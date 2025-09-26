Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capital está repleta de opções que vão do jazz ao chamamé

Alejandro Brittes, Duo Manhães e Sinfônica de CG abrem festival de música clássica no Teatro Glauce Rocha; Urbem faz noite de jazz na Centralle Osteria; UFGD e Sesc Prosa encerram maratona teatral; e, nos cinemas, Leo DiCaPrio protagoniza novo filme

Da Redação

Da Redação

26/09/2025 - 10h00
Nascido em Buenos Aires e radicado no Brasil, o acordeonista é considerado um dos renovadores do chamamé e se apresenta na abertura do 18&ordm; Festival Encontro com a Música Clássica, no domingo, às 20h; grátis via Sympla

Nascido em Buenos Aires e radicado no Brasil, o acordeonista é considerado um dos renovadores do chamamé e se apresenta na abertura do 18&ordm; Festival Encontro com a Música Clássica, no domingo, às 20h; grátis via Sympla - Foto / Divulgação

O acordeonista argentino Alejandro Brittes, o Duo Manhães (violão) e o Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande são as atrações que fazem a noite de abertura do 18º Festival Encontro com a Música Clássica, que, de domingo até quarta-feira, vai reunir nomes de destaque da música clássica no Brasil e no exterior.

A edição deste ano do festival é uma empreitada que une a Orquestra de Câmara do Pantanal, a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e o projeto Movimento Concerto (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fundação de Cultural de MS).

Contando com outros colaboradores, a iniciativa promove concertos, oficinas e masterclasses, sempre com entrada franca, e tem por objetivo, justamente, democratizar o acesso aos vários estilos do que se entende como música clássica e estimular a pesquisa e a experimentação.

Reconhecido internacionalmente como um dos grandes expoentes da música de raiz do Rio da Prata, o portenho Alejandro Brittes tem mais de três décadas de carreira e 10 álbuns lançados. Sua missão: levar o chamamé a novos horizontes, dialogando com a música erudita e contemporânea.

Compositor, instrumentista e pesquisador, o músico radicado no Brasil é um expoente do chamamé contemporâneo de prestígio internacional, com passagens de êxito por dezenas de países.

Já se apresentou, por exemplo, na Biblioteca do Congresso, em Washington (EUA), uma vitrine que amplia o lastro de qualquer artista. Sua obra revela as origens profundas do chamamé, gênero nascido do encontro entre a cosmovisão guarani e a música barroca das Missões Jesuíticas, presente numa macrorregião cultural que une Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O inovador álbum “(L)este” (2022), que funde chamamé e música barroca, e o livro “A Origem do Chamamé” (2021), escrito em parceria com a historiadora Magali De Rossi, estão entre os destaques de sua trajetória. Alejandro foi um dos primeiros músicos praticantes do chamamé a dialogar com o rock argentino, gravando acordeon em “Todo Pasa”, “Dowt Sey Towmoru” e outras faixas da banda Los Piojos.

Formado pelos irmãos campo-grandenses Artur e Elias Manhães, jovens violonistas que despontam como promessa no cenário da música de concerto brasileira, o Duo Manhães vai se apresentar ao lado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande. Os ingressos estão disponíveis mediante reserva gratuita na plataforma Sympla.

JAZZ CENTRALLE

A Centralle Osteria celebra seu quarto ano de funcionamento com a realização de mais uma edição do seu Festival de Jazz, que começou ontem – com apresentações de Otávio Neto (piano), El Trio e Júnior “Negroni” Matos (saxfone) – segue até amanhã, com Érica Espíndola e participação de “Negroni”.

Na noite de hoje, quem ocupa o palco da casa, especializada na culinária romana, é a banda Urbem, com um repertório de standards, releituras do pop e de clássicos da música brasileira. O violonista Thomas Jacob faz a abertura.

