Sete filmes que se passam no Natal, mas não são natalinos

Quando chega o fim do ano, é comum a busca por filmes de Natal para entrar no clima da época. Alguns já são considerados clássicos, como o filme Esqueceram de Mim, mas todos os anos também há lançamentos nos streamings com filmes natalinos e que fazem muito sucesso, chegando a ficar semanas no top 10 de cada plataforma.
No entanto, há ainda outros que não são sequer lembrados como filmes de Natal. Isso porque, mesmo cercados por árvores iluminadas, ruas cobertas de neve e músicas festivas ao fundo, muitos filmes que se passam na época de Natal estão longe de serem histórias sobre o espírito natalino.
Em vez disso, usam o feriado apenas como cenário para tramas de ação eletrizante, suspense, drama ou até mesmo romances que poderiam acontecer em qualquer outra época do ano, mas ganham um charme extra graças à estética característica de dezembro.
O Correio do Estado reuniu alguns títulos que aproveitam o clima natalino sem depender dele, ideais para quem quer mergulhar em boas histórias sem cair nos clichês tradicionais das festas.
Confira filmes que se passam no Natal, mas não são essencialmente natalinos:
Duro de matar
Possivelmente o mais famoso da lista, por sempre constar em listas de dúvidas sobre se o filme é ou não de Natal. Fato é que apesar de se passar totalmente durante uma festa de Natal, a trama não tem nada além disso que seja da época e poderia se passar em qualquer outra ocasião que não mudaria a história.
No longa, o policial John McClane, interpretado por Bruce Willis, está visitando sua família no Natal. Ele participa de uma confraternização de fim de ano na sede da empresa japonesa em que a esposa trabalha. A festa é interrompida por terroristas que invadem o edifício de luxo. McClane não demora a perceber que não há ninguém para salvá-los, a não ser ele próprio.
Onde assistir: Disney +
Classificação indicativa: 14 anos
Ano de lançamento: 1988
Carol
Therese Belivet tem um emprego entediante em uma loja de departamentos. Um dia, ela conhece Carol, uma elegante e misteriosa cliente. Rapidamente, as duas mulheres desenvolvem um vínculo amoroso que terá consequências sérias.
O Natal aparece em cenários, com árvores e decorações, além da história, começar quando Carol vai comprar um presente para a filha na loja de departamentos, mas além do clima festivo de fundo, a data não é o ponto central da trama.
Onde assistir: Prime Vídeo
Classificação indicativa: 14 anos
Ano de lançamento: 2015
Estrada Maldita
Este se passa na véspera de Natal e faz algumas menções a data ao longo da história, mas o cenário é todo de neve e não há, de fato, enfeites ou músicas natalinas para criar o clima.
Estrada Maldita é um filme de suspense/terror, estrelado por Emily Blunt e Ashton Holmes. Na trama, dois estudantes universitários estão viajando de carona para casa no Natal, em Delaware, quando sofrem um acidente de carro que os deixa atolados na neve. Agora, além do frio, terão de enfrentar obstáculos sobrenaturais naquele lugar que foi palco de terríveis acontecimentos na década de 1950.
Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 18 anos
Ano de lançamento: 2007
Beijos e tiros
Beijos e tiros é um filme de ação e humor, com clima natalino ao fundo por se passar nessa época. Então, durante o longa, é possível observar alguns cenários decorados e festas, mas sem maiores menções ao tema.
Ao fugir da polícia, Harry Lockhart (Robert Downey Jr.), um ladrão fracassado, invade um teste para atores e acaba sendo enviado para Hollywood para trabalhar. Lá ele participa de um "laboratório" com um detetive particular para um papel e se vê em meio a uma complicada trama que envolve um assassinato. É quando Lockhart acaba se relacionando com uma antiga paixão dos tempos de escola.
Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 16 anos
Ano de lançamento: 2005
Batman: O Retorno
Neste filme de Tim Burton, Gotham City está toda decorada para o Natal, mas a trama não tem muita relação com a data.
Com o objetivo de manipular Gotham City, um milionário tenta transformar o Pinguim, um ser deformado que tinha sido abandonado ainda bebê nos esgotos, em prefeito da cidade. Como se isto não bastasse, surge a Mulher-Gato que, apesar de ser linda e sedutora, também tem dupla personalidade, em razão de problemas no passado. Ambos se tornam verdadeiros pesadelos para Batman no presente.
Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 12 anos
Ano de lançamento: 1992
Dois mundos, um desejo
Lançamento turco da Prime Vídeo, parte do filme se passa em época natalina, com cenários decorados, mas a trama não tem relação com a data.
Vinte e um anos depois de um encontro mágico em um hospital infantil, Bilge e Can de repente começam a ouvir a voz um do outro telepaticamente. O que parece um milagre logo revela um segredo escondido, pois o destino, ao reuni-los depois de décadas, lhes reserva muito mais. Uma aventura emocionante e uma história de amor épica os aguardam.
Onde assistir: Prime Vídeo
Classificação indicativa: 16 anos
Ano de lançamento: 2025
Edward mãos de tesoura
Edward Mãos de Tesoura não é um filme de Natal, mas atos finais e o clímax ocorrem durante a época de fim de ano. No entanto, a data não é importante para a trama sombria.
Peg Boggs é uma vendedora que acidentalmente descobre Edward, jovem que mora sozinho em um castelo no topo de uma montanha, criado por um inventor que morreu antes de dar mãos ao estranho ser, que possui apenas enormes lâminas no lugar delas. Isto o impede de poder se aproximar dos humanos, a não ser para criar revolucionários cortes de cabelos. No entanto, Edward é vítima da sua inocência e, se é amado por uns, é perseguido e usado por outros.
Onde assistir: Disney+
Classificação indicativa: 12 anos
Ano de lançamento: 1990