Capa B+: Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz e modelo Silvia Pfeifer

Aos 67 anos, ela reafirma escolhas conscientes e presença seletiva nas artes. "Nem tudo precisa ser divulgado. O essencial continua sendo o processo: o texto, a escuta, o tempo de maturação".

Flavia Viana

Flavia Viana

24/08/2025 - 18h00
Com 67 anos e mais de três décadas de trajetória, Sílvia Pfeifer mantém a coerência que sempre marcou sua carreira. Atriz, ex-modelo e figura de referência na cultura brasileira, ela segue em atividade com a liberdade de quem construiu uma imagem pública sólida, sem abrir mão da discrição e da autonomia sobre seus próprios passos.

Desde a estreia na televisão, em Top Model (1989), Sílvia conquistou espaço com atuações que uniram presença cênica, sobriedade e entrega. Participou de produções marcantes como O Clone, Belíssima, Caminho das Índias, Pérola Negra e Alto Astral, além de
trabalhos no teatro e no cinema. Ao longo dos anos, transitou com naturalidade entre diferentes gêneros e formatos, sempre com critério na escolha de seus projetos.

Hoje, evita a exposição excessiva e atua de forma mais pontual. Prefere os bastidores silenciosos da criação às estratégias de visibilidade acelerada. “Nem tudo precisa ser divulgado. O essencial continua sendo o processo: o texto, a escuta, o tempo de maturação”, afirma. A atuação de Sílvia também ultrapassa a ficção.

Interessada em temas ligados à cultura, ao envelhecimento com qualidade e à representatividade da mulher madura, ela acompanha de perto discussões que envolvem a indústria do entretenimento e a forma como ela representa as diferentes fases da vida.
Com postura firme e presença respeitada, Sílvia Pfeifer segue sendo uma referência. Aos 67 anos, sustenta uma trajetória marcada por escolhas consistentes e uma relação honesta com o próprio tempo.

A atriz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, novos projetos e a celebração de trê décadas de trajetória.

A atriz e modelo Sílvia Pfeifer é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Quando você olha para trás, da modelo à atriz, qual foi o momento que virou a chave e te fez dizer: “é isso que eu quero para a minha vida”?
SP - Eu acho que não teve necessariamente um momento de chave, mas a partir do momento que eu experienciei me preparar para um filme que eu acabei não fazendo e a Bia Lessa me levou pelas mãos até a Rede Globo mostrando o meu material, porque foi ela que eu também me preparei com ela.

E eu pegar logo uma protagonista numa minissérie, embora eu tenha recebido muitas críticas e depois logo ser chamada para uma novela de oito, eu vi que eu tinha possibilidade de me desenvolver na profissão e que eu gostei da profissão. E o quanto que me abriu um horizonte do que é o trabalho de ator, a vastidão do trabalho de ator. E aí a mosquinha mordeu. O mosquinha da arte de representar mordeu e picou, me picou.

CE - Sua estreia em Top Model marcou toda uma geração. O que daquela fase ainda te acompanha até hoje?
SP - É curioso, assim, todo mundo fala em Top Model, a minha estreia em Top Model. Eu não fiz Top Model, eu fiz um desfile em Top Model, eu fiz um desfile como modelo, eu não era atriz. Mas acho que realmente acredito que tenha marcado uma geração exatamente por mostrar ali o universo das top models.

CE - Você sempre foi muito criteriosa nas escolhas. O que faz seus olhos brilharem quando lê um novo roteiro?
SP - Vamos lá. O que me faz meus olhos brilharem quando eu leio o roteiro, primeiro, as histórias batem na gente ou não, o personagem bate na gente ou não, a gente se sente tocada por algum motivo. Ou porque o personagem a gente nunca fez, ou porque é um personagem colorido por si só. E leia-se de passagem, colorido não necessariamente é um personagem bom, tá? o personagem mal da história, ele já é colorido por si só.

Porque ele traz uma força, mesmo que negativa, para a nossa realidade, diríamos assim, ele é um personagem colorido. Então, o projeto como um todo também é importante. quem está dirigindo, ter a experiência de ser dirigida por uma outra pessoa, onde a gente sempre aprende, o elenco. Então, tem várias questões. Fazer um personagem também que a gente nunca fez também é muito interessante, porque a gente trabalha também outros caminhos. A gente tem que buscar outros recursos.

