Correio B

Diálogo

Cidadão que julga ser líder empresarial tem se mostrado indignado com a po... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (25)

Felpuda

25/11/2025 - 00h01
Continue lendo...

Fernanda Montenegro - atriz brasileira

Tenho um otimismo realista, porque a condição humana é falha. Todos nós somos atores nesse palco que é o mundo”.

Felpuda

Cidadão que julga ser líder empresarial tem se mostrado indignado com a possibilidade de o Brasil ser impedido de continuar produzindo e atuando em certo segmento. Porém, não tem demonstrado o mesmo empenho quando estimula a mudança de empreendimentos existentes em MS para o vizinho Paraguai. Além de bater na mesma tecla sobre a “maravilha” que é o sistema empresarial além-fronteira, promove eventos por lá para mostrar aos convidados que vale a pena. Como dizia o magnata Aristóteles Onassis: “O segredo de um negócio é saber o que mais ninguém sabe”.

Rápido

O vereador Papy tratou de tirar proveito político da questão dos tapa-buracos, afirmando que os serviços tiveram início depois que secretários estiveram na Câmara de Campo Grande.

Mais

O presidente da Câmara disse isso durante visita a locais onde o trabalho estava sendo realizado, no caso, em duas rotatórias. Resta saber daqui para a frente.

A Universidade de Brasília (UnB) depositou pedido de patente para uma receita de biscoito elaborada com farinha de cafés robustas amazônicos (Coffea canephora). O produto substitui em cerca de 30% a farinha tradicional, tornando-se uma opção mais saudável e viável para consumidores adeptos de dietas equilibradas, por conter mais fibras, antioxidantes e cafeína. A inovação também inaugura um novo e promissor mercado para a casca do café, até então utilizada principalmente como adubo no Brasil. O estudo, desenvolvido ao longo de dois anos, é resultado de parceria com a Embrapa Rondônia (RO).

Evanise Leal Pinto Costa

 

Glória Coelho e Daniel Pegoraro

Aposta

Na avaliação de alguns parlamentares, as consequências da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro serão grandes, principalmente, durante a campanha eleitoral de 2026. A direita deverá bater na tecla de que houve perseguição, injustiça e narrativas infundadas por parte da esquerda, inclusive com algumas cortinas de fumaça sobre erros do governo de Lula. É esperar para ver.

Janela

Em março de 2026, quando da abertura da janela partidária, o PL deverá ficar sem o deputado federal Marcos Pollon em suas fileiras, dizem alguns integrantes do partido. Afirmam que as manifestações contrárias à decisão da cúpula no que se relaciona à candidatura própria ao governo, mesmo sabendo que o partido definiu apoio à reeleição de Riedel, é trabalhar pelo enfraquecimento da direita no Estado. Mudar o que foi combinado em Brasília seria muita pretensão, dizem.

Do contra

Desde o início dos entendimentos em Brasília sobre o PL em MS, Pollon também foi contra a entrada de Reinaldo Azambuja no partido. O ex-governador não só assumiu o partido, como fez acordo com lideranças nacionais para apoio à reeleição de Riedel. Há quem diga que o grito do parlamentar tem ecoado no deserto. O “guru” de Marcos Pollon é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que reside nos EUA. Não vai poder ser cabo eleitoral presente do colega pelas bandas de cá, como foi em 2022. Sendo assim...

*Colaborou Tatyane Gameiro

Felpuda

Equipes de diversos pré-candidatos já estão trabalhando, munidos de lupas,...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (24)

24/11/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Pearl Buck - escritora americana

"Todo grande erro tem um momento no meio do caminho, uma fração de segundo em que ele pode ser interrompido e talvez remediado".

 

FELPUDA

Equipes de diversos pré-candidatos já estão trabalhando, munidos de lupas, aparelhos de raios X e drones. Tudo a fim de encontrar qualquer pegada no solo fértil de possíveis irregularidades para, durante a campanha eleitoral, "explodir como bomba de mil megatons" nas redes sociais e onde for possível, para que o barulho seja ouvido até do outro lado do mundo. Isso sem contar que tem gente se exercitando para colocar em prática as "duas caras", a fim de enganar o colega de partido que será seu concorrente. E sai de baixo!

