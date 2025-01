Carlos Lopes lança livro com artigos publicados no Correio do Estado e outros textos

“Escrevo porque é uma paixão verdadeira, como afirmo no livro. Escrever para mim é uma forma de participar da vida social do meu país e manifestar minhas ideias e preocupações com as questões que afetam a todos nós como cidadãos desse gigante da América do Sul. Escrevo também porque faz bem para minha alma e é uma satisfação interior muito grande poder traduzir os meus sentimentos. Acredito que o hábito seja inato. Todavia, o que me levou a ele, certamente, foi o gosto pela leitura desde criança”.

Quem afirma é Carlos Lopes dos Santos. Fiscal tributário aposentado e advogado, ele cumpre, neste verão, a agenda de eventos que marca o lançamento de “Adições & Contradições” (Life Editora), seu primeiro livro.

O volume reúne 39 artigos assinados pelo autor que foram publicados na página de Opinião do Correio do Estado, entre as centenas de suas colaborações ao longo de mais de duas décadas, além de crônicas, poemas e do par de contos que arremata a seleção.

Ao fim, no epílogo, Carlos divaga em uma pensata em torno do título que escolheu para o seu livro de estreia.

“O que explica as grandes diferenças existentes de qualidade de vida entre as pessoas espalhadas pelo mundo? [...] o ser humano não é feliz, nunca se contentará com o que tem e com o que descobriu e inventou durante todo o seu tempo nesse planeta. O que vão fazer com tanta riqueza os ricos? Riqueza é adição, mas sempre vem acompanhada da contradição”, escreve o articulista, para emendar adiante: “Será que alguma coisa artificial pode ser taxada de inteligente? Pois a inteligência sempre foi característica humana, em que pese alguns animais não humanos apresentarem sinais próximos a ela, mas isso não é entendimento pacífico entre os especialistas. Ou a IA, Inteligência Artificial, será a última invenção humana? Cuidado, homem!”, adverte o autor, que afirma ser este um primeiro livro “com gosto de segundo”, já que lançou, em 2022, também pela Life, e em parceria com o amigo Paulo S. Rosa, “Minhas Trilhas”.

A IDEIA

Carlos conta que gosta de ler e escrever desde a juventude.

“A ideia de escrever esse livro, reunindo alguns artigos publicados no Correio do Estado, contudo, não partiu de mim. Inobstante, talvez, pudesse ser um desejo contido em meu coração. Alguns amigos e familiares sempre me incentivavam a transformar os artigos em um livro, e eu resisti por um bom tempo, mas depois a ideia foi amadurecendo e o resultado, depois de um bom tempo de preparo, aí está. Tomara que as pessoas possam fazer uma boa crítica desse trabalho”, diz.

“De um modo geral, o leitor vai encontrar no livro muitos artigos publicados pelo Correio do Estado, em que eu manifesto minhas preocupações com as questões sociais no País, meus argumentos contra injustiças, minhas visões sobre os políticos e a política do Brasil, considerações sobre os temas de educação, saúde, segurança e diversas crônicas sobre o cotidiano das pessoas, instituições, etc.”, explica o autor.

“O livro se divide em duas partes. Na primeira, estão contidos os artigos publicados ao longo de mais de 20 anos no Correio do Estado. Na segunda, manifesto o meu lado poético, com poesias, crônicas e contos inéditos, guardados por longas décadas em minhas gavetas”, prossegue Carlos.

SENSO CRÍTICO

“Espero contemplar o leitor com os textos selecionados, com a possibilidade de fomentar o senso crítico das pessoas para discutir, dialogar e construir ideias novas e benéficas para as grandes questões sociais e políticas do nosso país. Por exemplo, enraizar nas pessoas o pensamento de que só a educação, um tema em que faço proposições nos artigos, pode mudar suas vidas e assim por diante”, argumenta em detalhe, antes de sintetizar, uma vez mais, de modo panorâmico, o que pretende com o conjunto de textos.

“A seleção visou tratar de temas que pudessem trazer mais interesse na leitura e [inclui] sugestões de alguns amigos sobre quais artigos seriam mais bem colocados no livro. Além disso, foram os artigos que mais receberam críticas, tanto boas quanto outras nem tão boas”, complementa, para revelar, em seguida, uma surpresa: o texto de estreia no Correio do Estado, que também integra o volume, na página 174, e não se trata de um escrito de teor opinativo.

POESIA

“A minha primeira colaboração para o Correio do Estado se deu há muito tempo, quando escrevi uma poesia em homenagem ao aniversário de Campo Grande. Foi em 26 de agosto de 1987, na página 12 [da edição impressa]. O título da poesia foi ‘Saga Mineira Morena (Campo Grande)’. De lá para cá foram centenas de artigos publicados na página Opinião”, revela o também cronista e poeta.

Entre os autores que gosta de ler, Carlos não menciona escritores ou editorialistas brasileiros, mas traz referências do Oriente Médio de diferentes épocas e recorre às Escrituras Sagradas entre as suas preferências.

“Não tenho muitos articulistas de preferência pessoal, mas, particularmente, gosto do escritor israelense Yuval Noah Harari [autor de ‘Sapiens – Uma Breve História da Humanidade’, de 2011, e ‘Nexus: Uma Breve História das Redes de Informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial’, de 2024], do poeta libanês Gibran Khalil Gibran [1883-1931], da Bíblia e [do irlandês] C. S. Lewis [1898-1963]. Mas gosto de ler os grandes jornais e revistas do Brasil e muitos outros autores”, diz Carlos.

CULTURA DIGITAL

Sobre a cultura digital, Carlos demonstra ter um certo ceticismo. “Não há dúvidas de que toda cultura digital impacta os espaços antigos da opinião da mídia tradicional. Mas o que é triste é que as pessoas usam as redes sociais mais para conhecimentos obsoletos, fatos vulgares, notícias sensacionalistas, fofocas, vida de artistas, gente famosa, desastres fenomenais, fake news, etc.”, opina.

“A maioria das pessoas não se interessa em ler notícias de interesse relevante, em se informar sobre o que ocorre no mundo da política, da economia, dos grandes eventos sobre a situação do seu país, a segurança, a saúde, a economia, a educação, etc. A internet serve muito mais para diversão do que para formação. Tanto que os celulares estão sendo proibidos nas escolas”, diz o autor de “Adições & Contradições”.

UM LIVRO MELHOR

“Pretendo escrever um livro melhor do que esse. Mais elaborado. Mais profundo. Talvez seja uma ficção, mas ainda não sei. O título já tenho: ‘No Sopé da Alma’. Estou engatinhando os pensamentos e tentando encontrar a estrada para essa ventura. A ficção pode ser uma grande aventura, mas quem duvida hoje em dia de alguma coisa? Tantas coisas que eram impensáveis estão se materializando diante da tamanha evolução humana”, elucubra.

Assine o Correio do Estado