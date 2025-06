Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator e músico destaque em "Guerreiros do Sol" Marco França

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com 35 anos de carreira, o ator e músico Marco França está no elenco de “Guerreiros do Sol”, novela inédita que estreia dia 11 de junho no Globoplay e no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva). Na produção, ele interpreta o sanfoneiro Fabiano, fiel amigo do protagonista Josué. Aliás, há canções de sua autoria na trilha sonora da produção, como FORROSA e ABOIO GUERREIRO.



Já no dia 12, o artista sobiu aos palcos do Teatro Carlos Gomes, no Rio, com a peça “Território do Amor”, sob a direção de José Possi Neto.

Músico, multi-instrumentista, arranjador, compositor e produtor musical, fez diversas direções musicais de espetáculos teatrais e com parceiros como Zeca Baleiro e Chico César. Marco prepara para o segundo semestre deste ano seu primeiro álbum de canções autorais, que contém quatro singles lançados recentemente nas plataformas de áudio. O clipe da canção COLO CAIS também já está disponível no YouTube.

Trabalhando atualmente na direção musical da peça “João”, de Kleber Montanheiro, Marco França tem em seu currículo ainda 5 indicações ao Prêmio Shell, vencendo em 2016 e 2019 pelas trilhas de “A Tempestade” e “Estado de Sítio”, respectivamente.



Ele já ganhou o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem em 2016 por “Peer Gynt” e foi indicado ao Prêmio Bibi Ferreira oito vezes, tendo recebido o de Melhor Arranjo Original por “Tatuagem” em 2022.

Morando em SP, França fez sua estreia nos cinemas recentemente como Maestro Levino no filme “Homem com H”, sobre a vida de Ney Matogrosso.

Potiguar (Natal / RN), Marco França atuou e dirigiu projetos do Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare durante os 15 anos que foi integrante, tendo com eles participado de festivais por diversos países. Mas foi em 2022 que ganhou projeção nacional ao estrear na TV na novela “Mar do sertão”, da Globo. Seu personagem, Fubá Mimoso, fez tanto sucesso que foi escalado para entrar na novela “No Rancho fundo”, em 2024 (ambas na faixa das 18h.



Marco França é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno, ele fala sobre carreira, música e de seus trabalhos no teatro, cinema e TV.

O ator e músico Marco França é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Caio Oviedo - Diagramação: Denis Felipe - Por Flavinha Viana

CE - Marco, você está em "Guerreiros do Sol" dando vida a Fabiano, um cangaceiro que está sempre com a sua sanfona. E você além de ator é músico e instrumentista. Como foi poder usar essas suas duas vertentes ao mesmo tempo num só projeto?

MF - Foi uma experiência muito especial dar vida a esse personagem. E muito natural também, já que a relação com a música é algo que me conecta diretamente com Fabiano.



Ele me aproximou ainda mais da sanfona e me trouxe desafios diferentes, como o de tocar ao vivo durante as cenas — algo que exigiu uma concentração extra, mas também me permitiu manter o frescor e a alegria de estar em cena de maneira muito orgânica.



Gravar ao lado de amigos e parceiros tão talentosos fez tudo fluir de forma leve e divertida. A paixão pela música e o bom humor, que são traços que compartilhamos, com certeza ajudaram a tornar esse processo ainda mais prazeroso.

CE - Além de atuar na novela do Globoplay, você ainda assina duas músicas que estão na trilha da novela. Como surgiu a oportunidade de compor para a produção? Já pensa em fazer mais músicas para outros projetos da TV?

MF - Como não há muitos registros de forrós dos anos 20 e 30 e de alguma forma usamos bastante coisa do repertório do álbum “As cantigas de Lempeão” na voz de Volta Seca (cangaceiro do bando), compor canções que conversassem diretamente com as cenas a serem gravadas foi um processo muito natural, uma vez que também sou compositor e acostumado a pensar música para personagens. Acredito que ainda cruzarei o caminho de outros personagens no futuro que como Fabiano me pede emprestado o músico que sou, o que muito me deixa feliz.

CE - Você estreou nas novelas há pouco tempo como o matador Fubá Mimoso em “Mar do Sertão”, que depois entrou para a história de “No Rancho Fundo” - ambas novelas da Globo. Como foi poder viver um personagem em dois projetos diferentes?

