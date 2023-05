Beleza B+: Você sabe se seu cabelo é seco ou ressecado?

Correio B+

Harrison Ford garante que é a última vez que interpreta o herói, mas nós sabemos que ele é imortal

Apenas no dia 29 de junho que nós mortais poderemos ver a última aventura de Indiana Jones, mas, quem está no Festival de Cannes já viu a previa e adorou. Foram seis minutos de aplausos de pé. O tema icônico composto por John Williams já começa a tocar na minha cabeça...

E pensar que Indiana existe há quase 50 anos! Sim isso mesmo, em 1973 George Lucas estava trabalhando em dois projetos paralelos: Star Wars e Indiana “Smith”. Em retrospecto, é de arrepiar ver o que saiu de uma única mente e praticamente ao mesmo tempo.

Star Wars ganhou prioridade, mas, As Aventuras de Indiana Smith, também tinha potencial, o diretor sabia. Como a aventura espacial virou febre e o colocou na estratosfera, parecia que não havia nada que Lucas não pudesse fazer.

Não havia mesmo, ao comentar com o amigo e igualmente popular Steven Spielberg sobre seu rascunho, os dois se entenderam imediatamente. Os dois queriam fazer um filme com um pé no passada e sensação de futuro, uma modernização dos seriados e filmes dos anos 1930s e 1940s.

Contando os dias para Indiana Jones - Divulgação

Com a ajuda do roteirista Philip Kaufman, fizeram alguns ajustes na história. A Arca seria apenas um MacGuffin (o elemento que provoca a ação, mas que não é parte essencial do drama), Indiana seria “meio James Bond”, mas como Spielberg logo se convenceu, “melhor do que James Bond” porque seria um herói sem a ajuda de tecnologia. Finalmente mudaram uma coisa: em vez de Smith, ele seria Jones.

A vontade de que fosse uma franquia existia desde o início, mas foi o mega sucesso mundial que garantiu a possibilidade. Depois de grandes filmes e uma minissérie, desde 2012 a DisneyPlus passou a ter a propriedade intelectual de Indiana Jones, planejando um reboot do que se imaginava mais do que encerrado.

E por isso, no final do mês, dia 31 de maio, a plataforma vai disponibilizar TODOS os quatro filmes e a série, O Jovem Indiana Jones, como um “esquenta” para o que Harrison Ford garante ser sua despedida no papel. É eu concordo, dá nó na garganta ouvir que dessa vez parece ser mesmo um adeus.



Na retrospectiva, podemos seguir a ordem de lançamento, com o filme de 1981, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, vencedor de nada menos do que quatro Oscars, onde somos apresentados ao professor de História e arqueólogo, Indiana Jones e o vemos lutando contra os nazistas para localizar a Arca da Aliança.

Um ícone do cinema mundial - Divulgação

Três anos depois, em 1984, Indy voltou em Indiana Jones e o Templo da Perdição, onde vive uma aventura para resgatar pedras roubadas. O hiato de cinco anos valeu a espera na época, porque Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, reuniu Indiana Jones com seu pai, vivido pelo lendário James Bond original, o ator Sean Connery (um fato que para os criadores e fãs fecha o círculo) no que é um dos melhores longas da franquia.

Pai e filho estão em busca do Santo Graal, que garante a imortalidade e claro que terão que disputá-lo com velhos inimigos. Quando pensávamos que era apenas uma trilogia, em 2008 o elenco original se reencontrou para o mediano Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, onde alguns segredos são revelados.

É a partir desse longa que teremos o último filme com nosso herói, Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Se essas horas todas com Indy não forem suficientes, ainda há a série de 1992, O Jovem Indiana Jones, que claro, mostra como o herói passou sua juventude já se envolvendo em aventuras incríveis. Dou a dica antecipada porque a partir do fim de maio, seremos todos impactados pela nostalgia. Qual é o seu Indiana Jones favorito?