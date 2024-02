Blocos oficiais abrem hoje os desfiles no Carnaval de Corumbá

A programação deste sábado começou ao meio-dia com a roda de samba no porto-geral - Credito: ANDERSON GALLO/DIARIO CORUMBAENSE

Depois da saída dos blocos de sujos Funecão e Cibalena, que arrastaram multidões para a Avenida General Rondon, começa na noite deste sábado os desfiles do Carnaval de Corumbá, considerado um dos mais autênticos e animados do interior do país. Hoje é dia dos blocos oficiais concorrer ao título vencido no ano passado pela Nação Zumbi. Outra atração é a passagem, já na madrugada de domingo, do Bloco Independente Afoga o Ganso.

A folia na Capital do Pantanal começou em janeiro e a programação se estende por 12 dias, com 42 eventos, entre desfiles das dez escolas de samba e blocos de sujos, independentes e oficiais, concursos de marchinhas e de fantasias, roda de samba no porto-geral, matinês, carnaval cultural (na terça-feira, 13, encerrando a festa) e shows nacionais e regionais. As escolas de samba desfilam domino e segunda-feira, em grupos de cinco.

A cidade está em clima de agito total, com a rede hoteleira lotada e muitos visitantes em casas de parentes e amigos por falta de leitos. Mantendo uma tendência dos últimos anos, o carnaval corumbaense está atraindo milhares de bolivianos, a maioria da cidade de Santa Cruz.

A Fundação de Turismo do Pantanal fará um levantamento do fluxo turístico no período, mas antecipou que a cidade deve receber mais de 15 mil pessoas, a maioria de Campo Grande.

O abre-alas

A apoteótica passagem do bloco Cibalena pela passarela do samba, na noite de sexta-feira, congestionando o centro da cidade, completamente invadido por mais de 30 mil pessoas, segundo estimativa da agremiação. O bloco é considerado o maior e mais irreverente do Centro-Oeste, fundado há 46 anos. Ir a Corumbá e não sair no Cibalena - onde homem se veste de mulher e vice-versa - não brincou o carnaval, dizem os corumbaenses.

A programação deste sábado começa ao meio-dia com a roda de samba no porto-geral, que atrai a população e os turistas ainda em estado de ressaca. Haverá também carnaval de salão no distrito de Albuquerque (destino de pesca, distante 70 km da cidade), às 20h.

Ordem do desfile dos blocos oficiais, a partir das 20h: Flor de Abacate, Águia da Vila, Afro Samba Reggae, Os Intocáveis, Bola Preta, Nação Zumbi, Oliveira Somos Nós, Clube dos Sem, Arthur Marinho, Praia, Bola e Cerveja e Vitória Régia.