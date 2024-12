Bonito 21K comemora 10 anos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Já com data fixa no calendário oficial da cidade de Bonito, sendo realizada sempre no primeiro sábado do mês de dezembro, a Bonito 21K comemora seus 10 anos com uma edição especial, com recorde de participantes, reunindo ao todo 2.500 atletas inscritos, e expectativa de público na cidade de 7.000 pessoas.

A prova tem o diferencial de integrar a prática da corrida com as belezas naturais da cidade de Bonito, eleita 18 vezes o melhor destino de ecoturismo do País, e cresceu sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente, assumindo o compromisso de evento lixo zero e se tornando, em 2024, a primeira prova de corrida de Mato Grosso do Sul com selo carbono neutro.

“Levar um público recorde para Bonito nessa edição comemorativa da prova nos deixa extremamente felizes, porque demonstra a valorização do público junto à Bonito 21K. Em um ano no qual a corrida de rua cresceu 45% no Brasil, segundo dados de uma das maiores plataformas de venda de ingressos do País, Mato Grosso do Sul confirma esse crescimento e a validação de que não é apenas uma moda, que a corrida veio para trazer transformação no estilo de vida das pessoas”, comemora Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

A Bonito 21K é o maior evento esportivo de Bonito e um dos maiores do Estado. A prova de corrida de rua é homologada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), e além da meia maratona tem percursos de 5 km e 10 km e prova kids. Nesta edição, serão mais de R$ 17 mil distribuídos em prêmios para os primeiros colocados da meia maratona.

Há também premiação extra, com um bônus de 50% do valor do primeiro lugar, para quem bater o recorde da prova nos 21 km. Os recordes atuais são de 01:08:10 na categoria masculina e de 1:24:45 na feminina. Além da premiação geral, haverá entrega de troféus nas categorias por faixa etária, para todas as distâncias.

EXPERIÊNCIA COMPLETA

A prova será realizada no sábado, dia 7, mas o evento tem início na sexta-feira (6), com entrega de kits e várias programações na Praça da Liberdade. Nesse dia, em parceria com a Energisa, haverá uma sessão de cinema aberta ao público com o documentário “Mental – A Escola Queniana”, e a presença do atleta e treinador Ademir Paulino, referência a nível nacional.

“Já treinei muitos corredores que participaram desse evento e sempre quis conhecer Bonito. Participar de uma prova nesse local belíssimo vai ser uma experiência completa. Quero me desafiar nos 21 km e poder aproveitar ao máximo as belezas da região”, comenta Paulino, que vem a Mato Grosso do Sul pela primeira vez.

Todo ano a prova atrai muitos visitantes de fora de MS, vindos de todas as regiões do Brasil, que aproveitam para conhecer as belezas naturais que a cidade e o Estado oferecem. Em 2024, Bonito já está com 90% de ocupação da rede hoteleira no período do evento.

“A gente fica muito feliz de assinar uma prova como essa, porque potencializa muito a imagem de Bonito como um destino não só de natureza, mas para a prática esportiva, e é a oportunidade que a gente pode dar para as pessoas de conhecerem Bonito por meio da corrida. A expectativa é de alto fluxo e de um maior tempo de permanência de quem for”, afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

A PROVA

Criada em 2015, a Bonito 21K comemora neste ano sua edição especial de 10 anos com recorde de participantes. A prova é realizada no asfalto e tem, além da meia maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km e o kids, para crianças de 3 a 14 anos. As inscrições para 2024 já estão encerradas.

SERVIÇO

Isto é Mato Grosso do Sul apresenta a 10ª edição da Bonito 21K, que será realizada dia 7 de dezembro, em Bonito – MS, com largada na Praça da Liberdade. A realização e a organização são do Instituto MS Mais Bonito e da H2O Ecoturismo, com patrocínio da Sanesul.

Apoio: Prefeitura Municipal de Bonito, Energisa, Azul Viagens, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur). Mais informações pelo site bonito21k.com.br e pelo Instagram @bonito21k.

