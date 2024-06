Bosque promove encontro de 'potterheads' nos 20 anos de Prisioneiro de Askaban

Streaming

Última temporada de Sweet Tooth chega à Netflix

Junho começa com uma longa lista de séries e filmes para maratonar. Confira abaixo a lista do que estreia nos streamings na próxima semana:

Netflix

O Preço da Herança da Vovó (filme)

Após o sucesso de O Preço da Família, o clã Delle Fave parte para uma nova aventura em Minorca. A missão agora é no filme O Preço da Herança da Vovó, onde a família precisa se reunir para proteger a matriarca Giuliana (Fioretta Mari) e sua herança das garras do ardiloso Nunzio (Antonino Bruschetta), que seduziu a idosa e quer se casar com ela. A ideia do pretendente é levá-la para a América do Sul e, provavelmente, fazer a pobre senhora desaparecer em algum recanto escondido do Rio Amazonas. Desesperada para salvar a mãe, Anna (Angela Finocchiaro) envolve o marido e os filhos em um plano mirabolante: matar o futuro esposo da vovó Giuliana alguns dias antes do casamento. Entre brigas familiares, antigas desavenças e possíveis tragédias, os assassinos amadores descobrirão, mais uma vez, que o verdadeiro tesouro é a família. A comédia dramática revela que, apesar dos conflitos, o amor e a união entre os membros da família Delle Fave são mais valiosos do que qualquer herança.

Direção: Giovanni Bognetti

Duração: 1h 30min

Título original: Ricchi a tutti i costi

Data de estreia: 4 de junho

Sob as Águas do Sena (filme)

No coração de Paris, no verão de 2024, pela primeira vez os parisienses irão sediar o anual Campeonato Mundial de Triatlo, uma famosa competição de natação no lendário rio Sena. Porém, os planos estão prestes a mudar quando a ativista ambiental Mika nota uma estranha agitação no rio. É com urgência que ela alerta a cientista Sophia (Bérénice Bejo) que um grande tubarão está nadando nas profundezas do rio Sena. Apesar de desacreditada, o terror se instaura, e a competição se torna uma luta pela sobrevivência. Para evitar um banho de sangue no coração da cidade, elas precisam se juntar ao chefe de polícia Adil. Em uma corrida contra o tempo, o trio precisa encontrar uma maneira de neutralizar o tubarão e garantir a segurança dos competidores e espectadores, enquanto enfrentam a incredulidade das autoridades e o pânico crescente entre os habitantes de Paris.

Direção: Xavier Gens

Duração: 1h 41min

Título original: Sous la Seine

Data de estreia: 5 de junho

Como Roubar um Banco (filme)

Como Roubar um Banco é um documentário sobre crimes reais, que conta a história de Scott Scurlock, - interpretado na produção por Jordan Burtchett - um rebelde carismático, conhecido pelo apelido de Hollywood e responsável por uma uma série de roubos a banco dignos de cinema na década de 1990 em Seattle. Scurlock estaria supostamente por trás de mais de vinte assaltos a bancos ao longo de sua vida. O documentário detalha o longo processo de investigação da polícia, além de buscar entender como ele era capaz de realizar crimes e sair impune, quase como um fantasma.

Duração: 1h 26min

Título original: How To Rob A Bank

Data de estreia: 5 de junho

Baki Hanma x Kengan Ashura (filme)

Realizando o sonho de todo fã de artes marciais, Baki Hanma VS Kengan Ashura é o encontro mais esperado do mundo dos animes. "Baki", publicado na "Weekly Shonen Champion", da editora Akita Shoten, é um mangá de artes marciais que vendeu mais de 85 milhões de exemplares. A história gira em torno de vários lutadores, com foco especial na luta de vida e morte entre o jovem campeão Baki Hanma e seu pai, Yujiro Hanma, o ser vivo mais forte do planeta. Sucesso absoluto, o mangá "KENGAN ASHURA" continua sendo um dos preferidos dos leitores do site Ura Sunday e do app MangaONE até hoje. O humilde funcionário Kazuo Yamashita conhece o misterioso lutador Ohma Tokita e começa a participar das "partidas Kengan", em que as corporações resolvem seus conflitos de negócios apostando grandes quantias em lutadores experientes.

Direção: Toshiki Hirano

Duração: 1h 02min

Data de estreia: 6 de junho

Sweet Tooth (série) - 3ª Temporada

Produzida por Robert Downey Jr. e baseada na série homônima de HQs da Vertigo (selo da DC Comics), Sweet Tooth conta a história de Gus (Christian Convery), um menino-cervo que vive em um futuro pós-apocalíptico e faz parte de uma nova raça híbrida de humanos e animais. Isso é resultado de uma série de mutações que aconteceram depois do "Grande Colapso", quando um misterioso e mortal vírus espalhou o caos pelo mundo. Devido à pandemia, Gus cresceu isolado por uma década, até que decide deixar sua casa na floresta para explorar o que restou lá fora e encontrar sua mãe desaparecida. Mas, contra todas as probabilidades, ele se torna amigo do ex-jogador de futebol Tommy Jepperd (Nonso Anozie), agora viajante solitário e um dos sobreviventes da catástrofe. Juntos, eles embarcam em uma aventura extraordinária por um planeta devastado – e perigoso. Ao descobrir que existem outros como ele, Gus acaba ingressando em uma família de híbridos enquanto busca por respostas acerca dessa nova realidade e o mistério por trás da origem de sua espécie.

Produção: Robert Downey Jr.

