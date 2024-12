Ceia sem receios

Correio B+

A carta da Imperatriz, o Solstício e o Natal: Um Chamado à Abundância e à Renovação

Chegamos ao último capítulo de 2024, um momento marcado pelo solstício, que traz energias diferentes para cada hemisfério. No hemisfério sul, o solstício marca o início do verão, um período de luz, calor e expansão. Já no hemisfério norte, ele inaugura o inverno, o dia mais curto e a noite mais longa do ano, um convite à introspecção e ao renascimento.



Seja qual for o lado do mundo em que você esteja, o solstício representa um momento de transição, encerramento e preparação para novos ciclos.

Nesse cenário, a energia da Imperatriz no Tarô, carta regente da semana, torna-se uma guia valiosa. Símbolo de fertilidade, abundância e amor incondicional, ela nos lembra que, independentemente da estação, sempre há a oportunidade de nutrir nossos sonhos e criar novas possibilidades.



Assim como os ciclos da natureza, a vida se renova constantemente, e a Imperatriz nos inspira a reconhecer essa dinâmica, cultivando a beleza nos pequenos detalhes e nutrindo as conexões de amizade e afeto.

Verão no Sul e Inverno no Norte: A Dualidade do Solstício

No hemisfério sul, o solstício de verão é celebrado como um período de vitalidade e abundância, representando a fertilidade em seus aspectos físico e espiritual. Com a luz do sol em seu ápice, ele simboliza expansão, força e a concretização dos projetos que cultivamos ao longo do ano.



Esse momento nos convida a nos conectar com a energia ao nosso redor, acolher a vida com alegria e gratidão, e aproveitar o calor, tanto no corpo quanto no coração. Em muitas culturas, o início de um novo ciclo solar representa a chance de recomeçar.

Por outro lado, no hemisfério norte, o solstício de inverno representa o recolhimento e a introspecção. É o momento em que o sol se retira, dando espaço para refletirmos sobre os ciclos de “morte” e “renascimento”. Embora seja um período mais escuro, ele traz consigo a promessa de dias gradualmente mais brilhantes e a chance de renovar nossas intenções para o futuro.

Em ambos os hemisférios, o solstício nos lembra da importância de apreciar os ciclos da vida: hora de expandir e celebrar, hora de descansar e planejar.

Capricórnio e o Trabalho Interior

Independentemente da estação, a entrada do sol em Capricórnio traz uma energia estruturada e prática. É um momento astrológico de reflexão sobre como podemos organizar nossas vidas, liberar o que não nos serve mais e trabalhar com diligência para alcançar nossos objetivos.

Embora essa energia possa parecer desafiadora, ela também nos oferece a chance de revisitar ideias e ajustar estratégias. A carta da Imperatriz, por sua vez, suaviza essa jornada, nos ensinando a equilibrar esforço e prazer, trabalho e gratidão.

Carta da Imperatriz - Divulgação

A Imperatriz e o Natal: Fertilidade, Beleza e Conexão

Neste período, o Natal, celebrado no coração da temporada de Capricórnio, transmite uma mensagem profunda de renovação e esperança, muito alinhada à energia da Imperatriz. Afinal, o terceiro arcano maior no Tarô representa criação, abundância e o amor.

O Natal é um momento para nutrir nossos laços, celebrar a beleza ao nosso redor e valorizar a verdadeira abundância – não apenas material, mas emocional e espiritual. Assim como a Imperatriz valoriza os prazeres sensoriais, o Natal nos convida a mergulhar na magia dos detalhes: o calor das reuniões familiares, o aroma das comidas típicas, o brilho das decorações e a troca de gestos de carinho e cuidado.

Honrando Ciclos e Preparando-se para o Renascimento

Com o solstício e o Natal, somos chamados a refletir sobre o que desejamos levar adiante e o que precisamos deixar para trás. A mensagem é clara: respeite o tempo de cada coisa e confie no renascimento que está por vir.

A energia de Capricórnio, com sua determinação, nos lembra de que o sucesso depende de trabalho constante. Mas o arcano da Imperatriz nos ensina que, mesmo enquanto trabalhamos, podemos encontrar alegria e beleza nos pequenos momentos, tornando o caminho mais leve e gratificante.

Incorporando a Imperatriz e o Espírito de Capricórnio

Para aproveitar ao máximo este período:

• Acolha a abundância: Valorize o que você possui e compartilhe generosamente com os outros.

• Nutra suas sementes internas: Cultive seus sonhos com intenção e paciência.

• Celebre a beleza da vida: Permita-se momentos de prazer e gratidão.

• Trabalhe com propósito: Use a energia de Capricórnio para construir bases sólidas para o futuro.

A chegada do Sol em Capricórnio nos inspira a organizar nossos pensamentos e estruturar nossos planos e trabalhar com foco para transformar sonhos em realidade em 2025.

Tudo se resume ao quanto estamos dispostos a investir de esforço para promover mudanças. A temporada de Capricórnio, mais do que qualquer outra coisa, é um convite para abandonar o “ai de mim” e começar a perguntar: “Como posso retomar o controle?”



Embora seja mais fácil falar do que agir, sua missão é adotar a postura de um capricorniano: colocar a mão na massa e persistir, sabendo que isso o preparará para o sucesso duradouro.

Que este Natal seja iluminado pela sabedoria da Imperatriz, pela determinação de Capricórnio e pela promessa de um futuro mais luminoso e repleto de possibilidades. E lembre-se: “Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos em dar.” (Madre Teresa de Calcutá)

Muita luz, paz e um Feliz Natal!

Cris Paixão