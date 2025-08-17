Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi Beluco

Entre as passarelas e as pistas, um estilo de vida em movimento: "A coisa mais importante, especialmente pra mim que sempre achei que pudesse ter o controle de tudo, é justamente isso: aprendi que não temos o controle".

Flavia Viana

Flavia Viana

17/08/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Modelo, atleta amadora e criadora de conteúdo, Babi Beluco representa uma geração que vive o corpo como expressão de potência. Com mais de 20 anos de carreira na moda e uma relação profunda com o esporte, ela construiu uma trajetória que vai além das passarelas cruzando fronteiras, unindo performance, saúde e feminilidade.

Ao longo da carreira, morou em capitais como Milão, Paris, Hamburgo, Nova York e Tóquio, e estampou capas e editoriais para publicações como Elle, Vogue e diversas revistas internacionais. Um de seus trabalhos mais emblemáticos foi a campanha da linha Elle Macpherson em Nova York, no ano de 201 projeto que a projetou como o “the body” brasileiro. Mas seu vínculo com o esporte vem de antes: a paixão pela corrida surgiu na infância, inspirada pelo pai.

De admiração à escolha pessoal, correr se tornou parte essencial de sua identidade. Desde então, Babi tem feito da atividade física uma extensão natural de seu estilo de vida e também de sua voz pública. Hoje, ela une maternidade, moda e movimento de forma autêntica.

Grávida de Tom, seu primeiro filho, Babi mantém uma rotina ativa e saudável, documentada nas redes com transparência e equilíbrio. Em seu perfil no Instagram (@babibeluco), ela compartilha treinos, maratonas, bastidores de campanhas e uma visão poderosa sobre como a performance também pode ser feminina, leve e consciente.

Para o mercado, Babi Beluco é hoje mais que uma modelo: é símbolo de longevidade profissional, conexão com o bem-estar e autoridade em sport fashion. Com parcerias em marcas como Adidas, Vitafor, Jungle, Tag Heuer, Sisley Paris, Live! e Polar, ela representa a mulher em movimento que escolhe, inspira e performa com estilo.
 

Babi Beluco - Divulgação

Referência wellness, Babi celebra a chegada dos 38 anos e desde que anunciou a gestação, em fevereiro, ela seguiu praticando corrida, fotografando campanhas, participando de provas e mantendo uma rotina que une moda sportfashion e bem-estar de forma natural, sem precisar romantizar nada.

Em junho, participou da Maratona do Rio. Em julho, correu a prova da Live! Run XP já com a barriga visível. A Maratona de Tóquio, para a qual vinha se preparando, foi adiada. Mas o corpo continuou em movimento.

“Mexer o corpo sempre foi parte de mim. Na gestação, virou também uma forma de me escutar melhor”, afirma.

Com credibilidade, ela possui parcerias com marcas como Adidas, Tag Heuer, Sisley Paris e Vitafor, Babi diz que nunca abriu mão da sua essência. “A minha essência de esportista, algo que começou comigo lá atrás com 14 anos, nunca saiu de mim. Carrego ela com muito orgulho, é tipo meu amuleto de força”, resume.

Apesar das transformações físicas intensas, ela não transformou a gravidez em “conteúdo especial”. Os treinos seguem adaptados e os trabalhos também. A prática de exercícios, em especial a corrida, tornou-se peça-chave para manter a saúde gestacional.

O que mudou, segundo ela, foi o tempo das coisas: “Aprendi a ouvir meu corpo de outro jeito. Ceder para minhas vontades e seguir em frente sem forçar nada”.

Ao olhar para o passado, Babi fala com orgulho: “E olha que já passei por cada perrengue… quem vê close não vê corre. Por trás de cada linda capa ou foto maravilhosa tem sempre um desgaste mental e físico pra chegar até lá. Mas eu faria tudo novamente, inclusive o que julgo hoje como erro. Só acerta quem erra, e só não erra quem não tenta. Tentei muito, errei muito e acertei às vezes. Tenho orgulho disso”.

Hoje, na reta final da gravidez, ela se sente em transformação por dentro e por fora. “A coisa mais importante, especialmente pra mim que sempre achei que pudesse ter o controle de tudo, é justamente isso: aprendi que não temos o controle. Quando eu queria e fiz mil tratamentos, não tive a benção de engravidar. Foi no momento que Deus falou: agora vai! E está sendo lindo”, conta.

