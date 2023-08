Capital sedia 1ª edição do Festival Internacional da Carne em setembro

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem banda V12 com Marcelo Tezeli, luau com Sandim, Rockers Sound System e atrações de São Paulo e do Espírito Santo, além de "Fale Comigo" nos cinemas, Grupo Acaba na Concha Acústica Helena Meirelles

A banda convida o guitarrista do Vaticano 69 para uma apresentação, no Sunset Growler Station, com canções autorais e sucessos do grupo dos anos 1990 que emplacou clipes na MTV; R$ 35, amanhã DIVULGAÇÃO

A banda V12 ocupa o Sunset Growler Station (Av. Afonso Pena, nº 5.668, Chácara Cachoeira) na noite de amanhã para seu primeiro show autoral. Nessa “experiência sônica”, o sexteto vai contar com a presença do cantor, compositor e guitarrista Marcelo Tezeli, da banda Vaticano 69.

Juntos no palco, eles revisitarão o repertório da Vaticano 69 – “Breve Estudo Sobre o Tempo”, “Cavalo de Troia”, “Uma Pra Estrada”, entre outras – sem esconder a nostalgia, mas passando longe do saudosismo clichê.

A V12 tem se escolado, nos últimos tempos, em eventos corporativos, sociais e abertos ao público em geral, tanto em Campo Grande quanto em outras cidades do Estado.

Agora, chega a vez de mostrar suas primeiras músicas autorais, “resultado de muito trabalho nos últimos meses”. Recentemente, a V12 lançou no

YouTube o projeto “Ao Vivo no Estúdio”, que inclui “Meu Destino” e, com a participação do convidado de honra de amanhã, mais duas faixas da Vaticano 69.

A antiga banda de Marcelo Tezeli lançou dois álbuns e teve seus videoclipes exibidos inúmeras vezes na programação da MTV Brasil. Além das próprias canções, a V12 quer proporcionar “uma volta aos anos 1990 com o toque moderno dos beats, timbres e novos arranjos” para o repertório da banda do “brother” Tezeli.

“Queremos unir as gerações e trazer a lembrança das músicas que ouvimos por anos tocando nas rádios, programas de TV e grandes eventos que nos antecederam”, declaram os cicerones da V12. Os ingressos custam R$ 35 mais taxas e estão disponíveis no link linktr.ee/v12oficial e na plataforma Sympla. A banda Vinew faz o show de abertura, a partir das 20h.

LUAU DO REGGAE

Também amanhã, o Luau Reggae Edição Camping promete 14 horas de muita música, com sete atrações e uma programação que envolve atividades esportivas, lúdicas, feirinha de artesanato, espaço holístico, estandes de alimentação, fogueira e bar social.

O luau será realizado das 14h de sábado até as 5h de domingo, em uma chácara dentro do perímetro da Capital, localizada na Rua Alto da Lapa, nº 81, Jardim Centenário. Entre as atrações musicais estão Raggnomo (SP), Projeto Natural Music (ES), Rockers Sound System, Sandim & Banda (com participação de Italhêra e Laris) e Boli Boli.

Para quem quiser se exercitar, além de muito reggae, haverá sessões de ioga (professora Anne), tecido acrobático (professora Nat Luz), capoeira (Coletivo Capoeira do Mato) e jiu-jítsu (professor Diego Colino).

A organização do evento informa que o local oferece “visual com muitas árvores centenárias, riacho no fundo, muito verde e sombra”. Ingressos a R$ 20 (entrada) e R$ 40 (camping) mais taxas disponíveis no Sympla. Ciclistas têm direito a pagar meia entrada. Não é permitido levar bebidas, facas e outros objetos perfurantes.

CIA SHAMSA

A Cia Shamsa leva ao palco do Instituto São José, amanhã, às 19h30min, o espetáculo de dança “Tempus”. Por meio de coreografias, a montagem conta a história das estações do ano “e suas metamorfoses inspiradoras”.

Dirigida pela dançarina Anny Costa, a companhia foi criada em 2016 e explora diversos estilos de dança, a exemplo da dança contemporânea, do jazz e da dança do ventre. Ingressos a R$ 25. Mais informações pelo WhatsApp (67) 98415-7205, via e-mail [email protected] ou @ciashamsa no Instagram.

“CABEZA DE VACA”

O Grupo Acaba faz o show de lançamento do álbum “Cabeza de Vaca – Andarilho das Américas” também amanhã, a partir das 17h, na Concha Acústica Helena Meirelles, com entrada franca. Está prevista ainda a apresentação de “Barbaré – O Musical dos Botecos” e as participações especiais de Geraldo Espíndola, Fábio Kaida, Wanda Brito, Zé Geral e Johny Medeiros.

“ACORDA PRA VIDA”

Esse é o nome da palestra motivacional que Márcia Sensitiva realiza em Campo Grande amanhã, em duas sessões, às 18h e às 21h, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo.

Amor, dinheiro e família estão entre os temas a serem abordados no primeiro evento da palestrante espiritualista na Capital. Ingressos vão de R$ 80 a R$ 200 e ainda podem ser adquiridos no estande do Comper Jardim dos Estados ou pelo site pedrosilvapromocoes.com.br. Assinantes do Correio do Estado têm 50% de desconto na entrada. Mais informações pelo telefone (67) 99296-6565.

CINEMA

Um dos destaques entre as estreias é “Fale Comigo”, dos irmãos Danny e Michael Philippou. A dupla australiana faz sucesso no YouTube e vem agradando bastante com essa nova produção, que é estrelada por

Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen e Miranda Otto, em que mistura terror e suspense.

Confira a sinopse: um grupo de amigos descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciado na emoção, um deles vai longe demais e abre a porta para o mundo espiritual (mais agenda cultural na página B4).