Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Câncer de pele de Bolsonaro: o que o episódio ensina sobre a importância do diagnóstico precoce

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente

Denis Felipe

Denis Felipe

17/09/2025 - 17h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Quando ouvimos a palavra "câncer", um arrepio percorre a espinha. É natural. Mas no vasto universo das doenças, há nuances e diferentes níveis de gravidade. E, no que diz respeito ao câncer de pele, o carcinoma basocelular surge como um tipo que, apesar de alarmar, geralmente carrega uma mensagem de esperança e alta chance de cura. É uma condição que atinge milhões de pessoas anualmente e, por isso, merece ser compreendida com clareza e sem rodeios.

Imagine a pele como um grande escudo, o maior órgão do nosso corpo, nos protegendo do mundo exterior. Nela, células se renovam constantemente.

O carcinoma basocelular nasce de uma dessas células, as chamadas "células basais", que estão na camada mais profunda da epiderme. A grande maioria dos casos está diretamente ligada a um velho conhecido: o sol. Aqueles dias de praia sem protetor, as tardes no campo sob a luz intensa, a vida ao ar livre sem a devida proteção – tudo isso, ao longo dos anos, acumula um "déficit" de cuidado que pode se manifestar nessa forma de câncer.

Um Crescimento Lento e Visível

A boa notícia é que o carcinoma basocelular é, em geral, um câncer "tranquilo". Ele cresce devagar, bem diferente de outros tipos mais agressivos. Raramente ele se aventura para outras partes do corpo (o que chamamos de metástase), o que faz com que seu tratamento seja, na vasta maioria das vezes, localizado e altamente eficaz.

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente.

Geralmente surge nas áreas mais expostas ao sol: no rosto, nas orelhas, no nariz, no couro cabeludo (especialmente em pessoas com calvície), nos ombros e no pescoço. A chave está na observação. Conhecer a própria pele, notar qualquer mudança, é o primeiro e mais poderoso passo para a detecção precoce.

O Poder da Prevenção e do Tratamento

A história do carcinoma basocelular é uma narrativa de "quanto antes, melhor". Ao notar qualquer sinal suspeito, a visita ao dermatologista é fundamental. Com um exame simples, o profissional pode identificar a lesão e, se necessário, realizar uma biópsia.

O tratamento é, na maioria dos casos, cirúrgico. A lesão é removida, e a pele se recupera, com taxas de cura que chegam a mais de 95% quando o diagnóstico é precoce. Em alguns casos, dependendo da localização e do tamanho, podem ser indicadas outras abordagens, como radioterapia ou tratamentos tópicos.

Mas a lição mais importante é a prevenção. Proteger-se do sol não é apenas uma recomendação estética, é um ato de carinho com a própria saúde. Usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, usar chapéus, óculos de sol, roupas com proteção UV e evitar a exposição nos horários de pico (entre 10h e 16h) são hábitos simples que podem fazer toda a diferença.

O carcinoma basocelular nos lembra que a saúde da pele é um espelho da nossa relação com o ambiente. É um convite para desacelerar, observar e cuidar. Um lembrete gentil de que, com atenção e prevenção, podemos continuar a desfrutar da vida sob o sol, mas com a sabedoria e o respeito que nosso maior escudo merece.

Cinema

Documentário de MS que rodou o mundo em festivais é exibido pela primeira vez no MIS

Sessão terá debate com o diretor Essi Rafael e estudantes de audiovisual da UFMS

17/09/2025 13h15

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

O documentário “As Quatro Estações da Juventude” será exibido pela primeira vez em Campo Grande nesta quarta-feira (17). Dirigido por Essi Rafael, o longa levou 15 anos para ser concluído e já percorreu festivais e salas de cinema pelo Brasil, mas a sessão no Museu da Imagem e do Som (MIS) marca um retorno à cidade onde grande parte do processo de montagem e amadurecimento da obra aconteceu.  

Natural de Aquidauana, Essi Rafael vê a exibição como um reencontro. “Para mim é um fechamento de ciclo. Campo Grande fez parte integral desse filme. Passei muitas noites editando aqui, mostrei as primeiras versões para colegas. Esse é um filme de Mato Grosso do Sul”, disse em entrevista ao Correio do Estado. 

