Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, morre aos 91 anos

Atriz esteve internada em novembro em um hospital em Toulon, no sul da França, e passou por uma cirurgia

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/12/2025 - 08h11
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A atriz francesa Brigitte Bardot, ícone do cinema e da cultura do século 20, morreu aos 91 anos. Polêmica em seus últimos anos, a atriz esteve internada em novembro em um hospital em Toulon, no sul da França, e passou por uma cirurgia.

A informação foi confirmada à imprensa francesa pela Fundação Brigitte Bardot. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Nascida em Paris, na França, em 28 de setembro de 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot ficou conhecida por se tornar um dos maiores ícones culturais do século 20. Sua beleza ajudou a redefinir os padrões de estética e visão feminina no cinema a partir da década de 1950, quando tornou-se um símbolo da mulher moderna por normalmente interpretar personagens emancipadas, libertárias e incontroláveis.

Vida e carreira de Brigitte Bardot

Brigitte foi iniciada no mundo das artes cedo. Filha de um industrial da alta burguesia francesa e uma ex artista frustrada que passou anos tentando se tornar uma bailarina, ela teve educação rigorosa e católica na juventude, criada em uma família conservadora e rígida.

Começou a fazer aulas de balé clássico ainda durante a infância, e aos 15 anos foi contratada pela revista francesa Elle para ser modelo de uma coleção juvenil. A capa chamou a atenção do então jovem cineasta Roger Vadim, de 22 anos, que imediatamente apaixonou-se por ela e provocou seu interesse na carreira de atriz.

Alguns anos mais tarde, meses após ela completar 18 anos, em 1952, ela e Vadim se casaram. A união, que durou cinco anos, deu origem ao filme que projetou Bardot ao cinema mundial e transformou sua história radicalmente: E Deus Criou a Mulher (1956).

Seu primeiro projeto como atriz, no entanto, veio quando um amigo de seu pai a indicou para uma comédia em que ela poderia ter um papel de destaque. O longa, Le Trou Normand (1952), tornou-se uma lembrança amarga, já que sua falta de experiência foi motivo de zombaria entre as equipes de produção. Mesmo assim, ela continuou tentando novos trabalhos, e aos poucos começou a chamar atenção da sociedade e da imprensa da época.

Descontente com o pouco sucesso dos primeiros filmes da esposa, Vadim a escalou para o papel principal de sua nova produção, um flerte com a então insurgente nouvelle vague.

Em E Deus Criou a Mulher, Bardot interpreta Juliette, uma adolescente com desejos sexuais à flor da pele e que chama a atenção de todos os tipos de homens ao seu redor. Considerado escandaloso pela abordagem dos temas sexuais, o filme chegou a ser condenado pela Igreja Católica e ter cópias censuradas para atender aos padrões do Código Hays.

As aparições frequentes da atriz usando biquíni em seus primeiros filmes, aliás, são consideradas parte instrumental para a transformação da vestimenta em símbolo de glamour e rebelião.

Quando chegou às telas nos Estados Unidos, apesar do choque inicial, o filme foi um estouro de receita. Uma das cenas do longa, em que Brigitte dança descalça sobre uma mesa, é referenciada até hoje entre as mais sensuais da história do cinema.

No ano seguinte ao lançamento do filme, em 1957, ela e Vadim se separaram. Mais tarde, em 1959, casou-se com o segundo marido, Jacques Charrier, com quem teve seu único filho, Nicolas-Jacques Charrier, uma criança que ela não queria e da qual não teve custódia. Mais tarde, casou-se com o alemão Gunter Sachs, uma união que durou de 1966 a 1969.

Livre do moralismo velado natural às estrelas do cinema americano, a nova sensação francesa chamava atenção pela aparente liberdade natural com que se portava. Durante sua carreira meteórica, atuou em mais de 40 filmes, incluindo clássicos como A Verdade (1960), indicado ao Oscar, Vida Privada (1962), O Desprezo (1963), de Jean-Luc Godard, e a comédia de faroeste Viva Maria! (1965). Atuou ao lado de nomes como Alain Delon, Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni.

Aposentadoria, ativismo e polêmicas

Brigitte Bardot decidiu se retirar das telas no auge do sucesso, em 1973, aos 39 anos, após atuar em Se Don Juan Fosse Mulher, de Vadim, e protagonizar uma cena de sexo lésbico ao lado da amiga Jane Birkin.

Desiludida com a constante atenção, objetificação e perseguição de paparazzi, passou a desejar uma vida mais privada e longe dos escândalos sentimentais e atenção da mídia.

A partir da aposentadoria, resolveu se dedicar ao ativismo e à luta pela causa animal, chegando até mesmo a criar a Fundação Brigitte Bardot, em 1986. Lutou contra a caça das focas e das baleias, experimentos laboratoriais com animais, contra brigas autorizadas de cães, uso de casaco de peles e touradas.

O ativismo, no entanto, não veio sem sua parcela de polêmicas.

Ao longo das décadas seguintes, publicou livros e concedeu entrevistas em que compartilhou opiniões conservadoras, especialmente sobre temas como migração, cultura francesa e pluralidade racial.

Em 2003, publicou o livro Un Cri dans le Silence (Um Grito de Silêncio), em que aborda de forma controversa temas como imigração, islamismo e impacto da cultura árabe na Europa. A obra também foi considerada homofóbica, já que a atriz julgava prejudicial a adoção de crianças por casais LGBTQIA+.

Desde então, Brigitte Bardot passou a acumular dezenas de processos por racismo e injúria racial, movidos sobretudo por entidades muçulmanas, e foi acusada mais de uma vez por suposto incitamento racial contra imigrantes na França.

Em 2018, durante o auge do movimento Me Too, chegou a afirmar que as denúncias feitas por algumas atrizes eram "na maioria dos casos, hipócritas, ridículas, sem interesse".

"Há muitas atrizes que vão provocando os produtores para conseguir um papel. Depois, para que se fale delas, dizem que sofreram assédio... Na realidade, mais do que beneficiá-las, isso as prejudica", disse à revista francesa Paris Match.

Em 2021, a atriz foi condenada por um tribunal de Saint-Tropez a pagar uma multa de 20 mil euros por insultos racistas, após chamar os habitantes de uma ilha francesa de nativos que "preservaram seus genes selvagens".

Em sua trajetória marcada por contrastes, Bardot foi musa de cineastas, símbolo sexual, ativista radical e retrato do conservadorismo. Deixa um legado controverso, mas incontestável.

 

Correio B

Di Ferrero encerra temporada de atrações musicais em Campo Grande

O artista embalou o público com antigos sucessos na última apresentação musical da temporada do Natal dos Sonhos

27/12/2025 09h21

Compartilhar

Crédito: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Continue Lendo...

A maratona de apresentações musicais na Praça Ary Coelho encerrou-se nesta sexta-feira (26) com a presença do cantor Di Ferrero, que fechou a série desta edição do Natal em Campo Grande.

Desde a criação da Cidade do Natal, que concentrava atrações, e a pedido dos comerciantes, em uma tentativa de movimentar a região central, a festividade mudou para o coração da Cidade Morena.

Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, em parceria com empresas privadas, transformou o Natal dos Sonhos dos campo-grandenses.

Com um repertório repleto de hits, a presença do artista encantou quem aproveitou a noite e embalou o público de todas as idades que foi prestigiar o show, que contou com a abertura da banda Control A.

A moradora do bairro Rita Vieira, Uerika Santos, de 22 anos, chegou cedo para garantir um lugar perto do palco.

“A expectativa é a melhor possível. Aguardamos muito desde o anúncio de que ele se apresentaria aqui. Minha amiga me convidou, e ela é super fã”, contou.

Fã de longa data, Raíssa Souza, de 23 anos, também não escondeu a animação. “Estou muito empolgada. Acompanho o trabalho dele desde a época do NX Zero.”

Curtindo o primeiro show da vida, a adolescente Sarah Rodrigues, de 17 anos, não conteve a emoção.

“Esse é o primeiro show da minha vida, então estou muito animada. Comecei a ouvir as músicas por influência da minha irmã mais velha e hoje curto bastante esse estilo mais alternativo. Acho que foi uma ótima escolha fazer o show aqui na praça, porque até quem não conhece muito pode vir assistir e acabar gostando.”

Ana Santos, de 36 anos, fez questão de levar toda a família para acompanhar o show e viver o clima do Natal dos Sonhos no Centro da cidade. Para ela, a apresentação marcou um momento especial, já que foi a primeira vez que assistiu ao cantor ao vivo.

“É a primeira vez que vejo o show dele, apesar de sempre acompanhar o trabalho. Foi ótimo.”