CE - Entre TV, cinema e teatro, em qual lugar você sente que ainda consegue se reinventar mais?
SP - Onde eu consigo me reinventar mais, cinema, teatro ou televisão, bom, eu acho que em termos de crescimento de estrutura como ator, é do teatro que a gente aprende mais, que a gente tira mais. Repetir, repetir, criar. é necessário um conhecimento, uma base e a direção também é muito importante.

Então, dali a gente cresce. Agora, a televisão, ela demanda uma experiência, uma sensibilidade, uma coisa única, você tem que criar ali na hora. tudo bem, quanto mais estofo você tem, mais você vai poder resolver questões ali de como melhor atuar. Mas são dois veículos completamente diferentes, que dão satisfação completamente diferente para a gente. É muito bom a gente sair de um dia de gravação, onde a gente fez boas cenas, ou cenas mesmo que sejam difíceis e que a gente não tem certeza se a gente foi bem, mas que demandou da gente um exercício. Eu não fiz tanto cinema, eu fiz menos cinema proporcionalmente às outras artes, mas o cinema para mim ainda é talvez o mais difícil, onde eu sinto menos o que é realmente que eu estou entregando.

CE - Chegar aos 67 anos ativa e admirada é uma conquista rara. O que mudou na sua relação com o tempo e com o espelho?
SP - O que mudou aos 67 anos, olha só, eu me olho no espelho, eu vejo alguma coisa que não está tão boa, que não estava ali naquele lugar, mas eu gosto muito, eu gosto do que eu vejo. eu acho que eu tenho uma sorte, tenho um DNA uma genética muito forte eu acho que eu tive uma trajetória de cuidados que hoje em dia nada radical, mas que hoje em dia são frutos que eu colho para essa para essa fase da vida e eu fico muito bem eu estou sinceramente feliz de como eu estou envelhecendo, mas o espelho não deixa de ser um alerta, olha só, cuida disso, se questiona se está bem, está feliz, eu acho que é um momento que realmente a gente conversa com a gente mesmo.

CE - A televisão brasileira mudou muito desde que você começou. Como você vê a forma como a mulher madura é retratada hoje?
SP - Como eu vejo a televisão retratando a mulher madura, olha, as mulheres maduras que aparecem na televisão estão muito bem. Se colocam muito bem, são mulheres maduras, que antigamente a gente dizia madura, achando que estava já numa idade muito avançada. Hoje em dia é uma mulher jovem, produtiva, cheia de luz, de conquistas, de atuações. até em várias áreas, eu só acho que não escrevem, infelizmente, para essas mulheres maduras, tanto que cada vez existem menos papéis, o elenco fica muito mais voltado para o público jovem.

E isso é uma pena, porque tem-se muito o que contar, tem-se muito o que questionar, tem-se muito o que pensar, o que refletir sobre uma idade madura. e a proximidade, o outro passo seria a velhice, muito mais. Tem inúmeras coisas que podem ser levantadas, questionamentos, medos, dificuldades que a velhice pode trazer e eventuais conflitos com outras gerações mais novas, mais jovens.

A atriz e modelo Sílvia Pfeifer é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Você já comentou que gosta mais do processo do que da exposição. O que acontece nos bastidores que mais te alimenta como artista?
SP - O que me alimenta nos bastidores é a troca, a troca com o humano, com o ator onde você não só tem a troca também como dicas, ideias e o contrassenar, a parceria, a gente tem muita química com um ator, às vezes mais com um ator do que com outro e isso é uma coisa, às vezes, até meio inexplicável, mas o humano, quando a gente encontra um ator onde a gente trabalha bem e ainda tem uma boa relação, não precisa nem ser amizade, uma boa relação e que aquela pessoa também nos estimule como gente, como pessoa que nos dê exemplos, eu acho isso fundamental, é um trabalho de sucesso e onde o bastidor é bom, é muito mais prazeroso ainda.

CE - Houve algum momento em que você pensou em deixar a carreira de lado, ou esse desejo nunca chegou?
SP - Olha, eu nunca tive vontade de deixar a carreira, não, mas eu me questiono, porque eu venho trabalhando cada vez menos. Embora eu tenha feito agora uma participação, eu fiz uma participação. E ainda é pós-pandemia, e a gente não rejuvenesce no sentido de... a vida não anda pra trás, anda pra frente. Então me assusta um pouco a perspectiva de trabalhar cada vez menos, ou muito pouco como atriz.

