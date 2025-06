Bem-estar B+: Conheça 5 práticas para melhorar o bem-estar e performance no ambiente de trabalho

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo deste sábado (07)

Paulo Portuga - poeta de MS

"Gosto da palavra areia com sua consoante solitária: com o vento muda de lugar e se deposita no fundo do mar, e mede o silêncio do tempo dentro da ampulheta...”

FELPUDA

Conversas pelos corredores dão conta que político muito conhecido poderá não disputar a reeleição. O motivo seria desilusão com a “profissão”. Ele estaria se sentindo desconfortável com as “lapadas” que vem sofrendo desde que assumiu mandato, até mesmo dos próprios companheiros. Dizem que o dito-cujo pretende mudar para o exterior e que, se decidir ir embora mesmo, dirá tal qual o general Figueiredo quando deixou a Presidência da República: “Me esqueçam!” Sei não...

Com o enredo “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade”, a Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou que homenageará a artista no Carnaval de 2026. O enredo será desenvolvido por Renato Lage, que destacou a artista como símbolo de independência musical, estética e comportamental. Para marcar o anúncio, a escola espalhou réplicas dos óculos usados por Rita em pontos emblemáticos do Rio. A Mocidade será a primeira a desfilar na segunda-feira de Carnaval (16 de fevereiro) e buscará seu sétimo título. Rita se junta a outros homenageados já confirmados para 2026, como Ney Matogrosso, Rosa Magalhães e Mestre Ciça.

Juntos

Com a batida de martelo para a incorporação do Podemos ao PSDB, a senadora Soraya Thronicke e o deputado estadual Rinaldo Modesto passam a integrar o ninho tucano, assim como os vereadores Clodoilson Pires e Ronilço Guerreiro. O comando em MS deverá ficar nas mãos do também deputado estadual Pedro Caravina (PSDB).

Na aldeia

A Terra Indígena Limão Verde, em Amambai, foi “visitada” pela Polícia Federal, a Força Nacional

e a Polícia Militar, no dia 5, para cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e três prisões. A ação policial teve como um dos alvos um indígena derrotado em votação para líder da aldeia, no fim de 2024, que não aceitou o resultado, passando a implantar o terror, como ameaça, lesão corporal, disparos de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Curso

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande sediará, entre os dias 16 e 20 deste mês, um curso promovido pela Cruz Vermelha Brasileira de MS. A formação terá como foco os primeiros socorros psicológicos, e será conduzida por uma instrutora referência na área, vinda da Dinamarca. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (67) 4042-7022.

