Capital está repleta de opções que vão do jazz ao chamamé

O acordeonista argentino Alejandro Brittes, o Duo Manhães (violão) e o Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande são as atrações que fazem a noite de abertura do 18º Festival Encontro com a Música Clássica, que, de domingo até quarta-feira, vai reunir nomes de destaque da música clássica no Brasil e no exterior.

A edição deste ano do festival é uma empreitada que une a Orquestra de Câmara do Pantanal, a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e o projeto Movimento Concerto (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fundação de Cultural de MS).

Contando com outros colaboradores, a iniciativa promove concertos, oficinas e masterclasses, sempre com entrada franca, e tem por objetivo, justamente, democratizar o acesso aos vários estilos do que se entende como música clássica e estimular a pesquisa e a experimentação.

Reconhecido internacionalmente como um dos grandes expoentes da música de raiz do Rio da Prata, o portenho Alejandro Brittes tem mais de três décadas de carreira e 10 álbuns lançados. Sua missão: levar o chamamé a novos horizontes, dialogando com a música erudita e contemporânea.

Compositor, instrumentista e pesquisador, o músico radicado no Brasil é um expoente do chamamé contemporâneo de prestígio internacional, com passagens de êxito por dezenas de países.

Já se apresentou, por exemplo, na Biblioteca do Congresso, em Washington (EUA), uma vitrine que amplia o lastro de qualquer artista. Sua obra revela as origens profundas do chamamé, gênero nascido do encontro entre a cosmovisão guarani e a música barroca das Missões Jesuíticas, presente numa macrorregião cultural que une Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O inovador álbum “(L)este” (2022), que funde chamamé e música barroca, e o livro “A Origem do Chamamé” (2021), escrito em parceria com a historiadora Magali De Rossi, estão entre os destaques de sua trajetória. Alejandro foi um dos primeiros músicos praticantes do chamamé a dialogar com o rock argentino, gravando acordeon em “Todo Pasa”, “Dowt Sey Towmoru” e outras faixas da banda Los Piojos.

Formado pelos irmãos campo-grandenses Artur e Elias Manhães, jovens violonistas que despontam como promessa no cenário da música de concerto brasileira, o Duo Manhães vai se apresentar ao lado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande. Os ingressos estão disponíveis mediante reserva gratuita na plataforma Sympla.

JAZZ CENTRALLE

A Centralle Osteria celebra seu quarto ano de funcionamento com a realização de mais uma edição do seu Festival de Jazz, que começou ontem – com apresentações de Otávio Neto (piano), El Trio e Júnior “Negroni” Matos (saxfone) – segue até amanhã, com Érica Espíndola e participação de “Negroni”.

Na noite de hoje, quem ocupa o palco da casa, especializada na culinária romana, é a banda Urbem, com um repertório de standards, releituras do pop e de clássicos da música brasileira. O violonista Thomas Jacob faz a abertura.

FIM DO GIRO

A mostra Palco Giratório 2025, que agita o Sesc Teatro Prosa desde a semana passada, com montagens teatrais sul-mato-grossenses e de outros estados, chega ao fim neste sábado. Hoje, às 19h, o grupo Esparrama! (MG) apresenta o espetáculo “Aptá”, trabalho de dança-teatro unindo movimento, palavra e silêncio.

“A criação procura explorar as relações entre Bernardo e seu filho, Manoel, que está dentro do espectro autista”, diz a sinopse. Amanhã, às 16h, o grupo Las Cabaças, encena o infanto-juvenil “Divagar e Sempre”, acessível em Libras.

FIT

Outra maratona teatral que se encerra neste fim de semana é o Festival Internacional de Teatro de Dourados 2025 (FIT), uma realização da Universidade Federal da Grande Dourados sob a curadoria de Nill Amaral, que põe em cartaz, hoje, no Casulo Espaço de Cultura e Arte, às 20h, “Aquele, Aquela, Menos Ela”, solo infanto-juvenil com Liz Sória (SP/MS), que acompanha as descobertas, alegrias e desassossegos de uma menina.

Amanhã, o FIT apresenta mais quatro espetáculos. Às 10h, “Estorvos! Se Essa Rua Fosse Nossa!”, do Coletivo Clandestino, na Praça Antônio João.

E, no Parque dos Ipês, às 19h, um concerto ao ar livre com a Orquestra UFGD, às 20h, “Encontro de Gigantes”, com o Núcleo Ás de Paus (PR), e às 22h, show de encerramento com a cantora Letrux (RJ).

CINEMA

Em “Uma Batalha Após a Outra”, novo filme do diretor Paul Thomas Anderson (“Boogie Nights”, “Magnóloia”, “Trama Fantasma”, “Embriagado de Amor”), Leonardo DiCaprio faz o papel de Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.

O personagem viveu a juventude como integrante de um grupo de guerrilha e agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas. É quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna, após passar 16 anos desaparecido, e resolve sequestrar a garota.

Diante de tamanha urgência, Ferguson reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.

