Bem-estar B+: Novo hábito: famílias contratam cozinheiras para preparar refeições saudáveis em casa

Diálogo

Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 3 de abril de 2024

René Descartes - filósofo francês Não há nada no mundo que esteja melhor

repartido do que a razão: todos estão convencidos de que a tem de sobra”. FELPUDA

Nos mais diversos municípios de Mato Grosso do Sul, está havendo um festival de “pré-candidaturas judas”, aquelas em que integrantes de partidos traíram companheiros e estão de braços dados com antigos adversários. Alguns assim o fizeram por terem interesses contrariados, enquanto outros, em sua maioria, por “30 moedas”, digamos assim. As redes sociais só faltam expelir fumaça diante dos comentários dos mais abrasadores sobre tais condutas. Também, pudera!

Especialistas

Tudo indica que o PDT em Campo Grande está se especializando em implodir a legenda nos anos eleitorais. Em 2018, em plena campanha, candidato a governador se rebelou com o coordenador, que passou a cuidar somente das proporcionais.

Mais

Em 2022, na disputa ao governo do Estado, ocorreu intervenção na legenda e houve racha, seguido de debandada

dos descontentes. Na disputa deste ano, a história se repete e o pré-candidato já desistiu.

E olha que o símbolo do partido é uma mão com uma rosa.

Carlos Alexandre Abes Bello e Carol Pettengill

Priscilla Marchetto e Daniel Viziack

Ringue

Brigas de políticos pelas redes sociais, inclusive com gravações de vídeos, têm sido campeãs de audiência. O tom vai do moderado a baixaria total, com ofensas e até ameaças de “o estanho pipocar”. Os envolvidos são integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo. E ainda se dizem representantes do povo. Afe!

Sem avanços

A filiação do vice-governador Barbosinha no PSD, pulando do barco do PP, não significa que ele será candidato a prefeito em Dourados. Um dos motivos é o fato de que ele não vai querer comprar briga política com o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente da legenda tucana, nem sequer com o atual mandatário do Estado, Eduardo Riedel. Afinal, foram os dois que levaram Barbosinha para compor chapa majoritária em 2022 e estão apoiando Marçal Filho, de olho na prefeitura daquele município.

“Tapetadas”

O que estava previsto há alguns meses já está se intensificando, com a pré-campanha eleitoral avançando. As chamadas “tapetadas” vêm deixando muita gente de cabelos em pé, diante da possibilidade de ter que enfrentar o fantasma: perder os cargos de comando. Os novos ocupantes das cadeiras estão chegando com as mangas arregaçadas, a fim de montar estratégias para atender os pré-candidatos “de quem manda”. Assim sendo...

Colaborou Tatyane Gameiro