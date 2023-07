Capital terá show gratuito da banda Natirruts no próximo domingo

MS AO VIVO

Inspirado no MS Canta Brasil, o projeto MS ao Vivo já conta com os nomes confirmados de Anavitória e Karla Coronel

Rubel, Simone e Criolo são os novos nomes confirmados no MS ao Vivo Fotomontagem/Correio do Estado

Mais três nomes foram divulgados como atração do projeto MS ao Vivo. Agora, além de Anavitória e Natiruts, o evento vai contar com show gratuito de Simone, Criolo e Rubel no Parque das Nações Indígenas. O anúncio foi feito pelo Governo de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (11).

Inspirado no MS Canta Brasil, o projeto MS ao Vivo, promete mensalmente, até novembro deste ano, um domingo de música ao vivo com artistas nacionais e regionais. Para o próximo domingo (16) a expectativa é de que 20 mil pessoas compareçam para prestigiar a Banda Natiruts e a cantora sul-mato-grossense Karla Coronel.

O cantor Rubel apresenta o sucesso “Quando Bate Aquela Saudade”, no dia 10 de setembro. Já a dona dos hits “Tô Voltando” e "O Amanhã”, Simone volta aos palcos depois de um longo hiato e faz show em solo campo-grandense no dia 8 de outubro. Criolo fecha a agenda e apresenta seus sucessos, do samba ao rap, no dia 12 de novembro.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, o projeto é uma grande celebração da música e cultura brasileira.

“Começamos o segundo semestre com o pé direito, trazendo mais um grande projeto para a população, com shows nacionais gratuitos em um cartão postal da nossa Capital. Serão grandes celebrações da música e da cultura, eu tenho certeza”, comenta Miranda.

Por meio da Setescc e da Fundação de Cultura, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza o projeto com o apoio do Sesc MS e das empresas 067 Vinhos e Coco Bambu. Uma prévia do que vem por aí pode ser vista na comemoração do Dia Mundial do Rock, quando mais de 7 mil pessoas lotaram a Praça do Rádio para o show da banda Ira!.

Confirmados anteriormente

A atração que dá início ao projeto, a brasiliense Natiruts, fará uma apresentação de reggae romântico, muito brasileiro, mas também com elementos latino e do blues com a canção “Ela”, que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê. A abertura do show fica por conta da cantora campo-grandense Karla Coronel.

Em agosto será a vez do duo Anavitória, que mistura nas músicas elementos do pop, MPB e folk, reúne na discografia quatro álbuns de estúdio, três extended plays (Eps), um filme, um documentário e diversos singles. As canções “Agora Eu Quero Ir” e “Dengo” fizeram parte da trilha sonora de novelas e são facilmente reconhecidas.

