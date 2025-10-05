Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bem-estar B+: É Primavera: 11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperatura

Nutricionista ensina como fortalecer as defesas do corpo com ingredientes do dia a dia

Flavia Viana

Flavia Viana

05/10/2025 - 13h00
A primavera chegou trazendo dias ora frios, ora quentes, e a baixa umidade típica da estação. Esse vai e vem de temperaturas favorece a proliferação de vírus e bactérias, exigindo atenção redobrada ao sistema imunológico. A boa notícia é que a alimentação pode ser uma grande aliada nessa fase.

A nutricionista Jéssica Benazzi, do Divino Fogão, lista 11 alimentos que fazem parte da rotina dos brasileiros e que podem ajudar a reforçar as defesas do corpo, aumentando a imunidade durante este período, anote aí...

Frutas cítricas
Clássicas quando o assunto é imunidade, são ricas em vitamina C e antioxidantes. Nesta época, laranja lima, kiwi e abacaxi são boas pedidas.

Frutas vermelhas
Além do sabor marcante, trazem vitamina C e ácido elágico, com ação antioxidante e anti-inflamatória. O destaque da temporada é o morango, de preferência orgânico, já que costuma concentrar agrotóxicos.

Tomate
Fonte de licopeno, que dá a cor vermelha ao fruto e combate radicais livres, além de vitamina C, o tomate é um reforço extra contra gripes e resfriados.

Folhosos verde-escuros
Brócolis, couve e espinafre fornecem ácido fólico (vitamina B9), essencial para a formação de glóbulos brancos, além de propriedades anti-inflamatórias.

Alimentos ricos em betacaroteno
Cenoura, abóbora, batata-doce e batata-baroa se transformam em vitamina A no organismo, um potente antioxidante que fortalece as defesas.

Fontes de Ômega 3
Peixes como sardinha, salmão e atum, além de azeites de boa qualidade, oferecem gorduras boas que agem como anti-inflamatórios naturais.

Cebola
Carregada de quercetina, a cebola ajuda a prevenir infecções bacterianas e fúngicas, além de proteger contra radicais livres.

Gengibre
Rico em vitamina B6 e C, o gengibre fortalece a imunidade e tem ação antimicrobiana, sendo um aliado no combate a gripes e resfriados.

Oleaginosas
Nozes, castanhas, amêndoas, pistache e avelãs são fontes de vitamina E e selênio, antioxidantes que protegem as células do organismo.

Iogurte
Com probióticos que equilibram a flora intestinal, onde se concentra a maior parte das células de defesa, o iogurte é essencial para manter a imunidade em alta.

Leguminosas
Feijão, lentilha e grão-de-bico oferecem zinco, mineral que auxilia na prevenção de doenças respiratórias típicas da estação.
 

Alerta B+: Bebida adulterada por metanol pode cegar

Consumo de bebida adulterada dispara, pode causar neurite óptica e levar à perda da visão. Saiba como evitar.

04/10/2025 15h30

O número de intoxicações por bebida adulterada registrados em setembro pelo CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas bateu recorde. Somou 9 intoxicações com dois casos de cegueira no estado de São Paulo, além de mais 10 pacientes sob investigação até o dia 25 do mês.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas quando o metanol entra na corrente sanguínea é transformado em ácido fórmico, substância que diminui a oxigenação das células e é altamente tóxica. A toxidade somada à falta de oxigênio, explica, atacam o nervo óptico desencadeando neurite óptica.

Caso a doença não receba o tratamento adequado durante a fase inicial ou aguda causa a perda irrecuperável da visão. Já a intoxicação sistêmica causa sérios danos ao fígado, rim, coração, pâncreas e até alterações na camada externa do cérebro que caracterizam a esclerose múltipla, levando ao óbito

O especialista diz que os sinais de alerta sempre indicam uma emergência médica, mas, geralmente só surgem entre 12 e 24 horas. Isso porque, o álcool etílico das bebidas tornam o metabolismo do metanol mais lento, explica. Nos olhos, afirma, os primeiros sintomas são: visão turva, fotofobia e dor retrobulbar ou ao movimentar os olhos. Os sintomas sistêmicos mais frequentes da intoxicação elencados pelo médico são: náusea, forte dor de cabeça, dor abdominal, vômitos e alteração da consciência.

Tratamento

As primeiras 48 horas são cruciais para salvar a visão e a vida após uma intoxicação por metanol. Diante da suspeita de ingestão de álcool adulterado, Queiroz Neto recomenda que a pessoa seja encaminhada a uma triagem no CIATOX para confirmar a acidose metabólica grave que requer hemodiálise para eliminar o metanol da corrente sanguínea.

Outra terapia elencada pelo oftalmologista para casos menos graves de acidose, frequente entre pessoas que consomem pouca bebida adulterada é o fomepizol, também conhecido como 4-metilpirazo,l um antídoto ao metanol.

