Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Lucy Ramos

Atriz Lucy Ramos, pode ser vista mais uma vez em mais um folhetim da TV Globo - Família é Tudo.

A elegante e perversa Paulina, interpretada pela atriz de 41 anos, na faixa das 19h, tem gerado repercussão na audiência e traz a tona a importância do cuidado com saúde mental feminina. Vivendo a primeira vilã de sua carreira, Lucy Ramos está feliz com o desafio e diz que o comportamento da personagem é um alerta para mulheres:



“Paulina acha que vale tudo pelo amor de Tom. E não é assim. É importante reconhecer quando se precisa de ajuda e buscar apoio para lidar com essas questões, porque um relacionamento saudável começa com o amor e respeito por nós mesmos. Só assim conseguimos construir conexões mais saudáveis e verdadeiras com os outros."

Ela fala sobre a repercussão de Paulina, sua primeira vilã, vivida em “Família é Tudo”: "Cuidar da saúde mental é fundamental para vivermos de forma equilibrada e saudável. Quando não cuidamos do nosso bem-estar emocional, sentimentos como o ciúme e o comportamento obsessivo podem tomar conta e nos afastar daquilo que realmente importa.”



Paulina é uma mulher fria e rancorosa que faz de tudo para interferir na vida amorosa de seu ex-marido Tom (Renato Góes), com quem tem dois filhos. Seu maior objetivo é reconquistar o amado e tirar Vênus (Nathalia Dill) do caminho sem medir esforços.



Para viver o personagem, a atriz mudou o visual, dando a Paulina a sofisticação que ela tem. No cabelo, lindos dreads, e no figurino muitas referências de moda.



“Ela (Paulina) passeia em vários sentimentos; sofre, chora, luta pelos ideais dela, mas tem uma força, não mergulha no sofrimento. O estilo dela reflete isso”, comenta Lucy.



Lucy teve seu primeiro papel de destaque na televisão na novela Sinhá Moça (2006), interpretando Adelaide, dama de companhia da protagonista. Em sua carreira participou de novelas como ‘Paraíso’ (2009), ‘Salve Jorge’ (2012) e ‘A Dona do Pedaço’ (2019). Em 2020 foi a grande campeã da competição ‘Dança dos Famosos’. No cinema, Lucy atuou em filmes como ‘Turistas’ (2006), ‘Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer’ (2016) e ‘O Segundo Homem’ (2022).



A atriz Lucy Ramos é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Diego Serres - Diagramação Denis Felipe

CE - Sua trajetória começa com uma mudança significativa de Recife para São Paulo ainda na infância e, posteriormente, uma transição da carreira de modelo para atriz. Como essas experiências de adaptação em diferentes fases da sua vida influenciaram a forma como você aborda novos desafios e papéis no seu trabalho?

LR - O meu ofício se constrói através da nossa bagagem de vivências, experiências… A vida é um eterno campo de estudo e inspiração. Transitar por essas mudanças me fizeram ampliar o meu olhar e percepção sobre as coisas. Aprendi muito em cada uma dessas fases e elas de uma maneira me fortalecem para o que está por vir. Fico sempre pronta para agarrar a próxima oportunidade com tudo!

CE - Você está casada desde 2006 com o também ator Thiago Luciano. Como é dividir a vida com alguém que compartilha a mesma profissão? De que forma essa parceria contribui para o crescimento de vocês, tanto pessoal quanto profissionalmente?

LR - É uma soma. A gente é muito parceiro na arte e na vida, estamos sempre apoiando e prestigiando um ao outro. É um assunto que temos em comum, uma novela, um filme, uma série… trocamos com nossos olhares. Ele também e diretor soma na minha atuação, gosto sempre de ouvi-lo.

CE - Como foi a experiência de transitar para o papel de vilã em sua carreira, ao interpretar Paulina em "Família é Tudo”? Você acredita que esse papel destaca uma nova faceta da sua versatilidade como atriz?

LR - Acredito muito. A Paulina foi a chance de mostrar uma outra vertente da minha atriz, uma personagem difícil com muitas camadas e complexidades. Ela não era totalmente do mal, estava perdida com seus sentimentos e viciada, usou caminhos errados para conseguir o que queria.



Foi uma fase muito gratificante, vim de muitas mocinhas e é bom mostrar que não estamos presos dentro de uma caixinha e sempre podemos mais! Sou uma atriz pronta pra novos desafios. Talvez por terem me visto fazendo muitas mocinhas, não me enxergavam nesse lugar da vilã, com a força necessária. Fico feliz que o Daniel Ortiz e o Fred Mayrink viram além e me deram a Paulina. Agora quem sabe, pensam em mim pra vibrar em outra energia?

