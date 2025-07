Bem-estar B+: Frutas: você sabe como e quando comer? Confira algumas dicas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Além da variedade de cores, sabores e benefícios para a saúde, as frutas também representam uma importante fonte de negócios para o país. Em 2024, o Brasil exportou US$ 1,38 bilhão em frutas frescas e preparadas, ultrapassando um milhão de toneladas embarcadas, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).



Por isso, nada melhor do que reforçar a importância desse alimento, neste mês em que se comemora o Dia Mundial da Fruta, em 1º de julho.



Sobre a recomendação

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é o consumo de, pelo menos, 400 gramas de frutas e hortaliças por dia — o equivalente a cinco porções —, essenciais para compor uma alimentação equilibrada e diversificada, que contribui para a prevenção de doenças.

"A orientação se baseia em evidências científicas que mostram que essa quantidade contribui para o bom funcionamento do organismo. As frutas são ricas em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais, além de possuírem água – indispensável para uma boa hidratação e para o auxílio no processo digestivo. Porém, deve-se ter atenção à quantidade de açúcar, que varia entre as frutas", destaca o Prof. Dr. Durval Ribas Filho - Médico Nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (USA), Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025, que dá dicas de como aproveitar o melhor das frutas.

Como equilibrar as porções ao longo do dia

As frutas são alimentos nutritivos e versáteis, pois podem ser facilmente incorporadas a qualquer dieta, não exigem preparo e são práticas para o consumo. No entanto, a quantidade ideal deve levar em consideração idade, sexo e nível de atividade física.



A dica é variar a forma de consumo — misture com iogurtes, em vitaminas ou saladas, e consuma no café da manhã, lanche da tarde ou como sobremesa. Para adultos, uma porção de fruta equivale a cerca de uma xícara de fruta fresca:

Frutas grandes: 1 fatia de mamão, 1 fatia de melão, 1 rodela grande de abacaxi ou 2 fatias de manga;

Frutas médias: 1 maçã, banana, pera ou laranja;

Frutas pequenas: 2 ameixas, 2 kiwis, 3 damascos, 6 lichias, 7 morangos ou 14 cerejas.

Frutas previnem doenças

O consumo regular reduz o risco de doenças crônicas como cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão e alguns tipos de câncer.

Melhoram a saúde digestiva

Por serem ricas em fibras, auxiliam no processo digestivo e favorecem o bom funcionamento intestinal.

Podem estar presentes em dietas para emagrecimento

Estão liberadas, desde que consumidas com moderação. São ricas em água e fibras, promovem saciedade e auxiliam na manutenção do peso corporal. Mas é importante observar a quantidade de açúcar de cada fruta e contar com a orientação de um especialista na melhor escolha.

Fortalecem o sistema imunológico

Como fonte de vitaminas como C, A e E são essenciais para o fortalecimento das defesas do organismo.

Ajudam no envelhecimento saudável

Alguns nutrientes têm ação antioxidante e combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e doenças inflamatórias.

Essenciais na hidratação

Melancia, laranja e melão, por exemplo, têm alto teor de água, contribuindo para a hidratação do corpo.

Têm açúcar

Algumas frutas são ricas em frutose, um tipo de açúcar natural. O consumo excessivo pode desregular as taxas de glicose no sangue. Por isso, é importante variar e associá-las a alimentos ricos em fibras, como aveia, chia ou linhaça, para retardar a resposta glicêmica. Diabéticos e pessoas em dietas de emagrecimento devem observar o índice glicêmico e buscar orientação nutricional.

É melhor consumir frutas com casca

Quando possível. Muitas cascas concentram nutrientes importantes, como no caso da maçã.

Manga faz mal à noite

Não. Isso é um mito. A manga é de fácil digestão e não interfere na qualidade do sono. No entanto, à noite o ideal é consumir frutas com baixo índice glicêmico, como abacate, ameixa, maçã, morango, kiwi, pera e pêssego, para evitar picos de glicose desnecessários.

As cores das frutas interferem nos nutrientes

A cor está relacionada à presença de compostos bioativos. Por isso, a dica é variar:

Vermelhas (morango, framboesa, romã): ricas em licopeno e flavonoides; ação antioxidante e anti-inflamatória.

Laranjas ou amarelas (manga, mamão, laranja): ricas em carotenoides; auxiliam na saúde dos olhos e imunidade.

Roxas (amora, mirtilo, uva): fontes de antocianinas; proteção cardiovascular.

Verdes (abacate, kiwi): ricas em clorofila e luteína; proteção da visão.

Brancas (banana, pera): fontes de antoxantinas; auxiliam no controle da pressão e do colesterol.

Antes ou depois das refeições

Depende do objetivo.

Antes das refeições: opte por frutas leves e ricas em fibras e água e enzimas digestivas como maçã, pera, mamão e melancia, que ajudam no controle do apetite e na preparação do sistema digestivo, para alimentos mais densos, o que contribui para uma refeição mais saudável e equilibrada.

Depois das refeições: prefira as que auxiliam na digestão, como abacaxi, laranja e kiwi. Banana e frutas vermelhas são boas para satisfazer o paladar, saciar a vontade de doce e fornecem energia ou antioxidantes.