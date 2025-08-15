Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

AGENDA CULTURAL

Campo Grande recebe neste fim de semana dois grandes shows: Wanderléa e Vanessa da Mata

Duas das mais marcantes vozes femininas da música brasileira desde os anos 1960 passam por Campo Grande neste fim de semana: Wanderléa e Vanessa da Mata, ambas com shows gratuitos

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

15/08/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
A cantora mato-grossense, de 49 anos, volta a Campo Grande para apresentar o show da turnê Todas Elas, baseado no álbum de mesmo nome lançado recentemente, no projeto MS Ao Vivo, que terá Kalélo no show de abertura; será no Parque das Nações Indígenas, no

A cantora mato-grossense, de 49 anos, volta a Campo Grande para apresentar o show da turnê Todas Elas, baseado no álbum de mesmo nome lançado recentemente, no projeto MS Ao Vivo, que terá Kalélo no show de abertura; será no Parque das Nações Indígenas, no - Fotos: DIVULGAÇÃO

Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma agenda de grandes shows marca o fim de semana, dois deles em locais abertos, com acesso gratuito e sob o comando de Wanderléa, hoje, na Praça do Rádio Clube, e Vanessa da Mata, no domingo, no Parque das Nações Indígenas.

As cantoras são nada menos que dois dos maiores expoentes de suas respectivas gerações e representam um arco de tempo na música brasileira que se estende desde a Jovem Guarda, que eclodiu na segunda metade da década de 1960, até a MPB contemporânea.

Aos 81 anos, Wanderléa, a eterna Ternurinha do iê-iê-iê brasileiro, como era conhecida no início da carreira, faz a sua apresentação na noite de hoje, a partir das 20h, marcando a reinauguração da Concha Acústica Família Espíndola (Praça do Rádio) e a retomada da Noite da Seresta, que foi realizada de 2000 a 2013.

A iniciativa parte da secretaria executiva de Cultura (Secult) da Prefeitura de Campo Grande e, antes da musa da jovem guarda, terá apresentações de seresteiros da Capital.

“Pare o Casamento” e “Prova de Fogo”, dois dos maiores hits de Wanderléa, certamente estarão no repertório da cantora, que seguiu em sólida carreira após o frisson das décadas de 1960 e 1970, ladeando em fama e reconhecimento Roberto e Erasmo Carlos, parceiros de maior destaque, entre os que iniciaram junto com ela a trajetória rumo ao estrelato.

“Foi Assim” é outro sucesso da cantora que não deve faltar no show, trazendo o seu lado mais romântico. Mas, com sua voz doce, ela pode surpreender, pois até forró já gravou.

TODAS ELAS

Vanessa da Mata sobe ao palco do Parque das Nações Indígenas, no domingo, pelo projeto MS Ao Vivo, do governo do Estado, que terá, a partir das 17h, como atração de abertura, o músico Kalélo.

Vanessa, que entra em cena logo em seguida, vai mostrar ao público o show da turnê Todas Elas, baseado no recém lançado disco de mesmo nome.

A turnê estreou em maio, no Rio de Janeiro, flagrando a artista mato-grossense, de 49 anos, em uma lírica de engajamento renovado, vide “Maria Sem Vergonha”, que não deixa para trás o arrebatamento de Vanessa com as coisas do amor, a exemplo de “Eu Te Apoio em Sua Fé”.

Apesar do foco no novo repertório, “Boa Sorte”, “Te Amo”, “Não Me Deixe Só”, que estão entre as faixas mais populares da cantora, não devem faltar, já que a estrela costuma ser generosa com o seu público.

PARALAMAS

Amanhã, no Bosque Expo, é a vez dos Paralamas do Sucesso tocarem na Capital, para onde o potente grupo com mais de quatro décadas de estrada traz o show da turnê Clássicos.

Como o próprio nome indica, será um show para a plateia cantar junto, repleto dos refrões que há décadas fazem a cabeça de milhões de fãs, a exemplo de “Alagados”, “Óculos”, “Laterna dos Afogados” e “Uma Brasileira”. O show começa às 22h30min.

“Acho que as duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade”, comenta o baterista João Barone.

Os ingressos, a partir de R$ 175 (meia para a área vip, terceiro lote), estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Mais informações: (67) 99296-6565 – WhatsApp (de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h).

Classificação indicativa: 18 anos.

ELVIS COVER

Na celebração dos três anos da Feira do Bosque da Paz, no domingo, das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, no Bairro Carandá Bosque, quem abre a programação é Davi Cardoso Jr., às 9h, fazendo um show com sucessos de Elvis Presley, em alusão aos 48 anos da morte do Rei do Rock.

Uma apresentação teatral de estudantes da UEMS inspirada em “Macbeth” de Shakespeare está prevista para as 10h; shows de Vitor Alves, às 12h e Chicão Castro, às 13h, além de uma campanha para adoção de pets também ajudam a esquentar o aniversário da feira; tudo grátis.

“MUNDO DESDOBRÁVEL”

O Clube de Leitura do Sesc está de volta, destacando o livro “Mundo Desdobrável”, da chilena Carola Saavedra. Ela se mudou para o Brasil na infância e hoje vive na Alemanha.

Participam do encontro, a partir das 16h de amanhã no Sesc Teatro Prosa, o bibliotecário do Sesc, Fábio Queiroz, o psicanalista e professor universitário Marcelo Bueno e o escritor Henrique Pimenta.

Na opinião de Marcelo Bueno, o livro possibilita laços sociais expressivos. “Livros são objetos que essencialmente dialogam entre si, mas que também promovem entre as pessoas encontros, conversas, reflexões, vínculos, transformações que de outro modo talvez não aconteceriam”, diz Bueno.

CINEMA

Terceiro longa-metragem do diretor Fernando Coimbra, “Os Enforcados” mergulha no mundo do jogo do bicho. Confira a sinopse:

“Em um Rio de Janeiro assolado pelo crime, o casal Regina [Leandra Leal] e Valério [Irandhir Santos] se vê preso a dívidas e traições herdadas da família dele. Em uma noite, eles acreditam ter encontrado o plano perfeito.

No entanto, ao colocá-lo em prática, mergulham em uma espiral de violência sem fim. A história de um casal da Barra da Tijuca toma contornos shakespearianos quando Valério, sob a influência de Regina, decide assassinar seu tio para assumir os negócios ilícitos da família.

O crime desencadeia uma escalada brutal de violência e sangue, enquanto Regina se afunda em uma paranoia que, tragicamente, destruirá a relação entre os dois”.

TERCEIRA IDADE

Projeto Desenho do Tempo - Danças para Mais de 60 realiza oficina no Sesc Camilo Boni

Projeto Desenho do Tempo Danças para Mais de 60, com Renata Leoni, Marcos Mattos e Soraya Portela, realiza oficina no Sesc Camilo Boni e apresenta espetáculo na Casa de Cultura, amanhã, ambos com entrada franca

14/08/2025 10h30

Compartilhar

"Desenho do Tempo": Marcos Mattos e Renata Leoni em cena FOTOS: DIVULGAÇÃO/VACA AZUL

Continue Lendo...

No palco e na vida, uma celebração da amizade. Afeto, parceria e cumplicidade entre dois artistas norteiam o projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60, idealizado por Renata Leoni e Marcos Mattos. Desdobramento da montagem que a dupla estreou em 2022, a proposta pode ser conferida de perto amanhã, envolvendo uma oficina para pessoas com mais de 60 anos e a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo”.

O projeto está sendo viabilizado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que é ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) do governo do Estado.

A oficina Tempos de Dança será realizada amanhã, às 14h, com a participação da pesquisadora e dançarina Soraya Portela, no Sesc Camilo Boni (sala TSPI 60+). E, às 19h, na Casa de Cultura, os bailarinos Renata Leoni e Marcos Mattos apresentam o espetáculo “Desenho do Tempo”. Um bate-papo com a plateia está programado para depois da apresentação.

A iniciativa busca, em seu conjunto, proporcionar uma experiência artística para – e com – pessoas com mais de 60 anos, bem como sua rede de apoio (familiares, amigos, etc.), por meio dessa programação. A proposta é permeada pelos “assuntos do envelhecer, da identidade e da memória” como acionadores de movimentos e da criação em dança.

AMIZADE E PARCERIA

O espetáculo “Desenho do Tempo” partiu do desejo de Marcos Mattos e Renata Leoni de voltarem a dançar para celebrar uma relação de amizade e colaboração em múltiplas atividades. Para dar corpo a esta criação, a dupla convidou a bailarina e premiada coreógrafa carioca Esther Weitzman.

Sobre a criação, a coreógrafa conta que o trabalho “é fruto de muito afeto e conexão entre seres que formam uma parceria muito especial e que nos ensinam que afeto e respeito de um indivíduo a outro reluz, e é isso que nos faz melhorar até o fim de nossas vidas”.

Renata tem 62 anos. Iniciou seus estudos em dança pelo balé. Fez aulas de danças modernas, danças contemporâneas e, atualmente, interessa-se pelas investigações em torno da improvisação. Integrou o grupo independente Pantanaliadança e a Ginga Cia. de Dança, uma das mais antigas do Estado. Marcos e Renata integram o Conectivo Corpomancia, um agrupamento de artistas de diversas áreas interessados em conexões e colaborações com outros artistas e linguagens.

Marcos tem 40 anos e uma longa trajetória nas danças urbanas. Foi gestor e diretor artístico da Cia. Dançurbana, de 2002 a 2023, e atua na área da produção e gestão de projetos culturais na Associação Arado Cultural. Marcos e Renata cursaram uma pós-graduação latu sensu, de 2008 até 2010, pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), quando se aproximaram, cultivando uma amizade de mais de 10 anos, compartilhando criações, produções e curadoria de festivais, entre outras atividades ligadas à dança da cidade e do Estado.

“Partimos de um desejo comum de voltar a dançar depois de anos colaborando em múltiplas atividades: escrevendo e produzindo projetos, dirigindo espetáculos, coreografando um ao outro, conversando sobre políticas públicas para a cultura, refletindo sobre modos de sobreviver, sonhando juntos. E por que não dançar tudo isso? Passamos, então, a projetar um outro encontro, mais poético, para celebrar essa trajetória de anos de amizade e colaboração”, disse Marcos Mattos ao Correio B na época da estreia, em julho de 2022. 

“Nós mesmos faríamos tudo. Já estávamos acostumados a isso. Foi quando, em 2021, quase dois anos depois, pensamos em nos presentear com esta criação, convidando alguém para nos coreografar, para cuidar de nós. Então lembramos da coreógrafa e amiga Esther Weitzman, principalmente porque queríamos uma dança que abrisse diálogos entre nós e o mundo. Esther, com sua energia, generosidade e delicadeza, nos conduziu amorosamente neste caminho”, afirmou Renata Leoni mesma ocasião.

A apresentação de “Desenho do Tempo” desta sexta-feira contará com audiodescrição e intérprete de libras. O espaço onde o espetáculo será apresentado, a Casa de Cultura (antigo quartel da Avenida Afonso Pena), é acessível para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

OFICINA

Voltada para pessoas com mais de 60 anos, a oficina Tempos de Dança será ministrada pelos dois bailarinos e pela pesquisadora, educadora e coreógrafa Soraya Portela. Para participar da oficina, não é necessário realizar uma inscrição prévia. Basta ir até o local no dia programado, chegando 15 minutos antes do horário de início.

Soraya é natural de Teresina, no Piauí, onde desenvolve uma pesquisa continuada com as velhices, em torno de práticas de mover com senhoras dançarinas acima de 60 anos, com as quais já realizou, desde 2011, arranjos e dispositivos narrativos, como aulas, escritas, fotos e filmes, ampliando conceitos e noções vigentes em torno da terceira idade, correlacionados aos temas da memória, identidade, sexualidade e corporeidade.

Serviço

O projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60 será realizado em Campo Grande amanhã, às 14h, com a oficina Tempos de Dança, no Sesc Camilo Boni (Avenida Afonso Pena, nº 3.469, sala TSPI 60+), e, às 19h, com a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo” e bate-papo com a plateia, na Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro). As atividades são gratuitas e, para participar da oficina ou assistir ao espetáculo, basta ir até os locais no dia e horários programados de cada atividade. Entrada franca.

Mais informações pelo Instagram @desenhodotempo.
Espetáculo “Desenho do Tempo”
Concepção, direção e coreografia: Esther Weitzman;
Bailarinos criadores: Marcos Mattos e Renata Leoni;
Iluminação: Adriel Santos;
Figurinos: Manuela Weitzman;
Design Gráfico: Felipe Leoni;
Vídeo: Helton Perez/Vaca Azul.

Oficina Tempos de Dança
Ministrante: Soraya Portela.

Produção do projeto
Arado Cultural – Roberta Siqueira e Marcos Mattos;
Assistente de produção: Maura Menezes.

Diálogo

Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (14)

14/08/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fernanda Young - escritora brasileira

Não gosto de perder as minhas coisas, você sabe.  e hoje, cercada pela sua ausência, procuro o que procurar. experimentando o desânimo da busca desiludida”.

Felpuda

Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não dizer outra coisa, ter saído da sua base aliada enquanto ele está fora do País. Nos bastidores, a conversa  é de que desde o início de sua administração, os pedidos dos petistas foram atendidos. Nesses últimos três anos, depois de ganhar  “um courinho ”, abastecendo-se politicamente dos órgãos  e cargos recebidos, o partido tentou fazer imposições não aceitas. Como o governador está a caminho de um partido de centro-direita,  o fio de esperança de uma possível aliança terminou. Assim, o PT pega a mala e sai no estilo “já comi, já bebi, nada mais me prende aqui...”

Reação

O deputado estadual Paulo Duarte poderá mudar de partido, caso a sua sigla, o PSB,  decida fazer aliança para 2026 com o PT, de Lula. Ele deseja apoiar a reeleição de Riedel.

Mais

Como tudo indica, Riedel vai para o PP, que pretende apoiar um candidato de direita a nível nacional. O parlamentar, aliás,  já foi “homem forte” quando  MS teve administração petista.

Diálogo

A cabeleireira e megahista Marilza eleoterio de Barcelos silva,  de Campo grande, empreendeu negócio para solucionar um problema real vivenciado por ela há mais de 20 anos no mercado da beleza:  o alto custo dos apliques com cabelo humano. desta forma, desenvolveu o fio vegetal, feito a partir da fibra de bananeira, em 2018, motivada  pela necessidade de criar peruca acessível para uma amiga diagnosticada com câncer. ao cortar um cacho de banana, observou alguns fios e se perguntou sobre a possibilidade de usá-los como cabelo. ela conta: “Comecei a tirar os fios, fiz testes com produtos caseiros,  fui tentando até que cheguei a um resultado em que o cabelo ficou macio, sedoso”. o resultado foi que, com programa do sebrae  em parceria com o governo do estado, tornou-se uma empreendedora.

DiálogoGleice Mara Amado

 

DiálogoÍsis Valverde

De fora

Enquanto deputados dos mais diversos estados apresentaram  32 projetos para prevenir  e combater a exposição indevida, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes  na internet, não se verificou nenhuma iniciativa de parlamentares de MS. Presidente da Casa,  Hugo Motta disse que tais projetos terão prioridade nas votações  e anunciará uma comissão  para formular ações de proteção  às crianças nas redes sociais.

Medidas

A motivação que levou à apresentação das propostas foi a publicação,  do influencer Felca, de vídeo  abordando o problema, com diversos casos em que jovens  são expostos na internet.  Foram propostas medidas como restrições à monetização de vídeos, fotos e transmissões ao vivo com participação de menores, regras para atuação artística de crianças e adolescentes no meio digital. Também estão previstas exigências como alvará judicial, por exemplo.

Tangente

Acusado de ter se recusado  a sair da cadeira do presidente da Câmara Federal quando este tentou acabar com a ocupação da Mesa Diretora, o deputado Marcos Pollon, tentando escapar da punição, alega que é “autista” e que não teria “entendido” o que estava acontecendo. Ironicamente, alguém lembrou que o parlamentar está ficando especializado em arrumar  a tal da desculpa, assim como  fez quando xingou lideranças  do partido que passaram para  os tucanos a condução da legenda em Mato Grosso do Sul.

ANIVERSARIANTES

Euclides Piva  
Maria Thereza Maia Dos Santos  
Isa Amélia Sá E Silva De Azambuja  
Maria Edilene Paiva Da Silva  
Dra. Jussimar Mendes De Aquino  
Eliane Salete Detoni Rocha  
Gerson Miyasato  
Laureane De Queiroz Schimidt  
Helena Molina  
Lucas Adriano Lucena Avalos  
Ricardo Saab Palieraqui  
Mário Roberto Serra Portugal  
José Carlos Viana  
Cláudia Maria Lopes  
Joaquin Diez Villanueva  
Francisco Pereira De Souza  
Adeli Rose Possetti De Souza Dias  
Nely Amaral Santos Velho  
Waldir Rodrigues De Vasconcellos  
Marisa Maia Selingardi Espíndola  
Eduardo Gauna  
Irma Aguilera  
Osmar Ferreira Da Luz  
Maria Licínia Tomé Verissimo Gonçalves  
Dra. Flávia Midori Arakaki Ayres Tavares Do Couto  
Alexandre Cezar Pavon  
Cláudio Oliveira Sobral  
Rovilson Alves Correa  
Waldir Ramos De Mendonça  
Diogo Robalinho De Queiróz  
Vivian De Oliveira  
Mário Alberto Kruger  
Wladimir De Souza Volk  
Eurípedes Ferreira Falcão  
Jean Rossi Gomes Da Silva  
Fernanda Ávila Tussi  
Antonio Humberto Alves Pinto  
Dr. Américo Geleilate  
Eduardo Galhardo  
Terezinha Da Glória Bettega Bergo  
Lana Stefani Rodrigues Lopes  
Umberto Machado Araripe  
Dra. Vilma Fátima De Carvalho Ângelo Da Silva  
João Geraldo Abussafi (Jota)  
Selmira Fristch Rodrigues  
Adelina Brigatti Dias  
Anna Maria Simões  
Danielle Camargo  
Luiz De Morais Botelho  
Vitor Luiz Fachini  
Eusébia Nascimento Cerenza  
Maria José Santos Ferreira  
Lauro Benjamin Corrêa Quadros  
Argeu Aparecido Ricci  
Valdir Ferreira Gonçalves  
Annelise Guizzo Couto Comparin  
Bernadete Costa Da Silva  
Cristian Marques Lacerda  
Magno Fernando Garcia De Brito  
Delfim Da Graça Leite  
Inocêncio José De Oliveira  
Jamil Natalio Abrão  
Naufel Elias Seba  
Zilka Pereira Rondon  
José Tamanaha  
Andrea Bernardo  
Christiane Ito Gorski  
Dra. Marlene Coura  
Nilson De Paula Almeida  
Mariney Azevedo Da Silva  
Caio Inácio Do Amaral  
Valdete Castro Pinto  
Débora Monteiro Saraiva  
Patrícia Pereira Da Costa Nantes  
Adriana Fernandes Pereira  
Murilo Da Silva Corrêa  
Eduardo Tsuneo Myashiro  
Helena Ayumi Gawa  
Orasil Romeu Bandini  
Vilma Helena Krawis Vilela  
Zenilda Mariola Eugenio  
Arnon De Souza Goes  
Luiz Fernandes Accurcio  
Renato Do Nascimento  
Iuslaine Fortini De Figueiredo Silva  
Luiz Claudio Candido Da Cunha  
Afonso José Souto Neto  
Maurina De Oliveira  
Clarice Tiemi Ojima  
Maurício Serrano Machado  
Américo Monteiro Salgado  
Sônia Aparecida Paim  
André Soares  
Maurício Azevedo Salgado  
Antonio Batista De Freitas  
Janaína Araujo Colombo  
Ariana Mosele  
Cláudia Abrahão Barbosa  
Victor Hugo Pietnozka Rodrigues  
David Mário Amizo Frizzo  
Eduardo Samuel Faustini  
Daniela Eloiza Bruschi  
Tatiana Adaila Alli Nogueira  
Renata Toscano De Brito Simões Corrêa  
Cláudia Suely Egito Thomé  
Sérgio Fabyano Bogdan  
Carlos Camargo Arteman  
Clédina Marinelli

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 21 horas

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio

3

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 2 dias

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos