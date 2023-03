Casa do Artesão será reinaugurada no próximo domingo

Espaço da feira Mãos que Criam na Semana do Artesão de 2022; as homenagens neste ano serão para Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri, fundamentais na presença internacional do artesanato de MS - Divulgação

O artesanato de Mato Grosso do Sul está em festa. Após a reinauguração da Casa do Artesão, programada para domingo (19), com a abertura da exposição Rota Pantaneira e homenagens, além dos shows de Geraldo Espíndola e Gabriel Sater, a comunidade se mobiliza para a Semana do Artesão 2023, que terá início três dias depois.

A 15ª edição do evento será realizada, de 22 a 26 de março, no Círculo Militar (Av. Afonso Pena, 107), das 14h às 22h, com ações que proporcionam aos artesãos e às micro e pequenas empresas participantes, a ampliação do acesso ao mercado e a valorização do artesanato regional, além de realizar um intercâmbio cultural com o público do evento.

O artesanato sul-mato-grossense retrata costumes, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido, em grande parte, com matérias-primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural da mistura de povos que integram a paisagem humana de MS.

As peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal, às populações indígenas, ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas geográficas e pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do País e do mundo.

Este ano, além da participação de oito etnias indígenas de MS, haverá exposição de artesanato de 13 municípios do interior. A edição deste ano homenageia três artesãs: Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri.

Elas deram, e continuam dando, uma grande contribuição para o artesanato sul-mato-grossense, com peças comercializadas em diversas feiras nacionais e internacionais.

OFICINAS GRATUITAS

Durante a semana serão oferecidas oficinas de artesanato para a população, com inscrições gratuitas. Aulas de modelagem em argila, macramê, trançado de fibras naturais e oficina de cerâmica para crianças, além de oficina de viola de cocho em quatro escolas públicas, com o mestre cururueiro e artesão Sebastião de Souza Brandão, de Corumbá, fazem parte da programação.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Max Freitas, “a Semana do Artesão é uma das mais importantes para nossa cultura. Faremos uma grande festa, com shows, oficinas, feira e ações para o público, para mostrar como o artesanato é uma força motriz de geração de renda, empregos e história para nossa gente”.

RODADA DE NEGÓCIOS

Seguem abertas as inscrições para os artesãos que queiram participar da próxima Rodada de Negócios do Artesanato, que será realizada durante a 15ª Semana do Artesão, no dia 23, na sede do Sebrae – Av. Mato Grosso, 1.661. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://bit.ly/rodadadenegociossemanadoartesao.

A rodada de negócios é uma parceria entre a FCMS e o Sebrae. As inscrições serão analisadas e, após a curadoria dos responsáveis, confirmadas. As confirmações vão principalmente estar relacionadas ao interesse do comprador no produto ou na peça ofertada.

Trata-se de uma boa oportunidade de os artesãos se aproximarem de revendedores diretos, cortando intermediários e ampliando as margens de vendas e de lucros. Também amplia a rede de vendas das peças sul-mato-grossenses, levando a nossa arte a mais pontos e a um público mais amplo.

Katienka Klain, gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, lembra que na última edição, em 2022, foram comercializados, no total, R$ 327 mil em produtos.

20% A MAIS

“A rodada de negócios não é só vender na hora, mas gera possibilidade de se realizar futuros negócios. Este ano temos uma expectativa de comercializar em torno de 20% a mais que em 2022. A rodada cria um vínculo com o lojista, que é o que mantém o artesanato ao longo do ano. O artesão não consegue viver só de feiras. Com o lojista, são permanentes os negócios ao longo do ano”, afirma Katienka.

