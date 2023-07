Capital tem festival com 15 cantoras e shows de Paula Toller, Adriana Calcanhotto e Pitty

FELPUDA

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Marquês de Maricá - escritor brasileiroa "Os homens são poucas vezes o que parecem; eles trabalham incessantemente por parecer o que não são”.

Nos bastidores, figura política vem sendo chamada de “pinguim de geladeira”, por conta de sua atuação que ainda deixa a desejar no que se refere a conseguir apoio para futura empreitada.

Há quem diga que até agora a dita figura não saiuda condição de “bibelô” em ambiente que é uma grande “fria” e que, se não reagir, vai se tornar outro enfeite: quadro na galeria de parede. Que maldade, gente...

Es

Expectativa

Pesquisa mostra que as vendas do Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, devem representar montante de R$ 360,66 milhões em Mato Grosso do Sul, valor 41% maior do que o registrado no ano passado, quando atingiu R$ 256,68 milhões.

Foram ouvidas 1.981 pessoas em Campo Grande, Corumbá/Ladário, Coxim, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, entre os dias 21 e 28 de junho.

Presentes

Roupas (44,07%), perfumes (23,41%) e calçados (21,55%) aparecem no topo dos presentes citados pelos entrevistados como preferidos para presentear os pais. O pagamento à vista com desconto e o parcelamento no crédito serão os principais atrativos.

O levantamento foi realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF/MS), em parceria com o Sebrae-MS.

Fico

O vice-governador José Barbosa, o Barbosinha, não deixaria o PP para disputar a prefeitura de Dourados, conforme se ouve nos bastidores políticos.

Ele, na realidade, deverá se manter equidistante da disputa naquele município, pois não pretende apoiar Alan Guedes, que foi seu adversário em 2020, à reeleição e aguardará 2026 para tentar uma das duas vagas do Senado ou mesmo uma cadeira na Câmara dos Deputados. Até lá, continuará auxiliando Eduardo Riedel a administrar o Estado.

Flávio Alcântara de Carvalho e Gustavo Alcântara de Carvalho

Tiago Moura

Foco

Elogiado recentemente por Jair Bolsonaro por ter votado favoravelmente a alguns projetos importantes quando este era presidente, o senador Nelson Trad Filho passou a ser considerado um futuro filiado ao PL, partido do ex-presidente.

Porém, ele diz que seu foco no momento é fortalecer o PSD, do qual é presidente em MS. Como senador não depende da abertura de janela partidária para mudar de endereço, qualquer tempo é tempo.

Pontos

O conceito de Nelson Trad Filho ficou ainda maior com o ex-presidente quando se alinhou à sua colega Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e apoiou o bolsonarista Rogério Marinho para presidência do Senado.

Trad deixou de votar em seu colega de partido Rodrigo Pacheco, que acabou vencendo. Pelo seu ato, “ganhou mais pontos” com Jair Bolsonaro, que, embora estivesse na Flórida (EUA), trabalhava para a eleição de Marinho.

Aniversariantes