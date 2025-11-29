Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brechó beneficente reúne mais de 12 mil peças com até 90% de desconto

Dinheiro arrecadado pelo tradicional Breshop do Clube Estoril é 100% destinado à causas sociais

Mariana Piell

Mariana Piell

29/11/2025 - 10h30
O tradicional Breshop 2025 será realizado em 7 de dezembro, das 8h às 15h, no Clube Estoril, em Campo Grande (MS), com entrada gratuita e proposta 100% beneficente. Milhares de peças de roupas, calçados, acessórios e artigos diversos serão vendidos a preços acessíveis, reforçando a vocação do bazar de unir consumo consciente e apoio direto a famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2024, o Breshop arrecadou mais de 10 mil peças, vendeu 8 mil itens, recebeu cerca de 2 mil visitantes e beneficiou diretamente mais de 150 famílias, números que consolidaram o evento no calendário solidário da Capital. 

A boa aceitação do público e o impacto social das ações motivaram a ampliação da estrutura para este ano, com mais frentes de arrecadação, triagem e parcerias.

Nesta edição, a organização investiu em mutirões de triagem, campanhas de arrecadação ao longo do ano e articulação com voluntários, empresas e instituições locais para aumentar o volume e a qualidade das peças oferecidas. 

Segundo a coordenação, o Breshop vai além da ideia de bazar, configurando-se como uma “corrente de solidariedade” que transforma cada doação e cada compra em dignidade e apoio concreto para quem mais precisa.

Causa social

Parte da renda obtida no Breshop 2025 será destinada à Casa da União Lar de Santana, instituição beneficente fundada em 1994 que mantém projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. 

Entre as iniciativas apoiadas está, por exemplo, a Orquestra Beneficente de Violinos, que oferece aulas gratuitas de música para jovens de comunidades, ampliando o acesso à cultura e à formação cidadã, com prestação de contas e transparência nas ações.

Evento

Além das araras cheias de roupas e acessórios, o público encontrará um espaço para venda de lanches e bebidas não alcoólicas, criando um ambiente acolhedor para famílias e grupos de amigos que desejam passar a manhã e o início da tarde no local. 

Um locutor ficará responsável por anunciar ofertas, divulgar os parceiros e reforçar as ações mantidas pela Casa da União Lar de Santana, aproximando o público da causa social por trás das compras.

Serviço  

  • Evento: Breshop 2025 – Bazar beneficente 
  • Data: 7 de dezembro de 2025, das 8h às 15h 
  • Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista, Campo Grande (MS) 
  • Entrada: gratuita 
  • Instagram: @breshopbazarbeneficente 
     

AGENDA CULTURAL

Além do "Baile do Magal", programação gratuita movimenta o centro de Campo Grande

Fim de semana ainda tem Sarau da Consciência Negra, no Iphan, e show da banda Dimitri Pellz, na Rua 14 de Julho; nos cinemas, "Zootopia 2" e a comédia brasileira "Mãe Fora da Caixa"

28/11/2025 09h30

Compartilhar
Sidney Magal

Sidney Magal Divulgação

O encerramento do Novembro Negro – a temporada de atividades dedicada à memória, à defesa e à valorização das matrizes africanas – será em grande estilo em Campo Grande, com um evento de peso na região da Esplanada Ferroviária.

É o Sarau da Consciência Negra, que ocupa a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no número 23 da Rua General Mello, e imediações, com uma programação ampla e gratuita a partir das 16h de amanhã.

Na gastronomia, destaca-se o Festival de Acarajé, o tradicional bolinho de feijão moído frito no azeite de dendê e recheado com vatapá e camarão. Os acarajés a serem degustados, também gratuitamente, levam a assinatura das duas mais reconhecidas quituteiras da iguaria na Capital – Zezé e Sol.

Dois documentários serão exibidos: “Ofício das Baianas de Acarajé” (2019), de Pola Ribeiro, e “Memória dos Mestres de Referência da Capoeira do Estado de Mato Grosso do Sul” (2022).