Mesmo após episódios difíceis durante o início da gestação, ela diz que tudo ganhou novo significado. “Passei muuuuito mal no mês 3 e 4, mas foi bom. Assim eu pude entender a minha mãe, que passou os 9 meses assim. Tudo tem um porquê, né?”, diz.

O parto normal está previsto para as próximas semanas, e ela prefere não fazer grandes planos. Mas avisa: “O tempo é outro, mas o movimento continua”.

Babi é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre saúde, carreira, esporte e a chegada do seu primeiro filho Tom.

A modelo e maratonista Babi Beluco é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Gabriel Bertoncel Diagramação: Denis Felipe. Por Flávia Viana

CE - Há mais de 20 anos você escolheu a moda como caminho profissional. Quando olha para trás, qual foi o momento que realmente sabia que essa era a sua estrada?
BB - Demorou um pouco para eu ter certeza, no primeiro ano ainda desisti por um tempo para prestar vestibular para medicina e foi nesse momento, vendo amigas minhas nas revistas que eu pensei, ah eu acho que é aqui que eu quero estar e não onde estou. Essa desistência momentânea fez eu virar a chave e querer de verdade voltar para a moda e me dedicar 100% pois até então eu tinha medo, receio, era insegura…. As vezes um passo pra traz nos dá força para dar um impulso e um salto pra frente. 

CE - Você morou em várias capitais da moda de Milão a Tóquio. Quais marcas esses lugares deixaram na sua identidade?
BB - Cada lugar foi especial e me transformou de um jeito diferente, mas todos eles me dão incríveis lembranças até hoje. Amadureci muito vivendo em todos eles sozinha mas adoro visita-Los hoje em outra condição mental e até financeira…. 

Milão me amadureceu, Japão me calejou, Nova York me inspirou! E são são especiais que mal vejo a hora de correr a maratona em NY e Tokyo acho que vou chorar de emoção no caminho. 

CE - Você participou de um movimento atlético que nasceu na infância e hoje é parte da sua identidade pública. Como esse vínculo com o esporte te transformou especialmente agora, grávida?
BB - Com toda certeza! A véia pelo esporte e corrida me “salvaram” de muitos momentos ruins e conturbado a como modelos, como gestante e logo mãe, me trouxeram paz, alívio de muitos problemas que algumas mulheres passam , me deixou saudável e eu nunca me senti tão bem assim! Eu confesso que tendo sempre uma dieta focada tanto para trabalhar e manter o shape de modelo como para performar como atleta eu temia as mudanças corporais, manter meus exercícios ( claro que em outra intensidade) fizeram com que eu mantivesse muito da minha forma e com isso também  minha saúde e paz. 

CE - Seus seguidores acompanham um estilo de vida que encanta pela leveza e autenticidade. Como você construiu essa forma tão genuína de se comunicar?
BB - Eu sempre fui uma menina ultra tímida, engraçado falar isso né?  Mas quando a gente começa a conversar com um celular sem pensar o alcance que isso tem, acaba sendo você mesmo. No começo foi assim, eu usava as redes realmente como um diário e isso começou no meu caminho para a minha primeira maratona, onde eu dividia meus medos e anseios . Comecei a me conectar com a verdade das pessoas, me desconstruí como a “modelo perfeitinha e intocável” e foi aí que eu achei o meu lugar. Mostrando quem eu sou por dentro sem carão… 

CE - Estar grávida do Tom é a realização de um sonho que você compartilhou publicamente. Como foi essa trajetória da expectativa ao cuidado até esse momento?
BB - Foi uma longa jornada mas hoje eu percebo que as coisas acontecem no tempo certo. Não criar expectativas é algo que eu hoje em dia invisto muito. Trabalhar no hoje é as coisas boas vem quando devem vir. 

A modelo e maratonista Babi Beluco é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Gabriel Bertoncel Diagramação: Denis Felipe. Por Flávia Viana

CE - Você já contou que viveu uma fase em que acreditava não poder engravidar e chegou a recorrer a diferentes procedimentos. Como foi atravessar esse período e, depois, receber a notícia de que a gravidez havia chegado de forma inesperada?
BB - Foi um longo caminho, lá em 2020 eu ainda nem tinha o sonho de ser mãe (confesso que como atleta e modelo eu era zero desse sonho) mas todas as minhas amigas começaram a engravidar e aí eu pensei, poxa então vou também.

