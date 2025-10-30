Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Chef Paulo Machado leva tradição da comida pantaneira para eventos internacionais

Chef Paulo Machado leva tradição da comida pantaneira para eventos internacionais; hoje e amanhã, releituras sofisticadas do macarrão de comitiva, da chipa e do tereré poderão ser degustadas em Nova York (EUA); na quarta-feira, será a vez de Londres

Da Redação

Da Redação

30/10/2025 - 10h00
O chef sul-mato-grossense Paulo Machado, um dos nomes mais conhecidos quando se trata de elevar a gastronomia regional, vai participar de dois eventos internacionais nesta e na próxima semana, levando na bagagem ingredientes típicos e receitas que são releituras de pratos tradicionais de Mato Grosso do Sul.

Em Nova York, hoje e amanhã, Machado vai fazer os chamados cooking shows que integram a programação da Visit Brasil Gallery. O evento tem o Pantanal como tema na edição deste ano e a proposta é apresentar o bioma e suas potencialidades para o público estrangeiro.

“O que eu procuro levar, além de ingredientes especiais e artesanais que a gente tem na nossa região, como, por exemplo, o doce de leite do Recanto Ecológico Rio da Prata (localizado na zona rural de Bonito), são os cortes e as técnicas também”, afirma Paulo Machado.

“A gente tem o jeito de fazer a linguiça de Maracaju, que é preparada com carne bovina, nosso arroz carreteiro, que é feito com corte lampinado, os pratos com peixes, como o ceviche da pescaria e o sashimi de piloteiro, e até nosso jeito de consumir mandioca e milho. Tudo com muita naturalidade e sabor”, exemplifica o chef.

O evento de Nova York ocupa a Detour Gallery, numa região com muitas galerias de arte, no período de 29 de outubro a 2 de novembro. Criado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Visit Brasil conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Estado participa também com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), representada pelo seu diretor-presidente, Bruno Wendling, e com o conselheiro da SOS Pantanal Roberto Klabin. Paulo Machado vai apresentar pratos como uma releitura do macarrão de comitiva e um drink de tereré. A chef Ariani Malouf participa representando o estado do Mato Grosso.

“É uma ação inédita, pois pela primeira vez a Embratur convida o Pantanal para participar dessa galeria, que a cada edição tem foco em um bioma e agora volta seu olhar para o Pantanal. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão mostrar todo o potencial turístico da região, com galeria de arte, fotos, documentários, rodas de conversa e também cooking shows, dos quais participarei em duas datas distintas e vou cozinhar para cerca de 150 pessoas”, revela o chef.

LONDRES

Já em Londres, na quarta-feira, Paulo Machado participa pela terceira vez da World Travel Market London (WTM), considerada a maior feira mundial de viagens e turismo. Ele fará uma apresentação ao vivo para mostrar pratos típicos do Pantanal e de Mato Grosso do Sul no estande do Brasil. O chef também participará de um bate-papo, em que vai apresentar o Brasil Food Safaris, seu projeto de safaris gastronômicos que já trouxe mais de uma centena de pessoas para conhecer Mato Grosso do Sul e sua gastronomia.

Os pratos apresentados no evento serão o ceviche pantaneiro com chips de banana-da-terra e a chipa com doce de leite. “Eu sinto que a gastronomia de Mato Grosso do Sul está cada vez mais forte e consolidada para o público brasileiro e internacional”, avalia o especialista nos sabores pantaneiros.

“As pessoas passaram a entender nossa gastronomia como uma cozinha única ligada aos movimentos do Pantanal, como a comitiva, as fazendas, o turismo rural, e toda essa parte ligada à culinária caipira, que o Brasil tem em vários lugares. Mas a cozinha pantaneira tem suas especificidades. Então, levar isso para eventos internacionais de grande porte é, mais uma vez, trabalhar pela consolidação dessa gastronomia, que eu carrego para os quatro cantos do mundo com o maior orgulho”, afirma.

Confira mais informações sobre o chef Paulo Machado e seus próximos projetos pelos perfis do Instagram: @chefpaulomachado, @institutopaulomachado e @foodsafaris. E, nesta edição, quatro receitas exclusivas assinadas pelo chef para você conhecer o cardápio pantaneiro que anda fazendo sucesso lá fora.

MÚSICA CLÁSSICA

Moinho Cultural faz parceria com escola da Bolívia e forma orquestra com músicos dos dois países

Moinho Cultural fecha parceria com a Escuela de Música Misional de Santiago de Chiquitos, da Bolívia, e forma orquestra com instrumentistas brasileiros e do país vizinho; concerto de estreia será no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá

29/10/2025 09h00

José Maikson, maestro da Orquestra Sinfônica do Pantanal (Ocamp), também será o regente da Orquestra Sinfônica da Fronteira (OSF)

José Maikson, maestro da Orquestra Sinfônica do Pantanal (Ocamp), também será o regente da Orquestra Sinfônica da Fronteira (OSF) Foto / Divulgação

No sábado, o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá, será o palco da estreia da Orquestra Sinfônica da Fronteira Sul-Americana (OSF), um marco para Mato Grosso do Sul e para a integração cultural entre Brasil e Bolívia.

O concerto “Sinfonia da Integração”, a partir das 20h30min, com entrada franca, vai reunir instrumentistas dos dois países que integram a OSF e apresentarão, entre outras composições, pérolas de Beethoven e de Bizet.

No programa de estreia da OSF, estão dois clássicos do repertório da música de concerto: a “Sinfonia Nº 1”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), primeira das nove célebres sinfonias do genial compositor alemão, e as “Suítes Carmen”, que fazem parte da ópera “Carmen”, composta pelo francês Georges Bizet (1838-1875).

As duas suítes da ópera que estreou em 1875 foram compiladas postumamente pelo também francês Ernest Guiraud (1837-1892), amigo de Bizet.

São peças icônicas que simbolizam a universalidade da música e o diálogo entre culturas, que caem sob medida para a ocasião.

Detalhe importante: pela primeira vez na história do Estado, uma orquestra sinfônica formada por músicos sul-mato-grossenses e bolivianos executará uma sinfonia completa de Beethoven em sua formação original – cordas (viola, violino e violoncelo e contrabaixo), duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, dois fagotes, duas trompas, dois trompetes e tímpanos.

“Será um concerto inesquecível. É a realização de um sonho coletivo, o primeiro passo de uma orquestra que veio para ficar e representar a nossa fronteira em grandes palcos”, exalta o maestro José Maikson, regente da Orquestra de Câmara do Pantanal (Ocamp), que também estará à frente da Orquestra Sinfônica da Fronteira na apresentação de sábado.

SONHO E TRANSFORMAÇÃO

A OSF nasce como um potente desdobramento do trabalho que a Ocamp, projeto do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, vem desenvolvendo de um jeito bem promissor.

E agora, como destaca Márcia Rolon, diretora artística do Moinho Cultural, “o sonho se expande”, com músicos brasileiros e bolivianos unindo-se em uma formação sinfônica que busca traduzir “em som e sentimento” a força da diversidade da fronteira.

“Nosso trabalho no Moinho Cultural sempre foi o de conectar culturas e transformar vidas pela arte. A OSF é a concretização desse ideal, uma orquestra que nasce da fronteira, que acredita na força das diferenças e carrega o propósito de levar o nome desse território para o mundo”, afirma a diretora artística do Moinho.

Mas a OSF também carrega um sentido profundo de resistência e transformação social. Criada em uma região marcada por desafios como o tráfico, a exploração e a vulnerabilidade de crianças e mulheres, a orquestra surge como voz de esperança.

“A mensagem que queremos passar com essa orquestra é que é possível fazer arte em uma região difícil, mostrar que daqui também nascem coisas grandiosas e positivas. A música é a nossa resposta diante da violência. É o nosso instrumento de transformação”, reforça o coordenador de música do Moinho Cultural, Vinícius Klaus.

APENAS HARMONIA

A ideia da OSF começou a ser desenhada há cerca de três anos, em conversas entre o maestro brasileiro José Maikson e o professor boliviano Diego Vaca. O desejo comum de reunir músicos profissionais dos dois países amadureceu até se tornar realidade este ano, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e a mediação do Moinho Cultural.

“Sempre sonhamos em ter uma orquestra sinfônica aqui, na fronteira. Algo grandioso, que mostrasse que Corumbá e Mato Grosso do Sul têm músicos capazes de tocar obras que são interpretadas nas maiores salas de concerto do mundo. A OSF nasce para mostrar isso. Que a arte da fronteira tem força, talento e excelência”, explica o maestro José Maikson.

A OSF é formada por músicos profissionais da Ocamp e convidados do Brasil e da Bolívia. Mais do que um espetáculo, o projeto representa a concretização de um ideal de integração, geração de oportunidades e formação continuada de jovens artistas da região fronteiriça.

“A música é nossa linguagem comum. Quando brasileiros e bolivianos tocam juntos, não há fronteira possível. Há apenas harmonia”, resume o maestro José Maikson.

OS MÚSICOS

Entre os músicos brasileiros, a orquestra conta com a regência do maestro José Maikson Amorim e o spalla (primeiro-volino) José Antônio Méndez Barba, boliviano pertencente à Ocamp.

No naipe de cordas, estão Maria Fernanda Castilho Acosta, Marco Antônio de Souza, Analice Martins, Gabriela Padilla (boliviana da Ocamp), Kaíza Alves, Karoline Jarcem e Diego Cuéllar (boliviano da Ocamp.

Nos violinos e violas, Emanuel Teixeira na viola; Valério Reis, Daniel Castilho Acosta e Carlos Eduardo Oliveira nos violoncelos, e Yan Alves e Pedro Castedo nos contrabaixos.

Os sopros e metais são representados por Jorge Gil (oboé), Anny Kellen (flauta transversal), Felipe Arruda (clarinete), Brunna Arruda (fagote), Lucas Ortiz (trompete), Raphael Conceição (trompa), Elverson Monteiro, Kaio Lucas dos Santos e Yago Douglas (trombones).

A percussão está a cargo de Leandro Henrique, João Emanoel, Paulo Henrique Nascimento e Clóvis Neto. O piano é executado por Vinícius Klaus.

Do lado boliviano, integram a formação Nicolás Ardaya (oboé), Juan Portal (fagote), Jairo Justiniano (trompa), María René Árias (flauta), além dos violinistas Ariel Suárez, Rebeca Villarroe, Jorge Montero, Evelin Sarabia, Jarol Alexis Suárez, Dalay Fernández e Carolina Mano Cuéllar.

Completam o grupo os violistas Eimar Machado e Giuliana Frey, e os violoncelistas Franklin Coronel e Nicol Quispe.

SANTIAGO DE CHIQUITOS

Durante o concerto de estreia, também será realizada a assinatura de parceria entre o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e a Escuela de Música Misional de Santiago de Chiquitos (Bolívia).

O acordo marca o início da expansão do Sistema de Música do Moinho Cultural, metodologia desenvolvida pela instituição para formação artística e transformação social, que agora ultrapassa as fronteiras do Brasil.

A parceria permitirá que a escola boliviana adote o Sistema Moinho Cultural, que integra música, dança, literatura e tecnologia em uma proposta de educação integral. Cada núcleo poderá implementar o modelo completo ou adaptá-lo de acordo com o perfil e as necessidades locais.

Khatryn Whittaker, gestora da Orquestra de Chiquitos, estará presente na cerimônia, reforçando o lado boliviano nesse novo passo de integração cultural e cooperação entre os dois países.

>> SERVIÇOS

Concerto “Sinfonia da Integração”

Sábado, às 20h30min;
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora;
Rua Dom Aquino, nº 1.037, Centro, Corumbá, em frente ao Jardim da Independência;
Entrada gratuita.

Diálogo

Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Esta... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (29/10)

29/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Bráulio Bessa - escritor brasileiro

Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente”.

Felpuda

Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Estado Sérgio de Paula, um outro estaria sendo colocado para “quarar no sol” tendo em vista que mais uma cadeira deverá ficar vazia, mas não por muito tempo. O conselheiro Waldir Neves estaria, segundo os bastidores, pensando em calçar os chinelos da aposentadoria, porém mal a possibilidade foi aventada, o poeirão é visto de longe – assustando quatis, socós e outros bichos – levantado pelos interessados na vaga. Esse assento no TCE-MS será também indicação da Assembleia Legislativa.

Diálogo

E?...

Diante do agito na tentativa de reorganização do time da direita em MS, o PT decidiu contra-atacar e colocou duas de suas principais lideranças para tentar desmerecer o adversário. Mas não acharam possíveis malfeitos para criticar.

Mais

Aí os petistas decidiram se transformar em “analistas políticos”, tecendo comentários sobre “erros” da condução política adotada, principalmente pelo presidente do PL, Reinaldo Azambuja. É cada uma!...

DiálogoCoronel Angelo Rabelo e o ator Marcos Palmeira

 

DiálogoJuan Moraes

Fogo amigo

Fontes do PP confidenciam que o partido está se sentindo desconfortável com as críticas contra a prefeita Adriane Lopes vindas de setores do União Brasil, com qual forma a Federação União Progressista. As seguidas denúncias contra a Administração Municipal, que vão de questões financeiras à prestação de serviços, são reforçadas nas redes sociais. Assim, em vez de agir como aliado, também atira pedras. As mesmas fontes dizem que estaria havendo necessidade de uma “reunião urgente com os chefes das siglas”.

Transparência

Quem está querendo explicações da Prefeitura de Campo Grande sobre pagamentos contratuais, com relação aos problemas ocorridos na área do transporte coletivo, é o deputado Pedrossian Neto. Além disso, ele usou as redes sociais para mostrar, digamos, seu assombro com a utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para quitação de parte da dívida com o Consórcio Guaicurus. O parlamentar já foi secretário municipal de Finanças e Planejamento. Portanto...

Freio

Por falar em utilização dos recursos do FMS, o Conselho Municipal de Saúde notificou oficialmente a prefeitura para que não utilize recursos da ordem de R$ 1,03 milhão do fundo para quitação de débito com o consórcio. Assegurou que, caso a decisão seja mantida, acionará o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle. Durma-se com um barulho desses.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

