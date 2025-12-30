Cinco dicas para reforçar as defesas do corpo

RÉVEILLON 2026

Vários municípios do Estado oferecem opções gratuitas de programações para a virada do ano, além de eventos pagos e particulares

A dois dias da virada de 2025 para 2026, se você não colocou nos planos viajar para a praia ou outros planos mirabolantes, ainda dá tempo de fugir para algumas cidades aqui dentro de Mato Grosso do Sul para aproveitar o réveillon sem pesar tanto no bolso.

O Correio do Estado preparou uma lista com sugestões de destinos acessíveis para você que decidiu dar uma escapadinha de última hora para curtir a virada do ano em família, com amigos ou até mesmo sozinho.

Campo Grande

Se você é do interior, ir para a Capital sempre é uma boa opção, já que Campo Grande oferece diversão para todos os gostos e com opções de estadia de preços variáveis.

De acordo com o aplicativo de reserva de hospedagens, é possível encontrar acomodações para duas pessoas a partir de R$ 274 para uma reserva de três noites, do dia 30 de dezembro ao dia 03 de janeiro de 2026.

Além disso, a Capital também contempla uma ampla programação para a virada, inclusive com atrações gratuitas. As comemorações do final do ano se concentram, neste ano, na praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande.

No dia 30 de dezembro, o show fica por conta da dupla Gabriel e Gleici Helena, às 19h. Já no dia 31, a programação começa às 21h, com o DJ Júlio Prodigy e continua até o final da contagem regressiva para o novo ano. Às 00h, o show fica por conta do Top Samba, embalando os primeiros minutos do novo ano.

Se você prefere comemorar em festas particulares, os valores por pessoa na Capital varia de R$ 400 até R$ 1,3 mil. A procura é grande e alguns ingressos já se esgotaram, como no Clube Estoril.

Outros lugares que estão com venda de ingressos aberta, como o Restaurante Olívia Rooftop, com buffet premium, drinks, whisky e espumante, além de atrações musicais e o ingresso a R$ 900; o Novotel, com o evento “Celebre o All Together in 2026”, com ceia exclusiva, DJs e queima de fogos e ingressos a partir de R$ 1.045; e o Hotel Deville Prime, com estação de risotos e ilha oriental, com convites a partir de R$ 1.032,61.

Bonito

Não dá para pensar em viajar por Mato Grosso do Sul e não pensar em Bonito. No entanto, não é a opção mais barata para a época devido à alta procura. Segundo os sites de reservas de hospedagens, 91% das acomodações cadastradas não possuem mais vagas para as datas de 30 de dezembro a 02 de janeiro.

Por isso, entre as opções disponíveis, foram encontradas hospedagens a partir de R$ 1,2 mil para três diárias de duas pessoas.

Uma opção para baratear a estadia é alugar uma casa para mais pessoas, sendo possível dividir o valor entre os hóspedes. Por exemplo, uma casa com cinco camas pode ser encontrado por R$ 2.055 para três noites. O valor dividido por cinco hóspedes fica em R$ 411 por pessoa.

As atrações para a virada também são distintas. A programação pública acontece nos dias 30 e 31 de dezembro, na Praça da Liberdade, a partir das 19h30. No dia 30 se apresentam a dupla Pedro e Evandro e a Banda Samba Pop. No dia 31, a virada do ano fica por conta das duplas Paulo e Jean e Henrique e Diego, acompanhado da queima de fogos silenciosa.

Outra opção é o Réveillon do Zagaia Eco Resort, com programação desde o almoço do dia 31 até o jantar de Réveillon, com open bar e atrações musicais. A oferta para quatro diárias, com café da manhã e jantar inclusas para quatro pessoas é de a partir de R$ 13.632.

Costa Rica

Localizada a 327 quilômetros de Campo Grande, Costa Rica também é uma opção para a passagem do ano. É possível encontrar hospedagens na cidade para a época a partir de R$ 651 para três pessoas incluindo três noites.

A programação do “Natal para Todos”, promovido pela cidade, vai contar com a presença da dupla Breno e Matheus, conhecidos pelo hit “Descer pra BC”, dos DJs Math e Fix, a partir das 20h.

Bodoquena

Para os amantes da natureza, Bodoquena é uma excelente opção para passar a passage, do ano de forma mais tranquila, entre as paisagens naturais, já que a cidade possui atrativos naturais do ecoturismo, como a flutuação, trilhas para cachoeiras e opções de balneários.

Por estar perto do Pantanal e ser uma opção mais barata que Bonito, é possível encontrar acomodações na cidade de R$ 730 por duas noites em uma casa com 8 camas.

Para o dia 31 de dezembro, Bodoquena confirmou o Réveillon 2026 - Luzes de Bodoquena, que acontece na Praça da Liberdade Irineu Okaneko, organizado pelo poder público. À partir das 22h, a festa será guiada pela dupla nacional Fred e Victor e à meia noite, terá o tradicional show de fogos.

Coladinho à Bodoquena, a cidade de Jardim também oferece opções de lazer, podendo ser uma opção econômica de roteiro em meio à natureza.

Alcinópolis

Ainda para os amantes de atividades ao ar livre, Alcinópolis é uma cidade pouco conhecida em Mato Grosso do Sul mas que concentra grandes atrações naturais, como a Casa de Pedra e a Gruta do Pitoco.

As hospedagens são simples e os preços não variam muito, ficando na margem dos R$ 150 a diária. Para a programação de final de ano, a atração será a dupla sertaneja Antony e Gabriel, a partir das 22h do dia 31 de dezembro na Área de Lazer Adevina Crisóstomo da Silva.