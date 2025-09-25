Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ARTIGO

Capoeira, diáspora afro-atlântica e horizonte olímpico: uma proposta antropológica

Este texto examina a capoeira como expressão afro-diaspórica de alcance global, articulando sua condição de patrimônio cultural imaterial, sua crescente profissionalização no Brasil

Da Redação

Da Redação

25/09/2025 - 10h30
Continue lendo...

A capoeira, inscrita pela Unesco em 2014 na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, constitui uma síntese singular de luta, dança, música e ritual, forjada por africanos e seus descendentes no Brasil urbano do século 18 e 19. Estima-se que hoje reúna cerca de 8 milhões de praticantes no mundo, com aproximadamente 6 milhões no Brasil, e presença em mais de 150 países (Melo 2023). Trata-se, portanto, de um dos mais potentes fenômenos culturais afrodiaspóricos em circulação global.

Venho insistindo, tanto em artigos publicados em grandes veículos de mídia, como “Os Ventos Sopram em Dialeto”, publicado em 12 de abril deste ano na Folha de S. Paulo, quanto em obras de caráter ensaístico-literário, como “O Ofício do Vento - Sonetos sobre Cultura e Poder” (Mastrobuono, 2025, Editora Pinard), que a capoeira deve ser reconhecida não apenas como patrimônio, mas também como modalidade esportiva a ser incluída no programa olímpico, à semelhança de práticas culturais transformadas em esporte como o skate, o breaking e o surfe. Não se trata apenas de esporte: trata-se de afirmar a herança africana na modernidade global, transformando memória de resistência em linguagem universal de inclusão.

Pesquisas etnográficas (Desch-Obi 2008; Assunção, 2005) têm demonstrado as continuidades entre a capoeira e o engolo, jogo angolano caracterizado por inversões, chutes e esquivas acrobáticas. 
A presença de arcos musicais africanos, como o hungu/mbulumbumba, estreitamente aparentados ao berimbau brasileiro (Stone 2010), reforça a ponte Angola-Bahia na formação musical e rítmica da capoeira. 

Essa herança foi reapropriada discursivamente por mestres como Vicente Ferreira Pastinha, que resgatou a designação “capoeira angola” e estabeleceu uma narrativa identitária de filiação africana.
No plano antropológico, a roda de capoeira constitui uma cosmologia performática: círculo como microcosmo social, inversões corporais como metáforas de travessia ontológica, cantos como pedagogia e memória coletiva. Essa dimensão conecta-se àquilo que denominei, em outra ocasião, de “ventos que sopram em dialeto” (Mastrobuono, 2025), indicando a ressonância transnacional de uma linguagem cultural que transcende fronteiras.

Cabe recordar, no entanto, que a capoeira, antes de se tornar símbolo nacional e patrimônio da humanidade, foi criminalizada pela legislação republicana. O Código Penal de 1890, em seu artigo 402, estabelecia que “fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem” constituía crime punido com prisão. 

Os artigos 403 e 404 previam penas agravadas, inclusive para estrangeiros, que poderiam ser deportados em caso de reincidência. Esta história de repressão é eloquente: o que foi perseguido como subversivo hoje se reconhece como expressão legítima da identidade brasileira. 

Na perspectiva antropológica, a passagem da criminalização ao reconhecimento patrimonial revela um processo de ressignificação cultural, no qual práticas corporais marginalizadas tornam-se parte central do repertório simbólico da nação.

Outro aspecto decisivo é a força da capoeira como difusora da língua portuguesa brasileira no mundo. Para jogar capoeira é necessário aprender cantigas tradicionais de roda, muitas delas transmitidas oralmente em português, além do vocabulário ritual da prática (ginga, ladainha, corrido, au, negativa, mandinga).

Além disso, o berimbau, instrumento central da roda, exige domínio não apenas musical, mas também linguístico, já que organiza os toques e os comandos da roda em português. 