FIM DO GIRO

A mostra Palco Giratório 2025, que agita o Sesc Teatro Prosa desde a semana passada, com montagens teatrais sul-mato-grossenses e de outros estados, chega ao fim neste sábado. Hoje, às 19h, o grupo Esparrama! (MG) apresenta o espetáculo “Aptá”, trabalho de dança-teatro unindo movimento, palavra e silêncio.

“A criação procura explorar as relações entre Bernardo e seu filho, Manoel, que está dentro do espectro autista”, diz a sinopse. Amanhã, às 16h, o grupo Las Cabaças, encena o infanto-juvenil “Divagar e Sempre”, acessível em Libras.

FIT

Outra maratona teatral que se encerra neste fim de semana é o Festival Internacional de Teatro de Dourados 2025 (FIT), uma realização da Universidade Federal da Grande Dourados sob a curadoria de Nill Amaral, que põe em cartaz, hoje, no Casulo Espaço de Cultura e Arte, às 20h, “Aquele, Aquela, Menos Ela”, solo infanto-juvenil com Liz Sória (SP/MS), que acompanha as descobertas, alegrias e desassossegos de uma menina.

Amanhã, o FIT apresenta mais quatro espetáculos. Às 10h, “Estorvos! Se Essa Rua Fosse Nossa!”, do Coletivo Clandestino, na Praça Antônio João.

E, no Parque dos Ipês, às 19h, um concerto ao ar livre com a Orquestra UFGD, às 20h, “Encontro de Gigantes”, com o Núcleo Ás de Paus (PR), e às 22h, show de encerramento com a cantora Letrux (RJ).

CINEMA

Em “Uma Batalha Após a Outra”, novo filme do diretor Paul Thomas Anderson (“Boogie Nights”, “Magnóloia”, “Trama Fantasma”, “Embriagado de Amor”), Leonardo DiCaprio faz o papel de Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.

O personagem viveu a juventude como integrante de um grupo de guerrilha e agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas. É quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna, após passar 16 anos desaparecido, e resolve sequestrar a garota.

Diante de tamanha urgência, Ferguson reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.

MUNDO FASHION

Estilista de Campo Grande apresenta nova coleção e usa tabuleiro como inspiração

Desfile conceitual que apresenta nova coleção do estilista Fábio Mauricio, amanhã no Centro Cultural José Octávio Guizzo, busca inspiração no tabuleiro do jogo de xadrez para propor uma narrativa sobre a identidade sul-mato-grossense

25/09/2025 10h00

As modelos Ana Malheiro (esquerda) e Nicole Tomassini (direita) posam ao lado de Fábio Mauricio (centro) trajando novas criações do estilista

As modelos Ana Malheiro (esquerda) e Nicole Tomassini (direita) posam ao lado de Fábio Mauricio (centro) trajando novas criações do estilista Fotos: DIVULGAÇÃO/ANA CAROLINA FONSECA

Continue Lendo...

Há mais de duas décadas, o fashion designer Fábio Mauricio constrói um universo autoral em que a moda não é apenas vestimenta, mas documento, memória e pulsação cultural. Natural de Rondônia e radicado em Campo Grande desde 2003, ele já criou mais de trinta coleções e inúmeros figurinos que circularam pelo Brasil.

Neste ano, Fábio apresenta o que chama de sua mais ousada criação: Xeque Mate, um desfile conceitual que transforma o tabuleiro de xadrez em narrativa da identidade sul-mato-grossense.

O desfile será realizado amanhã, às 20 horas, no palco do Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, reunindo 32 modelos, entre eles 16 mulheres indígenas, que representarão peças do jogo e ícones da cultura do Estado. O evento é aberto ao público, com entrada franca.

"A moda de Mato Grosso do Sul já decolou. Inúmeros designers circulam o Brasil seja em feiras, eventos nacionais ou em seus próprios eventos realizados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em outros estados. Como eu, mas não somente. A Bocaiuva com sua moda inclusiva, Emilia Leal com moda praia feita de couro pintado a mão, Boli Boli com moda vanguardista upcycling, Why Not by Gugliatto com o luxo do upcycling em jeans e Hígor Euzébio com a preciosidade do crochê. MS está longe de ser um polo industrial de moda, mas abriga os mais talentosos artistas do ramo. Falta o olhar mais apurado dos investidores em patrocinar os artistas, parcerias industriais com matéria-prima e entender que MS tem moda autoral com identidade local mas de âmbito nacional e internacional”.

