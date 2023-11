DIALÓGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Honoré de Balzac - escritor francês "As leis são teias de aranha pelas quais as moscas grandes passam e as pequenas ficam presas”. FELPUDA

Muxoxos são ouvidos aqui, lá, acolá e alhures diante da atitude de político, que teria se transformado, como diria vovó, “da água para o vinho”.

Nas rodinhas de conversas nos corredores, há quem garanta que ele teria de voltar a calçar as sandálias da humildade, até porque, conforme os queixosos, quatro anos passam muito rapidamente. E põe rapidamente nisso, hein!

No topo

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul conquistou o primeiro lugar entre os 12 tribunais de pequeno porte e o segundo lugar no geral entre os 27 tribunais no índice de atendimento à demanda, com o porcentual de 116,3%, ficando atrás apenas do TJGO, com 121,1%.

Esses resultados foram apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, no relatório Justiça em Números de 2023.

Mais

Em relação ao Segundo Grau, o TJMS, juntamente do TJTO e do TJPB, todos de pequeno porte, alcançaram Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) de 100%.

No índice de produtividade dos servidores da área judiciária, por sua vez, o Tribunal de Justiça de MS ocupa o sexto lugar no ranking nacional, com a marca de 179, empatando com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Mais de dois milhões de brasileiros já têm a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que vai gradualmente substituir o antigo RG.

A CIN segue um padrão único e utiliza o número do CPF como a identificação que serve de referência a todos as outras. Após a emissão do documento físico, é possível obter a versão digital da CIN no aplicativo

Gov.br, no ambiente Carteira de Documentos.

O novo sistema ainda não foi implantado em Mato Grosso do Sul e está funcionando em apenas 12 estados do País.

Neiba Ota

Raissa Santana

"Toalha"

Durante entrevista a uma rádio, em cidade do interior de Mato Grosso do Sul, político que já foi cabeça coroada teria sinalizado que realmente não deverá encarar as urnas nas próximas eleições.

A “fervura” para o seu lado está ficando cada vez mais forte, e, assim, ele deverá recolher os flaps e esperar, quem sabe, 2026.

Projeto

O PSDB deverá ter um candidato à Presidência da República para chamar de seu em 2026. O governador Eduardo Leite está articulando para ser o ungido e deverá receber aval do partido.

Para se cacifar até quando chegar a hora, está deixando o comando nacional da sigla para se dedicar a esse projeto. O ex-governador Reinaldo Azambuja, conforme já publicado no Diálogo, está cotadíssimo para substituí-lo no comando nacional do ninho.

Mudança

Em Mato Grosso do Sul, o novo representante do Ministério Público Eleitoral é o procurador da República Luiz Gustavo Mantovani, que tem como substituto o também procurador Sílvio Pettengill Neto.

Os mandatos se iniciaram no dia 1º de novembro e seguem até 31 de outubro de 2025. A mudança foi comunicada ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, aos procuradores-chefes do MPF e aos atuais PREs por meio de ofícios-circulares.

* Colaborou Tatyane Gameiro