Nesse sentido, a capoeira é uma das mais eficazes ferramentas de soft power cultural brasileiro, pois milhares de praticantes no exterior aprendem fragmentos da língua, da música e da cosmologia afro-brasileira por meio da prática corporal. Trata-se de um exemplo claro de como uma tradição da diáspora africana se transformou em dispositivo de diplomacia cultural global.

O Projeto de Lei 3.640/2020, aprovado em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (abril deste ano) e atualmente em tramitação no Senado, estabelece o reconhecimento legal da profissão de Mestre de Capoeira no Brasil, definindo competências específicas e vinculando a atividade à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Já existem códigos correlatos, como o 3771-20 (atleta de luta), que permitem a formalização parcial. 

Com a sanção da lei, abrir-se-á a possibilidade de contratos formais, direitos previdenciários e carteiras profissionais que, além de regularizar a prática no Brasil, podem servir de documentos hábeis de portabilidade em acordos internacionais. No âmbito regional, o Acordo de Residência do Mercosul (2002) já garante a nacionais dos Estados Parte/Associados o direito de trabalhar e residir em países do bloco. 
Um passo adicional seria a celebração de Acordos de Reconhecimento Mútuo (MRAs) entre federações nacionais de capoeira, estabelecendo níveis, carga horária, currículos e carteiras interoperáveis, de modo a facilitar a mobilidade laboral de mestres e instrutores na região.

Para que a capoeira seja reconhecida como modalidade esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), é necessário cumprir requisitos formais: existência de uma Federação Internacional (IF) com governança sólida, transparência e representatividade global; adoção do Código Mundial Antidopagem (WADA); circuito competitivo internacional, com ranking, categorias e árbitros certificados; e programas de inclusão de gênero e juventude, alinhados às diretrizes olímpicas (IOC – 2021). Atualmente, existem entidades internacionais (World Capoeira Federation; International Capoeira Federation) que buscam esse reconhecimento, mas ainda sem status oficial perante o COI. Um roadmap realista inclui padronização técnica (livro de regras, arbitragem, categorias); adesão a jogos multiesportivos regionais e aos Jogos Mundiais; criação de observatórios estatísticos para mensuração de praticantes e clubes; e apresentação de candidatura a uma futura edição olímpica, preferencialmente em contextos com apelo cultural afrodiaspórico.

Enquanto pós-doutor em Antropologia Social e Presidente do Memorial da América Latina, instituição que dialoga com 22 corpos consulares da região, defendo que a consolidação internacional da capoeira deve passar por um gesto diplomático de alto alcance simbólico: a articulação de um Seminário Internacional Brasil–Angola–Mercosul sobre Capoeira e Patrimônio Afro-Atlântico, envolvendo o governo de Angola, mestres, federações e organismos multilaterais. Tal seminário poderia produzir uma Declaração Conjunta Brasil–Angola, a ser encaminhada ao COI, à Unesco e a organismos regionais, propondo a formação de uma Confederação Internacional de Capoeira com base afro-atlântica. Esse passo estratégico reforçaria a legitimidade da capoeira como expressão afrodiaspórica e abriria caminho para sua futura inclusão na agenda olímpica.

A capoeira é, ao mesmo tempo, patrimônio imaterial, linguagem afrodiaspórica, vetor da língua portuguesa e prática esportiva de alcance mundial. Sua consolidação como profissão regulamentada no Brasil e sua projeção como modalidade olímpica dependem de articulação entre pesquisa antropológica, políticas culturais e diplomacia internacional. 

Ao propor a aproximação entre Brasil, Angola e Mercosul, reafirmo que a capoeira é não apenas um jogo ou uma luta, mas uma epistemologia corporal da diáspora, cuja inscrição no movimento olímpico representaria um ato de justiça histórica e de reconhecimento global.

*Pós-doutor em Antropologia e presidente da Fundação Memorial da América Latina

SAÚDE

Mais da metade dos brasileiros têm dificuldade para dormir; veja como melhorar o sono

Estudos da Fiocruz apontam que mais de 70% dos brasileiros têm dificuldade para dormir; saiba como melhorar a sua rotina de sono

24/09/2025 10h00

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono Foto: Reprodução / Freepik

Dormir já deixou de ser apenas uma função biológica. Hoje, tornou-se um termômetro da saúde física e mental e um reflexo direto do estilo de vida moderno, que exige produtividade e atenção quase 24 horas por dia.