Também se apresentam o Grupo de Dança Herança dos Reis, da Comunidade Quilombola São João Batista, e três atrações musicais: o grupo Samba do Padrinho, a banda Batuque Que Canta, do Centro Cultural Instituto Projeto Livres, e a cantora Karla Coronel.

Novembro Negro - Sarau da Consciência Negra

Sidney MagalA cantora Karla Coronel e a baiana Zezé do Acarajé estão entre as atrações do evento, que será realizado amanhã, a partir das 16h, na Esplanada Ferroviária; grátis - Foto: Divulgação (esquerda) / Marcos Pierry (direita)

DIMITRI PELLZ

A banda Dimitri Pellz hoje faz show gratuito, como parte da turnê Feroz, que celebra os 20 anos de rock do grupo formado por Maíra Espíndola (vocal), André Samambaia (teclados), Heitor Teixeira (baixo), Jean Albernaz (bateria) e Michelle Meza (guitarra).

A apresentação será no Pizza Pub, na Rua 14 de Julho, nº 2.553, ao ar livre, a partir das 20h. O show acontece depois da passagem do grupo por Corumbá e antes do encerramento da turnê, que será em Dourados.

Em Corumbá, segundo informa a produção, a banda reencontrou um público intenso, atravessado por memórias e pela força da música autoral.

“O tempo que passa e transforma tudo. Vinte anos do nascimento de uma ideia sublime. Estamos resgatando músicas perdidas, e a interação com o público recoloca a banda nessa gravidade em que tudo pode se ordenar e desordenar”, diz a vocalista Maíra. A abertura fica por conta da banda Os Alquimistas.

O veterano Bosco Batera, Dani Vallejo e Fran Cavalheri (dança) prometem abrilhantar o evento com participações especiais. A turnê Feroz recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

MÚSICA - Dimitri Pellz

Sidney MagalA banda formada por Maíra Espíndola (vocal), André Samambaia (teclados), Heitor Teixeira (baixo), Jean Albernaz (bateria) e Michelle Meza (guitarra) celebra seus 20 anos com um show gratuito, hoje, no Pizza Pub - Foto: Divulgação

SIDNEY MAGAL

“Meu Sangue Ferve por Você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Amalia Rosa” e “Me Chama que Eu Vou” são apenas alguns sucessos do repertório que o cantor Sidney Magal vai apresentar amanhã, no Clube Estoril, a partir das 22h.

O show “Baile do Magal”, que marca a carreira de cinco décadas do artista e está rodando o Brasil, conta com um elenco de bailarinos, além da banda que acompanha o cantor e promete transformar o Estoril numa animada pista de dança.

Os ingressos – a partir de R$ 135 para o primeiro lote da meia-entrada na área VIP, com open bar de cerveja, refrigerante e água – estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, das 13h às 19h, ou, com taxa de conveniência, pela internet – www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto para a compra de até dois ingressos. Sócios do Clube Estoril também contam com um desconto especial. O clube abrirá as portas às 20h.

Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista. Classificação indicativa: 18 anos. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

MÚSICA - "Baile do Magal"

Sidney MagalEm seu novo show, Sidney Magal celebra seus 50 anos de carreira com banda completa e um elenco de bailarinos; amanhã, no Clube Estoril, a partir das 22h - Foto: Divulgação

RAQUEL ON-LINE

A escritora Raquel Naveira é a convidada do encontro Concerto de Poesia desta sexta-feira, que é realizado de modo virtual pela plataforma Zoom com apresentação e mediação de Nuno Rau.

Produção do Instituto Estação das Letras (RJ), o evento começa às 17h (horário de MS). Para receber o link de acesso, basta fazer a inscrição gratuitamente pelo site estacaodasletras.com.br.

Na pauta da escritora sul-mato-grossense, o processo criativo e o universo lírico que percorre suas obras, como “Ursa Maior” e “Poemas Portugueses”. Confira na página B4 desta edição o artigo do poeta Rogério Salgado sobre esses dois livros, que estão entre as melhores publicações de Raquel.

