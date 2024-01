Capa B+: No mês do janeiro branco, uma entrevista exclusiva com a jornalista Izabella Camargo

No mês do janeiro branco, uma entrevista exclusiva com a jornalista Izabella Camargo - Foto: Bruna Veratti

Izabella Camargo é uma jornalista que faz da comunicação uma ferramenta de informação e de cura para telespectadores e leitores que a acompanham. Nascida em Apucarana (PR), e criada em Cambira (PR) pela mãe economista e pelo pai professor, começou sua trajetória quando viu um anúncio na parede de uma sorveteria para um concurso de miss, ali Izabella viu mesmo que de maneira inconsciente na época, a oportunidade de expandir seus horizontes e começar a construir sua trajetória se tornando jornalista de uma das principais emissoras de TV aberta do Brasil.

“O repertório que hoje eu tenho, está sendo construído desde o primeiro dia que eu estava nessa sorveteria e eu prestei atenção numa coisa que estava ali no meu caminho. Então, é isso. É prestar atenção no que está no seu caminho”, afirma Izabella. Ao se inscrever no concurso, os desdobramentos da sua carreira fizeram dela miss, dançarina e repórter, com passagens pelo SBT, pela Band e pela TV Globo.

Toda essa trajetória transformou Izabella Camargo em uma verdadeira comunicadora que apresenta, palestra e escreve para diferentes públicos, se tornando também especialista e referência quando o assunto é a importância da saúde mental no mercado corporativo, tema que ilustra a campanha do Janeiro Branco, celebrada neste mês. “Eu era especialista em comunicação, na maior empresa de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Ali acontece a grande virada. Então, a demissão me leva à minha missão”, revela.

Atualmente, aos 42 anos, mãe e escritora e dona da sua própria carreira após enfrentar uma síndrome de burnout, autora do livro “Dá Um Tempo!”, Izabella Camargo conta com exclusividade ao Caderno B+ como a sua origem e a doença foram determinantes para fazer dela a jornalista conhecida e querida pelo público como é hoje. Confira a entrevista na íntegra:

A jornalista Izabella Camargo é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Bruna Veratti - Diagramação Denis Felipe e Denise Neves

CE: Você nasceu em Apucarana, município do interior do Paraná. Como a Izabella saiu da cidade e chegou aos palcos do “Fantasia” no SBT?

IC: “Eu nasci em Apucarana (PR), estudava em Apucarana, mas eu morava em Cambira (PR). E em uma cidade com 6 mil habitantes aos domingo, a gente tomava sorvete na sorveteria. Lá, um dia eu vi um banner escrito ‘Miss Brotinho’. Eu tinha 14 anos. Quis participar, mas sem nenhuma pretensão, era só uma atividade da cidade. Depois, teve o Miss Cambira, eu venci e participei do Miss Paraná. Fiquei em 4º lugar e fui representar o Paraná no Miss Brasil, ocupando a 2ª posição. Quando voltei para a minha cidade, recebi uma ligação do SBT para fazer uma entrevista por ter participado. Fui, e ao fazer a gravação, estava acontecendo um teste para ser bailarina de um programa, eu me ofereci para fazer também. Dias depois, me ligaram dizendo que fui aprovada e me chamando para dançar no ‘Tempo De Alegria’. Me mudei para São Paulo, fiquei na casa de uma tia que morava em Santana.”

CE: E como você o caminho da televisão para o rádio?

IC: “Durante a minha passagem no SBT, houve uma oportunidade para gravação de um CD, e o Arnaldo Saccomani perguntou quem dali sabia cantar. Eu fiz o teste e ele me falou: ‘O que você vai fazer quando crescer?’ e eu respondi: ‘Não faço ideia’, ele então disse: ‘Vai procurar o jornalismo, porque sua voz é grave. Aí eu fui fazer um curso técnico no dia seguinte, de rádio e locução. Nessa época, trabalhava no programa ‘Fantasia’ e fazia as aulas. Depois, comecei a trabalhar na Energia 97, e fui para a Jovem Pan também.”

Izabella em atuação na TV Globo - Divulgação

CE: Você trabalhou em três das maiores emissores de TV aberta do Brasil. Como foi isso?

IC: “Quando eu estava ainda no SBT, um amigo, conhecia um amigo do Shop Tour, canal de anúncios da época. Eles queriam uma jornalista para dar notícias sobre o mercado imobiliário. Aí foi quando comecei na TV como jornalista, falando de mercado imobiliário no Shop Tour. Quando estava na pós-graduação, trabalhando paralelamente em uma produtora, um colega de trabalho recebeu uma ligação de um amigo precisando de alguém para fazer teste para ser apresentadora do canal da BandNews.



Ele me indicou, eu fiz o teste e passei, mas eu queria mesmo era ser repórter, eu queria ter a experiência na rua, que eu ainda não tinha. Tempos depois, houve uma oportunidade de ir para fazer reportagem no SBT, eu fui e acabei ficando na apresentação de novo. Mais tarde, surgiu uma vaga na Band como repórter, eu me candidatei e consegui. Aí foi quando retornei à emissora, enfim, como repórter. Mas, meses depois, me colocaram na apresentação de novo. Nessa época, produzi uma série chamada ‘Vizinhos do Crack’, que me levou ao Prêmio Esso e me abriu as portas na Rede Globo. Foi aí que me fizeram uma proposta para trabalhar como repórter, eu aceitei, mas ao chegar lá, me colocaram para apresentar novamente. Com o acúmulo de funções, me veio o burnout.”

