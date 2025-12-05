Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem diversas atrações musicais, estreia no cinema e muito mais

Studio Bernobic apresenta espetáculo com vários musicais de sucesso; Karla Coronel, Pretah, Lauren Cury e Rhaysla dominam a cena na Feira Ziriguidum; Pedro Espíndola, Projeto Kzulo, Valu Samba Trio e Samba Caos são as atrações da Feira Borogodó

Da Redação

Da Redação

05/12/2025 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Studio Bernobic estreia amanhã o seu espetáculo anual, “Musicais em Cena 2025”, que celebra alguns dos maiores sucessos do teatro musical mundial.

A apresentação será realizada no Teatro Allan Kardec (Av. América, nº 653, Vila Planalto), a partir das 20h, reunindo artistas, estudantes e apaixonados pelo teatro musical. Os ingressos custam R$ 50, valor de meia-entrada para todos os públicos, via Sympla.

MÚSICA  “Musicais em Cena 2025”

Studio BernobicEspetáculo do Studio Bernobic com trechos de musicais icônicos dos palcos e das telas, como “Wicked”, “O Rei Leão” e “Jesus Cristo Superstar”; no Teatro Allan Kardec, amanhã, às 20h

“Musicais em Cena 2025” é uma homenagem às histórias, personagens e canções que marcaram gerações. Reunindo trechos de musicais icônicos dos palcos e das telas – como “Wicked”, “O Rei Leão”, “Dear Evan Hansen”, “Waitress”, “O Corcunda de Notre Dame”, “Jesus Cristo Superstar”, “Miss Saigon”, “O Rei do Show”, “Grease” – e um tributo especial ao Queen.

O espetáculo apresenta uma diversidade estética e musical que explora diferentes décadas, estilos e narrativas. Sob direção artística de Fábio Bernobic, a montagem se destaca, segundo o encenador, pela construção de cenas que unem técnica, emoção e criatividade.

Cada número foi concebido para transportar o público ao universo original dos musicais, oferecendo uma experiência imersiva que valoriza tanto a força das músicas quanto a interpretação dos performers.

“Do voo mágico de ‘Wicked’, passando pela intensidade dramática de ‘Miss Saigon’ e pela força espiritual de ‘Jesus Cristo Superstar’ até a energia contagiante de ‘Grease’ e o espetáculo pop do Queen, a montagem oferece um panorama amplo do teatro musical, respeitando a essência de cada obra enquanto imprime identidade própria em cada cena”, afirma Bernobic.

“O Studio reúne em ‘Musicais em Cena 2025’ talentos locais que, por meio da música e da interpretação, celebram a arte como expressão universal. O espetáculo também demonstra o crescimento e o amadurecimento do grupo, que a cada edição apresenta produções mais sofisticadas e emocionantes”, diz o diretor.

ZIRIGUIDUM

Na 28ª edição da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, das 16h às 22h, os visitantes poderão curtir um mosaico de vozes femininas que se destacam na cena de Campo Grande. Karla Coronel, Pretah, Lauren Cury, Rhaysla são as cantoras que vão dominar o microfone do evento.

MÚSICA Rhaysla Andrade

Rhaysla AndradeA cantora é uma das atrações da Feira Ziriguidum, amanhã, na Praça do Preto Velho, a partir das 16h, onde também tem apresentação de Pretah, Karla Coronel e Lauren Cury; grátis - Foto: Divulgação

Uma oficina de skate, além de estandes com várias opções de comida, bebidas, arte, artesanato e moda sustentável também estão na programação. Acesso gratuito.

BOROGODÓ

Já no domingo, das 9h às 15h, a Feira Borogodó, em sua 18ª edição, na Praça Coophafé (Rua das Garças, nº 3.164), vai ter Pedro Espíndola (MPB e rock acústico), a cúmbia do Cerrado do Projeto Kzulo e o samba dos grupos Valu Samba Trio e Samba Caos. A maratona musical vai celebrar os 19 anos do Cordão Valu.

MÚSICA Pedro Espíndola e Samba Caos

O roqueiro e o grupo de samba estão no lineup da Feira Borogodó, ao lado do Projeto Kzulo e do Valu Samba Trio, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Coophafé; grátis.

PANTALHAÇ@S

Com uma programação gratuita que começou ontem e segue até quarta-feira, a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal põe em cartaz, em Campo Grande, 13 espetáculos (16 apresentações) de seis estados do Brasil, além de uma dupla da Argentina e do Peru, mais oficinas, roda de conversa e, no domingo, a tradicional Palhasseata, um cortejo festivo que transforma a cidade em poesia e encontro.