Diálogo

Segundão

A Ceasa-MS, que completou 46 anos no dia 18, comercializou de janeiro a setembro deste ano, 176,5 mil toneladas de produtos, com aumento de 8,93% em relação ao mesmo período de 2024. O estado fica atrás apenas de São Paulo. 

Mais

Entre os municípios que mais contribuíram com mercadorias de origem 100% sul-mato-grossense estão Terenos (6,8 mil toneladas), Sidrolândia (5,8 mil toneladas) e Campo Grande (2,5 mil toneladas). A mandioca é o produto mais comercializado.

DiálogoGerson Claro e Kátia Claro
DiálogoJaqueline Shor e Sergio Kamalakian Savone

Desagrado 

Se depender de prefeitos do grupo político do ex-governador Azambuja e do governador Riedel para seu desejo de se viabilizar como pré-candidato ao Senado, o ex-deputado Capitão Contar, dizem, "deveria colocar as barbas de molho". No encontro que eles tiveram com o chefe do Executivo de MS, foi deixado claro o desagrado com a chegada do ex-parlamentar às hostes liberais. Acreditam que não acrescenta nada, porque o eleitorado de Contar não votaria nos ex-tucanos.

"Antecedentes"

Em 2022, Contar deixou o PL e ingressou no PRTB, a fim de disputar o governo do Estado. Durante o período em que foi deputado, tinha como principal alvo de denúncias como oposição justamente o governo de Azambuja e todo o ninho tucano. Foi também adversário de Riedel nas eleições de 2024, quando disputaram o segundo turno. A desconfiança dos prefeitos é grande.

Nada mudou

Dois nomes considerados fortes para disputar vaga ao Senado pelo grupo Reinaldo-Riedel são Nelson Trad Filho (PSD) e Gerson Claro (PP). Eles avisaram que continuam no páreo e minimizam a entrada de Contar na disputa, frisando, inclusive, que até o momento nada mudou. O presidente do PL, Reinaldo Azambuja, é da mesma opinião. Ele tem dito que há muita água a rolar por baixo da ponte. Apesar do presidente nacional Waldemar da Costa ter anunciado Contar como pré-candidato, tudo parece estar no 0 x 0.

Aniversariantes

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Carol Garcia sucesso na série "Tremembé"

"Foi um processo de uma carga emocional grande, realmente. Foi um período que eu me dediquei 100% para a série. Foi uma espécie de internação".

23/11/2025 18h30

Compartilhar
Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Carol Garcia sucesso na série

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Carol Garcia sucesso na série "Tremembé" Foto: Divulgação Prime Vídeo

Continue Lendo...

Interpretando Elize Matsunaga, uma das personagens centrais de “Tremembé”, série original do Prime Video, a atriz Carol Garcia reafirma sua força e versatilidade em cena. A produção, lançada em 31 de outubro, marca mais um passo importante na carreira da atriz, que vem se destacando em produções de sucesso no streaming, na televisão e no teatro.

Antes de estrear na TV pela Globo, Carol ficou por quatro anos trabalhando no canal Parafernalha, no Youtube, atuando em esquetes de humor. Na televisão, ainda protagonizou os seriados: “Questão de Família” (2015, GNT), “República de Férias” (2015, TV Rio Sul, ) e “Temos Vagas” (2014, TV Rio Sul).

Na Globo, a atriz fez as novelas “Quanto Mais Vida, Melhor” (2021) e “A Dona do Pedaço (2019)”, pela qual recebeu vários elogios e reconhecimento do público por seu papel de Sabrina, sendo indicada ao prêmio de Atriz Revelação no Melhores do Ano do Domingão do Faustão. 

No cinema, atuou no longa-metragem “Os Parças” (2017, Dir. Halder Gomes) e faz parte do elenco principal da série da Netflix “Sem Filtro” (2023) e da série “Tremembé” (2025), do Prime Video.