A produção é o primeiro longa-metragem da Casa de Cinema de Aquidauana e tem coprodução da LPB Content e Taus Audiovisuais. O filme ainda conta com trilha original do produtor e compositor Leo Copetti, que reside em Campo Grande. 

A sessão promete também um debate com estudantes do curso de Audiovisual da UFMS, numa troca entre gerações que dialoga diretamente com a proposta do documentário.  

JUVENTUDE EM TRANSFORMAÇÃO

“As Quatro Estações da Juventude” acompanha o percurso de estudantes da UFSCar, em São Carlos (SP), registrando transformações pessoais, sociais e políticas da vida universitária a partir de 2010. Ao longo de 100 horas de filmagens, condensadas em 1h40, o documentário busca retratar sonhos, incertezas e cenários que marcaram a juventude brasileira na última década.  

Para Essi, o tempo foi tanto obstáculo quanto aliado. “Ninguém quer demorar 15 anos para terminar um filme. Mas a demora trouxe novas camadas. Eu comecei cheio de energia, depois vieram crises, mudanças de cidade, até a busca por financiamento. Foi um aprendizado de vida e de cinema”, afirmou.  

DOIS MUNDOS, UMA ARTE

Além da carreira no audiovisual, Essi também atua no campo da diplomacia, onde lida com o formalismo que, segundo ele, contrasta com a liberdade criativa do cinema. “Eu nunca gostei da parte cerimonial, é muito engessada. Mas ao mesmo tempo, o contato com outras culturas e sociedades acabou trazendo repertório e paralelos para a narrativa dos filmes”, contou.  

Hoje, o diretor concilia o trabalho diplomático com novos projetos. Um deles é “Minha Cidade Diz Adeus”, filme iniciado ainda em 2010, que parte do acervo audiovisual de Aquidauana e deve costurar registros caseiros, memórias locais e depoimentos de antigos moradores. 

“Gosto de trabalhar com passagem de tempo. Esse novo projeto chega quase como um contraponto ao Quatro Estações: enquanto um foca na juventude, o outro dialoga com idosos da minha cidade”, explicou.  

EXIBIÇÕES  

O longa começou sua turnê em 5 de junho de 2024, na 64ª edição do Zlin Film Festival, tradicional festival europeu sobre juventude, na República Tcheca. Em 22 do mesmo mês, seguiu viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA.

No Brasil, a estreia do filme ocorreu no Bonito CineSur, maior festival de cinema do Mato Grosso do Sul, em julho de 2024, ocasião em que o filme recebeu o prêmio do júri popular na mostra de filmes sul-matogrossenses.

O diretor Essi Rafael no Bonito CineSur 2024

Em setembro, foi a vez da obra desembarcar no Canadá. O diretor Essi Rafael concorreu ao prêmio de Novos Diretores na 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival. O documentário também contou com exibições na Austrália, na Turquia e no Uruguai.

Em março de 2023, o filme havia ganho o prêmio WIP Puerto Lab para filmes em finalização no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia. Além de tradicional, é o evento mais antigo do gênero na América Latina.

O longa de estreia também já foi exibido em capitais como São Paulo e Brasília, no tradicional Cine Brasília, que recebeu 600 pessoas em sua sessão. Agora, além da circulação em cineclubes e universidades, Essi aguarda por espaço em plataformas digitais. 

A recepção do público tem marcado o diretor. Em São Carlos, cidade das filmagens, ex-participantes do documentário se emocionaram ao rever suas trajetórias de mais de uma década atrás. “Esse dia valeu tudo. Foi a sensação de que o trabalho estava encerrado de forma honesta”, contou.  

A ARTE DE DOCUMENTAR

Ao falar sobre o lugar dos documentários brasileiros na atualidade, Essi cita influências como Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, Petra Costa e Eliza Capai. Para ele, a diversidade é a força desse cinema. 

“O documentário pode ser político, intimista, híbrido. Não existe fórmula. O importante é encontrar uma ancoragem humana. O maior desafio não é o gênero, mas fazer um filme bem feito”, conclui.  