Porém foi aí que me deparei com a triste realidade que muitas mulheres vivem. 3 anos depois muitas FIVS, processos e funções para engravidar, brigas entre o casal e todo aquele terror que a gente escuta estavam presentes na minha vida e do meu marido. Eu tinha um usar certeza que talvez eu não pudesse engravidar. E pela impossibilidade a cada não mensal a vontade começava a crescer mais forte. Até que no terceiro ano, desistimos pelo nosso próprio bem como casal.

Fiquei frustrada, já estava me imaginando sem filhos e um ano e meio depois sem pensar em tentar vem um pequeno milagre. Realmente pra mostrar que na nossa vida podemos ter o controle de QUASE tudo, o resto eh aquela força maior…  e mais veio quando eu estava me preparando para uma grande maratona, e eu até pensei “ nossa mas bem agora “? Rsrs sim mas foi perfeito 

CE - Sua trajetória também cruzou com grandes marcas e parcerias. O que precisa estar presente para que essas parcerias realmente tenham a sua cara e a sua verdade?
BB - São poucas porém importantes coisas, a marca tem que estar ligada com vitalidade, movimento, esporte, as coisas que me movem e me inspiram como pessoa. Se a marca tiver isso ela com certeza vai ter meu coração e a minha verdade. Gosto de coisas elaboradas e sofisticadas mas é aquele simples que funciona que eu me apaixono. 

CE - Quando olha para o futuro, especialmente depois da chegada do Tom, quais sonhos e projetos te motivam a seguir?
BB - Eu gosto muito de ser comunicadora digital, gosto demais de passar informações úteis e acredito que a minha faculdade ( me formo no ano que vem ) de nutrição vai abrir novas possibilidades…

CE - As vésperas da chegada do Tom, se inicia um novo capítulo na sua história. Quais são as emoções que definem esse momento para você?
BB - Muitas mas o mais engraçado é a paz! Eu nunca estive tão tranquila, me sentindo realizada e até sem pressões. Por ser atleta amadora porém esforçada ( rsrs adoro um pódio e um recorde pessoal) eu vivo em função de resultados e performance. A chegada do Tom me fez ver que nem tudo é a chegada, que o caminho com paz é muito importante. 

CE - Se pudesse deixar um conselho para mulheres que sonham com a maternidade, mas enfrentam desafios no caminho, qual seria?
BB - Ahh são tantos mas acima de tudo, acredite e tente tirar a expectativa, a pressão, a pressa, o milagre acontece no tempo certo de cada uma. Não o tempo que queremos mas o tempo que merecemos.

 

Correio B+

Saúde B+: Entenda como as doenças respiratórias afetam nossos olhos no inverno

Levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostra que as doenças respiratórias triplicam no frio e alteram a visão. Entenda.

16/08/2025 17h00

Compartilhar
Saúde B+: Entenda como as doenças respiratórias afetam nossos olhos no inverno

Saúde B+: Entenda como as doenças respiratórias afetam nossos olhos no inverno Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O maior desafio da saúde pública no inverno é prevenir as doenças respiratórias. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam que a gripe, resfriado, rinite, sinusite, bronquite e asma  triplicam na estação. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, a baixa umidade no frio diminui a lubrificação, primeira barreira de defesa dos olhos e todas as mucosas das vias respiratórias.  “Pessoas que permanecem em locais fechados e pouco arejados durante o inverno têm o dobro de chance de contrair conjuntivite viral e alérgica”, salienta.

Isso porque, este é o ambiente ideal para a multiplicação de diferentes cepas de vírus e acúmulo de partículas suspensas no ar que causam alergia respiratória e ocular.  “Embora a conjuntivite seja causada por adenovírus, a gripe pelo influenza e o resfriado pelo rinovírus quando as vias respiratórias são atingidas por  gripe ou resfriado, indica queda da imunidade e o risco de ter conjuntivite viral é maior. A doença, explica,  altamente contagiosa é a  inflamação da conjuntiva, membrana transparente que reveste as pálpebras e a superfície dos olhos. “Já a conjuntivite alérgica não é transmissível, mas causa coceira intensa e pode causar danos permanentes”, pontua.

