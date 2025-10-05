Bem-estar B+: É Primavera: 11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperatura

Correio B+

A prequela da série de sucesso de 2022 coloca Taylor Kitsch como protagonista em uma história conhecida de soldados amargurados

Se você não curte conteúdo de macho alfa, que tenha guerra, traições e ideologia conservadora, a prequela da série A Lista Terminal, que passou na Prime Video em 2022, não é pra você. Mas, se curte dramas densos com pé na política internacional, essa é sua série.

Com A Lista Terminal:



Lobo Negro (The Terminal List: Dark Wolf), a Prime Video decidiu expandir o universo de Jack Carr mergulhando no passado de Ben Edwards, personagem que no final da primeira série se revelou traidor de seus irmãos de armas. A prequela, lançada em agosto de 2025, chega carregada de contradições: ao mesmo tempo em que se apresenta como um thriller de ação e espionagem, também se torna um retrato ideológico da América em sua fase tardia de supremacia global.

A crítica especializada já notou a discrepância. Para muitos, Lobo Negro insiste em repetir o discurso de que “burocratas” — leia-se, o “estado profundo” — impedem que homens como Edwards “salvem o mundo livre”. Essa retórica de combate permeia diálogos e situações que, em vez de mergulharem na complexidade geopolítica, preferem reforçar a simplificação maniqueísta: bons americanos contra “monstros à porta”. Assim como The Terminal List, a nova série aposta em explosões, tiroteios em cidades europeias e frases de efeito no lugar da sutileza de um Le Carré.

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards - Divulgação

E, ainda assim, há algo magnético em ver Taylor Kitsch assumir o protagonismo. A crítica reconhece que ele se encaixa melhor no arquétipo do guerreiro atormentado do que Chris Pratt, que aqui aparece apenas nos episódios de abertura e encerramento. É Kitsch quem dá corpo a um Edwards dilacerado, um homem que, cinco anos antes dos eventos de A Lista Terminal, já havia perdido a fé em autoridades e abraçado um caminho de violência sem regras de engajamento. Sempre gosto da entrega de Taylor, sinto falta dele em mais filmes e séries.

Em entrevista recente, o ator refletiu sobre essa dualidade. Para ele, o maior desafio foi compreender como alguém chegaria ao ponto de trair seus próprios irmãos SEAL. Seu processo de construção do personagem tem a ver com disciplina e repetição: há mais de uma década treina com o mesmo Navy SEAL, Ray Mendoza, que o orientou desde Lone Survivor. Em Lobo Negro, Kitsch precisou se preparar não apenas para combates em desertos e montanhas, mas também para coreografias em mercados, estações de metrô e túneis subterrâneos. É o tipo de aprendizado que confere ao show um certo realismo técnico, mesmo quando a trama flerta com a propaganda.

O ator admite que Edwards é movido por emoções devastadoras. Algo pessoal o quebra em Mosul, em 2015, levando-o a perder a fé nos superiores que decidem proteger um ativo da CIA sádico e violento. É nesse instante que sua trajetória muda: ele busca redenção, mas arrasta consigo o amigo Raife Hastings (Tom Hopper) para uma espiral sem volta. Como o próprio Kitsch resume: “A guerra não é preto no branco, você vive no cinza. Ben é testado nesse limite.”



O resultado, no entanto, oscila. Lobo Negro às vezes consegue oferecer momentos intensos — como uma memorável luta corpo a corpo entre uma hacker franzina e seu adversário bem maior —, mas em geral recorre a soluções fáceis: tiros, explosões, frases de efeito como “prefiro uma cerveja, mas que se dane, vamos explodir tudo”. O excesso de testosterona encobre nuances possíveis, e mesmo dilemas morais acabam tratados como pano de fundo para justificar agressões, danos colaterais e até condutas abusivas de personagens secundários.

Ainda assim, a presença de Kitsch, sua entrega e até sua vida fora das telas adicionam camadas que a série, sozinha, não teria. Em paralelo ao trabalho no Prime, ele fundou em Montana um retiro para veteranos, vítimas de traumas e dependência química — o Howlers Ridge. Ali, em 22 acres junto ao Yellowstone, o ator tenta oferecer um ambiente de cura para aqueles que carregam marcas semelhantes às que encena em Ben Edwards.

Talvez resida aí a ironia maior: enquanto a série parece mais interessada em sustentar a mitologia do americano que melhora o mundo seguindo seus instintos violentos, o intérprete de Edwards prefere usar sua fama para criar espaços de acolhimento, e não de guerra. Entre a ideologia dura da ficção e a prática suave da vida real, Lobo Negro encontra seu maior interesse justamente fora da tela — no contraste entre o personagem e o homem que o interpreta.