por concha;
A 5 minutos do fim, adicione os camarões;
Finalize com o restante do suco de limão, raspas e coentro. Ajuste os temperos e sirva;
Tempere com sal e pimenta-branca moída na hora. Sirva imediatamente.

 

DIÁLOGO

O "golpe das panelas", que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em MS...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (1º) e domingo (2)

01/11/2025 00h01

Compartilhar

Continue Lendo...

Vini Willian - poeta de MS

"Sentir não cabe no hífen da palavra. Sentir é tão anterior que parágrafo. Sentir é um inexplicado que, se explicado, acaba”

Felpuda

O “golpe das panelas”, que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em Mato Grosso do Sul, teve sentença proferida em Campo Grande. Foi condenada uma empresa de utilidades domésticas de São Paulo que cedia máquinas de cartões de crédito e débito registradas em seu nome para terceiros, que percorriam o País vendendo o produto como da mais alta qualidade, mas entregavam a mais baixa qualidade. As representantes da empresa também foram julgadas culpadas. E foi mantido o bloqueio de valores e bens delas, já decidido.

Segundo a Embratur, nos primeiros nove meses deste ano, o total de chegadas de turistas internacionais à Bahia superou o de todo o ano de 2024. De janeiro a setembro, a região registrou 149.648 entradas, quantidade 58% maior que a do mesmo período do ano passado. Somente em setembro, aquele estado recebeu 15.940 visitantes estrangeiros, 29,6% a mais que no mesmo mês de 2024.

A Argentina encabeçou o ranking dos emissores de turistas internacionais para a Bahia de janeiro a setembro deste ano, com 68.130 chegadas. Em segundo lugar, Portugal registrou 5.366 desembarques. Na terceira posição, o Uruguai enviou 13.547 viajantes.

A França teve o maior aumento porcentual, com 11.465 entradas, valor 216% maior que o do mesmo período anterior. Em quinto lugar, a Itália teve 9,5 mil entradas, representando 46,93% a mais que o registrado entre janeiro e setembro do ano passado. Na foto, Porto da Barra.

Eduardo e Cristina Katayama
Victoria Ceridono

Três poderosos

Três partidos que, em épocas distintas, deram as cartas, hoje, amargam posição muito diferente de quando “reinaram”. É o caso de MDB, PT e PSDB, que já administraram MS. O MDB foi o primeiro partido a conquistar, em 1982, o comando político-administrativo pelo voto popular. Atualmente, aguarda “carona” para 2026 no grupo político do governador Riedel (PP).

Inanição

O PT também teve seu tempo de glória. Durante oito anos, esteve à frente do governo, que conquistou nas urnas em 1998. Ao longo dos anos, porém, ficou enfraquecido em MS, em função dos desacertos do partido em nível nacional. Nos dias de hoje, chegou a tal ponto que nem sequer está conseguindo anunciar nome consolidado para disputar o governo do Estado em 2026.

Esfacelado

O PSDB, por sua vez, esfacelou-se com a saída do governador Riedel e do ex-governador Azambuja e espera, também, ter espaço no grupo político dessas duas lideranças. Com a abertura da janela partidária em 2026, a previsão é de que aconteça uma “revoada” de parlamentares para o PP, de Riedel, e o PL, de Azambuja. Os tucanos completaram 11 anos administrando MS.

Aniversariantes

SÁBADO (1º)

  • Daniel Cavassa Daude,
  • Alanis Netto Lopes,
  • Dr. Periperis Rodrigues do Prado,
  • Melissa de Carvalho Sone Tamaciro,
  • Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
  • Andrea Torres,
  • José Cândido de Paula Neto,
  • Maria Aparecida Paim Lima,
  • Fábio Theodoro de Faria,
  • Antonio Roberto de Mello Netto,
  • Vespaziano Almeida de Assis,
  • Diomedes Hirochi Yasunaka,
  • José Roberto Mangieri,
  • Lucas Alves do Valle Filho,
  • Samir Nammoura,
  • Luiz Cesar Penteado Ferreira,
  • José Carlos de Oliveira Robaldo,
  • Dalva Viegas Gomes da Silva,
  • José Darmanceff,
  • Ronaldo Barbosa de Oliveira,
  • Ramão Santo Barbosa de Brito,
  • Dr. Carlos Augusto
  • Fernandes de Souza,
  • José Gomes de Alencar,
  • Dra. Mariza Felício Fontão,
  • Carla Regina Seba Rahe,
  • Dr. Luiz Alexandre Lani,
  • Valéria Alberton,
  • Leonardo Costa da Rosa,
  • Bruno Monges,
  • Antonio Cezar Lacerda Alves,
  • Izabel de Fátima Duailibi,
  • Eliana Minari Cividini,
  • Daniel Silva de Souza,
  • Waldomiro Santos Pancini,
  • Marta Maria de Araújo,
  • Hilda Abussafi dos Santos,
  • Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,
  • Dra. Vanessa Silva Baes,
  • Marly Marques Mattos,
  • Júlio Furlaneto Bellucci,
  • Carlos Eduardo dos Santos,
  • Agenor de Figueiredo,
  • Rosana D´Elia Bellinati,
  • Marcos Tadeu Pedroso,
  • Carlos Gilberto Gonzales,
  • Manoel dos Santos Medeiros Vargens,
  • Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,
  • José Carlos Lopes da Silva,
  • Ronaldo Saab da Rosa,
  • José Maurício Albuquerque,
  • Lina Lemes de Oliveira,
  • Marilú Campos Seba,
  • Vanessa Correa Stuhrk Gorski,
  • Carlos Alberto Charbel,
  • Arnaldo Kiyomura,
  • Priscila Castro Rizzardi,
  • Fábio Eiji Hirakaza,
  • Nivaldo Shigueru Shirado,
  • Thaís Yumi Komiyama,
  • Luzia Mineko Kamiya Coppini,
  • Fernanda Ferra Finocchio,
  • Ricardo Seiji Shiguematsu,
  • Carlos Haguiuda,
  • Bruno Pina Santos,
  • Márcio Bassani,
  • Marilda Vieira Trefzger,
  • Laerte Junqueira de Andrade Filho,
  • Fábio Nahas Pereira dos Santos,
  • Dennis Dionel,
  • Rosa Carvalho Ribeiro,
  • José Lorenzi,
  • Carmem Lopes Salomão,
  • Alcino Fernandes Carneiro,
  • Sandro Cézar Oliveira Prado,
  • Gelson Lemes Tavares,
  • Ernesto Rodrigues,
  • Higino Manoel Figueiredo Maciel.