Lucy Ramos - Divulgação

CE - Aos 20 anos de carreira, como você define o seu propósito na atuação hoje? Como as escolhas de personagens mudaram para você agora em comparação com o início da sua trajetória?

LR - Hoje eu quero contar histórias que me alimentem e me façam crescer profissionalmente. Quando um ator está começando, pelas dificuldades da profissão, ele não pode escolher ou recusar trabalho. Ele vai lá e faz dignamente. Depois desses anos de estrada, consigo dizer não para o que eu considere que não some na minha trajetória.

CE - Entre personagens marcantes como Adelaide de "Sinhá Moça" e Maria Cesária de "Cordel Encantado", qual foi a personagem que mais a impactou e por quê?

LR - Sinhá Moça foi o meu primeiro papel de destaque na TV e sou sempre grata pela Adelaide. Mas até hoje sou mais reconhecida pela doce Maria Cesária, sabe quando um personagem encanta e entra no imaginário? Foi assim com ela.



Era um prazer interpretá-la! Mulher meiga, mas forte e decidida do que queria. Foi uma personagem incrível e representou muitas meninas em uma época que ainda não tínhamos tanta representatividade. Agora a Paulina entrou para essa lista também de personagens marcantes na minha carreira.

CE - Em um momento em que tanto se fala em diversidade e inclusão, como você avalia o espaço dado a mulheres negras e com mais de 40 anos na dramaturgia? Existem avanços palpáveis ou ainda há estereótipos a serem desconstruídos?

LR - Acho que o caminho se expandiu, são inegáveis os avanços. Fico muito feliz que temos pretinhas e pretinhos protagonizando, tendo um lugar de destaque e não de subserviência. Claro que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas comemoro os passos dados até aqui.

Lucy Ramos - Foto: Diego Serres

CE - Para muitas mulheres, os 40 anos marcam uma fase de redescobertas pessoais e profissionais. Como essa fase tem impactado sua atuação e quais novas áreas ou projetos você gostaria de explorar nesta etapa da sua vida?

LR - Tenho encarado essa fase com muita maturidade e gratidão. Acho que tudo que vivi até aqui ajuda a encarar o novo com mais preparação, menos afobação, estou mais segura do que quero e de como fazer. Eu amo o que faço que quero continuar nessa área da atuação. Além de atuar, tenho uma produtora de cinema também, onde sou produtora. Que venham mais papéis, mais desafios, mais boas histórias pra contar.

CE - Como você cuida da sua saúde e beleza para se manter sempre bem, considerando a rotina exigente da carreira de atriz? Você tem uma rotina específica de cuidados diários?

LR - Não tem nada muito específico (risos). Eu me exercito, me alimento bem, me hidrato bastante, passo algum cremes… e vivo em um ambiente com muita paz. Isso me nutre de dentro para fora.

CE - O equilíbrio entre a vida pessoal e uma carreira de atriz exige ainda mais planejamento à medida que as prioridades mudam com o tempo. Como você encontra esse equilíbrio, especialmente em uma fase em que o mercado pode demandar reinvenção constante?

LR - Eu nunca planejo uma viagem, por exemplo, pra daqui a dois meses, pois de uma hora pra outra tudo pode mudar. Sempre foi assim. Ter um marido que respira arte também facilita bastante. Conseguimos nos ajustar e se adaptar a diversas situações. Felizmente consigo conciliar o trabalho com o pessoal, me sinto privilegiada por isso.

Lucy Ramos em Família é Tudo - Divulgação

CE - Para as atrizes que estão começando a carreira agora, o que você considera essencial em termos de preparação e adaptação para uma carreira longa e sustentável no entretenimento, especialmente em uma indústria que ainda carrega tantos desafios para mulheres?

LR - Eu acho que primeiro entender por que quer de fato entrar pra essa carreira. É fama? Dinheiro? Amor pela arte? Se a resposta for fama ou dinheiro, indico procurar outra profissão. Agora se for amor pela arte aí está no caminho certo.



Nessa profissão não tem esse glamour todo que imaginam, tem é muito trabalho, dedicação, comprometimento, persistência, determinação… Você pode até fazer sucesso com um produto, mas achar que a profissão é isso você está completamente errado. É uma carreira bem difícil, é instável nem sempre conseguimos atingir exatamente o que queremos.



É um processo longo e que vai ser construído trabalho por trabalho, sem vaidade, sem deslumbre… E que procurem sempre aprender mais e mais, ouvindo a experiência de quem for generoso para compartilhar, estudando, se aprofundando. E claro, saber se colocar quando for preciso.