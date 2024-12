Certo ex-prefeito de cidade do interior de Mato Grosso do Sul foi condenad... Leia na coluna de hoje

DIÁLOGO

Por Ester Gameiro ([email protected])

Augusto Branco - escritor

"Se você quer um pedacinho do paraíso, acredite em Deus.

Mas se você quer conquistar o mundo, acredite em você,

porque Deus já te deu tudo o que você precisa para vencer".

FELPUDA

"Candidata invisível" que obteve apenas 11 votos em município do interior de MS gastou mais de R$ 4 mil do Fundo Partidário em jingle e adesivos para colocar nos veículos. Pelo número de eleitores que conquistou, a "cantoria" deve ter desagradado aos motoristas, que teriam dito "na-na-ni-na-não" à propaganda em seus veículos. Isso sem contar que não usou as redes sociais para divulgar sua campanha. Com esse forte de cheiro de "laranja" no ar, o caso foi parar no M-inistério Público Eleitoral, que investigará tim-tim por tim-tim. É cada uma!...

Riscos

Muitas reclamações de motoristas que trafegam pelas avenidas Mascarenhas de Moraes e Norte-Sul, em Campo Grande, em função das inúmeras "crateras". Dizem até que não se sabe quem está "vencendo" como maior causadora de problemas mecânicos e para os borracheiros.

Mais

A continuar assim, à prefeitura restará duas opções: ou inicia um plano de recuperação das principais vias da cidade,ou terá de se preparar para enfrentar inúmeras ações judiciais. Vale lembrar que durante a campanha eleitoral promessa foi feita. Portanto...

Tathiana Correa, Clauida Ocariz Almirao e Jaceguara Dantas

Virgilio Castro Cunha

Novos tempos

O governador Eduardo Riedel deixou claro aos prefeitos eleitos e reeleitos que um novo ciclo político terá início no dia 1º de janeiro de 2025, porém, respeitando-se a diversidade dos partidos que estarão representados no Executivo dos municípios. Isso implica em se estabelecer um bom diálogo com o governo do Estado para que possíveis arestas sejam aparadas.

Caminho

Para isso, Riedel apontou a Casa Civil como o caminho para esse entendimento contínuo. Desta forma, caberá a Eduardo Rocha, titular da Secretaria, conduzir esse novo ciclo, de forma,é claro, a pavimentar o caminho do governador para a reeleição e tentar conquistar duas cadeiras no Senado para os nomes indicados pelo partido.

Alvo

O prefeito reeleito de Camapuã, Manoel Nery, iniciará o segundo mandato a partir de 1º de janeiro de 2025 com adversários em sua cola. Máquinas da prefeitura foram flagradas trabalhando na recuperação de uma pista de aeronave em propriedade rural particular do município. A administração, via secretário interino de Obras, confirmou a prestação do serviço, alegando ser necessário para atender os produtores da região, e informou que o trabalho foi pago aos cofres públicos. A oposição anunciou que vai acionar o Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

Maria Alzira Mandarano Cândia,

Thiago Bichofe Capelli,

Paula Gobbo Chaves,

Manoel Cerqueira Filho,

Lilian Maymone Coelho Netto,

Andrea Vieira Valdez,

Aure Ribeiro Junior,

Serli dos Santos,

Tânia Alzira Scandola,

Rodrigo Nascimento Sousa,

Wilson Urder de Andrade,

Edilene Rosa de Jesus,

Waldir Ferreira de Salvi,

Cristiano José Brito Felice,

Mauro Tome de Araujo,

Tatiane Fernandes Dodero,

João Batista dos Santos

(João Grandão),

Larissa de Jesus Souza Chaves,

Albino Fiori Adelaido,

Helena Garcia de Oliveira,

João Carlos de Salles Filho,

Adriana Araujo da Silva,

Dr. Ildeu de Souza Campos,

Dra. Estela Mari Sandini,

Luiz Orro,

Ivanildo Sabino de Araujo,

Cézar Alpires Silva,

Raul Alves Barbosa,

Henriqueta Mongelle de Araújo,

Maria Júlia Falcão da Rocha,

Aracuhy Ramos de Araújo,

Duilio Ramires,

Élcio Macedo,

Altino de Almeida Santiago,

Sérgio Serra Baruki,

Carlos Antônio Costa,

Epitácio Pessoa do Nascimento,

Leonildo Alves Guimarães,

Danila Martinelli de Souza Reis,

João Bosco Rodrigues Monteiro,

Albertina Luiza Horvath,

Francisco Ciro Martins,

Paulo Roberto Rossini,

Ana Cristina Araújo Dias Campos,

Maria Edna Barreto dos Santos,

Shirley Flores Zarpelon,

Renato Dal Ross,

Edilson Pereira da Silva,

Jociane Pulquéria França,

Cristian de Oliveira Camilo,

Rondina Rodrigues,

Dilza Delvizio Freire,

Nair Maria Silva,

Aguillera Gutierres Santos,

Dario do Amaral Trachta,

Solange Batista Rosa Costa,

José Sebastião de Andrade,

Nair Carril Fonseca,

Aldeir Gomes de Almeida,

Nivaldo da Costa Moreira,

Daniel de Azevedo Dias,

Wagner Centurião do Carmo,

Carlos Francisco Monteiro Liberalli,

Marivaldo Valkirio Aparecido Silva Rocha,

Lidiane Azevedo de Souza,

Amélia Luiza de Figueiredo Vinagre,

Deuzelita Ferreira Coutinho,

Ana Cristina Cândia Solari Neumann,

Eliete Maria Joerke,

Luciane Gutierre Gonçalves,

Regina Márcia Pinheiro Silva,

Katiuscia Virginia Zocolaro,

José Afonso Machado Neto,

Hildebrando Barbosa de Souza Neto,

Clarence Willians Duccini,

Adriana Moreira Silveira Freitas,

José Roberto Camargo de Souza,

Atinoel Luiz Cardoso,

Greicielle Centurion Ojeda,

Rubens Moreira de Oliveira,

Juarez Muniz do Amaral,

Airton Horácio,

João Luiz Braga Vieira,

Maria José Alexandre Guerra Vidal,

Neucy Rospide Nunes,

Viviane de Souza Ferreira Czerewuta,

Paulino Luiz Barros Filho,

Ênio Kuramoto,

Lourival Gomes de Lima,

Paulo Henrique Aristides

dos Santos,

Oder Bozzano Rosa,

André Luiz Foletto,

Cecília Maria Faustino Benevides,

Maira Lopes Junqueira,

Giscard Jose Ribeiro Machado,

Miriele Canalli Castilhos,

Leila Venâncio Aureswald,

Thiago Azambuja de Abreu,

Elaine Picolli Alves,

Ondina Moreno Fiirst,

Regielly Crystiane Mattos da Silva,

Elizandra Arevalo Marques,

Magda dos Santos Martins,

Geisiane Franco de Oliveira,

Ana Luisa Monteiro Lima,

Theodora Cação Zanchett.

colaborou tatyane gameiro