Pesquisas nacionais e internacionais revelam que os distúrbios do sono estão se tornando um dos maiores desafios de saúde pública. A insônia, o sono fragmentado, a dificuldade de manter uma rotina de horários e o uso excessivo de telas à noite vêm se somando ao estresse cotidiano e transformando o ato de dormir em algo cada vez mais complexo – e precioso.

De acordo com o levantamento “Mapa do Sono dos Brasileiros”, realizado pela Takeda em parceria com o Ibope, 65% da população considera ter baixa qualidade de sono. Entre essas pessoas, 34% afirmam sofrer de insônia, embora apenas 21% tenham diagnóstico médico formal. As mulheres são as mais afetadas: 71% dizem dormir mal, contra 57% entre os homens. 

Outro estudo, publicado na revista Sleep Epidemiology, apontou que 66% dos brasileiros apresentam má qualidade de sono, e novamente as mulheres lideram as estatísticas, dormindo em média 10% pior do que os homens. 

Dados da Fiocruz reforçam o alerta: 72% da população relata algum tipo de alteração no sono, seja dificuldade para pegar no sono, despertares frequentes ou sensação de cansaço ao acordar.

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

IMPACTO

O problema não é apenas uma questão de desconforto. O impacto do sono insuficiente é amplo e atinge saúde física, desempenho cognitivo e bem-estar emocional. 

O Instituto do Sono observou que, durante a pandemia de Covid-19, entre 60% e 70% das pessoas passaram a acordar com mais frequência durante a noite e tiveram maior dificuldade para adormecer.

Uma pesquisa de caso-controle feita com 6.360 pessoas entre novembro de 2020 e abril de 2021 identificou fatores fortemente associados à insônia, como dormir menos de seis horas por noite, viver em grandes metrópoles, idade mais avançada e sensação frequente de tristeza.

CAUSAS

Entre os principais vilões do sono, o uso de telas antes de dormir merece destaque. Um estudo realizado na Noruega com mais de 45 mil jovens adultos concluiu que cada hora adicional de uso de celular, tablet ou computador na cama está associada a um aumento de 59% no risco de insônia e a uma redução média de 24 minutos no tempo de sono. 

Apesar de se falar muito sobre os efeitos da luz azul, uma revisão que analisou 73 estudos envolvendo mais de 113 mil participantes concluiu que seu impacto direto na produção de melatonina e nos padrões de sono é pequeno – menos de três minutos de atraso para adormecer, em média. O problema parece estar menos na luz em si e mais na estimulação cognitiva: redes sociais, jogos e vídeos mantêm o cérebro em estado de alerta, dificultando o relaxamento.

O estilo de vida acelerado também pesa. Jornadas de trabalho ou estudo extensas, consumo excessivo de café e energéticos e compromissos noturnos que atrasam o horário de deitar fragmentam o descanso. 

Além disso, o estresse e os transtornos de ansiedade são fatores decisivos. Pesquisas recentes mostram que a insônia não é apenas consequência de depressão ou ansiedade, mas muitas vezes um componente central desses quadros. Durante a pandemia, sentimentos de medo, isolamento e insegurança se correlacionaram diretamente com a piora dos hábitos de sono.

O QUE FAZER?

Diante desse cenário, um movimento cultural começou a se consolidar: a valorização do descanso. Termos como “insônia”, “como dormir bem” e “como dormir com ansiedade” bateram recordes de busca no Google nos últimos dois anos. 

Paralelamente, cresce o mercado de aplicativos de meditação, podcasts de sons relaxantes, colchões tecnológicos e dispositivos que monitoram o sono. Empresas começam a discutir pausas no expediente, clínicas do sono se popularizam e campanhas de conscientização da Sociedade Brasileira do Sono tentam informar que insônia é uma doença e precisa de tratamento.

