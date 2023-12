Moinho in Concert

"A Menina Passarinha" ganha exibição em TV aberta na próxima semana, sábado (30/12), a partir das 14h; em formato de aula pública, espetáculo em homenagem a Tetê Espíndola foi visto por mais de quatro mil pessoas

No começo deste mês, o espetáculo “Moinho In Concert” encheu olhos e ouvidos de quem o assistiu presencialmente, na Praça Generoso Ponce, em Corumbá. Na próxima semana, será a vez de todos os sul-mato-grossenses terem a oportunidade de apreciar o espetáculo, que reuniu música e dança em uma homenagem à cantora Tetê Espíndola. O espetáculo será transmitido pela TV Morena no dia 30 (sábado), às 14h, após a exibição do programa “Mais Natureza”.

O “Moinho In Concert” deste ano levou o nome de “A Menina Passarinha” e foi inspirado no livro homônimo, escrito por Diane Valdez. Além de contar com a participação da própria cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola, o espetáculo também recebeu a flautista internacional Celina Charlier, que encantou a todos com a flauta e os sons dos passarinhos, e o multiartista Arce Correia, responsável pela narrativa dramatúrgica do “Moinho In Concert” pelo segundo ano consecutivo.

Inicialmente, o espetáculo, em formato de aula pública, foi apresentado no dia 2 de dezembro, no centro de Corumbá, onde mais de 4 mil pessoas prestigiaram a apresentação, que envolveu 500 pessoas em sua realização. Depois de anos sendo realizado nas dependências do Moinho Cultural, o espetáculo voltou para a Praça Generoso Ponce por conta da sua grandiosidade. Somente na orquestra, foram mais de 100 pessoas tocando.

Agora, aumenta o seu público com a exibição na TV aberta. “Nos sentimos realizados em poder ampliar nosso impacto exibindo o ‘Moinho In Concert’ como um programa de televisão. Envolvemos crianças, adolescentes e muitos profissionais da Ocamp e da Cia de Dança do Pantanal, esse é o momento onde mostramos a força transformadora da arte que desenvolvemos com muita garra”, afirmou a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon.

Na apresentação do espetáculo, foi anunciado que o Moinho Cultural está em busca de um novo mantenedor para dar continuidade ao trabalho que é desenvolvido atualmente, que atende cerca de 400 crianças e adolescentes todos os anos. Desde que foi fundado, há 19 anos, o Moinho Cultural já atendeu mais de 23 mil crianças e adolescentes.

“Sabemos da importância da arte e da cultura para a transformação social e queremos continuar proporcionando isso a muitas crianças e adolescentes”, destacou Márcia Rolon.

TETÊ E A MENINA

Em entrevista, no início de dezembro, Márcia Rolon falou sobre a escolha do livro de Diane Alvez. “A Diane esteve conosco há alguns anos, fez a doação do livro para a nossa biblioteca e, agora, o livro nos inspirou. E também trago um pouco de ‘invenção’ e de poesia, que vêm ao encontro do nosso jeito de fazer história contada, dançada e tocada”, detalhou.

A ideia de homenagear Tetê Espíndola, segundo Márcia, surgiu após a Orquestra de Câmara do Pantanal (Ocamp) fazer um espetáculo com ela, em Campo Grande, no ano passado. A dobradinha voltou a se repetir agora em 2023, durante o Festival América do Sul.

“Com isso, nos aproximamos e veio o desejo de estar mais perto e falar sobre a vida dela. Com ‘A Menina Passarinha’, o público vai conhecer um pouco mais da trajetória dessa artista única, ouvir algumas músicas da Tetê e, no fim, escutar sua voz, pois ela também sobe ao palco”, revelou Márcia.

PRAZER

Para Tetê Espíndola, prazer é a palavra que descreve a homenagem. “O Moinho Cultural é um lugar que prepara novas pessoas, novos músicos, novos bailarinos, novas pessoas de teatro. Isso é muito bom, não só para Mato Grosso do Sul como para o mundo, porque eles também voam para outros lugares. O ‘Moinho In Concert’ é um momento muito especial da minha carreira. Estarei lá para fazer alguma coisa diferente, e isso é muito bom para mim”, afirmou a cantora, que tem mais de 40 anos de carreira, antes da apresentação.

Sobre a sua participação no “Moinho In Concert”, Tetê disse que deixaria vir à tona toda a sua musicalidade. “Eu estou em um momento muito de fazer a música em fluxo. É aquele momento de se entregar totalmente”, explicou Tetê, que, no palco, fez dueto com a flautista Celina Charlier. Celina já havia se apresentado com a Ocamp e participado do Festival de Música de Câmara do Pantanal (Femup).

CELINA

Mestre e PhD em flauta pela New York University, Celina está radicada há 20 anos em Nova York e mantém intensa carreira internacional como flautista. Para ela, um dos grandes diferenciais de “A Menina Passarinha” é ter a criança como protagonista e o investimento cultural na infância.

“O maior número de músicos e bailarinos em palco é de crianças e adolescentes. Investir neles é semear um futuro melhor, com arte, humanidade e responsabilidade. O outro destaque é homenagear a Tetê, ícone musical que dá voz aos passarinhos do Pantanal. E como flauta também é passarinho… aqui estou eu”, afirmou a flautista, também no início de dezembro.

ARCE

O outro convidado especial deste ano, o multiartista sul-mato-grossense Arce Correia, é formado em Teatro pela Universidade de São Paulo (USP) e atua há mais de 25 anos nas artes cênicas.

“Fiquei feliz com o convite e com a possibilidade de participar do projeto ‘Guadakan’ em 2023, no qual pude contribuir para um trabalho que dá voz a um assunto de grande importância para o mundo, que é o equilíbrio do nosso ecossistema. Ficou um lindo e potente projeto de enorme importância. Espero que, neste ano, ‘A Menina Passarinha’ alce voo alto e amplo, pois o trabalho foi feito com muito empenho por toda a equipe”, disse o ator.