Beleza B+: Você conhece os segredos da queratina?

Pesar

Fatalidade ocorreu poucas horas após sua participação na noite de abertura do 3º Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito

O renomado artista plástico Jonir Figueiredo faleceu na madrugada deste sábado (26), aos 71 anos, enquanto dormia, em um hotel em Bonito, interior de MS. A morte ocorreu poucas horas após sua participação na noite de abertura do 3º Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, evento do qual era um dos convidados especiais.

Jonir foi encontrado sem vida no quarto onde estava hospedado para prestigiar o festival. Segundo informações da organização do Bonito CineSur, o artista faleceu de forma pacífica durante o sono. A notícia pegou de surpresa tanto os participantes do evento quanto o meio artístico nacional, que lamentam a perda de uma de suas figuras mais expressivas.

Natural de Campo Grande, Jonir Figueiredo construiu uma trajetória sólida e respeitada nas artes plásticas brasileiras. Conhecido por sua linguagem visual única, marcada pela mistura de elementos do imaginário regional com influências contemporâneas, o artista expôs em diversas cidades do Brasil e do exterior, deixando um legado admirado por críticos, colecionadores e amantes da arte.

Em nota oficial, a organização do Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito expressou pesar pela perda. “Jonir Figueiredo é uma figura monumental no cenário artístico, cujo talento e visão transcenderam fronteiras e inspiraram gerações. Sua presença em nosso festival, mesmo que breve, encheu-nos de honra e alegria”, diz o comunicado.

Além de sua obra visual, Jonir era conhecido por seu engajamento com a cultura sul-mato-grossense e por seu apoio a iniciativas artísticas e culturais em toda a América do Sul. A última aparição pública do artista foi marcada por entusiasmo e afeto — relatos de participantes indicam que ele demonstrava grande emoção ao reencontrar amigos e compartilhar suas visões sobre a arte contemporânea.

A data e o local do velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Jonir Figueiredo deixa um importante acervo artístico, além de um legado afetivo entre colegas, admiradores e gerações de artistas que se espelharam em sua obra. Sua partida deixa uma lacuna irreparável na cena cultural brasileira.

*Com assessoria