Sinais de alerta

Queiroz Neto explica que para atravessar a estação com boa saúde ocular a  primeira medida é garantir a lubrificação dos olhos e das vias respiratórias.  Os sinais de alerta elencados pelo oftalmologista são:

Olho seco: Sensação de areia nos olhos, vermelhidão, coceira leve e vermelhidão, são os primeiros sinais de que você pode contrair conjuntivite por uma deficiência na lágrima. Queiroz Neto ressalta que em algumas pessoas os olhos derramam lágrima sem parar. Isso acontece, salienta,  porque as glândulas nas bordas das pálpebras que produzem a lágrima estão obstruídas.

Conjuntivite viral: pálpebras inchadas, vermelhidão, coceira, ardência, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento, secreção viscosa e fotofobia (aversão à luz). Por ser altamente contagiosa, observa, e representa  importante fator de afastamento do trabalho que pode durar até quatro semanas.

Conjuntivite alérgica:  Os olhos apresentam secreção aquosa, coceira mais intensa e todos os outros sintomas da viral.


Grupos de risco

 O especialista que também é membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) afirma que os Os= grupos mais atingidos pela conjuntivite viral  são as mulheres na menopausa que têm diminuição da lágrima causada pela  queda da produção dos estrogênios,  crianças que estão com o campo imunológico em desenvolvimento e idosos pelo desgaste do organismo. Dos três, comenta, as crianças são as que melhor reagem. Isso  porque, todo o metabolismo  é mais ativo e tomam diversas vacinas que as tornam mais resistentes. Já a conjuntivite alérgica atinge 6 em cada 10 pessoas que convivem com outros tipos de alergia.

Contaminação

Queiroz Neto afirma que nas empresas os maiores veículos de contaminação viral  são os teclados de computador, mouse e interruptores de luz. O especialista também chama a atenção para os carrinhos de supermercado e balcões do varejo.

A dica para evitar o contágio é lavar as mãos com frequência, principalmente depois de usar objetos que foram manuseados por outras pessoas, manter  o corpo  hidratado, não compartilhar  toalhas, fronhas, talheres, colírios e maquiagem .

Tratamento

O tratamento da conjuntivite viral é feito com compressas frias, lubrificação intensa e colírios anti-inflamatórios que aliviam os sintomas, mas só devem ser usados sob prescrição e acompanhamento médico.  O especialista também recomenda uso de óculos escuros que melhoram o conforto evitam a proliferação de vírus pela exposição dos olhos à radiação ultravioleta.

Queiroz Neto afirma que p vírus pode criar resistência mesmo sob medicação. Por isso, há casos em que se formam membranas na conjuntiva que exigem tratamento com corticoides e até aplicação de laser para remover opacidades na córnea que reduzem a acuidade visual.

O oftalmologista ressalta que a  conjuntivite alérgica  leve é tratada com colírios anti-histamínicos e lubrificante. Para quadros  mais graves é indicado colírio com  corticoide que sempre requer acompanhamento médico. Isso porque, o uso não pode ser interrompido subitamente para evitar efeito rebote. Outro cuidado, afirma, é evitar a instilação indiscriminada que aumenta o risco de desenvolver glaucoma e catarata precoce. O acompanhamento do oftalmologista é crucial, salienta, porque a alergia ocular  pode ser recorrente  e necessitar de outras  terapias nos casos em que  evolui para o ceratocone. Os cuidados no dia a dia  recomendados pelo oftalmologista são: evitar coçar os olhos, ambientes fechados, poeira, contato com animais e plantas.

Prevenção

As principais dicas para proteger os olhos no inverno são:´

·        Tomar vacina anualmente para gripe no outono.

·        Lavar as mãos com frequência.

·        Praticar exercícios moderados e constantes.

·        Evitar exercícios muito intensos para manter a resistência.

·        Não permanecer muito tempo sem se alimentar.

·        Beber 30 ml de água/quilo de seu peso.

·        Evitar aglomerações em locais mal ventilados.

·        Dormir regularmente.

Correio B+

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800

Atriz fala sobre projeto de resgate felino e denuncia o abandono como colapso ético urbano

16/08/2025 15h00

Compartilhar
Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800 Foto: Gigi Kassis

Continue Lendo...