CE: Sobre essa fase da síndrome de burnout, como isso aconteceu?

IC: “Eu comecei a me dar conta de que quanto mais eu trabalhava, mais o tempo passava de forma muito acelerada. Isso chamou a minha atenção e eu comecei a escrever um livro intitulado ‘Dê Tempo Ao Tempo’. Ao fazer entrevistas para o meu livro com especialistas ligados à Psicologia, falando de temas como depressão, ansiedade e burnout, fui identificando sintomas em mim. Durante a escrita, eu fiquei doente, fui demitida e um dos entrevistados que eu entrevistei lançou um livro com o mesmo nome, o que fez com que eu mudasse para ‘Dê Tempo Ao Tempo’. Depois, fui reintegrada à Globo, fiquei apenas duas semanas e saí de vez da emissora.”

Livro - Dá Um Tempo

CE: Você fala muito sobre a influência que a gestão de tempo tem à causa do burnout. Pode explicar como esses temas estão relacionados?

IC: “Como vivemos em uma luta contra o tempo, a gente tende a achar que o tempo está contra nós. O tempo não está contra você, a vida não está contra você, você que precisa atualizar sua identidade. Esse é um movimento que faz parte dentro da produtividade sustentável, que é o que eu levo para as empresas hoje. Todo mundo nos convida ou somos obrigados a renovar o passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, RG etc.



Por dentro, a gente também muda, de opinião, de gosto, de relacionamento, de necessidade... Se você não reconhece essas mudanças, você adoece. Hoje, uma grande característica de pessoas que adoecem, inconscientemente, é que querem dar conta de uma agenda atual com as características do passado. Eu preciso atualizar a minha identidade, senão vai faltar tempo para mim. Me conheceram como jornalista, mas hoje eu sou faxineira: de ideias, de crenças, de comportamentos que não vão nos levar para lugar nenhum, a não ser para um lugar de insatisfação. Então, a gente precisa atualizar a identidade com frequência para se reconhecer.”

CE: Você acha que o amor pela profissão pode gerar o adoecimento do trabalhador?

IC: “Com certeza. Foi o que aconteceu comigo. As minhas férias não chegavam. Eu amo o que eu faço, e quem ama o que faz tem muito mais chance de se negligenciar, de se deixar para depois: ‘Não, depois eu faço, depois eu descanso. Não, depois eu durmo, relaxa. Não, não, fim de semana, feriado, as férias’. ‘Quando são as suas férias?’ ‘Em 2025.’ ‘E esse ano, então? Você não tem férias?’ ‘Não, não tem como’... Isso pode trazer consequências graves. É preciso saber desacelerar.”

CE: O sucesso profissional também pode ser perigoso para a saúde mental?

IC: “Sim. Quanto mais prestígio um lugar se tem, mais difícil é sair dele. Quanto mais fama, quanto mais glamour, mais difícil é, também. Porque a sua família não quer que você saia. Eles vêm você adoecer, mas te aconselham a não sair daquele lugar porque é onde todo mundo quer estar. E quando você se encolhe para caber em qualquer tipo de relacionamento, seja profissional, familiar, amoroso etc, você vai se machucar. Ao abrir mão de um cargo, questionam a sua resiliência e existe uma grande diferença entre resiliência e apelação.”

Reprodução YouTube

CE: E qual é essa diferença?

IC: “Eu apelava para remédios para dormir, para acordar, anfetaminas, para dar conta daquele ritmo insustentável, por exemplo. Eu estava sendo resiliente? Não, eu estava apelando para dar conta de um estilo insustentável. O movimento da produtividade sustentável que eu levo hoje, não é para trabalhar menos, é para me respeitar mais.



Se ao se respeitar mais você vai conseguir reconhecer e posicionar limites, se você vai dizer ‘não’ para abusadores, se você vai dizer ‘não’ para um trabalho extra além de todos aqueles que você já está fazendo, e com isso você trabalhar menos, é outra coisa. Mas a produtividade sustentável é para quem quer, para quem precisa se respeitar mais. Porque não adianta a gente querer um mundo sustentável, ESG, para lá e para cá, e viver de forma insustentável.”

CE: Neste mês, é celebrado o Janeiro Branco, como campanha que reforça a importância da saúde mental em todas as áreas, principalmente no trabalho. Como a nossa mente pode refletir na qualidade de vida no nosso dia a dia?

IC: “Saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos, e imprevistos, todos os dias. É saber gerenciar as situações que provocam o estresse, que é uma reação natural do organismo que pode ser uma ameaça para você. E o que vai definir isso é justamente a sua saúde mental. O que é saúde física? É a capacidade para executar as suas ideias.



E as ideias nascem onde? Na mente. Para você ter um sorriso bonito, você precisa de saúde bucal. E para ter boas ideias, você precisa de saúde mental. Então, pronto. E é importante falarmos disso em Janeiro Branco, para que você tenha mais 11 meses coloridos pela frente, para organizar as ideias e fazer a faxina que tem que fazer no decorrer do ano, limpando o que não está funcionando mais.”