LITERATURA - Raquel Naveira

Sidney MagalA autora de “Ursa Maior” e “Poemas Portugueses” é a convidada do encontro on-line Concerto de Poesia (Zoom), com inscrições gratuitas; hoje, às 17h - Foto: Divulgação

CINEMA

Nos cinemas, além do desenho animado “Zootopia 2” e da comédia brasileira “Mãe Fora da Caixa”, destaca-se “Bugonia”, do cineasta grego Yorgos Lanthimos, com as estrelas Emma Stone e Alicia Silverstone no elenco.

Na trama, Emma é a CEO de uma grande empresa, que acaba sendo sequestrada por dois homens ao ser considerada uma alienígena que quer destruir a Terra.

CINEMA - “Zootopia 2”

Sidney MagalFoto: Divulgação

Os detetives Judy Hopps e Nick Wilde se encontram na trilha sinuosa de um réptil misterioso que chega a Zootopia e vira a metrópole animal de cabeça para baixo. Para desvendar o caso, Judy e Nick devem se infiltrar em novas e inesperadas partes da cidade, onde sua crescente parceria será testada como nunca; direção: Jared Bush.

CINEMA - “Mãe Fora da Caixa”

Sidney MagalFoto: Divulgação

Baseado no livro de Thaís Poeta, que também rendeu uma peça, o filme mostra um casal (Miá Mello e Danton Mello) que, mesmo com todo o planejamento, enfrenta dificuldades de criar seu primeiro filho.

Diálogo

A oposição está tentando colocar temor na população, afirmando que...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (28)

28/11/2025 00h01

Adélia Prado - escritora brasileira

Sofro por causa do meu espírito de colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito numa caixa com chave para abrir de vez em quando e olhar”

Felpuda

A oposição está tentando colocar temor na população, afirmando que o governo de MS, com os empréstimos que vem buscando, coloca o Estado a caminho de um buraco sem fundo. Só falta dizer que o dinheiro é “coisa do cão”, que os juros são calculados pelo curupira e que o tempo para pagar vai galopar como a mula sem cabeça. Alguns integrantes da esquerda confidenciam que isso será o mote da gritaria que o time pretende fazer, durante a campanha eleitoral de 2026, para encher os ouvidos do distinto eleitor. Há quem diga que a turma da situação deve ficar bem esperta...

Livre

Em apresentação única, o Tribunal de Justiça de MS (TJMS) realiza a Cantata de Natal, hoje, às 18h, na rampa de entrada da sede do órgão. Haverá apresentação do Coral do TJMS, sob a regência do maestro Nillo Cunha. O evento é aberto ao público.

“Termômetros”

O Ministério do Turismo lançou dois grandes painéis, batizados de Turistômetros. Eles indicam o volume da chegada de turistas internacionais ao Brasil em tempo real. Um foi instalado na Orla de Copacabana, no Rio, e o outro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Marina Dibo e Annalu Dibo - Foto: Arquivo Pessoal

 

Helô Pinheiro - Foto: Divulgação

Calado

O ex-governador Azambuja tem sinalizado que qualquer menção sobre quem poderá ser seu companheiro na “dobradinha” para o Senado ocorrerá só em 2026. Aliás, não tem dado nenhuma pista a respeito, até porque ganhou “soberania” para a escolha, principalmente do líder maior da sigla, o ex-presidente Bolsonaro. Enquanto isso, o tempo passa, deixando pretensos pré-candidatos em ansiedade profunda. Política tem dessas coisas...

Na cola

O Tribunal de Contas do Estado de MS (TCE-MS) publicou resolução que regulamenta a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional das emendas parlamentares estaduais e municipais. A medida atende à decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que estendeu a todos os entes federativos o modelo federal de controle. Deverão ser disponibilizados todos os dados (abertos) das emendas, garantindo consulta pública em tempo real.

Exigências

De acordo com a resolução do TCE-MS, os recursos das emendas, obrigatoriamente, terão de ser executados exclusivamente em conta bancária específica para cada uma delas. A liberação dos valores ocorrerá mediante a apresentação e aprovação de plano de trabalho na plataforma digital. A ausência de tal documento constitui impedimento de ordem técnica, impossibilitando qualquer repasse. O TCE-MS informou que acompanhará todas as etapas da execução orçamentária financeira das emendas.

ANIVERSARIANTES

Andréa Romero;
Fernando de Barros Bumlai;
Karine Álvares Novaes;
Ali El Kadri;
Hélio Bolson Júnior;
José Clovis Rodrigues Miranda;
Dr. André Luiz Tadashi Ishikawa;
Elida Ota Ortega Asato;
Josimar Palacio;
Orliney Rodrigues do Nascimento;
Domingos Franzin;
Jesy Lopes Peixoto;
Maria Ribeiro Soares;
Andreia Souza Porto;
Michelle Rocha Anechini;
Alzira Pereira da Silva;
Dênis Lopes;
Sergio de Lima Silva;
João Alfredo Danieze;
Divino Luiz de Oliveira;
Gustavo Leite Langassner;
Fernando Coelho Mirault Pinto;
Luiz Antonio Sartori;
Márcia Cristina Schubach Pastor Cândido;
Dr. Marcelo Rosa Ribeiro;
Dr. Flávio Tomaz Ferreira Alves;
Dr. Alcides Miguel Kuibida;
Darcy Rodrigues Higa;
Jefferson Zanardini Endo;
Dr. Rafael Nunes;
Alcir Batista de Oliveira;
Domingos Sérgio Barreto da Silva;
Nilton Pickler;
Gisele de Oliveira;
Ihana Fernandes;
Michelle Miyazato Valle;
Déa Bastos Corrêa da Costa;
Terezinha Rondon Giugni;
Valmir Batista Corrêa;
Ivan Mello Alves;
Rafael Geraldo de Oliveira Alves;
Marco Aurélio Cândia Braga;
Herculano de Castro;
Mário Márcio Granero;
Virginia Maria da Silva Sanches;
Jônathas Fernandes Dias Tomazoni;
Dr. Mauro Armoa Gomes;
Ivan Roberto Mariani;
Vera Lúcia Silveira Leite;
Léa Lemes de Souza;
Gustavo Vilalba Monteiro;
Dayse Marisa Bicudo;
Delma de Oliveira Rosa Pires;
Valéria Zan Molinaro;
Matias de Rosa Silva;
Clélia Goulart de Souza;
Edson Almeida Costa Nonato;
Laerte Vieira Maia;
Rodrigo Guilhen;
Leonan Breno Ajul de Menezes;
Nara Leal Rodrigues Santile;
Talita Macedo de Carvalho;
Sandra Regina Batista Amin;
Maria Lucy Scaramuzzi;
Lindalva Souza Andrade Marques de Rezende;
José Eduardo Queiroz da Silva;
Osvaldo Rodrigues Medina;
José Carlos Costa Marques Bumlai;
Dra. Leilane Medeiros Piotto;
Dr. Kleber Eduardo Batista Saito;
Maitê Gonçalves Lins;
Leonardo Luiz Aquino Pinheiro;
Abigair Martins Barros;
Mario José Lacerda Filho;
Edilberto Rodrigues Pereira;
Vandro Serrou Camy;
Gesilda Wanderley Mubárac;
José Edmilson Guimarães Santos;
Pedro Paulo Rodrigues;
Stephanie Camargo Ruchel;
Priscila Espíndola Yrigoyen;
Noêmia Lima;
Raimundo de Souza Pires;
Ellen Brito Esquivel;
Darci Argenta Alves;
Vanessa Tavares dos Santos;
Tânia Mara de Souza;
Josefa Lucena de Oliveira;
Helena Cristina Barbosa Acosta Oliveira;
Paola Yurie Nozu Bagordache;
Fabiana Silva Araújo Kerber;
Fernanda de Andrade Beppler Santos;
Dr. Julio Tardin;
Ronald Colman Junior;
Rosângela Maria Basegio Merighi;
Antonio Sérgio Lanzoni;
Maria Madalena de Souza Rodrigues;
Lidiane Ferreira Resende;
Fernando dos Santos França;
José Augusto Lima Silva;
Walmir de Almeida Teixeira;
Edson do Nascimento Borges;
José Alberto Ventura Couto;
José Antonio Bressani;
Vandeilton Dias dos Santos;
Aroldo Escobar Braga;
Diamantino Prazer Rodrigues;

Colaborou Tatyane Gameiro