- Fábio Mauricio, estilista

PONTO DE PARTIDA

“Já são 21 anos de inúmeras coleções, e o que me move é a moda em si: produzir, cortar, costurar, fotografar, desfilar, vender… Mas, acima de tudo, escolher um tema, um ponto de partida”, revela o designer.
Desde 2004, a marca FM chama a atenção, sustentando uma assinatura singular, marcada pelo upcycling, bordados manuais e uma estética que mistura referências como o punk e o glam. Para Fábio, identidade é o que transforma um criador em estilista. “As pessoas reconhecem uma roupa minha. Isso é o que diferencia meu trabalho no cenário da moda brasileira”, resume o estilista.

ENCONTROS E CONFRONTOS

A inspiração de unir o xadrez à história de Mato Grosso do Sul surgiu em 2012, quando Fábio celebrou uma década em Campo Grande. O projeto amadureceu ao longo dos anos, até se tornar um desfile que mergulha na miscigenação cultural do Estado e traduz essa diversidade em roupas. As peças dialogam com símbolos profundos.

No tabuleiro, o lado preto será representado pelo Pantanal e seus peões pantaneiros; as torres, pelo militarismo de Ladário e Corumbá; e os bispos, pela devoção à Nossa Senhora do Pantanal e pela festa de São João, tudo reinterpretado com um olhar rock and roll e fetichista. Já o lado branco terá como peões as oito etnias indígenas do Estado; torres que evocam as esculturas de Conceição dos Bugres e a bandeira de Mato Grosso do Sul; e bispos que carregam as influências do Paraguai e da Bolívia.

“A cada ano, novas ideias surgiam para essa coleção. As associações entre o tabuleiro e os ícones culturais de Mato Grosso do Sul não paravam de aparecer, e isso me deixava ainda mais empolgado”, conta Fábio.

REPRESENTATIVIDADE

Para o estilista, seria impossível falar de Mato Grosso do Sul sem a presença dos povos originários. Por isso, metade do elenco de modelos será composto por mulheres indígenas. “Eles são o corpo, a alma e o sangue do nosso Estado. A parte branca do tabuleiro no desfile será representada apenas por indígenas”, explica. 

A seleção para compor o cast de modelos foi realizada em parceria com o designer e produtor cultural terena Bryan Soares, o que só reforça a potência da representatividade.

Essa identidade miscigenada aparece também nos materiais: mantas bolivianas, renda ñandutí paraguaia, acessórios indígenas criados pelo artista terena Sulyvan Barros e estampas de Ghva, que retrata povos originários. “As influências de diferentes povos vão muito além da roupa tradicional. São encontros que constroem a nossa cultura”, pontua Fábio.

ARTE E DOCUMENTO

O desfile não busca reproduzir vestimentas tradicionais, mas, por meio de tradições revisitadas, criar uma obra artística capaz de provocar e emocionar.

Realizado dentro de um sala teatral, com toda a especificidade de um ambiente pensado para abrigar criações cênicas, o desfile promete causar impacto visual e sensorial. “Será algo inovador, inusitado e profundamente cultural. É uma tradução pelo meu olhar”, define o estilista.

Mais do que espetáculo, Xeque Mate nasce como um projeto que, segundo Fábio, desafia preconceitos e amplia horizontes. “Espero que possamos desmistificar a ideia de que usar ícones da nossa cultura é cafona ou bairrista. Acredito que mais pessoas da moda possam olhar com atenção para a riqueza do Mato Grosso do Sul”, afirma.