Atriz, dubladora e apresentadora com trajetória múltipla, Jacqueline Sato tem se consolidado como uma figura versátil no cenário artístico brasileiro. Recentemente, chamou atenção ao dar vida à Yuki, na novela “Volta por Cima”, exibida pela Globo no horário das 19h. A personagem, marcada pela reconstrução após um relacionamento abusivo, somou-se a uma galeria de papéis fortes e bem conduzidos.

Mas, em paralelo à arte, sua atuação mais sistemática talvez aconteça longe das câmeras: na estruturação e gestão da “House of Cats”, um projeto fundado por ela, voltado ao resgate, tratamento veterinário e adoção responsável de gatos abandonados.

“Comecei aos nove anos, acolhendo gatos na rua e buscando donos pra eles (fora os que eu adotava). Anos depois, percebi que aquilo não era um gesto isolado, mas o início de algo que precisava ganhar estrutura. A ‘House of Cats’ surgiu dessa transição: do afeto para o método. Porque o abandono animal não se resolve com boa vontade apenas: exige constância, organização, muito trabalho e critério.”

A organização é uma estrutura independente, que conta com veterinários parceiros responsáveis por castrações, vacinações, vermifugações e acompanhamentos clínicos. O espaço é dividido em alas específicas para filhotes, adultos e animais em tratamento. O processo de adoção é rigoroso: exige formulário, entrevista e vistoria domiciliar.

Mais de 2.844 gatos já passaram por esse processo com sucesso, sendo realocados para lares definitivos e monitorados no pós-adoção. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui mais de 30 milhões de animais abandonados, dos quais cerca de 10 milhões são felinos. Para Jacqueline, a dimensão do problema está longe de ser compreendida, e muito menos enfrentada.

“O abandono animal costuma ser tratado como algo lateral, como se fosse uma preocupação menor diante de ‘problemas reais’. Isso é um erro conceitual. Estamos falando também de uma questão de saúde pública, de responsabilidade coletiva e de ética urbana. Gatos domésticos não fazem parte da fauna silvestre e não tem a menor condição de sobreviverem nas cidades, um ambiente nada parecido com o que um dia foi seu habitat natural, um ambiente de alto risco: eles não apenas sofrem nas ruas, mas também impactam ecossistemas, adoecem, reproduzem-se em alta escala, causando desequilíbrio. Fazer algo por isso com seriedade deveria ser visto pelo Estado como uma função estrutural do mesmo, e não é um gesto de caridade. E enquanto essa função segue negligenciada, acaba que a sociedade civil passa a ocupar esse vazio com organização e ação direta.”

Também engajada em causas ambientais, Jacqueline participou de expedições pela Amazônia em parceria com o Greenpeace Brasil, organização da qual é embaixadora desde 2021. Seu ativismo, ainda que focado na proteção felina, não se limita a um nicho: insere-se numa visão sistêmica de cuidado, onde a degradação ambiental, o abandono animal, a marginalização e invisibilização estratégica, revelam facetas distintas de um mesmo colapso ético.

“A lógica do descarte é sempre a mesma, o que varia é o objeto do momento. Pode ser um gato doente, uma árvore em área de expansão urbana, uma pessoa em situação de rua. O mecanismo que sustenta tudo isso é o mesmo: o de remover da paisagem aquilo que não se encaixa no modelo de utilidade imediata e ganho financeiro individual rápido. A minha forma de resistência é começar pelo que está ao meu alcance direto. Eu escolho agir sobre o pequeno, o concreto, o que posso transformar com as mãos e com método. E nesse espaço, o que me cabe é cuidar, sistematizar e provar, com resultado visível, que é possível fazer melhor, mesmo sem incentivo ‘de cima’. Às vezes, a diferença entre abandono e dignidade está numa estrutura mínima, mas bem feita. Que eu torço que seja vista e inspire outras pessoas a agirem também, além de servir como prova de que faz, sim, diferença. De modo a provar para organizações governamentais ou não de que isto também é importante e fazer com que prestem atenção e passem a agir.”

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

2

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 1 dia

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6801, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6801, sexta-feira (15/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

5

Municípios mais ricos do agro em MS têm baixa qualidade de vida, aponta estudo
LEVANTAMENTO

/ 2 dias

Municípios mais ricos do agro em MS têm baixa qualidade de vida, aponta estudo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos