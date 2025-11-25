Cidadão que julga ser líder empresarial tem se mostrado indignado com a po... Leia na coluna de hoje

Fernanda Montenegro - atriz brasileira
Tenho um otimismo realista, porque a condição humana é falha. Todos nós somos atores nesse palco que é o mundo”.
Felpuda
Cidadão que julga ser líder empresarial tem se mostrado indignado com a possibilidade de o Brasil ser impedido de continuar produzindo e atuando em certo segmento. Porém, não tem demonstrado o mesmo empenho quando estimula a mudança de empreendimentos existentes em MS para o vizinho Paraguai. Além de bater na mesma tecla sobre a “maravilha” que é o sistema empresarial além-fronteira, promove eventos por lá para mostrar aos convidados que vale a pena. Como dizia o magnata Aristóteles Onassis: “O segredo de um negócio é saber o que mais ninguém sabe”.
Rápido
O vereador Papy tratou de tirar proveito político da questão dos tapa-buracos, afirmando que os serviços tiveram início depois que secretários estiveram na Câmara de Campo Grande.
Mais
O presidente da Câmara disse isso durante visita a locais onde o trabalho estava sendo realizado, no caso, em duas rotatórias. Resta saber daqui para a frente.
A Universidade de Brasília (UnB) depositou pedido de patente para uma receita de biscoito elaborada com farinha de cafés robustas amazônicos (Coffea canephora). O produto substitui em cerca de 30% a farinha tradicional, tornando-se uma opção mais saudável e viável para consumidores adeptos de dietas equilibradas, por conter mais fibras, antioxidantes e cafeína. A inovação também inaugura um novo e promissor mercado para a casca do café, até então utilizada principalmente como adubo no Brasil. O estudo, desenvolvido ao longo de dois anos, é resultado de parceria com a Embrapa Rondônia (RO).
Aposta
Na avaliação de alguns parlamentares, as consequências da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro serão grandes, principalmente, durante a campanha eleitoral de 2026. A direita deverá bater na tecla de que houve perseguição, injustiça e narrativas infundadas por parte da esquerda, inclusive com algumas cortinas de fumaça sobre erros do governo de Lula. É esperar para ver.
Janela
Em março de 2026, quando da abertura da janela partidária, o PL deverá ficar sem o deputado federal Marcos Pollon em suas fileiras, dizem alguns integrantes do partido. Afirmam que as manifestações contrárias à decisão da cúpula no que se relaciona à candidatura própria ao governo, mesmo sabendo que o partido definiu apoio à reeleição de Riedel, é trabalhar pelo enfraquecimento da direita no Estado. Mudar o que foi combinado em Brasília seria muita pretensão, dizem.
Do contra
Desde o início dos entendimentos em Brasília sobre o PL em MS, Pollon também foi contra a entrada de Reinaldo Azambuja no partido. O ex-governador não só assumiu o partido, como fez acordo com lideranças nacionais para apoio à reeleição de Riedel. Há quem diga que o grito do parlamentar tem ecoado no deserto. O “guru” de Marcos Pollon é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que reside nos EUA. Não vai poder ser cabo eleitoral presente do colega pelas bandas de cá, como foi em 2022. Sendo assim...
ANIVERSARIANTE
Dra. Christiana Velloso Rebello Hilgert
Suzel de Souza Leal
Sálua Omais
Dayane Kelly Mazurkevitz Nunes
Alexandre Medeiros da Cunha
Alcides Pereira Rezende
Maria Marlene de Vasconcelos
Cristiane Marcheti dos Santos
Flavio Henrique Lourenço Veras
Valdimir Ayala Castro
José Eduardo Cardoso Lopes
Nicola Casal Batista
Marcos Antonio de Assis Aurélio
Júlio Cesar Miranda Mosciaro
André Luis Soares da Fonseca
José Carlos dos Santos
Shigenobu Aguni
Lucas Lima de Oliveira
Maria de Lourdes Teixeira
Luiza Mitiko Katsusita
Ester Schiavi do Nascimento
Renata Pio Gauber
Marco Alfredo Coutinho Almeidinha
Adão Keisaku Matida
Tatiane Santos Rodrigues
Roberto Senatore Fedrizzi
Magali Brandão
Kassia Aparecida Nunes Pinheiro
Aldo Vicente Pereira
Odair Crepaldi de Souza
Elaine Cristina Pedroso de Lima
Jesuíno Alves de Souza
André Luiz de Freitas Ribeiro
Elton Yamazaki
José Oliveira Alexandre
Nilson Campos de Barros
Antônio José Paniago Neto
Ana Maria Sobreiro Maciel
Mery Tamashiro Uehara
Fernando David Chadud
Neusa dos Santos Garcia
Vilma dos Santos Garcia
Gleice Maria Ferreira Queiroz Silva
Rosana Prado Miguel Peralta
Marinês Bartagnolli
Márcia de Pena
Vicky Lilge Kawski
Ciríaco Rondon Pereira
Clélio Arruda Coelho
Edo de Souza Queiróz
Rita Lúcia Horácio Gutierrez
Ivan Tadeu Pires
Patricia Carolina da Conceição
Greice da Costa
João Carlos Medeiros
Aparecida Tanaka
Elizabeth Delfina D'Oliveira Vieira
José Francisco Vieira Azevedo
Elizabeth de Freitas Coelho
Matheus Barbosa da Costa
Miguel Luiz Medeiros
Mônica Flôres de Lima
Hilda Alves Nogueira
Diana Ferreira de Barros
Irene Antunes de Rezende
Fernando Nunes Teixeira
Jair de Almeida Simões
Marcos Alex Azevedo de Melo
Olga Kalil Yonamine
Lúcia Célia Ferreira da Silva Perius
Carlos Roberto Coelho
Maria Cristina Martins
Iracema Lopes Cavalcante
José Soares de Resende
Edvanir Aparecida Goldoni Borges
Elenice Mendes Ramos
Joaquim Soares
Helena Arguelho Meldau
Odete Maria Franco de Lira
Luiz Catarino da Silva
Eder Jorge Algarve
José Marietto Filho
Arleon Carlos Stelini
Giovanna de Fátima Thomaz
Luciana de Medeiros
Lenice Nomura
Daniel Ferreira dos Santos Rosa
Aline Saldanha Strat
Joaquim Douglas Benites Vaz
Eugenio Pereira Freire
Flávia Borges Rosseti Rossi
Joyci Carvalho Nakamura
Reinaldo do Amaral Nacanichi
Lina do Nascimento Cavichini Rosseto
Carim Name
Ayrton Alves da Luz
Adriano de Camargo
André Henrique Sato Martins
Mario Edson Gabinio
Alan Carlos Avila
Lucimara Corrêa da Costa
Everaldo Gomes Parangaba
Flávia Regina Navarro Gazola Saut
Carlos Alberto Paim Quadros
Josué de Almeida Antunes
Leticia Teixeira Morettini
Evandro Maciel de Arruda
Juliani de Oliveira Rozati
Edilson Jair Casagrande
*Colaborou Tatyane Gameiro