Nesta sexta-feira, às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200, Centro), “Xou do Xac”, do Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte/MG); classificação indicativa: 16 anos.

ARTES CÊNICAS “Batalha”

O espetáculo de Dagmar Bedê (Belo Horizonte / MG), amanhã, às 19h, no Teatro de Arena da Orla Morena, integra a 9ª Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal.O espetáculo de Dagmar Bedê (Belo Horizonte / MG), amanhã, às 19h, no Teatro de Arena da Orla Morena, integra a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal - Foto: Divulgação

Confira a programação até domingo.

Amanhã

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro (Rua Pedro Celestino, nº 3.750, Centro):

  • Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Às 16h, no Sesc Teatro Prosa:

  • “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!”, com a Turma do Biribinha (Arapiraca/AL);

Às 19h, no Teatro de Arena (Orla Morena):

  • “Batalha”, com Dagmar Bedê (Belo Horizonte/MG)

Classificação: livre;

Às 21h, no Flor e Espinho Teatro:

  • Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.

No domingo

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro:

  • Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Das 9h às 12h, no Circo do Mato (Rua Tonico de Carvalho, nº 263, Amambaí):

  • Oficina - Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri;

Às 17h, no Teatro de Arena:

  • Palhasseata, sob regência de Thiago Sales;

E às 18h, no Teatro de Arena:

  • “Se Desconcierta el Concierto”, com o Latin Duo (Argentina/Peru)

Ambos com classificação indicativa livre.

CINEMA “Traição entre Amigas”

“Traição entre Amigas” - Foto: Divulgação

Com Larissa Manoela e Giovanna Rispoli, o novo longa de Bruno Barreto conta a história de Penélope e Luiza. Elas se conhecem em um curso de teatro e se tornam grandes amigas. Apesar de personalidades e temperamentos opostos, as duas se complementam perfeitamente, construindo uma forte relação de cumplicidade. A amizade das duas é abalada e posta à prova após Penélope ficar com o namorado de Luiza em uma festa. Quando a traição vem à tona, sentimentos conflituosos afloram e, entre mágoas, ressentimentos e vergonhas, a amizade das duas se desfaz.
Classificação indicativa: 16 anos.

Assine o Correio do Estado

turnê 50 anos

Jorge Aragão fará show gratuito em Campo Grande

Além da apresentação, haverá oficina de instrumentos com músicos da banda, palestras e exposição, todas gratuitas

04/12/2025 18h30

Compartilhar
Jorge Aragão fará show gratuito em Campo Grande

Jorge Aragão fará show gratuito em Campo Grande Foto: Victor Chapetta

Continue Lendo...

O cantor Jorge Aragão fará um show gratuito em Campo Grande, na próxima terça-feira (9). O show será o encerramento da turnê 50 anos de Poesia, que celebra a trajetória do cantor e compositor carioca e passou por várias cidades do País.

A apresentação será no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, e tem objetivo de aproximar o cantor e compositor do público, com acesso gratuito a todas as experiências propostas pelo projeto, que incluem o show, oficinas e exposição.

Apesar de gratuitos, os ingressos são limitados e estarão disponíveis no site da turnê, www.jorgearagao50.com.br, no dia 8 de dezembro ao meio-dia, sujeitos a lotação do teatro.

A iniciativa inédita, idealizada por Tânia Aragão, oferece um mergulho diferenciado na obra de Jorge Aragão, e tem como proposta convidar vários segmentos da sociedade a estarem na plateia de grandes teatros do país.

Além do show, oficinas de instrumentos musicais e palestras temáticas para a capacitação profissional de músicos e artistas, serão ministradas por músicos da banda de Aragão, também abertas ao público e gratuitas.

O espetáculo terá transmissão em libras.

O ator Raphael Logam participa do show, que tem textos e direção de Afonso Carvalho, no papel de narrador e testemunha ocular da história, contracenando com Jorge Aragão em vários momentos do espetáculo.

O cenário leva a assinatura do tarimbado cenógrafo Zé Carratu e a direção musical é de Jerominho Fernandes.

O público será convidado também a descobrir mais sobre a trajetória do compositor na exposição que ocupará o local do show, desenvolvida por Gilberto Borges, com curadoria de Vera Pasqualin.

Através de painéis expositivos com fotos e exibição de audiovisuais, será possível conhecer de perto o universo musical e poético de Aragão.

O repertório de Jorge Aragão 50 anos de Poesia faz um passeio por vários sucessos do compositor, colecionados ao longo de cinco décadas, como “Malandro”, “Tendência”, “Coisa de Pele”, “Lucidez”, “Vou festejar”, “Moleque Atrevido” e “Identidade”.