Serviço:

Exibição do filme As Quatro Estações da Juventude

Data: 17 de setembro, às 19h

Local: Museu da Imagem e do Som de Campo Grande (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho, Campo Grande) 

Bate-papo com Essi Rafael, diretor do filme, Leo Copetti, compositor da trilha sonora, e estudantes da UFMS

Entrada Gratuita

Assine o Correio do Estado

SAÚDE E BEM-ESTAR

Médica especialista explica como lidar com o incômodo do mau hálito

Mudanças no metabolismo, boca seca e pouca mastigação estão entre as causas do mau hálito de quem opta por dieta low carb ou jejum prolongado; especialista explica como lidar com o problema, que pode surgir mesmo mantendo as práticas de boa higiene

17/09/2025 10h00

Compartilhar

Foto /Divulgação

Continue Lendo...

Você começou a fazer jejum intermitente ou entrou com tudo na dieta low carb e, de repente, percebeu que seu hálito não está lá essas coisas? Calma, você não está sozinho – e nem imaginando. Segundo especialistas, algumas práticas alimentares, especialmente aquelas que envolvem longos períodos sem comer ou uma drástica redução de carboidratos, podem sim impactar diretamente no odor da sua boca.

“O jejum prolongado ou dietas muito restritivas, como as low carb e cetogênicas [sem carboidratos], reduzem a produção de saliva e levam o organismo a queimar gordura como fonte principal de energia”, explica a médica otorrinolaringologista Lígia Maeda. “Nesse processo, são produzidos os chamados corpos cetônicos, que liberam um odor característico, conhecido como ‘hálito cetônico’”, completa.

QUE HÁLITO É ESSE?

Hálito cetônico? Esse termo pode parecer técnico, mas descreve algo que muita gente já sentiu – ou cheirou: um odor adocicado, metálico ou até semelhante ao de frutas fermentadas. “É um tipo de mau hálito que não está necessariamente ligado à má higiene bucal, mas sim à alterações metabólicas”, diz Dra. Lígia, que é especialista em halitose.

Quando deixamos de consumir carboidratos, o corpo entra em um estado chamado cetose, no qual passa a utilizar a gordura como combustível. “Os corpos cetônicos gerados nesse processo são eliminados, em parte, pelos pulmões. Daí o odor característico na respiração”, explica a médica.

SALIVA QUE SALVA

Além da produção de corpos cetônicos, outro fator contribui para o mau hálito em quem está de dieta: a diminuição da salivação. Isso porque, durante o jejum ou em dietas que envolvem pouca mastigação (como aquelas baseadas em líquidos ou substitutos de refeição), a boca tende a ficar mais seca.

“A saliva tem função antibacteriana e ajuda a limpar a cavidade oral naturalmente. Quando sua produção diminui, aumenta a proliferação de bactérias e de compostos sulfurados voláteis, que são as substâncias responsáveis pelo mau cheiro”, alerta a Dra. Lígia.

Hálito alterado, portanto, não significa dieta errada, mas, sim, um sinal de atenção. Se você está seguindo uma dieta específica com acompanhamento profissional e se sentindo bem, o hálito cetônico não precisa ser motivo para desistir. Porém é importante reconhecer os sinais que o corpo dá e buscar estratégias para amenizar o problema. A otorrinolaringologista dá algumas dicas. Confira a seguir:

HIDRATAÇÃO

Mantenha a hidratação em dia: beba bastante água, especialmente fora dos horários das refeições.

HIGIENE BUCAL 

Não negligencie a higiene bucal: escove os dentes, a língua (onde muitas bactérias se acumulam) e use o fio dental regularmente.

NÃO FIQUE SEM COMER

Evite longos períodos sem comer. E, se possível, converse com um nutricionista para ajustar a dieta, caso o mau hálito esteja incomodando demais.

XILITOL

Use chicletes ou balas sem açúcar com xilitol. Eles estimulam a produção de saliva, ajudando a manter a boca úmida.

PROCURE AJUDA

Procure ajuda especializada. Se o mau hálito persistir, vale consultar um dentista ou um especialista em halitose.

“A boa notícia é que esse tipo de alteração no hálito costuma ser temporária e melhora com ajustes na alimentação e nos cuidados diários”, tranquiliza a Dra. Lígia.

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS
MS

/ 1 dia

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS

2

"Mais louco do Brasil" demitirá ao menos 100 servidores de prefeitura
Facão

/ 1 dia

"Mais louco do Brasil" demitirá ao menos 100 servidores de prefeitura

3

Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a "crise invisível"
Silêncio na farda

/ 2 dias

Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a "crise invisível"

4

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"
ponta de um iceberg

/ 2 dias

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

5

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura
Cidades

/ 1 dia

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 09/09/2025

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos