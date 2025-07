Brincadeiras clássicas ajudam a combater os efeitos nocivos do excesso de telas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O barulho de risadas no quintal, a disputa animada na amarelinha desenhada com giz no chão ou a concentração séria de uma criança tentando fazer a maior bolha de sabão do mundo são cenas cada vez mais raras em um mundo em que 73% das crianças brasileiras com idade entre 3 e 17 anos passam mais de quatro horas diárias diante de telas, conforme aponta a pesquisa TIC Kids Online.

Para além disso, estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria alertam que o excesso de tempo digital na primeira infância está diretamente relacionado ao aumento de casos de ansiedade, deficit de atenção e dificuldades de socialização.

Mas há um antídoto simples e poderoso, testado por gerações: o brincar livre, aquele que exige apenas criatividade, um pouco de espaço e, o ingrediente mais importante, presença.

“Brincadeiras como esconde-esconde, amarelinha, teatro de fantoches, entre tantas outras, são muito mais do que simples passatempos. Elas cumprem um papel essencial no desenvolvimento global da criança, especialmente no aspecto psicológico. Por meio do brincar que a criança elabora sentimentos, compreende o mundo à sua volta, aprende a lidar com regras, frustrações e diferentes papéis sociais”, explica a psicopedagoga Olivia Carromeu.

Diante desse cenário, apresentamos 10 brincadeiras que são verdadeiras ferramentas de crescimento, com adaptações para apartamentos e grupos pequenos. Todas testadas por gerações e aprovadas pela ciência do desenvolvimento infantil.

“Garantir o espaço e o tempo para brincadeira não é apenas incentivar o lazer, mas promover saúde mental e desenvolvimento emocional saudável”, defende a especialista.

Quem é mais velho conhece bem essas brincadeiras. Mas não custa lembrar delas, para estimular a garotada.

1. Esconde-esconde

Um clássico que nunca sai de moda! Ideal para grupos grandes, a brincadeira exercita a agilidade, a estratégia e a paciência. Uma criança é escolhida para contar até um número combinado (como 30 ou 50) enquanto as outras se escondem. Quem for encontrado, deve correr até o “pique” (local combinado) antes do pegador. Se conseguir, está salvo; caso contrário, será o próximo a contar.

Dica: em espaços pequenos, como apartamentos, adapte a brincadeira usando apenas alguns cômodos ou criando regras como “esconderijos altos” (em cima de móveis baixos) para aumentar a diversão. Se apagar as luzes e fechar as cortinas, mantendo o ambiente escuro, a brincadeira vira um gato mia e a adrenalina é ainda maior.

2. Amarelinha

Com um giz e um chão liso, desenhe o traçado tradicional da amarelinha (numerada de 1 a 10 em quadrados alternados). As crianças devem pular em um pé só, evitando as casas com a pedrinha lançada. A brincadeira trabalha equilíbrio, coordenação motora e noção de números.

Dica: use fita adesiva colorida no chão para criar formatos diferentes, como espirais ou labirintos, e desafie os pequenos a percorrê-los de formas criativas.

3. Cabo de guerra

Basta uma corda resistente e duas equipes para uma disputa emocionante. Marque um centro na corda e desenhe uma linha no chão. O objetivo é puxar o time adversário para além da marcação. Além de fortalecer o trabalho em equipe, a brincadeira é ótima para gastar energia.

4. Pular corda

Sozinha ou em grupo, pular corda melhora o condicionamento físico, o ritmo e a resistência. Para brincadeiras em duplas ou trios, use uma corda maior e duas pessoas para girar enquanto uma terceira pula.

Adicione cantigas: “Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, pulem num pé só...” Incentive as crianças a criarem suas próprias rimas para deixar a brincadeira ainda mais divertida.

5. Bolha de Sabão

Misture água, sabão líquido e um pouco de glicerina (ou xampu) para criar uma solução perfeita para bolhas resistentes. Use arames ou barbantes para fazer moldes grandes e desafie as crianças a criarem bolhas gigantes.

Dica: explique como a tensão superficial da água e o sabão formam as bolhas, transformando a brincadeira em uma aula prática de física.

6. Caça ao tesouro

Esconda pequenos objetos, bilhetes com charadas ou até mesmo doces pela casa ou quintal. Crie um mapa ou dê pistas para as crianças decifrarem. A brincadeira estimula o raciocínio lógico, a cooperação e a curiosidade.

7. Teatro de fantoches

Use meias velhas, sacos de papel ou bonecos para criar personagens. Peça às crianças que inventem uma história ou recontem um conto conhecido. O teatro desenvolve a imaginação, a expressão oral e a timidez.

8. Corrida de saco

Com sacos de estopa ou fronhas de travesseiro, as crianças devem pular até a linha de chegada. A brincadeira é ótima para promover competições saudáveis e gastar energia.

9. Mímica

Um jogo silencioso e cheio de risadas. Escreva nomes de animais, filmes ou objetos em papéis e uma criança deve representá-los sem falar enquanto os outros adivinham. A brincadeira aprimora a expressão corporal e a comunicação não verbal.

Dica: para crianças pequenas, use categorias simples, como “animais da fazenda” ou “ações do dia a dia”, para facilitar a compreensão.

10. Acampamento em casa

Monte uma barraca com lençóis, cadeiras e travesseiros. Conte histórias com lanternas, faça comidinhas e simule uma noite na floresta. A experiência fortalece os laços familiares e cria memórias inesquecíveis.

Para melhorar: se possível, leve as crianças para um acampamento real no quintal, com direito a observação de estrelas e marshmallows assados (com supervisão, claro!).

