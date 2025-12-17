Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Dourados e Itaporã nesta quarta; veja o trajeto

Diálogo

Leia a coluna desta quarta-feira (17)

Leandro Karnal - escritor brasileiro

A solidão não quer dizer um isolamento, mas é a consciência que a minha dor é minha dor e, de fato, ninguém é responsável pelo meu fracasso e ninguém é responsável pela minha felicidade”

Felpuda

Pela “passarela das pretensões” estão se acotovelando pré-candidatos ao governo do Estado. Alguns tão “desarrumados” politicamente que passam tanta credibilidade como dizer que a “lua é de queijo”. As figuras falam com tanta convicção, depois de “sessões de decoreba” de assuntos que os mais desavisados são capazes de acreditar que estão falando a verdade. A realidade é que muitos deles só faltam colocar no peito a placa “vende-se”, pois falam que estão no páreo apenas para valorizar o passe e depois de “acertado, picar a mula”. Essa gente...

Festanças

A Prefeitura de Bonito divulgou agenda de eventos para 2026. O calendário é o seguinte: 6 de janeiro – Folia de Reis; 12 a 15 de fevereiro – Carnalaço; 13 a 15 de março – Festival da Pesca; maio – Festa do Peão e Inspira Ecoturismo; 26 a 28 de junho – Festa de São Pedro.

Mais

De 7 a 12 de julho – Feira Literária de Bonito (FLIB); 24 de julho a 1º de agosto – Festival de Cinema; 26 a 30 de agosto – Festival de Inverno; outubro – Festa Caipira; 20 e 21 de novembro – Festival daGuavira e Natal Mais Bonito; 30 e 31 de dezembro – Réveillon.

Giovanna Araújo de Carvalho, que hoje comemora 15 anos

Tati Pilão, Rodrigo Branco e Lais Bocchi

Devagar

A paralisação do transporte em Campo Grande também deixou a Câmara Municipal numa tremenda “saia justa”. O fato é que os vereadores realizaram uma CPI para apurar justamente tudo o que está acontecendo, sem resultados práticos. Em nota sobre a greve, que está deixando muita gente prejudicada, esclareceu que fez cobranças e que avança na tramitação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Mais um pouco, pedia desculpas... Dá licença, vai!

"Fervo"

Apesar do lançamento de nomes ou surgimentos de pretensos pré-candidatos, a situação do governador Eduardo Riedel continua, por enquanto, “imexível”, como disse um ministro do então presidente Collor. O “fervo” mesmo continua com relação ao Senado, onde os pré-candidatos estão se mexendo para fazer “dobradinha” com o ex-governador Reinaldo Azambuja. O campo da direita está mais “robusto”. Já o PT tem só um interessado e com votos.

Falhou

Ao lançar o nome de Fabio Trad ao governo do Estado, o PT imaginou que estaria dando “um chega para lá” nas pretensões de Nelson Trad Fiho em tentar a reeleição. A ideia seria tirá-lo do páreo, uma vez que ele teria muito que explicar o fato de compor com a direita, tentando a “dobradinha” com Azambuja, presidente do PL, partido de Bolsonaro, enquanto o irmão é tratado como “peça chave” do governo de Lula em MS com relação ao Executivo.

ANIVERSARIANTES

Leila Sandra Neme da Silva Matos,

Dr. Guilhermo Ramão Salazar,

Nícolas Carrelo,

Mário Claus,

Dr. Carlo Frabrizio Campanile Braga,

Marilza Corrêa Negrão,

Patricia Rodrigues Mendonça,

Jina Deva Coutinho de Andrade,

Douglas Adevaler Bez,

Jorge Takayoshi Neshida,

Júlio de Moraes Filho,

Manuel Correia Ribeiro,

Sebastiana de Sousa,

Creodil da Costa Marques,

Sebastião Sergio de Melo,

Córa Benevides Sobrinha,

Marlene Salete Dias Costa,

Antonio Cigerza,

Laercio Santos,

Jairo de Quadros Filho,

Adilsom Cursino Silveira,

Regina Higa de Oliveira,

Ruan Aquino Montazoli,

Dr. Joel Miyahira,

Fabiana de Souza Oshiro,

Alver Zambon,

Valéria Camara Simioli,

Tarjanio Tezelli,

Antônio Carlos Machado de Vilhena Moraes,

Derley dos Reis de Oliveira (Cazuza),

Michel Estevam Pedro,

Sebastião Rodrigues Neto,

Dayane Almeida,

Breno Santos,

Cristine Spinato,

Paula Carolina Leite Walker,

Monalisa Cruz Bonfim Alessi,

Fernando Flávio de Oliveira,

Antônio Carlos Estevão de Souza,

Paulo de Tarso Costa e Vasconcelos,

Lilian Cristina Gontijo Braga,

Luiza Kanashiro,

Pablo Francisco Frutuoso,

Cláudio Kachik Chemzariam,

Fayla Michele Bosso,

Ângela Ribeiro Arakaki,

Tatiana Rodrigues de Oliveira de Arruda,

Ana Maria Prado de Queiroz,

Luciana Mendes Dauria,

Lara Manvailer Dias,

Vicente Sarubi,

Oswaldo Luiz Pepe,

Luiz Carlos Maiorquin,

Therezinha Paulino,

Neuza Ferreira Schimidt,

Wanda de Oliveira Barcellos,

Ivone Pereira Castelo Branco,

Catarina de Almeida Flôres,

Renata Burali Carneiro,

Fabrícia Farias Olazar,

Geraldo Dias Queiroz,

Eduardo Teixeira Neves,

Kelly Cristina do Nascimento,

Guilherme Moraes de Castro,

Keila Lima,

Dr. Peterson Vieira de Assis,

Marcos Venicius de Moraes,

João Victor Martins,

José Fernandes de Souza,

Luiz Gonzaga Avelino,

Joaquina Rondon Pereira,

Gustavo de Castilho Merighi,

Daniele de Oliveira Georges,

Antônio de Matos Ferreira,

Christovão Estevão Freire,

Disney Souza Fernandes,

Maria Lúcia Ferreira de Oliveira,

Tânia Mara Coutinho de Franca Hajj,

Márcia Maria Pereira Barbosa,

Daniel de Barbosa Ingold,

Enilson Gomes de Lima,

Maria José Bonfim Botelho,

Alfredo Ramos Brandt,

Luciana Branco Vieira,

José Edmur de Almeida,

Alessandro Monteiro Pinheiro,

Raffael Morinigo de Melo,

Elísio Gomes Arcenio,

Agnes Susan Missuzu Gonda Oshiro,

Fabiana Raquel de Oliveira Picoline,

Edson Guzzela,

Gladston Serrano de Oliveira,

Leandro Oliveira dos Anjos,

Gisele Franzé Tiepo,

Ana Beatriz Boscolo Pimentel Loureiro,

Jociane Miralles Cação,

Glaucia Santana Hartelsberger,

Luiz Souza Nascimento,

Olímpio Duarte Medeiros,

Adaila de Oliveira Barbosa,

Leandro Rogério Ernandes,

Andrew Alves Bento,

Paula Angélica Gonçalves Fernandes,

Luiz Calado da Silva,

Adriany Barros de Britto Ferreira.

*Colaborou Tatyane Gameiro