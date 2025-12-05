Fim de semana tem diversas atrações musicais, estreia no cinema e muito mais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Studio Bernobic estreia amanhã o seu espetáculo anual, “Musicais em Cena 2025”, que celebra alguns dos maiores sucessos do teatro musical mundial.

A apresentação será realizada no Teatro Allan Kardec (Av. América, nº 653, Vila Planalto), a partir das 20h, reunindo artistas, estudantes e apaixonados pelo teatro musical. Os ingressos custam R$ 50, valor de meia-entrada para todos os públicos, via Sympla.

“Musicais em Cena 2025” é uma homenagem às histórias, personagens e canções que marcaram gerações. Reunindo trechos de musicais icônicos dos palcos e das telas – como “Wicked”, “O Rei Leão”, “Dear Evan Hansen”, “Waitress”, “O Corcunda de Notre Dame”, “Jesus Cristo Superstar”, “Miss Saigon”, “O Rei do Show”, “Grease” – e um tributo especial ao Queen.

O espetáculo apresenta uma diversidade estética e musical que explora diferentes décadas, estilos e narrativas. Sob direção artística de Fábio Bernobic, a montagem se destaca, segundo o encenador, pela construção de cenas que unem técnica, emoção e criatividade.

Cada número foi concebido para transportar o público ao universo original dos musicais, oferecendo uma experiência imersiva que valoriza tanto a força das músicas quanto a interpretação dos performers.

“Do voo mágico de ‘Wicked’, passando pela intensidade dramática de ‘Miss Saigon’ e pela força espiritual de ‘Jesus Cristo Superstar’ até a energia contagiante de ‘Grease’ e o espetáculo pop do Queen, a montagem oferece um panorama amplo do teatro musical, respeitando a essência de cada obra enquanto imprime identidade própria em cada cena”, afirma Bernobic.

“O Studio reúne em ‘Musicais em Cena 2025’ talentos locais que, por meio da música e da interpretação, celebram a arte como expressão universal. O espetáculo também demonstra o crescimento e o amadurecimento do grupo, que a cada edição apresenta produções mais sofisticadas e emocionantes”, diz o diretor.

ZIRIGUIDUM

Na 28ª edição da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, das 16h às 22h, os visitantes poderão curtir um mosaico de vozes femininas que se destacam na cena de Campo Grande. Karla Coronel, Pretah, Lauren Cury, Rhaysla são as cantoras que vão dominar o microfone do evento.

Uma oficina de skate, além de estandes com várias opções de comida, bebidas, arte, artesanato e moda sustentável também estão na programação. Acesso gratuito.

BOROGODÓ

Já no domingo, das 9h às 15h, a Feira Borogodó, em sua 18ª edição, na Praça Coophafé (Rua das Garças, nº 3.164), vai ter Pedro Espíndola (MPB e rock acústico), a cúmbia do Cerrado do Projeto Kzulo e o samba dos grupos Valu Samba Trio e Samba Caos. A maratona musical vai celebrar os 19 anos do Cordão Valu.

PANTALHAÇ@S

Com uma programação gratuita que começou ontem e segue até quarta-feira, a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal põe em cartaz, em Campo Grande, 13 espetáculos (16 apresentações) de seis estados do Brasil, além de uma dupla da Argentina e do Peru, mais oficinas, roda de conversa e, no domingo, a tradicional Palhasseata, um cortejo festivo que transforma a cidade em poesia e encontro.

Nesta sexta-feira, às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200, Centro), “Xou do Xac”, do Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte/MG); classificação indicativa: 16 anos.

Confira a programação até domingo.

Amanhã

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro (Rua Pedro Celestino, nº 3.750, Centro):

Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Às 16h, no Sesc Teatro Prosa:

“Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!”, com a Turma do Biribinha (Arapiraca/AL);

Às 19h, no Teatro de Arena (Orla Morena):

“Batalha”, com Dagmar Bedê (Belo Horizonte/MG)

Classificação: livre;

Às 21h, no Flor e Espinho Teatro:

Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.

No domingo

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro:

Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Das 9h às 12h, no Circo do Mato (Rua Tonico de Carvalho, nº 263, Amambaí):

Oficina - Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri;

Às 17h, no Teatro de Arena:

Palhasseata, sob regência de Thiago Sales;

E às 18h, no Teatro de Arena:

“Se Desconcierta el Concierto”, com o Latin Duo (Argentina/Peru)

Ambos com classificação indicativa livre.

Com Larissa Manoela e Giovanna Rispoli, o novo longa de Bruno Barreto conta a história de Penélope e Luiza. Elas se conhecem em um curso de teatro e se tornam grandes amigas. Apesar de personalidades e temperamentos opostos, as duas se complementam perfeitamente, construindo uma forte relação de cumplicidade. A amizade das duas é abalada e posta à prova após Penélope ficar com o namorado de Luiza em uma festa. Quando a traição vem à tona, sentimentos conflituosos afloram e, entre mágoas, ressentimentos e vergonhas, a amizade das duas se desfaz.

Classificação indicativa: 16 anos.