CE - Como você enxerga o papel das redes sociais nos dias de hoje e de que forma você costuma utilizá-las no seu dia a dia?
SP - As mídias sociais, elas são necessárias para qualquer trabalho, muito mais para o nosso, talvez. Eu tenho ainda uma dificuldade ou uma preguiça ou uma lentidão para realmente interagir. Eu tenho fases. E talvez eu também não entenda tanto quanto eu entendo, ou deveria entender, na realidade. Então, eu acho que é um ponto que eu deveria, sim, desenvolver. Eu acho importante a gente se comunicar e usar isso como um meio de comunicação com o público em geral.

CE - O que ainda te move a dizer “sim” para um novo trabalho depois de mais de três décadas de estrada?
SP - Bom, o que me faz aceitar um trabalho é não só o gostar de trabalhar, de ser atriz, porque a gente só é aquele profissional a partir do momento que a gente está trabalhando naquela profissão.

Não adianta ser formada em odontologia, por exemplo, e não exercer a profissão. Até uma vez eu vi uma, estou falando isso, estou me lembrando de uma entrevista, acho que da Fernanda Montenegro, falando que a gente é ator se a gente exerce a profissão, então não exercer a profissão é muito frustrante. Então assim, um convite me move, poxa, vou exercer essa profissão. Se o trabalho for melhor ainda, o personagem for melhor ainda do que a gente pensou, do que a gente esperou, é um super presente. Mas qualquer trabalho é trabalho e não é demérito nenhum a gente trabalhar por necessidade e ou trabalhar por desejo daquele específico trabalho, aquele específico convite.

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

Fenômeno de público e primeiro cantor gospel na lista da Forbes Under 30, gravação de DVD do cantor também terá Fernanda Brum e atrações internacionais

24/08/2025 14h00

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

O cantor e pastor Marcos Freire, uma das principais vozes do gospel brasileiro, está prestes a celebrar uma década de carreira com a gravação de um DVD especial. O evento acontecerá no dia 10 de setembro, em São Paulo (SP), na Igreja Lagoinha Alphaville, com capacidade para 20 mil pessoas e já conta com participações especiais confirmadas.

Inicialmente, a ideia era convidar apenas ministros e amigos que marcaram a trajetória de Marcos ao longo dos anos, como Fernanda Brum, sua madrinha na música, que o apresentou ao mundo musical, Aline Barros, que o inspirou e esteve ao seu lado no trabalho social da Baluarte em Angola, e Anderson Freire, com quem já dividiu criações musicais.

No entanto, Deus revelou a Marcos que esse DVD seria uma união entre nações, abrindo espaço para colaborações internacionais inéditas no Brasil. Entre os convidados está a cantora angolana Nair Nany, com quem Marcos irá colaborar na canção “Melhor Amigo”, um sucesso que ultrapassou fronteiras. Mas um dos momentos mais especiais da gravação certamente ficará a cargo da presença de Chandler Moore, cantor americano e um dos líderes do movimento Maverick City Music, que virá ao Brasil pela primeira vez exclusivamente para gravar com Marcos.

A conexão entre os dois aconteceu de forma surpreendente: após procurá-lo nas redes sociais, Marcos recebeu uma resposta afirmativa, pois Chandler buscava justamente um ministro brasileiro para uma parceria. Atualmente, eles estão compondo juntos uma música inédita que será lançada no projeto.

A expectativa é que este lançamento consolide ainda mais a carreira de Marcos Freire, reunindo em um só trabalho influências locais e internacionais, fé e excelência musical.

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

DESTAQUE NACIONAL

Com mais de 100 milhões de acessos em plataformas digitais. Apenas no Spotify, Marcos já soma quase 55 milhões de reproduções. Em 2023, Marcos fez história ao se tornar o primeiro cantor gospel a integrar a prestigiada lista Forbes Under 30, na categoria Terceiro Setor/Empreendedorismo Social, reconhecimento que reforça sua influência e impacto como artista.

Com recentes apresentações marcantes, como no Maior São João do Mundo 2025, onde levou louvor e espiritualidade a um dos maiores eventos culturais do país, Marcos Freire segue expandindo seu público, quebrando barreiras e consolidando-se como uma das principais vozes do gospel brasileiro.

