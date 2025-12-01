Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

CAIXA ENCANTADA

Campanha arrecada 126 mil brinquedos em 2025, quase o dobro de 2024

Crianças de 0 a 12 anos, de 500 entidades cadastradas, em 53 municípios, serão presenteadas com bolas, bonecas, jogos e ursos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

01/12/2025 - 11h45
Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social será mais alegre neste ano. Várias pilhas de presentes serão entregues para garantir a magia no fim de ano da criançada.

Governo do Estado arrecadou 126.848 brinquedos, durante a 10º edição da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo - Compartilhe Magia!”, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em 2024, 74 mil brinquedos foram arrecadados, ou seja, 2025 alcançou quase o dobro de brinquedos coletados no ano anterior.

Crianças de 0 a 12 anos, de 500 entidades cadastradas, em 53 municípios, serão contempladas. O objetivo é fazer o Natal da garotada mais feliz - um ato de solidariedade e esforço coletivo. As entregas serão feitas de 2 a 8 de dezembro de 2025.

A campanha conta com parceria de 17 instituições públicas e privadas, como Assembleia Legislativa (ALEMS), Tribunal de Justiça (TJMS), Defensoria Pública, Ministério Público (MPMS), Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24), Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-MS), FIEMS, Famasul, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (ACRISSUL), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MS) e Caixa de Assistência dos Servidores de MS (Cassems).

Os brinquedos abrangem bolas, bonecas, carrinhos, jogos, ursos, livros infantis, entre outros.

A arrecadação ocorreu de 1º de outubro a 19 de novembro de 2025 em pontos de coleta (caixas) distribuídos nos órgãos do Governo do Estado e entidades parceiras.

As secretarias que mais arrecadaram foram de Justiça e Segurança Pública - Sejusp (32.058) e de Infraestrutura e Logística - Seilog (20.306).

Governador de MS, Eduardo Riedel. Foto: Marcelo Victor

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel (PP), a meta para o próximo ano é abranger todos os 79 municípios do Estado na campanha.

"Já coloquei aqui a meta para a Mônica e outros servidores de atender os 79 municípios. O impacto é muito grande, o envolvimento é cada vez maior e a gente tem condições de atender o Estado inteiro. Fortalecer esse espírito de solidariedade. A criança, quando ela recebe, ela fica muito feliz", ressaltou o governador.

Encerramento da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo - Compartilhe Magia!” ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na avenida Mato Grosso, número 5017, Carandá Bosque, em Campo Grande.

Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor

Criador do "Lombar Sem Dor" e dono da clínica "Mover Mais" ajuda pessoas a recuperarem a sua qualidade de vida em atendimentos realizados do interior de SP para todo o Brasil

30/11/2025 18h00

Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor

Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor Foto: Divulgação

O fisioterapeuta Eduardo Maltez atua há mais de 15 anos no tratamento da dor. A sua primeira graduação foi em Educação Física. Por meio de suas experiências como atleta sofreu diversas lesões, cirurgias e dores crônicas que o fizeram querer aprofundar os seus estudos na sua segunda graduação, em Fisioterapia. Hoje, é fundador da clínica “Mover Mais” @movermais e criador do programa 100% on-line “Lombar Sem Dor”, que promove o alívio da dor na lombar em oito semanas por meio do “Fator M4P” que já impacta positivamente na qualidade de vida de milhares de pessoas em todo o Brasil.

“Como profissional de Educação Física, atendia muitos alunos com dores crônicas e limitações que não sabia como conduzir de forma eficaz. E junto às lesões que sofri, senti a necessidade de transformar a minha missão em ajudar pessoas em sofrimento a recuperarem a sua autonomia e qualidade de vida” conta o fisioterapeuta Eduardo Maltez que já tem uma média de 2 mil atendimentos por ano. “Acredito que a dor não deve ser vista como sentença, mas como um sinal de transformação possível. Minha missão é democratizar o acesso a tratamentos eficazes baseados em evidências, tornando-os acessíveis tanto no digital quanto no presencial”, complementa.

Fator M4P do Lombar Sem Dor é uma metodologia exclusiva criada por Eduardo Maltez baseada em quatro pilares: liberação miofascial, exercícios terapêuticos funcionais, educação em dor e transformação de hábitos, mentalidade e espiritualidade. “Em apenas um ano, já conquistamos mais de 30 mil seguidores nas redes sociais”, afirma o fisioterapeuta que estima a expansão do programa contemplando outros tipos de dores crônicas como cervical, joelho e quadril etc.