FUTURO EM JOGO

O estilista não esconde o desejo de levar Xeque Mate a outros estados e até para fora do País, apresentando ao mundo a diversidade cultural do Mato Grosso do Sul por meio da moda. Para ele, a roupa é mais do que proteção. É identidade, símbolo e testemunho de um tempo. “Ninguém sai de casa sem roupa. Ela indica status, etnia, religiosidade. A moda é fator, ícone e documento de cultura”, conceitua Fábio.

No tabuleiro criado por Fábio Mauricio, cada peça é um corpo em movimento, cada look um gesto político e poético. “Xeque Mate não é apenas um desfile. É a celebração de um território, de um povo e de uma moda que, ao mesmo tempo em que veste, também narra e preserva”, reforça.

O projeto tem incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (MinC), por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), autarquia do governo do estado de MS. Mais informações pelo Instagram @f.mauriciobr.

As modelos Ana Malheiro (esquerda) e Nicole Tomassini (direita) posam ao lado de Fábio Mauricio (centro) trajando novas criações do estilista

Diálogo

Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (25)

25/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Ariano Suassuna - escritor brasileiro

Como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe me doando por inteiro”

Felpuda

Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas eleições, com resultados que mostraram claramente que ao longo da campanha estariam “a serviço” de interessados em inflar os índices, começam a colocar as “narinas de fora” para ganhar algum fôlego. Caminham com muito cuidado e depois entram no embalo como se nada tivesse acontecido em passado não muito distante, prontos para mais uma vez tentar ludibriar a opinião pública. O eleitor deve ficar muito atento para não entrar em canoa furada, acreditando estar em transatlântico de luxo para encontrar seus candidatos no porto de chegada. Disse Montesquieu: “A ignorância é a mãe das tradições”.

Indenização

A Justiça decidiu que um candidato a vereador de Coxim terá que pagar R$ 20 mil aos dois compositores da música “Camaro Amarelo” por uso sem autorização em seu jingle na campanha eleitoral de 2012.

Mais

Na ação, a defesa alegou tratar-se de uma paródia e que não houve prejuízo nem lucro comprovado. Mas laudo pericial atestou “identidade musical total do jingle eleitoral com a música original”.

Diálogo

Quem assumiu a primeira vice-presidência do Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal (Conap) foi a procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia. A procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida e Daniel Bucar, procurador-geral do Rio de Janeiro assumiram, respectivamente, a presidência e a segunda vice-presidência. O conselho foi instalado em solenidade realizada no início deste mês, no Salão Negro do Senado Federal, em Brasília. O Conap tem como objetivo fortalecer a cooperação entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, procuradorias-gerais dos estados e dos municípios, especialmente diante dos desafios da reforma tributária no sistema tributário.

DiálogoMaria Lídia de Britto Napi e Graziela de Britto Napi

 

DiálogoFrancisco Borsoi

Cada qual...

Em regime de urgência, vereadores de Campo Grande aprovaram projeto de lei proibindo a participação de transexuais em equipes que correspondam a sexo oposto ao de nascimento. A votação foi na sessão de terça-feira e a proposta estabelece o sexo biológico como único critério de definição do gênero dos competidores em eventos oficiais realizados na Capital. O descumprimento ao que determina o projeto resultará em multa. Em resumo: cada qual no seu quadrado...

Voos

A bancada do PL na Câmara Municipal de Campo Grande, formada por Ana Portela, Rafael Tavares e André Salineiro, poderá passar por mudanças em 2027. Isso, porque dois dos seus integrantes disputarão as eleições em 2026 e, se eleitos, renunciarão à vereança. Tavares estaria pretendendo voltar à Assembleia Legislativa de MS e Salineiro ter uma cadeira na Câmara Federal.

Fôlego

A antecipação da primeira parcela do 13º salário pelo governo do Estado para os servidores públicos, significará aproximadamente R$ 300 milhões injetados na economia. O pagamento estará disponível para saque a partir de hoje. Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajudará a dar um fôlego ao setor varejista. A segunda parcela está prevista para o mês de dezembro.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