Marcos Freire não se destaca apenas na música, mas também pelo seu trabalho social. Ele é fundador do Instituto Baluarte, que atende mais de 1.000 crianças no mundo. Criado em 2017 ao lado de Jonnes Queiroz, o instituto atua em Campina Grande (Brasil), Angola e República Democrática do Congo, oferecendo educação, alimentação, cultura e formação religiosa a centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de agosto. Tensão e o peso das disputas

O Cinco de Espadas nos lembra de que, ao tentar vencer a qualquer custo, corremos o risco de perder algo ainda maior: a paz do coração. Às vezes, a verdadeira vitória está em saber recuar, silenciar e escolher batalhas que realmente valem a jornada.

24/08/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de agosto. Tensão e o peso das disputas

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de agosto. Tensão e o peso das disputas

Entre o orgulho e a verdadeira vitória

O Cinco de Espadas é uma carta que carrega uma simbologia intensa, muitas vezes desconfortável. Este Arcano Menor surge como carta regente para os próximos dias, trazendo uma atmosfera de tensão, orgulho e disputas que pedem reflexão.

Em muitas representações desta carta no Tarô, vemos uma figura segurando espadas, enquanto outras pessoas se afastam em derrota. Esse cenário fala sobre disputas, confrontos de ideias e a sensação de vitória obtida às custas da perda de algo essencial — seja a confiança, o respeito ou a harmonia com os outros.

É o retrato daquelas situações em que “ganhar” pode não significar realmente sair vencedor. A imagem já nos dá a chave do seu ensinamento: até que ponto a vitória conquistada vale o preço pago?

No plano simbólico, os cincos no tarô marcam um ponto de crise e transformação, desafiando a estabilidade do número quatro. No naipe de Espadas — ligado à mente, à comunicação e aos conflitos — o cinco nos convida a encarar tensões, divergências e a perguntar: vale a pena insistir nesta batalha?

O aprendizado está em perceber que nem sempre a razão ou o orgulho compensam a perda da conexão com o outro. É um convite à autocrítica, à reflexão sobre a forma como nos posicionamos em discussões e ao reconhecimento dos limites do ego. Afinal de contas, a busca por estar certo ou sair “por cima” muitas vezes resulta em distanciamento, ressentimento e desgaste.

É nesse cenário que entra a influência astrológica de Vênus em Leão. Vênus é o planeta dos afetos, dos valores e da forma como nos relacionamos; quando transita pelo signo de Leão, desperta a necessidade de expressar amor com intensidade, generosidade e brilho.

Queremos ser admirados, reconhecidos e colocados em um lugar de destaque, seja no romance, nas amizades ou até mesmo nos espaços sociais. É uma energia vibrante, que incentiva amar sem reservas, mas também pode inflar o orgulho e acender a vaidade.

Quando colocamos lado a lado o Cinco de Espadas e Vênus em Leão, o recado é claro: estamos diante de um período em que o desejo de afirmação pessoal pode colidir com a harmonia nos relacionamentos. O desejo leonino de ser celebrado pode se chocar com a tendência do Cinco de Espadas a transformar divergências em lutas de poder.

Há o risco de nos apegarmos mais à vontade de “ter razão” ou de sermos vistos como vitoriosos do que à preservação da harmonia e do respeito. Surge a tentação de transformar o afeto em palco para disputas de ego, em vez de espaço de troca sincera. É como se o brilho leonino precisasse ser equilibrado com a humildade que a carta sugere.

Essa combinação traz um aprendizado profundo: o amor verdadeiro não é um campo de batalha e a validação não pode ser sustentada apenas pelo olhar externo. A chave aqui está no equilíbrio: cultivar relações que enalteçam, sim, mas sem cair na armadilha de transformar o afeto em competição. Muitas vezes, a verdadeira vitória é preservar aquilo que realmente importa — o coração.

Assim, o momento convida a refletir:

Onde estou colocando meu orgulho acima das minhas relações?

O que realmente ganho quando insisto em “vencer” a qualquer custo?

Estou buscando reconhecimento genuíno ou apenas tentando inflar meu ego?