O acúmulo de ácido fórmico no nervo óptico pode causar edema que pode ser tratado com corticosteroides que eliminam a inflamação. A dica para prevenir intoxicação por bebida adulterada observar na garrafa o registro ANVISA, lacre de segurança e selo fiscal, finaliza.

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards

A prequela da série de sucesso de 2022 coloca Taylor Kitsch como protagonista em uma história conhecida de soldados amargurados

04/10/2025 13h00

Se você não curte conteúdo de macho alfa, que tenha guerra, traições e ideologia conservadora, a prequela da série A Lista Terminal, que passou na Prime Video em 2022, não é pra você. Mas, se curte dramas densos com pé na política internacional, essa é sua série.
Com A Lista Terminal:

Lobo Negro (The Terminal List: Dark Wolf), a Prime Video decidiu expandir o universo de Jack Carr mergulhando no passado de Ben Edwards, personagem que no final da primeira série se revelou traidor de seus irmãos de armas. A prequela, lançada em agosto de 2025, chega carregada de contradições: ao mesmo tempo em que se apresenta como um thriller de ação e espionagem, também se torna um retrato ideológico da América em sua fase tardia de supremacia global.

A crítica especializada já notou a discrepância. Para muitos, Lobo Negro insiste em repetir o discurso de que “burocratas” — leia-se, o “estado profundo” — impedem que homens como Edwards “salvem o mundo livre”. Essa retórica de combate permeia diálogos e situações que, em vez de mergulharem na complexidade geopolítica, preferem reforçar a simplificação maniqueísta: bons americanos contra “monstros à porta”. Assim como The Terminal List, a nova série aposta em explosões, tiroteios em cidades europeias e frases de efeito no lugar da sutileza de um Le Carré.

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben EdwardsCinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards - Divulgação

E, ainda assim, há algo magnético em ver Taylor Kitsch assumir o protagonismo. A crítica reconhece que ele se encaixa melhor no arquétipo do guerreiro atormentado do que Chris Pratt, que aqui aparece apenas nos episódios de abertura e encerramento. É Kitsch quem dá corpo a um Edwards dilacerado, um homem que, cinco anos antes dos eventos de A Lista Terminal, já havia perdido a fé em autoridades e abraçado um caminho de violência sem regras de engajamento. Sempre gosto da entrega de Taylor, sinto falta dele em mais filmes e séries.

Em entrevista recente, o ator refletiu sobre essa dualidade. Para ele, o maior desafio foi compreender como alguém chegaria ao ponto de trair seus próprios irmãos SEAL. Seu processo de construção do personagem tem a ver com disciplina e repetição: há mais de uma década treina com o mesmo Navy SEAL, Ray Mendoza, que o orientou desde Lone Survivor. Em Lobo Negro, Kitsch precisou se preparar não apenas para combates em desertos e montanhas, mas também para coreografias em mercados, estações de metrô e túneis subterrâneos. É o tipo de aprendizado que confere ao show um certo realismo técnico, mesmo quando a trama flerta com a propaganda.

O ator admite que Edwards é movido por emoções devastadoras. Algo pessoal o quebra em Mosul, em 2015, levando-o a perder a fé nos superiores que decidem proteger um ativo da CIA sádico e violento. É nesse instante que sua trajetória muda: ele busca redenção, mas arrasta consigo o amigo Raife Hastings (Tom Hopper) para uma espiral sem volta. Como o próprio Kitsch resume: “A guerra não é preto no branco, você vive no cinza. Ben é testado nesse limite.”

O resultado, no entanto, oscila. Lobo Negro às vezes consegue oferecer momentos intensos — como uma memorável luta corpo a corpo entre uma hacker franzina e seu adversário bem maior —, mas em geral recorre a soluções fáceis: tiros, explosões, frases de efeito como “prefiro uma cerveja, mas que se dane, vamos explodir tudo”. O excesso de testosterona encobre nuances possíveis, e mesmo dilemas morais acabam tratados como pano de fundo para justificar agressões, danos colaterais e até condutas abusivas de personagens secundários.

Ainda assim, a presença de Kitsch, sua entrega e até sua vida fora das telas adicionam camadas que a série, sozinha, não teria. Em paralelo ao trabalho no Prime, ele fundou em Montana um retiro para veteranos, vítimas de traumas e dependência química — o Howlers Ridge. Ali, em 22 acres junto ao Yellowstone, o ator tenta oferecer um ambiente de cura para aqueles que carregam marcas semelhantes às que encena em Ben Edwards.

Talvez resida aí a ironia maior: enquanto a série parece mais interessada em sustentar a mitologia do americano que melhora o mundo seguindo seus instintos violentos, o intérprete de Edwards prefere usar sua fama para criar espaços de acolhimento, e não de guerra. Entre a ideologia dura da ficção e a prática suave da vida real, Lobo Negro encontra seu maior interesse justamente fora da tela — no contraste entre o personagem e o homem que o interpreta.