No dia a dia, muitas pessoas estão criando seus rituais para dormir melhor. Meditação, journaling, leitura leve, aromaterapia e banhos relaxantes antes de se deitar são alternativas comuns. Também se fala mais em ajustar a iluminação do quarto, reduzir ruídos, manter temperatura adequada e evitar estimulantes como café e nicotina à noite. Pequenas mudanças que podem ter impacto significativo na qualidade do descanso.

A importância de dormir bem vai além da sensação de estar descansado. Estudos mostram que o sono adequado fortalece o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares, ajuda a regular o metabolismo e reduz o risco de obesidade e diabetes. 

No campo mental, melhora o humor, aumenta a capacidade de concentração e favorece a memória e o aprendizado.

Por outro lado, a privação crônica do sono aumenta a irritabilidade, reduz a produtividade e pode comprometer as relações pessoais.

Mas há desafios culturais importantes. Em muitas sociedades, inclusive no Brasil, o descanso ainda é visto como preguiça ou falta de disposição, e não como investimento em saúde. A urbanização, o trânsito, a poluição sonora e a iluminação artificial das cidades tornam mais difícil criar ambientes propícios ao sono.

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

Diálogo

Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando par... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (24)

24/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Agatha Christie - escritora inglesa

Gosto de viver. Algumas vezes me sinto muito, desesperadamente, loucamente miserável, atormentada pela aflição, mas mesmo diante disso tudo eu compreendo que estar viva é uma coisa grandiosa”.

Felpuda

Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando para longe, inclusive, qualquer tipo de “parasita” que pudesse ficar infiltrado. A paciência acabou, principalmente porque o “jardineiro” estava apenas suportando as ervas daninhas, mas havia percebido que, mais cedo ou mais tarde, os espinhos ficariam cada vez mais pontiagudos. Certo dia, os arbustos espinhosos fizeram rebelião, ultrapassando o muro e anunciando, cheios de si, que não ficariam mais naquele espaço destinado a eles. Aí foi passado o facão, jogados fora e o portão foi trancado. Moral da história: “Espinho que se acha rosa é descartável, porque não fede e nem cheira”...

Diálogo

Na real

Foi aprovado na Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal, projeto de lei que define parâmetros objetivos dos termos usados na Constituição Federal como requisito para nomeações a cargos públicos nos três Poderes da União.

Mais

A medida busca garantir uniformidade e previsibilidade jurídica na escolha de autoridades, como ministros de tribunais superiores, membros de conselhos e dirigentes de órgãos do Poder Executivo. Pelo que tem sido visto por aí...

DiálogoElaine Batista

 

DiálogoMarcelo Medeiros

Sem padrinhos

O governador Riedel deverá nomear técnicos para ocupar a maioria dos cargos cujos titulares vão disputar as eleições de 2026. Conforme divulgado pelo Diálogo, estes deixarão a administração em dezembro deste ano. Essa medida vem sendo tomada desde a exoneração de filiados ao PT cuja cota, que remontava a 2023, foi ocupada por nomes a critério do chefe do Executivo, sem ser de indicação política. A Agraer, por exemplo, não terá novo titular de um nome “apadrinhado” pela senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como chegou a ser cogitado, e sim de um técnico da Semadesc.

Difícil?

Na opinião de alguns políticos, a situação de Marcos Pollon e João Henrique Catan teria se tornado “insustentável dentro do PL”. A reação agressiva da dupla com a filiação do ex-tucano Reinaldo Azambuja à sigla deixou de ser simples desagrado, que poderia ter solução no decorrer dos ajustes internos, descambou para afronta, beirando a infidelidade partidária por desrespeito às determinações emanadas da cúpula nacional.

Paradoxo

O deputado Geraldo Resende (PSDB) votou contra o projeto de anistia que a direita defende que seja ampla, geral e irrestrita, para dar liberdade aos presos do 8 de Janeiro e que beneficiaria Bolsonaro também. Chamou atenção, porém, a presença do parlamentar no ato de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, partido que empunha a bandeira da anistia. Vai entender...

