Campo Grande vira sala de cinema e exibe 58 curtas em festival audiovisual

Dos dias 11 a 15 de novembro, a capital sul-mato-grossense volta a se transformar em vitrine para o curta-metragem brasileiro. É quando acontece o Festival Curta Campo Grande, que levará 58 filmes selecionados para serem exibidos em diversos espaços culturais de Campo Grande.

As obras fazem parte das mostras competitivas “Curta Brasil”, “Curta MS” e uma nova categoria, “Curta Doc”, contabilizando 1.187 inscrições de todas as regiões do País.

Os títulos exibidos nesta edição superam a edição anterior, quando foram mostrados 43 filmes. Segundo os organizadores, ao superar a edição anterior, o festival mostra o crescimento da produção de curtas-metragens no Brasil. Conforme os dados divulgados, pelo menos dez das produções exibidas são de realização local em Mato Grosso do Sul.

“Esta expansão representa um passo de maturidade do festival. Ao ampliar o número de filmes em competição e criar uma mostra dedicada ao documentário, abrimos espaço para mais vozes, formatos e territórios, do ensaio ao observacional, do arquivo às narrativas híbridas”, afirma Carol Dória, coordenadora de comunicação e curadora das mostras nacionais.

O formato distribui sessões em diferentes espaços culturais da capital, encorajando o encontro entre realizadores, público e a cena audiovisual regional.

O festival conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, via Ministério da Cultura (MinC), com execução da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac). A iniciativa também tem apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur) e da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura (Setesc).

As mostras Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc concorrem ao Troféu Tuiuiú, em 12 categorias, incluindo melhor curta de ficção, documentário, direção, roteiro, atuação, fotografia, montagem, arte e som.

Neste ano, o Festival Curta Campo Grande homenageia o cineasta Cândido Alberto da Fonseca, pioneiro do audiovisual sul-mato-grossense e referência na cultura local. Entre suas obras, será exibido o curta Conceição dos Bugres (1980), considerado patrimônio histórico.

O Festival Curta Campo Grande é uma realização da Corixo Produções. Além da Casa de Cultura, as exibições acontecerão na Associação Cultural Teatro do Mundo, na Aliança Francesa e na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado.

Destaques

Entre as produções selecionadas, curtas de MS se destacaram.

Na sessão Mostra Curta MS (produção de Mato Grosso do Sul:

A última porteira, de Rodrigo da Silva Rezende

Eleonora, de Lígia Tristão Prieto

Les Garçons, de Bruno Nishino e Marco Calábria

Olhos Fechados, de Roberto Leite

Sebastian, de Cainã Siqueira

Tempestade Ocre, de Deivison Pedrê

Na seção Mostra Curta Doc (documentários), alguns filmes de MS selecionados incluem:

Campo Cênico, de Pedro Miyoshi

Construindo a Quarta Parede, de Breno Augusto da Silva

Jardim de pedra, de Daphyne Schiffer Gonzaga e Rodrigo da Silva Rezende

Koi e o Rio, de Ricardo Pieretti Câmara e Maurício Copetti

Edição passada

A edição inaugural do Festival Curta Campo Grande ocorreu entre 28 de outubro e 2 de novembro de 2024. Nesta edição, foram reunidos 43 curtas-metragens selecionadas entre 1.036 inscritos.

Foram realizadas sessões em espaços como o Centro Cultural José Octávio Guizzo, a Casa de Ensaio e a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, além de uma etapa itinerante em Corumbá, de 27 a 29 de novembro.

Também houveram oficinas, debates e parcerias de formação de público, reforçando o caráter não apenas expositivo, mas formativo do festival.