Chega ao mercado "Salvar o Fogo", novo romance do escritor baiano Itamar Vieira Junior

“Salvar o Fogo”, o novo e aguardado romance do escritor baiano Itamar Vieira Junior, já está nas livrarias e nas plataformas de compra da internet desde segunda-feira. Iniciada no mês de fevereiro, a pré-venda da obra atingiu o volume de 37 mil exemplares adquiridos por antecipação.

Não tem jeito, quando se trata de um autor bestseller, os números quase sempre puxam a conversa, independentemente da qualidade literária. Mas quem leu ou acompanhou o frisson causado pelo primeiro romance do autor sabe que Itamar não precisa de apoio dos números para sustentar seu prestígio.

De qualquer modo, é preciso ter em conta a marca alcançada por “Torto Arado”, o livro de estreia do escritor: desde o lançamento, em 2019, a narrativa, que entrelaça a trajetória singela, mágica e exasperante de duas irmãs do interior do Nordeste ao chamado Brasil profundo, que a sensibilidade febril, amarga e eletrizante de Itamar Vieira Junior consegue plasmar, vendeu 700 mil exemplares e ganhou adaptação para as telas.

MOISÉS E LUZIA

Ao sucesso de público, acompanhou-se o reconhecimento da crítica, que, de modo geral, incensou, e como, “Torto Arado” (mais informações adiante). Mas, afinal, do que trata o novo romance do baiano?

Como diz o material de divulgação, a força das mulheres e o poder dos laços familiares voltam à baila no novo trabalho de Itamar.

Na trama de “Salvar o Fogo”, Moisés vive com o pai, Mundinho, e a irmã Luzia em um povoado rural conhecido como Tapera do Paraguaçu, às margens do Rio Paraguaçu, no interior da Bahia. Os outros irmãos estão espalhados pelo mundo.

Tapera é uma comunidade de agricultores, pescadores e ceramistas de origens afro-indígenas que vive à sombra do poder da Igreja Católica – dona de um mosteiro ali construído no século 17 – e dos humores de seus religiosos, também suscetíveis à cobiça e aos desejos mais terrenos.

Órfão de mãe, Moisés encontra afeto, “não livre de escaramuças”, em Luzia, uma jovem estigmatizada entre a população por seus supostos poderes sobrenaturais.

Para ganhar a vida, Luzia se torna a lavadeira do mosteiro e passa a experimentar uma vida de profundo sentido religioso, o que a faz educar Moisés com extrema rigidez. Sua proximidade com a igreja também garante ao menino a formação que os irmãos mais velhos nunca tiveram.

A vida escolar junto aos padres, porém, colocará Moisés em contato com experiências que marcarão sua vida e cujos reflexos podem até mesmo estremecer sua relação com a irmã.

Luzia, por sua vez, carrega a recordação dos irmãos que partiram em busca de uma vida melhor por não encontrarem na aldeia perspectiva de trabalho e dignidade. Sozinha, teve de cuidar da casa e do irmão, amparar o pai e lidar com a violência de um povo que parece esquecer as próprias raízes.

Ela ainda alimenta a esperança de reunir a família novamente, em especial a irmã mais nova, que deixou a casa ainda na adolescência.

REENCONTRO

Anos depois, um grave acontecimento pode ser a oportunidade para que a família se reúna, e esse reencontro promete deixar de lado décadas de segredos, sofrimentos e silêncios.

Épico e lírico, com o poder de emocionar, encantar e indignar o leitor, “Salvar o Fogo” nos mostra que os fantasmas do passado de uma família muitas vezes não se distinguem das sombras do próprio País.

Com maestria, Itamar Vieira Junior mescla a trajetória íntima de seus personagens com traços da vida brasileira. Uma trama permeada de traumas do colonialismo que permanecem vivos, como uma ferida que se mantém aberta.

O AUTOR

Vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, Itamar Vieira Junior nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. É geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA.

Seu romance “Torto Arado” é um dos maiores sucessos da literatura brasileira nas últimas décadas, tendo sido traduzido em mais de vinte países, com futura adaptação para o audiovisual. “Torto Arado” foi lançado em agosto de 2019 e, até abril deste ano, vendeu 700 mil exemplares.

A partir de maio, Itamar Vieira Junior fará uma série de encontros com leitores pelo Brasil para lançar “Salvar o Fogo”. O autor passará por Salvador (2/5), São Paulo (4/5), Fortaleza (12/5), Recife (11/5), Rio de Janeiro (18/5), Porto Alegre (20/5), Curitiba (19/5), Brasília (24/6) e Belo Horizonte (22/6).

Não está prevista a sua presença em Mato Grosso do Sul durante a temporada de lançamento. Itamar Vieira Junior participa também de uma entrevista coletiva virtual com jornalistas, amanhã, às 10h (horário de MS), para falar sobre a nova obra.

Serviço

“Salvar o Fogo”

Gênero: Ficção brasileira.

Autor: Itamar Vieira Junior.

Editora Todavia.

320 páginas.

Capa: Elisa E. Randow

e Aline Bispo.

Preço: R$ 76,90

(livro impresso) ou

R$ 49,90 (e-book).

Assine o Correio do Estado