ANIVERSARIANTES

Sidney Maria Volpe
Luiz Cláudio Alves Pereira
Thaís Pontes Álvares
Carlos Gilberto Recalde
Mariucha Segatto Chadid Marins
Azir Pedra Tognini
Hilda Fabiano Santos Assenção
Lidelmira Sampaio Mendonça
Mário Carlos Martins
Michael Andréas Manns
Rubens Pozzi Barbirato Barbosa
Marlene Santana da Silva
Sani Nacagami
José Armando Matos de Araujo
Constantino Gangas Surita
Hérico Acosta de Freitas
Carol Jordão
Vilson de Oliveira Canofe
Suzuko Watanabe Yamazaki
Pascoalina Jacomel Fancelli
Renato Pacheco Swerts
Cristina Tibana
Anderson Lucio da Silva Gri
Celso Baptista Tabosa
Zilá Maria Azevedo Pegolo
Paulo Roberto Oliva
Aparecido Alves de Souza
Márcio Araújo de Oliveira
Wandeclei de Lourdes Dias
André Ribeiro Corrêa
Cleidson de Lima Silva
Maria Auxiliadora Corrêa Jacob
Sueli de Freitas Santos
Marina Marques
Izabel Galvanin Guidio Fares
Jorge Fernandes Lemes
Letícia Maria Cardoso Coppola
Araê Booch
José Carlos Gomide
Djair José de Queiroz
Rogério Cabral de Menezes
Luiz Rondon Pontes
Valdir Edson Nasser
Jovina Braga Ferreira
Vamprê Ferreira de Souza
Eduardo Soares da Silva
Eduardo Antonio Ayub
Geraldo Angelo Paschoaletto
Dari Werneck da Costa
João Zacarias de Carvalho Corrêa
Raquel Abrão
Amilcar de Paula
Davidson Figliolino
Gabriel Vieira Daige
Maria de Lurdes Medeiros
Edvaldo Rodrigues Pereira
Maria Eva Souza França
Deolinda do Nascimento Mello
Jurema de Oliveira Artigas
Maria Antonieta dos Anjos
Rosana Oshiro
Marcus Vinicius Seabra
Priscila Teixeira Nunes
Mara Lúcia Geriddi
Enir Pereira Barbosa
Érica Galeano de Arruda
Geraldo Majella Pinheiro
Paulo Uchoa Ribeiro Filho
Edmilson da Silva
Dirson Artur Freitag
Nelson Nogueira Quelho
Mercedes Rodrigues
Amadeu Rampazzo
Maria Faustino Ney
José Oliveira Brandão
Ivo Arno Matthes
Luiz Itamar Castoldi
Hilário Dalpiaz
Joilson Santos de Paula
Alberto Ignácio de Souza
Fernando Augusto Oliveira Soares
Reinaldo Guimarães Nascimento
Flávia de Miranda Viduani
Helena Sakuran
Luzia Pessoa da Silva Van Der Lan
Francisco Paulo Teixeira
Miriam Pereira Ferreira
Adriana Borges de Moraes
Nelson Mendes Pinto
Amilton Aparecido da Silva
Silvio Tumelero de Moraes
André Luiz das Neves Pereira
Melissa Aparecida Martinelli Gaban
Eliana Corvalan Barauna
Giovana Roberta Paniágua Zanardi Mata
Jean Carlos Piloneto
Silvana Salete Fracasso Sontag
Leônidas Figueiredo Monteiro
Patricia Simocelli Carbonaro
Hesio José da Silva
Cássia Giseli Beraldo Pereira Maciel
Maria Helena Gehlen Balbinot
Sandra Maria Guerra
Ruth Eliana dos Reis
Ciro Guerra Del Barco
Maria Helena Couto Cavalcanti de Moraes
Lucenir Aparecida de Matos Sabia
Michele Baseggio
Fabiola Marquetti Sanches Rahim
Vivian Lys Lemos Olibone

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

