Campo Grande recebe neste fim de semana dois grandes shows: Wanderléa e Vanessa da Mata

Uma agenda de grandes shows marca o fim de semana, dois deles em locais abertos, com acesso gratuito e sob o comando de Wanderléa, hoje, na Praça do Rádio Clube, e Vanessa da Mata, no domingo, no Parque das Nações Indígenas.

As cantoras são nada menos que dois dos maiores expoentes de suas respectivas gerações e representam um arco de tempo na música brasileira que se estende desde a Jovem Guarda, que eclodiu na segunda metade da década de 1960, até a MPB contemporânea.

Aos 81 anos, Wanderléa, a eterna Ternurinha do iê-iê-iê brasileiro, como era conhecida no início da carreira, faz a sua apresentação na noite de hoje, a partir das 20h, marcando a reinauguração da Concha Acústica Família Espíndola (Praça do Rádio) e a retomada da Noite da Seresta, que foi realizada de 2000 a 2013.

A iniciativa parte da secretaria executiva de Cultura (Secult) da Prefeitura de Campo Grande e, antes da musa da jovem guarda, terá apresentações de seresteiros da Capital.

“Pare o Casamento” e “Prova de Fogo”, dois dos maiores hits de Wanderléa, certamente estarão no repertório da cantora, que seguiu em sólida carreira após o frisson das décadas de 1960 e 1970, ladeando em fama e reconhecimento Roberto e Erasmo Carlos, parceiros de maior destaque, entre os que iniciaram junto com ela a trajetória rumo ao estrelato.

“Foi Assim” é outro sucesso da cantora que não deve faltar no show, trazendo o seu lado mais romântico. Mas, com sua voz doce, ela pode surpreender, pois até forró já gravou.

TODAS ELAS

Vanessa da Mata sobe ao palco do Parque das Nações Indígenas, no domingo, pelo projeto MS Ao Vivo, do governo do Estado, que terá, a partir das 17h, como atração de abertura, o músico Kalélo.

Vanessa, que entra em cena logo em seguida, vai mostrar ao público o show da turnê Todas Elas, baseado no recém lançado disco de mesmo nome.

A turnê estreou em maio, no Rio de Janeiro, flagrando a artista mato-grossense, de 49 anos, em uma lírica de engajamento renovado, vide “Maria Sem Vergonha”, que não deixa para trás o arrebatamento de Vanessa com as coisas do amor, a exemplo de “Eu Te Apoio em Sua Fé”.

Apesar do foco no novo repertório, “Boa Sorte”, “Te Amo”, “Não Me Deixe Só”, que estão entre as faixas mais populares da cantora, não devem faltar, já que a estrela costuma ser generosa com o seu público.

PARALAMAS

Amanhã, no Bosque Expo, é a vez dos Paralamas do Sucesso tocarem na Capital, para onde o potente grupo com mais de quatro décadas de estrada traz o show da turnê Clássicos.

Como o próprio nome indica, será um show para a plateia cantar junto, repleto dos refrões que há décadas fazem a cabeça de milhões de fãs, a exemplo de “Alagados”, “Óculos”, “Laterna dos Afogados” e “Uma Brasileira”. O show começa às 22h30min.

“Acho que as duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade”, comenta o baterista João Barone.

Os ingressos, a partir de R$ 175 (meia para a área vip, terceiro lote), estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Mais informações: (67) 99296-6565 – WhatsApp (de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h).

Classificação indicativa: 18 anos.

ELVIS COVER

Na celebração dos três anos da Feira do Bosque da Paz, no domingo, das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, no Bairro Carandá Bosque, quem abre a programação é Davi Cardoso Jr., às 9h, fazendo um show com sucessos de Elvis Presley, em alusão aos 48 anos da morte do Rei do Rock.

Uma apresentação teatral de estudantes da UEMS inspirada em “Macbeth” de Shakespeare está prevista para as 10h; shows de Vitor Alves, às 12h e Chicão Castro, às 13h, além de uma campanha para adoção de pets também ajudam a esquentar o aniversário da feira; tudo grátis.

“MUNDO DESDOBRÁVEL”

O Clube de Leitura do Sesc está de volta, destacando o livro “Mundo Desdobrável”, da chilena Carola Saavedra. Ela se mudou para o Brasil na infância e hoje vive na Alemanha.

Participam do encontro, a partir das 16h de amanhã no Sesc Teatro Prosa, o bibliotecário do Sesc, Fábio Queiroz, o psicanalista e professor universitário Marcelo Bueno e o escritor Henrique Pimenta.

Na opinião de Marcelo Bueno, o livro possibilita laços sociais expressivos. “Livros são objetos que essencialmente dialogam entre si, mas que também promovem entre as pessoas encontros, conversas, reflexões, vínculos, transformações que de outro modo talvez não aconteceriam”, diz Bueno.

CINEMA

Terceiro longa-metragem do diretor Fernando Coimbra, “Os Enforcados” mergulha no mundo do jogo do bicho. Confira a sinopse:

“Em um Rio de Janeiro assolado pelo crime, o casal Regina [Leandra Leal] e Valério [Irandhir Santos] se vê preso a dívidas e traições herdadas da família dele. Em uma noite, eles acreditam ter encontrado o plano perfeito.

No entanto, ao colocá-lo em prática, mergulham em uma espiral de violência sem fim. A história de um casal da Barra da Tijuca toma contornos shakespearianos quando Valério, sob a influência de Regina, decide assassinar seu tio para assumir os negócios ilícitos da família.

O crime desencadeia uma escalada brutal de violência e sangue, enquanto Regina se afunda em uma paranoia que, tragicamente, destruirá a relação entre os dois”.