Artista da casa

Natural da Cidade Morena, Di Ferrero comentou a emoção de retornar para se apresentar “em casa”.

“Acho lindo tudo isso aqui, possibilita que mais pessoas tenham condições de assistir ao show; acho bem democrático nesse sentido. Além de ser importante para a cidade, para a cultura e para a música. Incentivar qualquer forma de arte é importante. Às vezes, a molecada pode ver e se inspirar, isso acontece muito, então é uma oportunidade para todo mundo. Tem vários pontos positivos, e fico feliz de terem me chamado”, disse Di.

Não perca a programação

O Natal dos Sonhos segue até o dia 31 de dezembro, transformando a Praça Ary Coelho em um novo ponto de encontro para os munícipes durante os festejos de fim de ano.

O público pode visitar a Casa do Papai Noel, o presépio, a árvore de Natal gigante, além da praça de alimentação.

Diariamente, o espaço recebe apresentações de artistas regionais, valorizando a cultura local, e conta ainda com a presença dos personagens Rena e Ted, que seguem encantando as crianças e tornando a experiência ainda mais especial no coração da cidade.

Assine o Correio do Estado

 

 

culinária

Confira algumas sugestões de pratos e acompanhamentos para sua ceia de Ano-Novo

Entre as dezenas de superstições de Ano-Novo, a ceia tem algumas das mais seguidas

27/12/2025 09h20

Compartilhar
Ceiar um porco inteiro no Ano-Novo representa abundância para o próximo ano

Ceiar um porco inteiro no Ano-Novo representa abundância para o próximo ano Reprodução

Continue Lendo...

Na expectativa de um ano melhor que o anterior, as superstições de Ano-Novo buscam atrair sorte, prosperidade e amor. Para isso, há rituais envolvendo as vestimentas (como o uso de roupas brancas ou roupas íntimas coloridas, a depender do desejo para o próximo ano), abertura de janelas e portas à meia-noite e pular sete ondas para renovar energias e deixar o velho para trás e até mesmo o sopro de canela na casa para atrair prosperidade. 

Em meio às diversas simpatias, a ceia de Ano-Novo não escapa das superstições. Por isso, o Correio B destaca os principais ingredientes que não podem faltar na sua ceia, assim como os que devem ser evitados por representarem retrocesso.

LENTILHA

Entre os pratos de Ano-Novo, um dos mais famosos é a lentilha. Por se assemelhar a uma moeda, o grão virou símbolo popular de fartura e riqueza. Conforme a simpatia, comer ao menos uma colher de sopa de lentilha no Réveillon é o segredo para um ano de muita fartura.

ROMÃ

A fruta simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. A simpatia com romã está associada ao Dia de Reis (comemorado no dia 6 de janeiro). Pela tradição, deve-se guardar três sementes secas de romã, que devem ser levadas na carteira durante todo o ano. O restante do fruto pode ser utilizado na ceia em molhos para carnes e até em sobremesas.

UVA

Acredita-se que a uva pode trazer prosperidade e paz, por isso não pode faltar na ceia. O costume teve origem na Espanha. Lá as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam os caroços na carteira durante todo o ano.
Outras versões da superstição sugerem que deve ser feito um pedido para cada mês do ano. Há ainda quem acredite que a doçura das uvas pode prever como será cada mês.

As uvas também podem ser usadas para atrair relacionamentos no próximo ano. Basta comer as 12 uvas embaixo da mesa assim que der meia-noite. Todas devem ser comidas no primeiro minuto do ano enquanto se mentaliza os desejos para o futuro parceiro e relacionamento.

CARNE DE PORCO

Cortes de porco como o pernil se tornaram comuns na ceia de Ano-Novo pois o porco simboliza progresso, já que é um animal que empurra, que move o focinho para a frente. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa (os leitões) traz a ideia da abundância.

PEIXE

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que está começando, por ser um animal que apenas se movimenta para a frente. Além disso, ele é um dos principais símbolos relacionados à história de Jesus. Dessa forma, representa prosperidade e fartura.

MAÇÃ

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é utilizada para alcançar um ano de conquistas positivas e nos relacionamentos. Para alcançar os “benefícios” da fruta durante a ceia de Ano-Novo, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha.

FRUTAS SECAS E NOZES

Figo, amêndoas, nozes, passas, avelãs e tâmaras simbolizam sorte e fartura e também passaram a fazer parte da lista de comidas da sorte da ceia de Ano-Novo, em forma cristalizada ou seca.