 “Já ajudei milhares de pessoas a se libertarem da dor, e cada história de superação reafirma o meu compromisso em levar conhecimento, acolhimento e ferramentas práticas para que qualquer pessoa possa reconquistar a autonomia da sua saúde e viver com plenitude”, diz o fisioterapeuta.

Eduardo dá 5 dicas práticas e baseadas em evidência para aliviar a dor lombar crônica

1. Entenda o que causa a dor

Nos casos crônicos, a dor lombar costuma estar mais relacionada ao funcionamento do sistema nervoso e aos hábitos de vida do que a lesões estruturais isoladas. Hoje sabemos que o cérebro pode aumentar a sensibilidade à dor quando estamos sob estresse, medo de movimento ou sedentarismo.

Dica prática: Não interprete a dor como sinal de lesão. Em grande parte dos casos, ela é um aviso do corpo para ajustar a rotina e não para interrompê-la.

2. Movimento regular reduz a dor

A ciência é clara: pessoas fisicamente ativas têm menos dor e menos crises. O movimento melhora circulação, reduz rigidez e ajuda na modulação da dor.

Dica prática: Busque uma atividade física ou esporte que você goste — caminhada, musculação, pilates, ciclismo ou treinamento funcional. Academia é uma excelente opção, desde que com orientação adequada.

3. Exercícios globais e funcionais são fundamentais

Além do fortalecimento da região lombar, exercícios que trabalham o corpo de forma global são essenciais. Movimentos que envolvem pernas, quadril, tronco e equilíbrio melhoram a estabilidade e preparam o corpo para as atividades do dia a dia.

Exemplos: agachamento, exercícios em pé, movimentos com elásticos, ponte e prancha.

O mais importante é começar de forma progressiva e constante.

4. Varie posturas e evite longos períodos sentado

Ficar longos períodos na mesma posição aumenta a tensão e a sensibilidade dolorosa. O segredo não é manter a postura perfeita, e sim alternar posições.

Dica prática: levante a cada 45–60 minutos, caminhe, alongue e ajuste o ambiente de trabalho. Pequenas pausas reduzem significativamente a dor.

5. Estilo de vida influencia diretamente a dor

Sono, alimentação, estresse e sedentarismo interferem no controle da dor. Pequenas mudanças geram grandes resultados.

Comece por:

  • Priorizar alimentação natural e menos industrializados
  • Melhorar a rotina de sono
  • Beber mais água
  • Manter a prática regular de atividade física

- Quando buscar ajuda especializada

Para quem sofre há meses com dor lombar recorrente, a avaliação de um profissional especializado em dor crônica faz diferença. A abordagem correta evita tratamentos inadequados e acelera o retorno à rotina.

Profissionais especializados enxergam a dor de forma global, prescrevem exercícios adequados e acompanham o paciente no processo de recuperação.

- Mensagem final

A maioria dos casos de dor lombar crônica tem solução quando combinamos educação sobre dor, exercícios funcionais, fortalecimento e acompanhamento especializado. Com a estratégia certa, é possível reduzir crises e recuperar a qualidade de vida.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Nobre

"O Manifesto Feminino nasce do desejo de traduzir conceitos do feminismo para a vida prática. Quero que as mulheres se reconheçam fora do roteiro que nos foi imposto e escrevam novas narrativas para si mesmas"

30/11/2025 17h00

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Nobre

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Nobre Foto: Divulgação

Atriz com uma trajetória já consolidada e pesquisadora feminista, Fernanda Nobre apresenta um dos projetos mais importantes de sua trajetória: a comunidade Manifesto Feminino, um espaço de escuta, estudo e transformação voltado para mulheres que desejam repensar suas histórias e ressignificar padrões impostos pelo patriarcado.

Com 34 anos de carreira na TV, cinema e teatro – e reconhecida também por sua pesquisa acadêmica sobre os mecanismos que aprisionam o comportamento feminino – Fernanda se tornou uma voz potente na discussão sobre feminismo contemporâneo. Agora, une arte, teoria e prática para criar um laboratório coletivo em que cada mulher poderá mergulhar em teoria, reflexão e ação concreta.

“O Manifesto Feminino nasce do desejo de traduzir conceitos do feminismo para a vida prática. Quero que as mulheres se reconheçam fora do roteiro que nos foi imposto e escrevam novas narrativas para si mesmas”, afirma Fernanda.

O que é o Manifesto Feminino? 

É uma comunidade para mulheres onde Fernanda oferece um curso feminista online, com aulas curtas que traduzem os conceitos feministas de uma forma leve e prática para serem aplicados no dia a dia. Temas como pressão estética, amor romântico, monogamia, sexualidade feminina e relacionamento abusivos são abordados no curso e encontros online ao vivo com a Fernanda em quinze em quinze dias durante o período de quatro meses. 

Entre os pilares, estão:

* Curso de Letramento Feminista: 17 aulas curtas em vídeo que traduzem conceitos de Simone de Beauvoir, Silvia Federici, bell hooks e outras pensadoras para o dia a dia.

* Encontros online ao vivo: análises conduzidas por Fernanda sobre como estruturas de opressão moldam nosso imaginário, com reflexões a partir de livros, filmes e séries.

* Diário do Despertar: exercícios que transformam a teoria em ação pessoal de autoconhecimento, convidando cada integrante a reescrever sua própria história.

O objetivo

Durante os quatro meses, as participantes terão a oportunidade de:

* Reconhecer os mecanismos invisíveis de controle que alimentam insegurança e insuficiência.

* Reescrever sua narrativa pessoal, rompendo com papéis impostos.

* Construir em coletivo uma nova forma de existir, mais livre, consciente e potente.

Para quem é

O Manifesto Feminino é para as mulheres que sentem um certo desconforto, que sofrem com pressões sociais e querem se libertar das expectativas e olhares externos. Mulheres que desejam sair do automático para despertar junto a outras.

Com uma escuta acolhedora e uma pesquisa robusta, Fernanda Nobre oferece a proposta de aproximar teoria feminista e vida cotidiana em um formato prático, profundo e transformador.

Fernanda é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno elafala sobre carreira, projetos, TV, feminismo e muito mais.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda NobreA atriz Fernanda Nobre é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Vinicius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Depois de 34 anos de carreira, o que a atuação te ensinou sobre o comportamento feminino que te fez querer criar o Manifesto?
FN - A minha identidade está completamente atravessada pela minha profissão. Eu trabalho desde os oito anos de idade, de forma ininterrupta. Não existe um ano da minha vida em que eu não tenha estado em cena, em set ou no palco. Eu não sei quem sou sem essa profissão. A minha existência é marcada pela atuação.

Mas o que me moveu a criar o Manifesto Feminino não foi a profissão em si, foi o que o estudo do feminismo me revelou sobre mim. Entendi que, até aquele momento, por mais experiente ou reconhecida que eu fosse, eu seguia tentando caber, fazer certo, corresponder a expectativas que não eram minhas.

Foram dez anos estudando, uma pesquisa que virou mestrado na PUC-RJ, para finalmente nomear o desconforto que me acompanhava desde sempre. E quando eu nomeei, percebi que havia milhares de mulheres vivendo algo parecido, só que sem as palavras.

O Manifesto nasce para isso: para traduzir o feminismo de forma acessível, simples, sensível. Para que mulheres entendam que aquilo que elas chamam de “problema pessoal” muitas vezes é uma estrutura histórica. E que juntas a gente pode transformar isso.

CE - Você fala muito sobre os “mecanismos invisíveis de controle”. Quais são os que mais aparecem nas mulheres que buscam o curso?
FN - O mais frequente é o amor. A forma como fomos educadas para amar é a coleira mais eficiente já criada pelo patriarcado. Mulheres chegam acreditando que fracassaram no amor, quando na verdade foram doutrinadas a colocar o par romântico acima de si mesmas.

Outro mecanismo muito comum é a culpa. Culpa por trabalhar demais, por descansar demais, por desejar demais. A culpa é o alerta vermelho do patriarcado: se uma mulher tenta romper o padrão, ela apita para barrar o movimento.

E tem também a pressão estética, que é a opressão mais fácil de identificar. Não importa a idade, classe ou vivência: nós aprendemos a nos sentir insuficientes. E não por “essência feminina”, mas porque isso nos mantém obedientes e ocupadas.

CE - No curso, você analisa filmes e séries. Qual obra te ajudou a entender o feminismo na prática?
FN - Quando a mulher entra na Comunidade Manifesto Feminino, ela tem acesso a um curso feminista com 16 aulas curtinhas, de cerca de sete minutos cada, para assistir no seu tempo, no seu ritmo.

E, além disso, tem os encontros quinzenais comigo, em que aprofundamos temas que conversam diretamente com as aulas. A cada encontro eu indico leituras, filmes e séries que ajudam a expandir o pensamento e a entender como o feminismo atravessa o nosso cotidiano.

Para cada encontro com temas como amor, monogamia, maternidade, sexualidade, assedio, pressão estética, trabalho...eu tenho um conjunto de livros que foram fundamentais na construção da minha pesquisa. Mas existem três pilares que realmente me formaram: Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici que é uma pesquisa profunda da Silvia Federici sobre a história da humanidade pela perspectiva das mulheres.

O Mito da Beleza, de Naomi Wolf que apesar dela ter se tornado uma pessoa questionável por causa de seus posicionamentos políticos, esse livro revela como a busca pela beleza é uma estratégia do sistema para nos controlar. E A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner que explica muito bem historicamente como o sistema hierárquico que vivemos foi criado e

Esses três livros foram, para mim, como abrir as janelas pela primeira vez depois de anos no escuro. E é isso que eu tento levar para dentro da comunidade: luz, contexto, nomeação e a possibilidade de pensar juntas.

CE - Como você enxerga o reconhecimento internacional do cinema brasileiro nos últimos anos?
FN - Para mim, esse movimento é, antes de tudo, uma prova de que a arte sobrevive às tentativas de sufocamento. O Brasil tem narrativas urgentes, complexas, belíssimas e quando o mundo olha para nós, ele não está apenas aplaudindo a nossa técnica, mas tendo a sorte de conhecer nossa cultura.

CE - Você deseja voltar a atuar em novelas? Algum tipo de personagem te atrai?
FN - Eu adoro novela. Eu cresci dentro da televisão, me sinto em casa nela. Quero voltar, sim, mas cada vez mais interessada em narrativas que provoquem alguma pergunta, que não alimentem esse roteiro invisível que aprisiona as mulheres.

Tenho desejo de interpretar personagens femininas que escapem do “manual”: mulheres contraditórias, desconfortáveis, que desobedecem. Porque é aí que a vida acontece.

CE - Você fala abertamente sobre manter um relacionamento não monogâmico com José Roberto Jardim. Como aborda esse tema no Manifesto?
FN - Eu abordo monogamia como aquilo que ela é: uma estrutura política criada para controlar a sexualidade feminina. Não falo nunca do meu relacionamento como modelo e sim como uma busca de criação de uma relação mais honesta e equilibrada. O que faço é trazer contexto histórico, social e emocional para que cada mulher entenda como foi educada a amar e a se colocar na relação.

A não monogamia, para mim, antes de ser sobre sexo ou múltiplos vínculos, é sobre autonomia. É sobre compreender que o amor não precisa ser um contrato de vigilância. Que a liberdade não destrói o vínculo, apenas o reposiciona. No Manifesto, a discussão é sempre coletiva: a gente pensa juntas sobre escolhas possíveis, limites e dores que não são individuais, mas culturais.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda NobreA atriz Fernanda Nobre é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Vinicius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Entre rotina intensa de atriz, pesquisadora e idealizadora do Manifesto, quais hobbies te ajudam a relaxar?
FN - Eu leio. Muito. Pesquiso. Parece trabalho, mas para mim é prazer, eu realmente relaxo estudando. E adoro conversar com mulheres; isso é um hobby, uma vocação e um vício.

CE - Meditação, exercícios, terapia: o que você usa para equilibrar sua intensidade?
FN - Terapia, sempre. É meu chão. Sou filha de psicanalista, faço analise desde criança. E claro, o silencio, preciso dele para voltar para mim. Sou capaz de passar dias sem ouvir musica ou ligar a tv. Sempre fiz exercicio, mas com os 40 anos estou fazendo com mais consciência de que não pode parar. E dormir... nossa, como amo dormir!!!

CE - Em relação à beleza, quais são os cuidados que você não abre mão no dia a dia?
FN - Eu cuido, claro. Corpo, pele, cabelo. Eu faço tudo o que todas nós fazemos e não por “essência feminina”, como nos venderam. Faço porque fui moldada, como todas nós, a acreditar que existe uma versão melhor de mim a ser perseguida.

A pressão estética é a opressão mais democrática que existe: atinge todas nós. Eu gasto meu tempo, meu dinheiro e minha energia com beleza muito mais do que qualquer homem ao meu redor, mas hoje faço isso consciente do lugar político que isso ocupa. A consciência não elimina a opressão, mas tira o véu.

CE - Você está em turnê com Três Mulheres Altas. Há projetos futuros no teatro ou audiovisual?
FN - A peça segue comigo até junho do ano que vem, em uma turnê lindíssima. Depois disso, há projetos em conversa, tanto no teatro quanto na TV mas, como boa atriz, só posso contar quando estiver assinado.

O que posso dizer é: eu não me separo do palco. É meu lugar de existência. Ao mesmo tempo, seguir construindo o Manifesto Feminino virou também um projeto artístico. É uma continuidade do meu trabalho, só que agora com a intenção declarada de transformar a mim e às mulheres que caminham comigo.