Toda a turnê será registrada em vídeo e se transformará em documentário sobre a relação de Jorge Aragão com os seus fãs e sua música, produzido pelo filmaker Adriano Von Markendorf, que também assina a direção de arte do projeto.

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e produção da Aragão Music e Mídia Produções, com patrocínio da Eldorado Brasil.

Tânia Aragão e Afonso Carvalho assinam a direção geral e artística; Fernanda Aragão e Anita Carvalho a direção executiva do projeto.

O conteúdo da exposição e do projeto estará disponível no hotsite www.jorgearagao50.com.br, que poderá ser acessado via QR codes disponibilizados na exposição.

Jorge Aragão

Nascido em 1º de março de 1949, Jorge Aragão é um dos maiores nomes da música popular brasileira.

Nascido no Bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, foi fisgado pelo samba ainda jovem, mas esse amor ganhou força quando ele se juntou ao grupo de compositores que se reunia na quadra do Bloco carioca Cacique de Ramos.

Foi lá que Beth Carvalho, cantora intimamente ligada à trajetória de Aragão, o conheceu. Beth transformou sambas como “Vou Festejar” e “Coisinha do Pai” em sucessos instantâneos.

Contemporâneo de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Almir Guineto e Sombrinha, entre outros companheiros do chamado Fundo de Quintal, do qual foi um dos fundadores, Jorge Aragão transita por todas as vertentes do samba.

Antes de juntar-se ao grupo de compositores, já havia emplacado sucessos nas vozes de Elza Soares (“Malandro”) e Emílio Santiago (“Logo agora”). Com mais de 20 álbuns lançados, Jorge Aragão já foi gravado por artistas de diferentes estilos e gerações: de Elba Ramalho e Maria Rita a Ney Matogrosso e Exaltasamba; de Martinho da Vila e Dona Ivone Lara a Jorge Vercillo e Seu Jorge, entre outros.

Dono de uma extensa discografia, em 2016 foi protagonista do projeto Sambabook, indicado ao Grammy Latino, que incluiu discobiografia, fichário de partituras e um CD físico com gravações de grandes nomes do samba e da MPB.

Serviço

Jorge Aragão 50 anos de Poesia
Data: 9/12
Horário: 20h
Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo
Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes, Campo Grande  
Ingressos gratuitos limitados: disponíveis no site www.jorgearagao50.com.br, no dia 8 de dezembro ao meio-dia (12h), sujeitos a lotação do teatro.
 
As oficinas de instrumentos acontecem no dia 9 de dezembro.
Local: Auditório Pedro Medeiros.
9h - Oficina de Cordas (Jerominho Fernandes)
11h - Oficina de Percussão (Neném Chama)

Correio B

Exposição literária destaca identidade cultural de MS

Mostra dará destaque às obras de Manoel de Barros, Hélio Serejo e Maria da Glória Sá Rosa

04/12/2025 18h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Será inaugurada amanhã (5) a exposição “Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia” que promete explorar a essência, a estética e as  influências que moldam a escrita sul-mato-grossense. Montada na “Gibiteca Mais Cultura”, a mostra permanecerá aberta ao público até abril de 2026.

Os grandes destaques da exposição são Manoel de Barros, cuja poesia reinventou o olhar sobre o Pantanal; de Hélio Serejo, cronista das tradições e histórias de fronteira; e Maria da Glória Sá Rosa, referência na pesquisa e crítica literária.  

Outro destaque da exposição é o eixo temático que aborda os fluxos migratórios e suas contribuições para a formação sociocultural do estado. A presença japonesa, síria, libanesa e indígena será apresentada como elemento fundamental na constituição das narrativas e das linguagens literárias consolidadas ao longo do tempo.

O público poderá conhecer como essas influências moldaram costumes, expressões artísticas e modos de viver que se refletem na literatura regional.

O espaço físico da mostra será ornamentado com elementos visuais inspirados no Pantanal, entre eles a icônica imagem do carro de boi atravessando as águas, símbolo da narrativa e da memória afetiva do estado.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Política Nacional Cultura Viva (PNCV), Sistema Nacional de Cultura (SNC), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (Minc), operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS.

SERVIÇO

Exposição: Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia
Abertura: 5 de dezembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 9h
Local: Rua Sacramento, 800 – Bairro Seminário, Campo Grande (MS)
Período de visitação: Dezembro de 2025 a abril de 2026
Agendamento de visitas: pelo telefone (67) 3365-0405 ou pelo WhasApp (67) 99115-0283
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 2 dias

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3554, quinta-feira (04/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3554, quinta-feira (04/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6894, quinta-feira (04/12)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6894, quinta-feira (04/12)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2947, quinta-feira (04/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2947, quinta-feira (04/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS