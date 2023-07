Capa B+: A atriz Heloisa Périssé é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

O talento de Heloísa Périssé já é aclamado pelo público há décadas, seja na TV, no palco ou em qualquer lugar que ela se proponha estar. A atriz, além de inspirar gerações no mundo artístico, também é um exemplo de superação na vida ao vencer um câncer raro nas glândulas salivares. Agora, ela vive um momento de renascimento estando em cartaz com a peça “A Iluminada”, de texto próprio.

“A Iluminada” começou a ganhar vida através das mãos de Heloísa Périssé em agosto de 2021. No espetáculo, Heloísa Périssé vive Tia Doro, uma palestrante motivacional. A personagem, que foi batizada pelos pais de Dorotéia das Dores, percebe que sua coleção de fracassos pode ser a fórmula de sucesso e se transforma.

Depois o texto de “A Iluminada” ter sido finalizado, em 20 de outubro do mesmo ano, a peça estreou em Lisboa, Portugal, no Teatro Tivoli, reabrindo a casa que tinha ficado fechada por dois anos. A temporada teve duração de três semanas.

Ainda no país estrangeiro, a peça percorreu lugares como Braga, Póvoa de Varzim e Porto. Já em solo brasileiro, “A Iluminada” passou por cidades como Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Atualmente, em São Paulo (SP), está em cartaz até este domingo (30), no Teatro Unimed, com direção de Mauro Farias.

Em entrevista ao Correio B+desta semana, a atriz Heloísa Périssé falou abertamente sobre a carreira, a doença que enfrentou e outros momentos da sua trajetória que é uma lição de vida como exemplo de força e de superação.

A atriz Heloisa Périssé é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Divulgação - Diagramação: Denise Neves e Denis Felipe

CE: Qual a diferença de encenar algo escrito por você e atuar no texto de outra pessoa?

HP: “O texto que eu escrevi, eu sei exatamente o que eu quero, o que eu estou buscando. E geralmente o texto de outras pessoas, às vezes eu levo... Eu tenho um tempo para poder descobrir a proposta. É diferente, né? E tem que entrar naquele universo.”



CE: Hoje você vive uma emoção ainda maior, estando em cena ao lado da filha, como é isso?

HP: “Eu já estive em cena com as minhas duas filhas na peça “Alice no País da Internet”. É uma emoção muito grande e poder ver seus filhos crescendo é uma bênção de Deus. Então, quando eu vou a um show da Antônia ou quando eu vejo a Luísa no teatro fazendo um texto dela, que ela produziu junto com a amiga, que elas fizeram as músicas e tudo, é realmente coisas que me faltam até palavras... É quase impossível descrever a emoção que eu sinto, de verdade.”



CE: Sobre filhos, você declarou que cria as suas meninas para a vida, deixando por vezes que elas sofram algumas consequências, pode nos contar melhor sobre como é isso?

HP: “Acho que é importante os filhos passarem por questões na vida que nem sempre são tão favoráveis porque isso faz parte. Até pra eles poderem dar valor a coisas favoráveis, entendeu? Então eu sempre digo a elas, eu não vou protagonizar a vida de vocês. Então eu fico no backstage, né, olhando, vendo o que elas precisam, mas também respeitando a vida delas, as opções delas, entendendo que isso faz parte do crescimento. A gente às vezes tira dos filhos a oportunidade de crescer porque não quer que eles sofram, mas às vezes ali naquele período de sofrimento é que eles vão descobrir coisas maravilhosas e importantíssimas para suas vidas.”

Heloisa nos palcos - Foto: Divulgação

CE: Em uma entrevista recente, você revelou que está casada há 21 anos porque vocês se permitiram viver na realidade, nunca na hipocrisia. O segredo para estar junto é a admiração além do amor?

HP: “O segredo de estar junto é isso: o amor, que você junta com a admiração, que você junta com a verdade. É preciso encarar os dois lados do marido, porque todos nós temos dois lados, um bom e um mal. A gente não pode esquecer que quando fala de uma pessoa como alguém que está conosco, estamos falando também de nós porque um acaba fazendo parte do outro. Então, chega uma hora na vida que você percebe: ou você se harmoniza com esse lado das pessoas no geral ou você tem que mudar para o meio da floresta amazônica e não viver com ninguém, né? Porque todo mundo tem dois lados na vida, que é paradoxal e é preciso saber viver isso.”



CE; Como você cuida da sua saúde mental?

HP: “Para cuidar da saúde mental, eu faço um combo da saúde mental, corporal e espiritual. Eu não descarto nenhuma dessas. Eu faço minha ginástica, eu oro, eu medito, eu leio, eu rezo. E eu ponho em prática, em ato, as coisas que eu vou ao longo descobrindo como saídas eficazes pra gente poder sobreviver aqui nesse mundo onde muitas vezes a gente não vai estar fazendo o que a gente quer, não vai estar com as pessoas que a gente quer e que a gente vai ter que continuar vivendo, descobrindo espaço e dando sentido às coisas que a gente está passando.”



CE: Como foi a experiência no “Dança dos Famosos”?

HP: “Eu amei participar da ‘Dança dos Famosos’. Acho que todo desafio na vida é válido, provoca a gente a ir a lugares que a gente ainda não foi e dali a gente vai descobrindo uma força nova dentro da gente. E eu adorei. Foi válido em todos os aspectos. É uma coisa que tomou meu tempo, mas que valeu cada segundo."

Heloisa com as filhas Luiza e Antonia - Foto: Divulgação

CE: O que você tem a dizer sobre o sucesso do “Cine Holliúdy”? Teremos mais temporadas? Como é a brincadeira de se passar por homem?

HP: “‘Cine Holliúdy’ é um sucesso porque esse sucesso começa nos bastidores. A gente ama fazer, o elenco se ama. Trabalhamos juntos desde 2017. Chegamos a morar todos juntos porque gravamos fora do Rio e, se Deus quiser, vai ter uma outra temporada, né? Eu não sei ainda e ter feito esse papel de homem e mulher junto foi para mim um grande momento. Era uma coisa que eu nunca tinha feito, um papel de homem dessa forma e tudo de uma forma muito realista, muito trabalhada. Equipe de caracterização perfeita. Eu sou suspeita para falar do Cine, porque eu amo o Cine de cabo a rabo.”



CE: Seu próximo passo é dirigir um projeto escrito por você? Qual é o seu grande sonho profissional?

HP: “É dirigir um projeto feito por mim, o que eu não sei ainda. Eu estou estudando, vendo ainda o que que eu vou fazer, mas é esse meu sonho: dirigir um texto meu.”