ESPUMANTE

Um tipo de vinho com nível significativo de dióxido de carbono, que o faz borbulhar quando servido, o espumante é tomado no Ano-Novo porque simboliza celebração, nobreza, recomeço e boas energias. O “estouro” da rolha representa uma explosão de alegria e prosperidade para o novo ciclo que se inicia, uma tradição que remonta às cortes europeias e que se popularizou por sua efervescência, frescor e acessibilidade crescente para brindar momentos especiais. 

PARA EVITAR

Dizem as superstições que traz má sorte ingerir qualquer coisa que remeta ao passado, que indiretamente prejudica o avanço para o novo. Isso se aplica às aves, que ciscam para trás, como o peru e o frango, e crustáceos, como o caranguejo e o siri, que andam de lado e indicam dificuldade em seguir em frente.

Mimosa

Ingredientes

  • Uma parte de suco de laranja;
  • Três partes de espumante;
  • Alecrim para decorar (opcional).

Modo de Preparo

  1. Coloque todos os ingredientes em uma taça e misture delicadamente.
  2. Decore com o alecrim.
  3. Agora é só servir!

Tilápia assada com creme de cebola

Ingredientes

  • 400 g de filé de tilápia;
  • 1/2 pacote de creme de cebola em pó (30 g);
  • 1/2 caixa de creme de leite (100 g);
  • 250 ml de leite;
  • 1 cebola grande;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 colher de sopa de azeite para untar;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto;
  • Colorau a gosto;
  • Cebolinha a gosto.

Modo de Preparo

  1. Em um recipiente, coloque os filés e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta. Reserve por 15 minutos.
  2. Em outro recipiente, misture o creme de cebola, o creme de leite e o colorau.
  3. Adicione o leite na mistura e mexa bem.
  4. Descasque e corte as cebolas em rodelas médias. Em um refratário retangular, unte com o azeite e faça uma camada com as rodelas de cebola.
  5. Acomode os filés de tilápia (sem colocar um por cima do outro).
  6. Despeje o creme por cima e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 a 40 minutos.
  7. Salpique cebolinha por cima e sirva com os acompanhamentos de sua preferência.

Pernil suíno com abacaxi

Ingredientes

  • 1 kg de pernil suíno com osso sem tempero;
  • 300 ml de cerveja clara;
  • 2 cebolas em cubos grandes;
  • 5 dentes de alho descascados;
  • 1/4 de xícara (chá) de azeite;
  • Folhas de 1 maço de cheiro-verde;
  • 4 colheres (sopa) de sal;
  • 1 abacaxi descascado e cortado em fatias;
  • 1 xícara (chá) de óleo.

Modo de Preparo

  1. Faça uma marinada para o pernil batendo no liquidificador a cerveja, a cebola, o alho, o azeite, o cheiro-verde e o sal. Reserve.
  2. Com o auxílio de uma faca afiada, faça furos fundos no pernil para que a marinada penetre e tempere melhor toda a carne.
  3. Na sequência, coloque o pernil em um saco plástico alimentício e despeje a marinada batida. Deixe marinando por 24 horas, no mínimo.
  4. Preaqueça o forno a 220ºC.
  5. Ao retirar o pernil da marinada, coloque-o em uma assadeira grande. Use uma grelha entre o pernil e a assadeira, para assar a peça com a parte da carne virada para baixo e a pele para cima. Asse por 5 minutos a 220ºC.
  6. Em seguida, baixe o forno para 180ºC e asse por cerca de 3 horas e 30 minutos ou até que a pele esteja dourada.
  7. Durante a cocção, o pernil perderá gordura, que cairá na assadeira. Utilize-a para fritar as fatias de abacaxi em uma frigideira, em fogo médio, até ficarem douradas. Reserve.
  8. Quando o pernil estiver pronto, retire-o do forno e aqueça uma xícara de óleo em uma panela pequena. Com uma colher, regue a pele do pernil com o óleo bem quente e aguarde alguns minutos, pois ela ficará bem crocante.
  9. Sirva acompanhado do abacaxi frito.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio

2

Hidrovia Paraguai-Paraná entra no radar de disputas de poder entre EUA e China
Transporte

/ 2 dias

Hidrovia Paraguai-Paraná entra no radar de disputas de poder entre EUA e China

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)

4

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)