Cavaleiro da Vingança. Assim vem sendo chamado conhecido político, pois há... Leia na coluna de hoje

André Gide - escritor francês

Na vida, nada se resolve, tudo continua.

Permanecemos na incerteza e chegaremos

ao fim sem sabermos com o que podemos contar”.

FELPUDA

Cavaleiro da Vingança. Assim vem sendo chamado conhecido político, pois há quem garanta que ele estaria tentando montar o seu “Exército de Brancaleone” para fazer oposição, com o único objetivo de jogar farinha no ventilador e prejudicar o trabalho de quem, em outros tempos, era bem próximo – politicamente falando. Dizem que o dito-cujo estaria com “olhos de lince” em direção de importante cadeira, mas acabou perdendo por querer demais e sonhar muito alto. Sendo assim…

Apoio

Com relação ao parlamentar do PSDB, dia desses, ele foi convidado a participar de uma reunião com prefeitos do MDB, em Brasília (DF). O convite partiu do ex-deputado federal Carlos Marun e do ex-governador André Puccinelli. Como não se costuma convidar adversários para a festa…

Mais

O MDB poderá ter como candidatos ao Senado o ex-governador Reinaldo Azambuja e o senador Nelson Trad Filho. Atualmente, os emedebistas estão na base aliada da administração do PSDB, que já fechou a questão pelo nome de Azambuja.

Adriana Tozzetti

Sacha Chryzman e Fabiana Justus

Assovio

Quem andou sinalizando que poderá deixar o ninho tucano, diante dos rumos que serão tomados, é o deputado José Teixeira. O parlamentar tem dito que poderá se filiar ao PL, partido genuinamente de direita e cuja linha programática vai ao encontro das bandeiras as quais defende. Caso ele vá mesmo para a sigla cuja liderança nacional é o ex-presidente Jair Bolsonaro, a bancada liberal ficaria com cinco integrantes. Como dizem na política que o assovio é o início da cantiga…

Dividido

O clima não anda lá aquelas coisas no PT em Mato Grosso Sul. O deputado federal Vander Loubet está rouco de tanto falar que deseja ser o presidente. A eleição será em julho, e ele tem jurado de pés juntos que essa pretensão não está relacionada ao fato de lutar para tentar viabilizar o seu nome para disputar o Senado. Ele é um histórico do partido, porém, existem lideranças novas surgindo e há um racha.

Vaias

Por falar no PT, o vereador Jean Ferreira foi o termômetro para medir, involuntariamente, a quanto anda o calor humano com o seu líder maior, Lula. Ao citá-lo na sessão inaugural da Câmara Municipal, afirmando ter investido muito na Capital, recebeu vaias. Como o dito popular ensina sabiamente que quem diz o que quer ouve o que não quer…

ANIVERSARIANTES

Maria Antonina Cançado Soares (Mariíta),

Roberto Falcão,

Karla Ferreira da Costa,

Fernando Pacheco Mendes (Jonavo),

Juliano José Hipoliti,

José Valério de Souza Lima,

Adriana Golvea Laranja,

Célia Hiromi Sakai,

Laura Cristine Varanis Shirata,

Ever Martinez da Rosa,

Luiza Teruko Hisamo Oshiro,

Mirian Aparecida Serra,

Valdiney Rodrigues Pedrozo,

Vitor Kiyoshi Moriya,

David da Rosa Machado,

Conrado Coelho dos Santos,

Pedro Henrique Ferreira Molina,

Rubens Leonel de Oliveira,

Fabricio Costa de Lima,

Maria Eduarda Silva

Souza de Oliveira,

Gioconda Aparecida Marchini,

José Roberto Rahe,

André Fukushima da Silveira,

Carlos Eston Silveira Marques,

Durvalina Nogueira Meireles,

Jane Freitas Corrêa,

Rodrigo de Souza,

Rafael Coelho de Oliveira,

Miguel Ventura,

Camila Cáceres Vieira,

Mario Veiga Júnior,

Kalil Martin Mujica,

Maria Aparecida de Barros,

Edson Mendes de Alcântara,

Marcelo Alexandre da Silva,

Paulo Roberto Rudinger Júnior,

Ricard Jean Macagnan da Silva,

Fabiana Serra Gasparetto,

Esclair Dias do Nascimento,

Wilmar Martins Ribeiro,

Larissa Ferreira Almeida,

Dr. Carmelino de Arruda Rezende,

Adryne Fernanda D’Elia de Moura,

Dr. Paulo Lino Canazarro,

Sandra Mara Figueiredo,

Edson Uesato,

Ronaldo Nelson Coelho,

Luiz Carlos Raposo,

Carlos Alberto Nascimento,

Rinaldo Garcia da Silva,

Veronice de Souza,

Zenaide Dias Pereira,

José de Ribamar Martins,

Maria Aparecida Afonso Moraes,

Mônica de Souza Cunha,

Luziano Lázaro de Souza Neto,

Lidernei Modesto dos Santos,

Sérgio de Barros Rodrigues,

Dra. Vanilda Amâncio

Bezerra Costa,

Sérgio Rolim,

Ruth Marlene Marques Fontoura,

Valdir Fonseca da Silveira,

Nelmi Cardoso de Oliveira Alves,

Marisa Kaiko Rodrigues,

Amaro Lopes da Costa,

Dr. Issam Moussa,

Afonso André Rodrigues,

Bosco Vieira Assis,

Márcia Barbosa Alves,

Teresa Cristina Ferreira de Souza,

Cláudio Nascimento da Paixão,

Ailza Ferreira dos Santos,

Zulmira Souza de Jesus,

Giancarlo Braga Greselle,

Eliseu Corvalão Villanova,

Haquira Vlademir Agawa Torres,

Conceição Rubio da Silva,

Maria Paula Zanchet de Camargo,

Mônica Vieira Lermen Zart,

José Queiroz Moreira,

Edson de Oliveira,

Ronaldo de Arruda Costa,

Lívia Maria de Souza Lima,

Karina Limeira de Azevedo,

Pedro Carlos de Arruda,

Alcir Leonel da Silva,

Catarina Alves Arantes,

Denise Banci dos Santos,

Ciro Abes Filho,

Maria Auxiliadora Meira Guerra,

Paulo Eduardo dos Reis,

Ângela Paula Bittencourt da Fonseca Maia,

Fábio Rogério Pinhel,

Orlando Fernandes Brito,

José Rodrigues Ferreira,

Luciano Ribeiro da Fonseca,

Marco Aurelio Borges de Paula,

Ogair Sousa Nogueira,

Laura Fernanda Nogueira Barbosa,

Soraia Virgínia Vieira Bilotti,

Maria Rita Costa Lima,

Laís dos Santos Alves,

Antônio João Vieira da Silva,

Suzana Maria Almeida Assis,

Luís Carlos Pereira de Oliveira,

Olívia Tereza Braga dos Santos,

Santiago Moreira de Souza.

*Colaborou Tatyane Gameiro