MF - Ahhhh…Fubá Mimoso abriu essa porteira na minha história no audiovisual, sobretudo nas novelas em TV aberta. Uma grande sorte e privilégio ter feito Mar do Sertão com uma equipe dos sonhos (Alan Filterman e Mario Teixeira) e logo na sequência, menos de dois anos depois, por uma ocasião inusitada esses dois artistas terem sido chamados novamente para criar um novo folhetim que tivesse características parecidas ou até reaproveitadas para Rancho Fundo.



Alguns atores foram chamados para trazerem seus personagens de “Mar do Sertão” para “No rancho Fundo” e nessa leva de convites voltei com Fubá Mimoso para mais uma vez dar uma bagunçada na história. Foi muito divertido reviver esse personagem que teve uma repercussão tão boa com o público em um intervalo de tempo tão curto.

CE - Considera Fubá Mimoso um divisor de águas da sua carreira? Aliás, por que demorou a trabalhar no audiovisual brasileiro?

MF - Com certeza é um divisor na minha história como ator. Sobretudo no audiovisual, já que foi com Fubá Mimoso que estreei nas telinhas. Acredito que são muitas variáveis para conseguir realizar um trabalho no audiovisual, seja cinema, série ou TV.



De fato, a minha carreira na música e no teatro aconteceu naturalmente sem muitos planejamentos. É recente essa abertura para atores fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente quando falamos de Natal, cidade onde cresci e me tornei artista. Penso que as coisas têm o tempo que precisam ter para acontecerem.

CE - França, você é um artista potiguar que ganhou destaque nacional em trabalhos que mostram o Nordeste. Como é ver a abertura do mercado, cada vez maior, para artistas nordestinos que, assim como você, eram pouco requisitados e até desconhecidos do meio?

MF - Sem dúvidas avançamos muito nesse assunto. Se olharmos para trás, há 15 anos o cenário era outro. Enalteço aqui artistas incríveis que tenho como referência e que abriram lindamente esse caminho, como Marcélia Cartaxo, Zezita Matos, Everaldo Pontes, Luiz Carlos Vasconcelos, Nanego, Buda e Soia Lira.



Mas ainda temos muito a conquistar. Não quero ficar estigmatizado como um ator que só faz papel de personagens exclusivamente nordestinos, mas se esse espaço está posto e existe quero ocupá-lo. Acho que quando artistas trans puderem fazer papéis de pessoas cis e nordestinos serem chamados para papéis que vão além de suas origens, podendo fazer personagens sudestinos ocupando lugares de protagonistas aí sim começaremos a equiparar e diminuir essas diferenças.

CE - Além da TV, Marco França também fez sua estreia nos cinemas recentemente no filme “Homem com H”, sobre a vida de Ney Matogrosso – e que entrou essa semana no catálogo da Netflix. Como foi essa experiência? E como se preparou para dar vida a um personagem real, o maestro Levino?

MF - Eu me sinto muito sortudo por estrear no Cinema justamente com “Homem com H”, que conta a história desse artista tão brilhante e icônico que é o Ney Matogrosso.



No filme, interpreto o maestro Levino, um pernambucano que teve um papel fundamental na vida do Ney. Foi ele quem teve a sensibilidade de acolher e permitir que o Ney cantasse do seu jeito, com sua voz única e cheia de personalidade, dentro de um espaço como o coral — que, muitas vezes, tende a padronizar a identidade vocal. Essa cena, inclusive, foi incluída no roteiro a pedido do próprio Ney, tamanha a importância que teve na vida dele.



Durante a preparação tivemos alguns encontros com a maestra e arranjadora Tarita de Souza, já que todos cantaram e eu toquei piano valendo na gravação. Tudo isso foi fundamental e uma escolha muito acertada para dar mais veracidade nas cenas de coral. É muito emocionante ver a forma como o público tem recebido o filme e como as salas de cinema, por todo o Brasil, estão sendo preenchidas por essa história tão potente.

O ator e músico Marco França é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Caio Oviedo - Diagramação: Denis Felipe - Por Flavinha Viana

CE - Atualmente, você também está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça “Território do amor”. O que pode contar do espetáculo? E como é voltar aos palcos depois de vários projetos no audiovisual?

