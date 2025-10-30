Chef Paulo Machado leva tradição da comida pantaneira para eventos internacionais

O chef sul-mato-grossense Paulo Machado, um dos nomes mais conhecidos quando se trata de elevar a gastronomia regional, vai participar de dois eventos internacionais nesta e na próxima semana, levando na bagagem ingredientes típicos e receitas que são releituras de pratos tradicionais de Mato Grosso do Sul.
Em Nova York, hoje e amanhã, Machado vai fazer os chamados cooking shows que integram a programação da Visit Brasil Gallery. O evento tem o Pantanal como tema na edição deste ano e a proposta é apresentar o bioma e suas potencialidades para o público estrangeiro.
“O que eu procuro levar, além de ingredientes especiais e artesanais que a gente tem na nossa região, como, por exemplo, o doce de leite do Recanto Ecológico Rio da Prata (localizado na zona rural de Bonito), são os cortes e as técnicas também”, afirma Paulo Machado.
“A gente tem o jeito de fazer a linguiça de Maracaju, que é preparada com carne bovina, nosso arroz carreteiro, que é feito com corte lampinado, os pratos com peixes, como o ceviche da pescaria e o sashimi de piloteiro, e até nosso jeito de consumir mandioca e milho. Tudo com muita naturalidade e sabor”, exemplifica o chef.
O evento de Nova York ocupa a Detour Gallery, numa região com muitas galerias de arte, no período de 29 de outubro a 2 de novembro. Criado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Visit Brasil conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
O Estado participa também com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), representada pelo seu diretor-presidente, Bruno Wendling, e com o conselheiro da SOS Pantanal Roberto Klabin. Paulo Machado vai apresentar pratos como uma releitura do macarrão de comitiva e um drink de tereré. A chef Ariani Malouf participa representando o estado do Mato Grosso.
“É uma ação inédita, pois pela primeira vez a Embratur convida o Pantanal para participar dessa galeria, que a cada edição tem foco em um bioma e agora volta seu olhar para o Pantanal. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão mostrar todo o potencial turístico da região, com galeria de arte, fotos, documentários, rodas de conversa e também cooking shows, dos quais participarei em duas datas distintas e vou cozinhar para cerca de 150 pessoas”, revela o chef.
LONDRES
Já em Londres, na quarta-feira, Paulo Machado participa pela terceira vez da World Travel Market London (WTM), considerada a maior feira mundial de viagens e turismo. Ele fará uma apresentação ao vivo para mostrar pratos típicos do Pantanal e de Mato Grosso do Sul no estande do Brasil. O chef também participará de um bate-papo, em que vai apresentar o Brasil Food Safaris, seu projeto de safaris gastronômicos que já trouxe mais de uma centena de pessoas para conhecer Mato Grosso do Sul e sua gastronomia.
Os pratos apresentados no evento serão o ceviche pantaneiro com chips de banana-da-terra e a chipa com doce de leite. “Eu sinto que a gastronomia de Mato Grosso do Sul está cada vez mais forte e consolidada para o público brasileiro e internacional”, avalia o especialista nos sabores pantaneiros.
“As pessoas passaram a entender nossa gastronomia como uma cozinha única ligada aos movimentos do Pantanal, como a comitiva, as fazendas, o turismo rural, e toda essa parte ligada à culinária caipira, que o Brasil tem em vários lugares. Mas a cozinha pantaneira tem suas especificidades. Então, levar isso para eventos internacionais de grande porte é, mais uma vez, trabalhar pela consolidação dessa gastronomia, que eu carrego para os quatro cantos do mundo com o maior orgulho”, afirma.
Confira mais informações sobre o chef Paulo Machado e seus próximos projetos pelos perfis do Instagram: @chefpaulomachado, @institutopaulomachado e @foodsafaris. E, nesta edição, quatro receitas exclusivas assinadas pelo chef para você conhecer o cardápio pantaneiro que anda fazendo sucesso lá fora.