Data de estreia: 6 de junho

Hierarchy (série)

Em Hierarchy, um novo aluno é transferido para um colégio reservado somente para os filhos da elite coreana ameaça as estruturas de poder estudantil. Construída e gerenciada pelo Jooshin Group, a Jooshin High School escolhe a dedo quem pode se matricular, praticamente, desde o berço. Mesmo só com os mais ricos e poderosos do país, a própria escola tem sua hierarquia, os 0,01% melhores alunos dominam os corredores. Tudo muda quando Kang-ha (Lee Chae-min) chega de transferência, abalando as estruturas da escola.

Criação: Bae Hyeon-jin e Chu Hye-mi

Título original: Hailaki

Data de estreia: 7 de junho

Max

Fixer Upper: The Lakehouse (série)

Chip e Joanna comemoram dez anos de Fixer Upper com um novo desafio: a revisão de um casa do lago severamente desatualizada dos anos 1960. Surpreendentes opções de design de interiores e características externas exclusivas destacam as vistas dramáticas do penhasco da propriedade.

Produção: Blind Nil, de Chip e Joanna Gaines

Título original: Night Court

Data de estreia: 2 de junho

Ren Faire (série)

Por meio século, George Coulam, de 86 anos, conhecido por seus funcionários como Rei George, reinou com mão de ferro no Texas Renaissance Festival, o maior “faire” desse tipo no mundo. Ele tem o poder, como prefeito eleito da cidade que incorporou. Ele tem glória como empregador indiscutível e autoproclamado governante de milhares. Ele possui uma vasta riqueza, como acionista majoritário do festival. Agora, ele está pronto para desistir de tudo e passar os últimos anos de sua vida em busca de uma companheira romântica. Mas antes de se aposentar, George finalmente escolherá qual de seus funcionários de longa data receberá sua coroa.

Direção: Lance Oppenheim

Data de estreia: 2 de junho

Am I Okay? (filme)

Em Am I Ok? Lucy e Jane são amigas inseparáveis e de longa data. Elas fazem tudo juntas, elas sabem cada segredo e cada parte da vida da outra. Mas Jane é promovida e aceita o cargo, o único problema é que ela terá que ir para Londres, Inglaterra, deixando a amiga no país de origem. Lucy então decide abrir o jogo e confessar que é lésbica e que gosta da amiga já há um tempo. Apesar da grande coragem de falar para a amiga, a amizade das duas começa sumir e as vidas das duas seguem rumos diferentes.

Direção: Tig Notaro e Stephanie Allynne

Duração: 1h 26min

Data de estreia: 6 de junho

Fantasmas (série)

O escritor, diretor e comediante Julio Torres conta uma história fantástica em seis partes sobre quando ele perdeu um brinco de ostra de ouro. Em sua busca para encontrar o objeto precioso, Julio reflete sobre os personagens excêntricos que encontra em vinhetas introspectivas, muitas vezes misteriosas e sempre cômicas, ambientadas em uma versão alternativa e sonhadora da cidade de Nova York. Um caleidoscópio de cores e surrealismo, Fantasmas tece histórias de pessoas que procuram significado, propósito e conexão num mundo cada vez mais isolado.

Criação: Julio Torres

Data de estreia: 6 de junho

Disney+

Star Wars: O Acólito (série)

Baseada na famosa franquia de George Lucas, a série Star Wars: O Acólito se situa cerca de 100 anos antes dos eventos do filme Episódio I - A Ameaça Fantasma. Durante os últimos dias da Alta República, onde os Jedi estão alcançando seu auge e liderando a República em explorações com iniciativas galácticas uma jovem ex-padawan se vê obrigada a se reunir com seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes. No caminho, eles deparam-se com forças mais sinistras do que esperavam, entre segredos e potências emergentes do lado negro nos últimos dias da época da Alta República, os Jedi são ameaçados por uma força determinada a aniquilá-los.

Criação: Leslye Headland

Título original: Star Wars: The Acolyte

Data de estreia: 4 de junho

Clipped: Escândalos no Los Angeles Clippers (série)

Baseada no podcast de sucesso The Sterling Affairs da ESPN 30 por 30, a série Clipped: Escândalos no Los Angeles Clippers narra os bastidores do escândalo de um famoso proprietário de um time da NBA que tem seus comentários racistas registrados em um áudio e que compartilhados pelo mundo inteiro. Na trama, no ano de 2013 o famoso técnico Doc Rivers (Laurence Fishburne) chega ao LA Clippers com um time promissor de grandes nomes. O técnico tem todo o potencial para fazer o time conquistar seu primeiro campeonato porém, o dono do time, Donald Sterling (Ed O’Neill), representa um problema familiar: ele é mesquinho, inconstante e um valentão, o que faz Doc embarcar em uma missão pessoal para minimizar sua influência e conquistar o título. Enquanto isso, a vida pessoal de Donald Sterling encontra sua profissional quando sua ambiciosa assistente pessoal luta pelo poder com sua esposa e sócia há 60 anos, Shelly (Jacki Weaver).

Criação: Gina Welch

Título original: Clipped

Data de estreia: 4 de junho

Tornando-se Karl Lagerfeld (série)

Tornando-se Karl Lagerfeld é uma série que segue a ascensão do estilista na alta costura parisiense dos anos 1970, destacando sua ambição de se tornar o imperador da moda. Com Daniel Brühl no papel principal, a narrativa explora os bastidores glamorosos e os conflitos de ego, revelando as histórias por trás do icônico estilista antes de alcançar a fama.

Direção: Jérônome Salle e Audrey Estrougo

Título original: Becoming Karl Lagerfeld

Data de estreia: 7 de junho

