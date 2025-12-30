Cinco dicas para reforçar as defesas do corpo

Com o fim de ano se aproximando, o corpo sente os efeitos da correria: reuniões acumuladas, prazos curtos e uma agenda repleta de confraternizações. Essa rotina intensa pode influenciar o funcionamento do eixo HPA (hipotálamo–hipófise–adrenal), sistema envolvido na resposta ao estresse e na regulação de vários processos metabólicos.
Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism indicam que períodos prolongados de estresse e cansaço estão associados a alterações hormonais que podem impactar o bem-estar e favorecer maior sensação de fadiga.
Segundo a nutricionista Beatriz Duarte, especialista em nutrição esportiva, “o acúmulo de estresse, associado a sono irregular e alimentação desorganizada, cria um cenário que influencia o equilíbrio do organismo como um todo”.
Ela explica que noites maldormidas, refeições rápidas e uma rotina acelerada podem gerar um ciclo de desgaste físico e mental. “Quanto menor a qualidade do descanso e da alimentação, maior tende a ser a sensação de cansaço, e isso se reflete em vários aspectos da saúde”, explica Beatriz.
A saúde intestinal também é um ponto central. A literatura científica indica que grande parte das células de defesa do corpo está associada ao trato gastrointestinal. Alterações na alimentação ou no nível de estresse podem influenciar esse equilíbrio.
Nesse contexto, suplementos com vitamina C, zinco, L-theanina, triptofano e antioxidantes naturais podem ajudar o organismo a reforçar suas defesas, reduzir o impacto do estresse e otimizar a digestão. A especialista sugere cinco práticas diárias que podem proteger o organismo e fortalecer a imunidade.
PRIORIZE O SONO
Dormir entre sete horas e oito horas auxilia na regulação hormonal, favorecendo processos relacionados ao bem-estar, disposição e equilíbrio geral.
ALIMENTAÇÃO
Alimente-se com regularidade. Frutas, legumes, verduras, castanhas e boas fontes de proteína fornecem vitaminas e compostos antioxidantes que auxiliam na proteção celular.
SUPLEMENTAÇÃO
Aposte na suplementação inteligente. Suplementos que combinam vitamina C, zinco, NAC e outros antioxidantes podem auxiliar o organismo em períodos de maior demanda física e mental, contribuindo para a redução do estresse oxidativo e para o funcionamento das defesas naturais.
Em formatos efervescentes, essas formulações oferecem praticidade e facilidade de consumo no dia a dia.
Segundo a nutricionista, esse tipo de suplementação pode atuar como apoio nutricional em períodos de estresse elevado ou rotina intensa, desde que integrada a um estilo de vida saudável e, quando necessário, com orientação profissional.
SAÚDE INTESTINAL
Fibras e alimentos fermentados contribuem para o equilíbrio da microbiota, que desempenha papel importante na saúde geral e no funcionamento adequado das defesas naturais.
SEM ESTRESSE
Gerencie o estresse. Práticas como meditação, respiração profunda e exercícios físicos podem reduzir a sobrecarga e melhorar a adaptação do organismo ao dia a dia intenso.