DOMINGO (2)

  • Dr. Nelson Mendes Fontoura Júnior,
  • Therezinha de Jesus dos Santos Samways,
  • Marinho Cogo,
  • Paulo Sérgio Ota,
  • Sílvio Eduardo Orro da Silva,
  • José Carlos Garcia,
  • Maria Inês Queiroz Tomaz,
  • Felipe Jorge Saab,
  • Neusa Kamiya,
  • Patricia Correa Peixoto de Azevedo,
  • Lucas Lemos Navarros,
  • José Marcos Queiroz Junior,
  • Nilvana Silveira Moreno Mujica,
  • Jhonny Luis de Souza,
  • João Evângelo Vavas,
  • Dr. Carlos Augusto Longo Pereira,
  • João Baptista Pinto de Arruda,
  • Wilson Berton,
  • João Carlos Leite Nogueira,
  • Lincoln Pereira Mendes,
  • Fernanda Cristieli Pupim,
  • Ruy Otonni de Mendonça,
  • Yolanda Pinheiro,
  • Gleidy Garcia Antero da Silva,
  • Bruno Pedrossian Dorileo,
  • Dr. Felipe Marcelo Gimenez,
  • José Atanásio Lemos Neto,
  • Raquel de Figueiredo Rocha,
  • José Henrique da Silva Vigo,
  • Juliane Perondi,
  • Maria Cristina Monteiro Nascimbeni,
  • Eudi Vitorino Bachiega,
  • Adailton Castilhas,
  • Ilson Rossini Vilanova,
  • Jurema Marques de Arruda,
  • Pedro Celestino Ângelo de Oliveira,
  • Dr. Oswaldo Rodrigues,
  • José Ricardo Soares,
  • Alberto Saburu Kanayama,
  • Sérgio Bianchi Mascarenhas,
  • Oneide Terezinha Mozzo,
  • Lênio Ben Hur,
  • Noêmia Gonçalves dos Santos,
  • Generci Cantu Silva,
  • Nelsi Francisco de Oliveira,
  • Alcides Sussumu Oguma,
  • Flaviano Cantacini,
  • Dra. Marlene Lemos,
  • Marle Karnopp,
  • Luiz Antonio Lemes Tenório,
  • Armindo Ramão Medina Júnior,
  • Shirlei Aparecida Boretti,
  • Eronildes Sabino Nery,
  • Arlindo Brazilino da Conceição,
  • Munder Hassan Gebara,
  • Epaminondas Martins,
  • Bruno Galeano Brandão,
  • Maria Helena Simão Dantas Zanchet,
  • Francisco Luis Nanci Fluminhan,
  • Elvídio Martins de Siqueira,
  • Adina Lopes Sobrinho Franco,
  • Osório Caetano de Oliveira,
  • Marilza Massae Matida
  • Kubota de Freitas,
  • Lilian Greyce Souza,
  • Masaaki Yano,
  • Raimundo Nonato Oliveira,
  • Elza Lima do Amaral,
  • Maria Aparecida Marques de Sá,
  • Jackson Daniel do Nascimento,
  • Gilson Amorim Gomes,
  • Rosely Margarido Queiroz Prado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)

3

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil
PESCA

/ 2 dias

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil

4

Em crise, Prefeitura reduz expediente para 6 horas diárias
Campo Grande

/ 1 dia

Em crise, Prefeitura reduz expediente para 6 horas diárias

5

Prefeitura garante que 13&ordm; será pago em dia aos servidores
vai ter dinheiro?

/ 1 dia

Prefeitura garante que 13º será pago em dia aos servidores

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público