MANTENDO O PIQUE

Cinco dicas para reforçar as defesas do corpo

Da Redação

Da Redação

30/12/2025 - 10h00
Com o fim de ano se aproximando, o corpo sente os efeitos da correria: reuniões acumuladas, prazos curtos e uma agenda repleta de confraternizações. Essa rotina intensa pode influenciar o funcionamento do eixo HPA (hipotálamo–hipófise–adrenal), sistema envolvido na resposta ao estresse e na regulação de vários processos metabólicos.

Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism indicam que períodos prolongados de estresse e cansaço estão associados a alterações hormonais que podem impactar o bem-estar e favorecer maior sensação de fadiga.

Segundo a nutricionista Beatriz Duarte, especialista em nutrição esportiva, “o acúmulo de estresse, associado a sono irregular e alimentação desorganizada, cria um cenário que influencia o equilíbrio do organismo como um todo”.

Ela explica que noites maldormidas, refeições rápidas e uma rotina acelerada podem gerar um ciclo de desgaste físico e mental. “Quanto menor a qualidade do descanso e da alimentação, maior tende a ser a sensação de cansaço, e isso se reflete em vários aspectos da saúde”, explica Beatriz.

A saúde intestinal também é um ponto central. A literatura científica indica que grande parte das células de defesa do corpo está associada ao trato gastrointestinal. Alterações na alimentação ou no nível de estresse podem influenciar esse equilíbrio.

Nesse contexto, suplementos com vitamina C, zinco, L-theanina, triptofano e antioxidantes naturais podem ajudar o organismo a reforçar suas defesas, reduzir o impacto do estresse e otimizar a digestão. A especialista sugere cinco práticas diárias que podem proteger o organismo e fortalecer a imunidade.

PRIORIZE O SONO

Dormir entre sete horas e oito horas auxilia na regulação hormonal, favorecendo processos relacionados ao bem-estar, disposição e equilíbrio geral.

ALIMENTAÇÃO

Alimente-se com regularidade. Frutas, legumes, verduras, castanhas e boas fontes de proteína fornecem vitaminas e compostos antioxidantes que auxiliam na proteção celular.

SUPLEMENTAÇÃO

Aposte na suplementação inteligente. Suplementos que combinam vitamina C, zinco, NAC e outros antioxidantes podem auxiliar o organismo em períodos de maior demanda física e mental, contribuindo para a redução do estresse oxidativo e para o funcionamento das defesas naturais.

Em formatos efervescentes, essas formulações oferecem praticidade e facilidade de consumo no dia a dia.

Segundo a nutricionista, esse tipo de suplementação pode atuar como apoio nutricional em períodos de estresse elevado ou rotina intensa, desde que integrada a um estilo de vida saudável e, quando necessário, com orientação profissional.

SAÚDE INTESTINAL

Fibras e alimentos fermentados contribuem para o equilíbrio da microbiota, que desempenha papel importante na saúde geral e no funcionamento adequado das defesas naturais.

SEM ESTRESSE

Gerencie o estresse. Práticas como meditação, respiração profunda e exercícios físicos podem reduzir a sobrecarga e melhorar a adaptação do organismo ao dia a dia intenso.

Rompimento

Após dois meses, Ana Castela e Zé Felipe anunciam término de relacionamento

Cantora sul-mato-grossense e filho do Leonardo passaram natal juntos

29/12/2025 18h45

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após dois meses, Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o término do relacionamento. O anúncio foi publicado nas redes sociais do cantor e repostado pela sul-mato-grossense na noite desta segunda-feira (29). 

O casal estava junto desde outubro deste ano, e comemorou as festividades de natal  em uma propriedade rural de Leonardo, em Goiás, encontro que reuniu familiares de ambos na última quinta-feira (25) . 

Na ocasião, ambos apostaram em roupas em tons de vermelho, e foram vistos dançando agarradinhos enquanto a mãe de Ana se apresentava em um palco montado especialmente para a celebração.

A cantora, nasceu em Amambai e cresceu em Sete Quedas, cidades do interior do Estado. 

Foto: Instagram / Divulgação 

Abaixo, a íntegra do comunicado divulgado pelo cantor

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisa que eu não fazia há muito tempo.

Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Eu amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana.

Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que era melhor cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos sonhos individuais.

Desejo à ela toda felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque eu to f@da-se. Peço respeito e a compreensão de todos neste momento. Deus abençoe vocês", destacou o cantor de 27 anos. 

RÉVEILLON 2026

Decidiu viajar de última hora? Veja destinos baratos em MS para começar 2026

Vários municípios do Estado oferecem opções gratuitas de programações para a virada do ano, além de eventos pagos e particulares

29/12/2025 14h30

Veja opções de bate-voltas para começar 2026 em MS

Veja opções de bate-voltas para começar 2026 em MS Divulgação/Governo de MS

A dois dias da virada de 2025 para 2026, se você não colocou nos planos viajar para a praia ou outros planos mirabolantes, ainda dá tempo de fugir para algumas cidades aqui dentro de Mato Grosso do Sul para aproveitar o réveillon sem pesar tanto no bolso. 

O Correio do Estado preparou uma lista com sugestões de destinos acessíveis para você que decidiu dar uma escapadinha de última hora para curtir a virada do ano em família, com amigos ou até mesmo sozinho. 

Campo Grande

Se você é do interior, ir para a Capital sempre é uma boa opção, já que Campo Grande oferece diversão para todos os gostos e com opções de estadia de preços variáveis. 

De acordo com o aplicativo de reserva de hospedagens, é possível encontrar acomodações para duas pessoas a partir de R$ 274 para uma reserva de três noites, do dia 30 de dezembro ao dia 03 de janeiro de 2026. 

Além disso, a Capital também contempla uma ampla programação para a virada, inclusive com atrações gratuitas. As comemorações do final do ano se concentram, neste ano, na praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande. 

No dia 30 de dezembro, o show fica por conta da dupla Gabriel e Gleici Helena, às 19h. Já no dia 31, a programação começa às 21h, com o DJ Júlio Prodigy e continua até o final da contagem regressiva para o novo ano. Às 00h, o show fica por conta do Top Samba, embalando os primeiros minutos do novo ano. 

Se você prefere comemorar em festas particulares, os valores por pessoa na Capital varia de R$ 400 até R$ 1,3 mil. A procura é grande e alguns ingressos já se esgotaram, como no Clube Estoril. 

Outros lugares que estão com venda de ingressos aberta, como o Restaurante Olívia Rooftop, com buffet premium, drinks, whisky e espumante, além de atrações musicais e o ingresso a R$ 900; o Novotel, com o evento “Celebre o All Together in 2026”, com ceia exclusiva, DJs e queima de fogos e ingressos a partir de R$ 1.045; e o Hotel Deville Prime, com estação de risotos e ilha oriental, com convites a partir de R$ 1.032,61. 

Bonito

Não dá para pensar em viajar por Mato Grosso do Sul e não pensar em Bonito. No entanto, não é a opção mais barata para a época devido à alta procura. Segundo os sites de reservas de hospedagens, 91% das acomodações cadastradas não possuem mais vagas para as datas de 30 de dezembro a 02 de janeiro. 

Por isso, entre as opções disponíveis, foram encontradas hospedagens a partir de R$ 1,2 mil para três diárias de duas pessoas. 

Uma opção para baratear a estadia é alugar uma casa para mais pessoas, sendo possível dividir o valor entre os hóspedes. Por exemplo, uma casa com cinco camas pode ser encontrado por R$ 2.055 para três noites. O valor dividido por cinco hóspedes fica em R$ 411 por pessoa. 

As atrações para a virada também são distintas. A programação pública acontece nos dias 30 e 31 de dezembro, na Praça da Liberdade, a partir das 19h30. No dia 30 se apresentam a dupla Pedro e Evandro e a Banda Samba Pop. No dia 31, a virada do ano fica por conta das duplas Paulo e Jean e Henrique e Diego, acompanhado da queima de fogos silenciosa. 

Outra opção é o Réveillon do Zagaia Eco Resort, com programação desde o almoço do dia 31 até o jantar de Réveillon, com open bar e atrações musicais. A oferta para quatro diárias, com café da manhã e jantar inclusas para quatro pessoas é de a partir de R$ 13.632. 

Costa Rica

Localizada a 327 quilômetros de Campo Grande, Costa Rica também é uma opção para a passagem do ano. É possível encontrar hospedagens na cidade para a época a partir de R$ 651 para três pessoas incluindo três noites. 

A programação do “Natal para Todos”, promovido pela cidade, vai contar com a presença da dupla Breno e Matheus, conhecidos pelo hit “Descer pra BC”, dos DJs Math e Fix, a partir das 20h. 

Bodoquena

Para os amantes da natureza, Bodoquena é uma excelente opção para passar a passage, do ano de forma mais tranquila, entre as paisagens naturais, já que a cidade possui atrativos naturais do ecoturismo, como a flutuação, trilhas para cachoeiras e opções de balneários. 

Por estar perto do Pantanal e ser uma opção mais barata que Bonito, é possível encontrar acomodações na cidade de R$ 730 por duas noites em uma casa com 8 camas. 

Para o dia 31 de dezembro, Bodoquena confirmou o Réveillon 2026 - Luzes de Bodoquena, que acontece na Praça da Liberdade Irineu Okaneko, organizado pelo poder público. À partir das 22h, a festa será guiada pela dupla nacional Fred e Victor e à meia noite, terá o tradicional show de fogos. 

Coladinho à Bodoquena, a cidade de Jardim também oferece opções de lazer, podendo ser uma opção econômica de roteiro em meio à natureza. 

Alcinópolis

Ainda para os amantes de atividades ao ar livre, Alcinópolis é uma cidade pouco conhecida em Mato Grosso do Sul mas que concentra grandes atrações naturais, como a Casa de Pedra e a Gruta do Pitoco. 

As hospedagens são simples e os preços não variam muito, ficando na margem dos R$ 150 a diária. Para a programação de final de ano, a atração será a dupla sertaneja Antony e Gabriel, a partir das 22h do dia 31 de dezembro na Área de Lazer Adevina Crisóstomo da Silva. 