Sem dúvida, o Cinco de Espadas muitas vezes aponta para situações em que a busca pelo sucesso se transforma em competição excessiva. Você pode começar a enxergar os outros como uma ameaça à sua felicidade e, por isso, passa a agir movido pelo desejo de vencer sem medir as consequências.

Se estiver envolvido em um conflito que só parece crescer, essa carta surge como um convite à reconciliação. Quanto mais você insistir em provar que está certo ou alimentar ressentimentos, mais difícil será preservar a harmonia no relacionamento. Reconhecer um erro, pedir desculpas e simplesmente deixar o passado para trás pode ser o passo necessário para aliviar o peso da situação. Em vez de justificar atitudes, procure pontos de convergência ou estenda a mão em busca do perdão.

O Cinco de Espadas também pode representar a experiência do fracasso — ainda que seja apenas uma sensação interna. Ele nos lembra de que, mesmo diante de nossos maiores esforços, nem sempre alcançamos tudo o que desejamos. A verdadeira sabedoria, nesse caso, está em aceitar a perda com humildade e extrair dela os aprendizados necessários. Como bem escreveu Ernest Hemingway: “O homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado.”

Os aspectos astrológicos ampliam esse diálogo

O simbolismo do Cinco de Espadas se reflete também nos trânsitos que Vênus realiza ao longo desse período. O encontro harmonioso com Saturno traz a possibilidade de amadurecer afetos, pedindo responsabilidade e solidez nas relações. É o momento em que a carta nos questiona: vale mais a razão cega ou a construção de um vínculo verdadeiro e duradouro?

Logo depois, o contato de Vênus com Urano abre espaço para surpresas e libertações. É como se o Cinco de Espadas nos lembrasse de não ficar presos a velhas disputas de orgulho, permitindo que novas formas de amar e se relacionar floresçam. O inesperado pode se tornar uma chance de quebrar padrões desgastados.

Já o trígono com Netuno convida à compaixão e à empatia, diluindo nossa rigidez. Aqui, o Cinco de Espadas encontra um antídoto: a consciência de que insistir em batalhas mentais não compensa quando podemos escolher o caminho da compreensão e da inspiração espiritual.

Por outro lado, a oposição de Vênus com Plutão intensifica disputas emocionais e jogos de poder. É o momento em que o lado sombrio do Cinco de Espadas pode emergir com mais força: manipulação, obsessão e a vontade de dominar podem vir à tona. Mas é também o instante em que somos chamados a reconhecer essas sombras e transformá-las em força de renovação.

Por fim, o sextil entre Urano e Netuno abre a possibilidade de unir inovação e sensibilidade, mostrando que as mudanças que fazemos em nossos vínculos podem ser guiadas pela intuição e por um ideal mais elevado, e não apenas pelo desejo de “ganhar” ou se impor.

Cinco de espadas

A síntese: escolher o que realmente importa

O Cinco de Espadas nos desafia a pensar se vale a pena travar certas batalhas. Vênus em Leão desperta a vontade de ser visto e amado, mas os aspectos planetários nos lembram que essa necessidade de reconhecimento pode se transformar tanto em palco para o orgulho quanto em oportunidade de amadurecimento.

A verdadeira vitória, neste momento, não é provar quem tem razão, mas aprender a sustentar vínculos que nutrem e fortalecem. É cultivar um amor que brilha não porque se impõe, mas porque aquece.

Se houvesse uma única frase que resumisse o Cinco de Espadas, seria "não se preocupe com as pequenas coisas". Se você deixar as pequenas coisas te afetarem, elas logo começarão a se acumular, e é aí que as coisas começam a parecer demais para lidar. Respire fundo e tente enxergar além da visão limitada para enxergar o quadro geral.

Em essência, o Cinco de Espadas nos desafia a crescer a partir dos conflitos e das perdas, transformando cada experiência em aprendizado. Reconhecer quem caminha ao nosso lado, equilibrar confiança com humildade, cultivar o respeito mútuo e comunicar-se com clareza são passos fundamentais para seguir adiante com mais sabedoria e leveza.

Portanto, não se deixe arrastar por conflitos desnecessários nem desperdice energia em disputas que pouco acrescentam. Saiba escolher com sabedoria as batalhas que realmente merecem ser enfrentadas. “Quem vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta mil batalhas contra muitos milhares de inimigos.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

 