Fez espetáculos como “Lá Dentro Tem Coisa” (2018, Dir. Felipe Habbib), “Círculo da Transformação em Espelho” (2017, Dir. Cesar Augusto), “Leo e Bia” (2017, Dir. Leonardo Talarico), “Cinco Júlias - Musical” (2016, Dir. Matheus Souza), “Tempo de Solidão” (2010, Dir. Ivan Sugahara) e os musicais de Daniel Herz: “O elixir do Amor” (2016), “As Bodas de Figaro” (2015) e “O Barbeiro de Ervilha” (2015).

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Carol Garcia sucesso na série "Tremembé"A atriz Carol Garcia é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Santa Bárbara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Na série Tremembé você dá vida à Elise Matsunaga, uma personagem superintensa e cheia de camadas. Como foi se preparar emocionalmente e tecnicamente para este trabalho?
CG - Foi um processo de uma carga emocional grande, realmente. Foi um período que eu me dediquei 100% para a série. Foi uma espécie de internação. Risos. Eu dormia e acordava pesquisando, pensando, testando. Passei tanto por investigações emocionais intensas, quanto por aulas de prosódia para entender o sotaque, aulas de costura, conversa com profissionais de saúde mental e emocional.

Tudo isso se junta à técnica, se não vira um amontoado de emoção. Foi necessário olhar para cada cena, e pensei num gráfico. Se você reparar, ao longo dos episódios a emoção vai tomando conta da Elize e ela se transforma na tela. Isso foi técnica, estudo e meus gráficos pessoais.

CE - Teve alguma cena ou momento das gravações que te marcou de forma especial — seja pelo desafio, pela emoção ou pela história mesmo?
CG - A cena da audiência, quando ela vai pleitear o direito de fazer o documentário. Essa cena me deixou num estado emocional muito aberto e foi precisei respirar muito depois. Como eu queria uma Elize mais contida, eu segurei a emoção. Quando deu o “corta” eu chorei, gritei, solucei – para tirar de mim aquela sensação.

CE - A série traz temas bem delicados e reais. Na sua visão, qual é a importância de produções que retratam casos reais, de grande repercussão e de crimes tão brutais?
CG - Esses casos e outros muito piores acontecem com mais frequência do que imaginamos, infelizmente. Acho que mostrar a humanidade como ela é, pode nos educar. Assistir ao horror também é uma forma de repúdio.

CE - Você já passou pela comédia no Parafernalha, novelas na Globo e agora encara uma série bem densa. Como tem sido transitar entre estilos e plataformas tão diferentes?
CG - Meu desejo como atriz sempre foi o de transitar. Corro muito atrás disso. Minhas referências de atrizes são justamente as que não tem medo de se jogar e tem inteligência cênica para passear pelo humor e pelo drama. Nós somos facilmente estereotipados como “atores disso ou daquilo”. Eu lutei muito para conseguir ser vista como uma atriz que também faz drama.

Aliás, vejo drama e humor como complementares. A experiencia humana é toda cheia de contradições, e é disso que a cena é feita. Eu sei onde posso chegar como atriz, mas isso não basta. É preciso alguém que veja, confie e aposte. Tive a sorte de ter a Vera Egito e a Anna Luiza (produtora de elenco) que me enxergaram para além dos estereótipos. Estou muito feliz com esse passeio e querendo muito que abra outras portas, outras personagens.

CE - A personagem Sabrina, na novela A Dona do Pedaço trouxe bastante visibilidade para seu trabalho. O que mudou na tua carreira depois daquele papel?
CG - Mudou tudo. Foi um portal. Não como se dizia antigamente: “mudou minha vida, deslanchei.” Não. Não fiquei rica, nem passei a emendar mil trabalhos. Eu sou muito amiga da realidade e sei que quando uma novela acabada, muita coisa fantasiosa acaba também. Mas eu fui indicada ao prêmio Melhores do Ano por esse trabalho e depois disso eu sinto que passei a ser mais respeitada em alguns ambientes profissionais. É chato isso, mas muitas vezes é preciso que alguém nos valide. E nesse caso, a novela e o prêmio foram essa validação. Fora isso, eu tive o deleite de fazer uma personagem muito gostosa, com parceiros de cena fantásticos.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Carol Garcia sucesso na série "Tremembé"A atriz Carol Garcia é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Santa Bárbara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - No teatro, você já participou de vários musicais e produções autorais. Como o palco te ajudou a crescer como artista e como pessoa?
CG - Eu sou uma devota do palco. O teatro me deu tudo o que eu tenho hoje. TUDO. Comecei a fazer aulas aos 11 anos, fiz faculdade de teatro, pós graduação. Eu não tenho memória da vida sem o teatro.

O teatro me deu, inclusive, meu segundo trabalho: o Oratória Para Rebeldes, onde dou mentorias da fala com base nas tradições orais, mesclando exercícios cênicos com os de oratória tradicional. O teatro me preparou para ter pé no chão, ética, comprometimento. Como artista, eu sinto que o teatro me deu a paz de não buscar holofote e me manter compromissada com o ofício, com as histórias, com a pesquisa. Sinto muito orgulho de me dizer uma artista do palco.

CE - Além da atuação, você tem se dedicado à oratória. Como surgiu esse interesse e de que forma esse trabalho se conecta com o que você faz como atriz?
CG - Nas mentorias, entro em contato com a história de cada aluno — com suas dores, sonhos e silêncios. Procuro entender quais vozes moldaram a forma como essa pessoa aprendeu a falar e a se calar. Só então chegamos ao modo como ela se expressa hoje.

Chamo esse processo de Do Corpo, a Palavra, porque acredito que a palavra precisade corpo para existir — precisa de espaço, de respiração, de presença para virar som. Esse trabalho me transformou profundamente como artista.

Testemunhar a humanidade de quem se coloca diante de mim é algo que me atravessa profundamente. Minha grande referência é o griot Sotigui Kouyaté, que dizia que a pessoa mais importante quando falamos não somos nós, mas quem nos ouve. Essa é também a essência da atuação. No fundo, o que eu busco, seja em cena, seja na mentoria, é o mesmo: me interessar por quem me escuta. Porque é aí que a palavra ganha sentido.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Carol Garcia sucesso na série "Tremembé"Ao lado do elenco de Tremembé - Divulgação Prime Vídeo

CE - Muita gente trava na hora de falar em público. Que dica você daria pra quem quer se expressar melhor e perder o medo de se expor?
CG - Não existe outro caminho senão o do treino. E eu repito isso com firmeza. Falar em público é um exercício de autoconhecimento e despojamento. Se nos levarmos muito a sério, travamos. Se precisamos da aprovação excessiva do outro, travamos. Nas mentorias, sempre começo pelo “fale de você”, porque antes de estruturar o discurso, é preciso entender quem fala, de onde vem e o que teme.

A dica mais simples e certeira que eu dou é: se investigue e respire. Quando o corpo trava, a fala para. A respiração é o primeiro gesto de liberdade. Inspire pelo nariz lentamente, solte o ar pela boca soltando todos o corpo (ombros e pescoço principalmente) e observe o que se movimenta. É no ar que abrimos espaço.

CE - Depois de tantos projetos no teatro, na TV, no cinema e no streaming, o que ainda te move como artista? Tem algum tipo de papel ou gênero que você ainda sonha em fazer?
CG - Nossa, muita coisa. Rsrsrs Eu sou sonhadora, gosto de espremer a vida até a última gota. Ainda quero fazer meu solo no teatro (sobre comunicação) e quero fazer mais séries e poder mesclar drama e humor. Ainda não fiz série na Globoplay e quero muito. Adoro as produções da Globo: Os Outros, Dias Perfeitos, Justiça, Guerreiros do Sol, Sob Pressão, Fim, Nos Tempos do Imperador, Rensga Hits.

CE - O que você pode nos contar sobre projetos futuros?
CG - Não tenho nada definido no momento. Mas estou escrevendo meu projeto de teatro, porque não sou de ficar parada esperando. Enquanto isso sigo dando mentorias de Oratória e em 2026 relanço meu curso online.