MF - Sim, nesse momento estou na ponte aérea Rio-São Paulo entre apresentações e ensaios. Território do Amor é um musical brasileiro com texto de Gabriel Chalita e direção de José Possi Neto que estreou dia 12 de Junho, no Teatro Carlos Gomes, no Rio. Nele eu divido o palco com 15 atrizes cantoras que dão vida e voz a Divas da música, como Dolores Duran, Elizeth Cardoso, Dalva de Oliveira, Piaf, Maria Callas dentre outras onde represento o personagem Caronte que faz a travessia dessas mulheres que filosofam sobre a vida e o Amor.



Fazia tempo que não estava em cena apenas como ator, já que muitas vezes também assino a direção musical e arranjos de vários espetáculos. Tem sido muito bom pisar aos palcos novamente. Não consigo nem posso ficar longe dessa rotina durante muito tempo. O teatro é o meu vício.

CE - Marco, voc~e tem no currículo parcerias musicais com Chico César e Zeca Baleiro e indicações a prêmios importantes do teatro como o Shell e o Bibi Ferreira, mas só vai lançar seu primeiro EP autoral este ano. O que te inspira a compor? E por que só agora resolveu investir nessa área?

MF - Na verdade, componho músicas há pelo menos 32 anos. E como diz o ditado “casa de ferreiro o espeto é de pau”, assim fui gravando minhas composições e guardando em HDs e fitas.



Com a chegada dos streamings de áudio ficou mais fácil lançar e colocar no mundo essas criações. O que não significa que ficou mais fácil chegar no público que possa se interessar no nosso trabalho. Mas quem não lança ou tem suas músicas nessa rede musical praticamente não existe. E tenho, aos poucos, colocado minha cara ao sol. Muitos são os estímulos que tenho para compor.



Por vezes sou convocado a criar para teatro, cinema, publicidade ou nos raros momentos de ócio criativo uma simples frase ou comentário numa postagem do Instagram pode desencadear todo um processo poético de criação. Isso aconteceu na recém-lançada “Colo cais”, que teve como inspiração primeira um comentário de Lucy Alves numa postagem que fiz há 2 anos.



Virou poema, que virou letra e música. Estou sempre compondo. Seja em parceria ou sozinho. Convido você a ouvir o meu trabalho no seu streaming de áudio preferido. Coloca Marco França que você me acha lá, tá? Espero que curta.

CE - Você está festejando 35 anos de carreira com projetos na TV, no cinema, no teatro, na música. Que avaliação faz da sua trajetória? E o que espera para os próximos 35?

MF - Olha, como comecei muito cedo, por volta dos 12, 13 anos de idade espero que os próximos 35 já virem 50! (risos) Nessas horas que paramos pra responder uma pergunta como essa que nos exige um exercício de olhar para o caminho percorrido até aqui dá um susto misturado com orgulho e alegria.



Me sinto muito feliz e realizado com essa história contada quando vejo o tanto de trabalho incrível que fiz e tenho feito parte. Destaco aqui a importância dos encontros e das conexões estabelecidas ao longo desse tempo. Sou o resultado disso tudo.



E que sorte a minha ter cruzado com o caminho de tanto artista que admiro. Aproveito aqui para celebrá-los com minha eterna gratidão: João Marcelino, Waldemar Ernesto, Manoca Barreto, Adelvane Néia, Eduardo Moreira, Ernani Maletta, Babaya, Gabriel Villela, Joca Costa, Marco Aurélio Lima e Marco Aurélio Varela (meu pai).

CE - E, mesmo com a agenda cheia, já tem mais projetos a caminho?

MF - Com certeza, projetos e desejos, sempre! Em julho, estreio no SESC Pompéia o espetáculo “Vermes Radiantes”, ao lado de Rui Ricardo Diaz e Maria Eduarda de Carvalho e, já na sequência, começo a ensaiar com o Grupo 59 de Teatro o espetáculo “Jeca - Um povo ainda há de vingar”, onde assino música original, direção musical e arranjos.



Para o próximo ano tenho mais dois projetos que não posso falar muito por enquanto além do meu solo com texto de Newton Moreno que deverá estrear ainda no primeiro semestre de 2026. Por aqui, a roda gira sem parar! E que assim permaneça sempre! É o meu maior desejo: envelhecer feliz fazendo o que faço